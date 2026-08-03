ГРЕНЛАНДИЯ

(Грен­ланд­ское Kalaallit Nunaat, дат. Grø nland), круп­ней­ший ост­ров на зем­ном ша­ре (площадь 2130,8 тысяч км2), у северо-восточных бе­ре­гов Северной Аме­ри­ки.

Омы­ва­ет­ся на се­ве­ре м. Лин­коль­на и Се­вер­ным Ле­до­ви­тым ок., на во­сто­ке – Грен­ланд­ским м. и Дат­ским прол., на юге – м. Лаб­ра­дор, на за­па­де – Де­ви­со­вым прол. и м. Баф­фи­на. Нас. 56,9 тыс. чел. (2006). 90% нас. про­жи­ва­ет на за­па­де, юго-за­па­де и юге Г., на уз­кой, сво­бод­ной от ма­те­ри­ко­во­го льда при­бреж­ной по­ло­се (в её пре­де­лах плот­ность на­се­ле­ния низ­кая – 0,14 чел./км2). Гор. нас. 82,7%. Нас. Г. в осн. лю­те­ра­не; часть эс­ки­мо­сов-гренландцев сохраняет тра­диц. ве­ро­ва­ния. Офиц. язы­ки – грен­ланд­ский и дат­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – дат­ская кро­на. Адм. центр – Гот­хоб (Нук; 14,9 тыс. чел.). Адм.-терр. де­ле­ние: 3 ре­гио­на – Аван­наа (Сев. Г.), Ту­ну (Вост. Г.) и Ки­таа (Зап. Г.), раз­де­лён­ные на 18 му­ни­ци­па­ли­те­тов.

При­ро­да . Лед­ни­ко­вый по­кров и рель­еф. Лед­ни­ки об­щей пл. 1802,6 тыс. км2, в т. ч. Грен­ланд­ский лед­ни­ко­вый щит (1726,4 тыс. км2), по­кры­ва­ют б. ч. Грен­лан­дии. Лед­ни­ко­вый щит за­ни­ма­ет центр. часть ост­ро­ва и отд. при­бреж­ные рай­оны; его по­верх­ность по­сте­пен­но по­вы­ша­ет­ся от бе­ре­гов в глубь ост­ро­ва. Наи­бо­лее вы­со­кий уча­сток щи­та име­ет фор­му по­ло­го­го сво­да, вы­тя­ну­то­го с се­ве­ра на юг и раз­де­лён­но­го на 66°–67°30′ с. ш. по­пе­реч­ным по­ни­же­ни­ем на два об­шир­ных ку­по­ла. Вы­со­та сев. ку­по­ла 3231 м, юж­но­го – 2850 м. Ле­до­раз­дел про­хо­дит вдоль 37° з. д., рас­по­ла­га­ясь бли­же к вост. око­неч­но­сти ост­ро­ва. Ло­же лед­ни­ка име­ет во­гну­тую фор­му. В цен­тре ост­ро­ва – об­шир­ная под­лёд­ная рав­ни­на выс. 0–100 м (мес­та­ми ни­же уров­ня мо­ря на 250 м), окайм­лён­ная поя­сом гор­ных це­пей, наи­бо­лее вы­со­ких в вост. час­ти (св. 2000 м), а на за­па­де не пре­вы­шаю­щих 600 м. Ср. мощ­ность лед­ни­ко­во­го щи­та 1790 м, наи­боль­шая – 3416 м. Объ­ём льда ок. 2,365 млн. км3 (12% все­го на­зем­но­го льда). По­верх­ность по­кры­та сло­ем сне­га, пе­ре­ве­вае­мо­го вет­ром, об­ра­зую­щим за­стру­ги; в крае­вых час­тях ни­же 1800–2000 м сла­бо рас­чле­не­на вод­ны­ми по­то­ка­ми, воз­ни­каю­щи­ми при лет­нем тая­нии сне­га и льда, на выс. 1000–1500 м раз­би­та