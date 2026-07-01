ГРЕНЛАНДИЯ (GRONLAND)

Гренландия была открыта норманами в конце X века. До этого остров населяли неевропейские племена, но он обезлюдел еще до норманнских открытий. Название (в переводе – «зеленая страна») ей дал Эрик Рыжий в 984 году. В конце X – начале XI вв. скандинавы основали в Гренландии несколько поселений, в 1261 году гренландцы присягают норвежскому королю, сохраняя свою автономию.

К началу XV века скандинавские поселения в Гренландии прекратили свое существование. Точная причина этого неизвестна. Вероятнее всего, решающими факторами стали ухудшение климата, изоляция от Европы и нападения инуитов (коренной народ Северной Америки, который в конце XII – начале XIII вв. начал заселять территорию Гренландии). В 1530 году была зафиксирована гибель Западного поселения, в 1540 – Восточного.

В 1536 году состоялось объединение Дании и Норвегии, после которого Гренландия стала датским владением, и последующая колонизация проводилась уже датской короной. В XVII веке, благодаря развитию китобойного промысла, берега Гренландии были относительно хорошо изучены, хотя и не заселены. В 1721 году к Гренландии была отправлена совместная торгово-миссионерская экспедиция во главе с норвежским миссионером Хансом Эдеге (были опасения, что если местное население и выжило, то оно осталось в лоне католичества или вовсе отошло от христианства). Результатом экспедиции стало основание поселения на западном берегу. Началась повторная колонизация острова.

В 1729 Гренландия была объявлена датской колонией, ее администрация находилась в Копенгагене. С 1776 торговля с Гренландией была объявлена датской монополией. В 1825 была создана Комиссия по делам Гренландии. Норвегия выдвинула территориальные претензии на часть восточной Гренландии, но в 1933 году Постоянной палатой международного правосудия (судебный орган при Лиге наций ) этот вопрос был решен в пользу Дании.

Во время Второй мировой войны , когда Дания была оккупирована немецкими войсками, Гренландия фактически стала независимым государством, но в 1945 году была возвращена Дании. В 1953 году был упразднен колониальный статус Гренландии, она стала полноценной частью датского государства с двумя представителями в парламенте. В 1979 году Гренландии была дарована автономия – она провозгласила себя государством народа инуитов, датские географические названия были изменены на местные. В 2009 году парламент Дании принял закон о расширенной автономии Гренландии.

Иллюстрации:

Китобойный промысел гренландцев. Гравюра XVIII века по эскизу Ганса Эгеде.

Автор статьи: Перепечкин К. В.