тре­щи­на­ми глу­би­ной до 40 м, час­ты ну­ната­ки (напр., Тре­кант­ну­на­так­кер, Ен­сенс). Верх­ние слои льда пе­ре­ме­ща­ют­ся от цен­тра к зап. и вост. кра­ям лед­ни­ко­во­го щи­та со ср. ско­ро­стью ок. 150 м в год. У кра­ёв ско­рость воз­рас­та­ет, на отд. уча­ст­ках в дви­же­ние при­хо­дит вся тол­ща льда и об­ра­зу­ют­ся вы­вод­ные лед­ни­ки, дви­жу­щие­ся со ско­ро­стью до 5–7 км в год и вы­ше (Якоб­с­хавн, Рин­ка, Ка­ра­як), об­ра­зуя мно­го­числ. айс­бер­ги (до 13–15 тыс. еже­год­но, об­щим объ­ё­мом ок. 200 км3), вы­но­си­мые в сев. часть Ат­лан­ти­че­ско­го ок. и пред­став­ляю­щие опас­ность для су­до­ход­ст­ва. Лед­ни­ко­вый фьорд Илу­лис­сат вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия как один из наи­бо­лее ак­тив­ных в ми­ре вы­водных лед­ни­ков (ско­рость дви­же­ния ль­да до 19 м/год), об­ра­зую­щий до 10% объё­ма всех айс­бер­гов Г. Рас­ход льда в крае­вой час­ти Грен­ланд­ско­го лед­ни­ко­во­го щи­та, вы­зы­вае­мый лет­ним тая­ни­ем и об­ра­зо­ва­ни­ем айс­бер­гов, не ком­пен­си­ру­ет­ся на­ко­п­ле­ни­ем льдов внут­ри Г., и щит мед­лен­но со­кра­ща­ет­ся. В при­бреж­ных рай­онах за пре­де­ла­ми лед­ни­ко­во­го щи­та рас­по­ло­же­ны отд. ле­дя­ные ку­по­ла, в т. ч. круп­ный ку­пол на сев.-вост. око­неч­но­сти Зем­ли Крон­прин­ца Кри­стиа­на, а так­же до­лин­ные, ка­ро­вые, ви­ся­чие и др. лед­ни­ки. Рай­оны рас­про­стра­не­ния сет­ча­того оле­де­не­ния при­уро­че­ны к го­рам Крон­принс-Фре­де­рик, Бе­ре­га Блос­вил­ла и др.

Уча­ст­ки сво­бод­ной от лед­ни­ко­во­го по­кро­ва су­ши про­тя­ги­ва­ют­ся вдоль бе­ре­гов Г., дос­ти­гая мес­та­ми ши­ри­ны 200–250 км. На юго-за­па­де эти уча­ст­ки пред­став­ля­ют со­бой плос­ко­го­рья выс. 400–600 м, че­ре­дую­щие­ся с глы­бо­вы­ми гор­ны­ми мас­си­ва­ми выс. до 1700–2000 м, на се­ве­ре рас­про­стра­не­ны воз­вы­шен­ные пла­сто­вые рав­ни­ны (Зем­ля Пи­ри, Зем­ля Крон­прин­ца Кри­стиа­на). Вост. по­бе­ре­жье об­ра­зу­ют по­кры­тые гор­ны­ми лед­ни­ка­ми глы­бо­вые хреб­ты выс. до 3700 м (го­ра Гун­бь­ёрн, выс­шая точ­ка Г. и Арк­ти­ки). На за­па­де рас­по­ло­жен ши­ро­кий пре­ры­ви­стый по­яс глы­бо­вых на­го­рий по­бе­ре­жья м. Баф­фи­на. Ба­заль­то­вые пла­то рас­по­ло­же­ны на вост. по­бе­ре­жье (Зем­ля Джем­со­на) и фраг­мен­тар­но на за­пад­ном (рай­он о. Дис­ко). Сво­бод­ные от лед­ни­ко­во­го по­кро­ва уча­ст­ки (ок. 19% тер­ри­то­рии Г.) на­хо­дят­ся в зо­не сплош­но­го рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род.

Бе­ре­га Г. по­все­ме­ст­но из­ре­за­ны глу­бо­ки­ми и длин­ны­ми фьор­да­ми (Гот­хоб- фьорд, Сён­дре-Стрём-фьорд и др.). Лед­ник Гум­больд­та, спус­ка­ясь не­по­сред­ст­вен­но к океа­ну, об­ра­зу­ет ве­ли­че­ст­вен­ный ле­дя­ной бе­рег в зал. Пи­бо­ди (выс. до 100 м).

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые. Г. поч­ти це­ли­ком рас­по­ло­же­на в сев.-вост. час­ти Ка­над­ско­го щи­та древ­ней Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской плат­фор­мы, лишь на вос­то­ке и се­ве­ре Г. про­сле­жи­ва­ют­ся склад­ча­тые зо­ны ка­ле­дон­ско­го воз­рас­та. На юго-за­па­де Г. на по­верх­ность вы­хо­дят ран­не­ар­хей­ские ме­та­мор­фич. ком­плек­сы Лаб­ра­дор­ско-Грен­ланд­ско­го бло­ка (про­вин­ция Найн), в со­ста­ве ко­то­рых при­сут­ст­ву­ют древ­ней­шие на Зем­ле ме­та­мор­фи­зо­ван­ные, гл. обр. оса­доч­ные (пес­ча­ные, гли­ни­стые, кар­бо­нат­ные, крем­ни­сто-кар­бо­нат­ные), по­ро­ды – ком­плекс Исуа с воз­рас­том св. 3,82 млрд. лет. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны гней­сы и гра­ни­ты. На ар­хей­ские по­ро­ды в цен­тре зап. час­ти Г. над­ви­ну­ты ран­не­про­те­ро­зой­ские ме­та­мор­фи­зо­ван­ные вул­ка­но­ген­но-оса­доч­ные об­ра­зо­ва­ния Рин­кид­ско­го и На­гссуг­то­кид­ско­го склад­ча­тых поя­сов. По­ро­ды ис­пы­та­ли склад­ча­тость и ме­та­мор­физм 1,9–1,8 млрд. лет на­зад; окон­ча­тель­ные де­фор­ма­ции про­изош­ли 1,7 млрд. лет на­зад. Вост. и сев. рай­оны Г. сло­же­ны дис­ло­ци­ро­ван­ны­ми верх­не­про­те­ро­зой­ски­ми об­ло­моч­ны­ми и кар­бо­нат­ны­ми по­ро­да­ми с го­ри­зон­та­ми древ­них лед­ни­ко­вых от­ло­же­ний и ниж­не­па­лео­зой­ски­ми шель­фо­вы­ми кар­бо­нат­ны­ми осад­ка­ми, а так­же гра­ни­та­ми. Риф­то­ген­ные про­ги­бы, на­ло­жен­ные на ка­ле­дон­ское склад­ча­тое ос­но­ва­ние, за­пол­не­ны де­вон­ски­ми кон­ти­нен­таль­ны­ми об­ло­моч­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми, при­сут­ст­ву­ет че­хол верх­не­па­лео­зой­ских и ме­зо­зой­ских пес­ча­но-гли­ни­стых от­ло­же­ний. На за­па­де и вос­то­ке Г. – по­кро­вы кай­но­зой­ских пла­то­ба­заль­тов, об­ра­зо­ва­ние ко­то­рых связ­но с рас­кры­ти­ем м. Баф­фи­на и Нор­веж­ско-Грен­ланд­ско­го бас­сей­на; на вос­то­ке – мас­си­вы ще­лоч­ных гра­ни­тов и Скер­горская рас­сло­ен­ная ин­тру­зия габб­ро (воз­раст 55 млн. лет).

Из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния же­ле­зи­стых квар­ци­тов и хро­ми­тов (Фис­ке­нес­сет – на юго-за­па­де), руд зо­ло­та (На­лу­нак – на юге), ме­ди (Лад­дер­вь­ерг, Рубь­ерг Кну­де – на вос­то­ке), свин­ца, цин­ка и се­реб­ра (Блэк-Эйнд­жел – на за­па­де), мо­либ­де­на (Мальм­бьер­гет) и пал­ла­дия – на вос­то­ке. На юге Г. рас­по­ло­же­на ред­ко­ме­талль­ная про­вин­ция с ме­сто­ро­ж­де­ния­ми (Кринг­лер­не и др.) руд тан­та­ла, нио­бия, цир­ко­ния и РЗЭ, а так­же ура­на (Ква­нефь­елль), там же ме­сто­ро­ж­де­ние крио­ли­та (Ивиг­тут). Ме­сто­ро­ж­де­ния гра­фи­та (Амит­сок) – на юго-за­па­де, ал­ма­зов в ким­бер­ли­тах – в цен­тре зап. час­ти, бу­рых уг­лей – на вос­то­ке. На шель­фе в вост., сев. и зап. час­тях Г. вы­яв­ле­ны ме­сто­ро­ж­де­ния уг­ле­во­до­род­но­го сы­рья.

Кли­мат. На сво­бод­ных ото льда по­бе­режь­ях кли­мат суб­арк­ти­че­ский мор­ской, к се­ве­ру от 68° с. ш. арк­ти­че­ский. В об­лас­ти лед­ни­ко­во­го щи­та фор­ми­ру­ет­ся кон­ти­нен­таль­ный арк­ти­че­ский кли­мат. Час­ты ци­кло­ны, со­про­во­ж­даю­щие­ся силь­ны­ми вет­ра­ми, рез­ки­ми из­ме­не­ния­ми темп-ры и вы­па­де­ни­ем осад­ков. Для об­лас­ти лед­ни­ко­во­го щи­та ха­рак­тер­ны от­ри­ца­тель­ные зна­че­ния го­до­во­го ра­ди­ац. ба­лан­са. Ох­ла­ж­де­ние воз­ду­ха над лед­ни­ко­вым щи­том вы­зы­ва­ет об­ра­зо­ва­ние Грен­ланд­ско­го ан­ти­ци­кло­на. Вост. по­бе­ре­жье Г. омы­ва­ет­ся хо­лод­ным Вос­точ­но-Грен­ланд­ским те­че­ни­ем и поч­ти на про­тя­же­нии все­го го­да бло­ки­ро­ва­но пла­ву­чи­ми льда­ми, при­но­си­мы­ми из центр. час­ти Се­вер­но­го Ле­до­ви­то­го океа­на. Во­ды тё­п­ло­го За­пад­но-Грен­ланд­ско­го те­че­ния нес­коль­ко смяг­ча­ют кли­мат юго-зап. по­бе­ре­жья ост­ро­ва. Ср. темп-ры ян­ва­ря на по­бе­ре­жье от –7 °C на юге до –36 °C на се­ве­ре, ию­ля от 10 °C на юге до 3 °C на се­ве­ро-за­па­де. В цен­тре Г. ср. темп-ра фев­ра­ля от –42 до –45 °C (аб­со­лют­ный ми­ни­мум –70 °C), ию­ля от –10 до –12 °C. Осад­ков в год на юге 800–1200 мм, на се­ве­ре до 100–200 мм, на лед­ни­ко­вом щи­те 300–400 мм (поч­ти ис­клю­чи­тель­но в ви­де сне­га). В тол­ще лед­ни­ко­во­го щи­та до са­мо­го ло­жа темп-ра ни­же –10 °C. Вы­со­та гра­ни­цы пи­та­ния сни­жа­ет­ся с юга на се­вер от 1500 до 800 м.

Внут­рен­ние во­ды. Сво­бод­ные ото льда уча­ст­ки по­бе­ре­жий рас­чле­не­ны ко­рот­ки­ми бур­ны­ми ре­ка­ми. Мно­го озёр, пре­им. лед­ни­ко­вых и лед­ни­ко­во- под­пруд­ных, в т. ч. оз. Та­сер­ссу­ак.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир. Поч­вен­ный по­кров раз­ре­жен, к сев. от 70° с. ш. пред­став­лен арк­тич. пус­тын­ны­ми кар­бо­нат­ны­ми и за­со­лён­ны­ми поч­ва­ми и дер­но­вы­ми арк­то­тунд­ро­вы­ми поч­ва­ми, в гор­ных рай­онах ком­плек­сом тун­д­ро­вых глее­вых и ил­лю­ви­аль­но-гу­му­со­вых почв. Рас­ти­тель­ность в Г. при­уро­че­на к мес­там, сво­бод­ным ото льда. Для край­не­го юга ха­рак­тер­ны бе­рё­зо­вые (из бе­рё­зы из­ви­ли­стой), кус­тар­ни­ко­вые (ря­би­на, оль­хов­ник) ред­ко­ле­сья в со­че­та­нии с вы­со­ко­трав­ны­ми лу­га­ми. На по­бе­режь­ях до 80° с. ш. рас­про­стра­не­ны тун­д­ры, в юго-зап. час­ти ив­ня­ко­во-ер­ни­ко­вые в со­че­та­нии с оль­хо­во-ив­ня­ко­вы­ми за­рос­ля­ми, вдоль по­бе­ре­жий центр. час­ти Г. – пре­им. кус­тар­нич­ко­вые (кас­сио­пея, го­лу­би­ка, во­дя­ни­ка, ро­до­ден­д­рон и др.) и ли­шай­ни­ко­вые (цет­ра­рие­вые и кла­до­ние­вые), на се­ве­ре тра­вя­но-кус­тар­нич­ко­вые (дриа­да, кас­сио­пея, коб­ре­зия, кам­не­лом­ки и др.), мо­хо­вые и ли­шай­ни­ко­вые (цет­ра­рие­вые и алек­то­рие­вые). На сев. по­бе­ре­жье сре­ди ка­ме­ни­сто-щеб­ни­стых рос­сы­пей встре­ча­ют­ся фраг­мен­ты рас­тит. со­об­ществ из на­кип­ных ли­шай­ни­ков и мхов с еди­нич­ны­ми цвет­ко­вы­ми рас­те­ния­ми.

В фау­не Г. со­че­та­ют­ся не­арк­ти­чес­кие и па­лео­арк­ти­чес­кие эле­мен­ты. По по­бе­режь­ям оби­та­ют бе­лый мед­ведь, пе­сец, се­вер­ный олень-ка­ри­бу, мус­кус­ный ов­це­бык, грен­ланд­ский лем­минг. На птичь­их ба­за­рах гне­здят­ся чи­сти­ко­вые (кай­ры, га­гар­ка, лю­рик, ту­пик), глу­пыш, боль­шой ба­клан, мо­ев­ка и др. При­бреж­ные во­ды Г. от­ли­ча­ют­ся раз­но­об­ра­зи­ем ки­то­об­раз­ных (св. 10 ви­дов, в т. ч. бе­лу­ха, фин­вал, го­лу­бой и грен­ланд­ский ки­ты, нар­вал) и ла­сто­но­гих (грен­ланд­ский тю­лень, мор­ской за­яц, ат­лан­ти­чес­кий морж и др.).

В Г. соз­да­но 14 ох­ра­няе­мых тер­ри­то­рий, за­ни­маю­щих ок. 45% пло­ща­ди ост­ро­ва, в т. ч. круп­ней­ший в ми­ре Грен­ланд­ский национальный парк на се­ве­ро-вос­то­ке Г. (97,2 млн. га), от­не­сён­ный к био­сфер­ным ре­зер­ва­там ЮНЕСКО.

Ис­то­рия . Со­глас­но ар­хео­ло­гич. дан­ным, за­се­ле­ние Г. на­ча­лось в сер. 3-го тыс. до н. э. Её пер­вы­ми оби­та­те­ля­ми бы­ли охот­ни­ки -па­лео­эс­ки­мо­сы, пе­ре­се­лив­шие­ся в сев. рай­оны ост­ро­ва с тер­ри­то­рии совр. Ка­на­ды. Но­вая вол­на пе­ре­се­ле­ния из Сев. Аме­ри­ки в Г. да­ти­ру­ет­ся при­бли­зи­тель­но 1000 до н. э. Ок. 500 до н. э. в Г. по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние куль­ту­ра Дор­сет, а по­сле 1200 н. э. в свя­зи с пе­ре­се­ле­ни­ем на ост­ров груп­пы эс­ки­мо­сов с Аля­ски – куль­ту­ра Ту­ле. Пер­вые ев­ро­пей­цы дос­тиг­ли бе­ре­гов Г. в кон. 9 в. Ими бы­ли исл. мо­ре­пла­ва­те­ли Гун­бь­ёрн (ок. 875) и Эй­рик Рау­ди (Ры­жий) (ок. 982). Рау­ди дал ост­ро­ву назв. «Грен­лан­дия» («Зе­лё­ная зем­ля»). По­сле 983 на юге ост­ро­ва бы­ли ос­но­ва­ны ко­ло­нии ви­кин­гов , про­су­ще­ст­во­вав­шие до 15 в. Осн. за­ня­тия­ми ко­ло­ни­стов бы­ли с. х-во и охо­та, вёл­ся ак­тив­ный на­ту­раль­ный об­мен с эс­ки­мо­са­ми-грен­ланд­ца­ми. В 11 в. на­се­ле­ние Г. при­ня­ло хри­сти­ан­ст­во (в 1126 в Г. ос­но­ва­но пер­вое епи­скоп­ст­во ). С 1262 Г. при­над­ле­жа­ла Нор­ве­гии, но в ре­зуль­та­те об­ра­зо­ва­ния Каль­мар­ской унии 1397–1523 пе­ре­шла под власть дат. ко­ро­ны. В 1570–1580-х гг. кон­так­ты с грен­ланд­ски­ми эс­ки­мо­са­ми ус­та­но­ви­ли англ. и ни­дерл. мо­ре­пла­ва­те­ли, на­чав­шие за­ку­пать у них ры­бий жир и ки­то­вый ус. В 1721 Да­ния пе­ре­шла к по­ли­ти­ке ак­тив­ной ко­ло­ни­за­ции ост­ро­ва. В 18 в. бы­ли ос­но­ва­ны мно­го­числ. тор­го­вые ко­ло­нии, управ­ле­ние ко­то­ры­ми в 1774 взя­ло на се­бя Ко­ро­лев­ское грен­ланд­ское тор­го­вое об-во. В 1814 при рас­тор­же­нии дат­ско-нор­веж­ской унии Г. ос­та­лась под вла­стью Да­нии в ка­че­ст­ве её ко­ло­нии. В 1818 и 1823 бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны экс­пе­ди­ции для ус­та­нов­ле­ния кон­так­та с эс­ки­мо­са­ми сев.-вост. рай­онов Г., где ев­роп. ко­ло­ний до это­го не су­ще­ст­во­ва­ло. По­сле соз­да­ния в 1878 Ко­мис­сии по изу­че­нию гео­гра­фии и гео­ло­гии Г. на­ча­лось ак­тив­ное ис­сле­до­ва­ние ост­ро­ва. В 19 в. в Г. ста­ли вы­хо­дить ме­ст­ные га­зе­ты, по­я­ви­лись ор­га­ны са­мо­управ­ле­ния – про­винц. ланд­сра­ды. В нач. 1930-х гг. ме­ж­ду Да­ни­ей и Нор­ве­ги­ей воз­ник спор о при­над­леж­но­сти Г., в 1931 Нор­ве­гия ок­ку­пи­ро­ва­ла вост. часть ост­ро­ва, од­на­ко ме­ж­ду­нар. суд в Гаа­ге в 1933 ква­ли­фи­ци­ро­вал эти дей­ст­вия как не­за­кон­ные, по­сле че­го Нор­ве­гия бы­ла вы­ну­ж­де­на от­ка­зать­ся от сво­их при­тя­за­ний на зем­ли в Г. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны, по­сле ок­ку­па­ции Да­нии гит­ле­ров­ской Гер­ма­ни­ей, пра­ви­тель­ст­во США объ­я­ви­ло о рас­про­стра­не­нии на Г. Мон­ро док­три­ны 1823. 9.4.1941 по­слан­ник Да­нии в Ва­шинг­то­не под­пи­сал с пра­ви­тель­ст­вом США до­го­вор об обо­ро­не Г. В со­от­вет­ст­вии с ним США соз­да­ли на ост­ро­ве 2 во­ен. ба­зы (в Сён­д­ре-Стрём­фь­ор­де и Ку­лу­су­ке), где раз­мес­ти­лись си­лы ПВО, в за­да­чи ко­то­рых вхо­ди­ла за­щи­та кон­во­ев со­юз­ни­ков в Сев. Ат­лан­ти­ке. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ме­ж­ду пра­ви­тель­ст­ва­ми Да­нии и США бы­ло под­пи­са­но но­вое со­гла­ше­ние об обо­ро­не ост­ро­ва (27.4.1951), на ос­но­ва­нии ко­то­ро­го к дей­ст­во­вав­шим в Г. амер. во­ен. ба­зам до­ба­ви­лась ещё од­на – Ту­ле (Ка­нак). С кон. 1940-х гг. грен­ланд­цы на­ча­ли на­стой­чи­во тре­бо­вать «от­кры­тия» Г. для кон­так­тов с внеш­ним ми­ром и при­вле­че­ния иностр. ин­ве­сти­ций в эко­но­ми­ку ост­ро­ва. В 1950 соз­дан об­ще­грен­ланд­ский пред­ста­вит. ор­ган – ланд­срад как со­ве­щат. ор­ган при на­зна­чае­мом дат. пра­ви­тель­ст­вом гла­ве ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции – лан­дес­ха­упт­ма­не, ли­к­ви­ди­ро­ва­на мо­но­по­лия Ко­ро­лев­ско­го грен­ланд­ско­го тор­го­во­го об-ва. В 1952 ланд­срад под­го­то­вил про­ект кон­сти­ту­ции, ко­то­рым пре­ду­смат­ри­ва­лась от­ме­на для Г. ста­ту­са ко­ло­нии. С 5.6.1953, по­сле всту­п­ле­ния в си­лу но­вой ре­дак­ции Кон­сти­ту­ции Да­нии, Г. пе­ре­ста­ла счи­тать­ся ко­ло­ни­ей, по­лу­чи­ла воз­мож­ность на­прав­лять 2 де­пу­та­тов в дат. пар­ла­мент – фоль­ке­тинг. С нач. 1960-х гг. в Г. раз­вер­ну­лось дви­же­ние за пре­дос­тав­ле­ние ост­ро­ву са­мо­управ­ле­ния, уси­лив­шее­ся с нач. 1970-х гг. в свя­зи с всту­п­ле­ни­ем Да­нии (вме­сте с Г.) в ЕЭС (с 1993 ЕС). 1.5.1979 Да­ния пре­дос­та­ви­ла Г. пол­ную ав­то­но­мию в ре­ше­нии внутр. во­про­сов. Грен­ланд­цы из­бра­ли собств. пар­ла­мент (ланд­стинг) и сфор­ми­ро­ва­ли собств. пра­ви­тель­ст­во. Да­ния со­хра­ни­ла кон­троль над внеш­ней по­ли­ти­кой Г., её обо­ро­ной и ва­лют­ной по­ли­ти­кой. По ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма 1.1.1985 Г. вы­шла из ЕЭС, со­хра­нив, од­на­ко, ста­тус ас­со­ции­ро­ван­ной за­мор­ской тер­ри­то­рии и та­мо­жен­ные при­ви­ле­гии. За­пла­ни­ро­ва­но про­ве­де­ние оче­ред­но­го ре­фе­рен­ду­ма, це­лью ко­то­ро­го яв­ля­ет­ся обес­пе­че­ние боль­шей эко­но­мич. не­за­ви­си­мо­сти Г. от Да­нии. Воз­ник­шие в 1970-х гг. грен­ланд­ские по­ли­тич. пар­тии, имею­щие боль­шин­ст­во в ланд­стин­ге и фор­ми­рую­щие пра­ви­тель­ст­во, – Сиу­мут (Впе­рёд) и Ину­ит Ата­к­ва­ти­ги­ит (Объ­е­ди­не­ние эс­ки­мо­сов) – вы­сту­па­ют за рас­ши­ре­ние ав­то­но­мии Г. вплоть до пре­дос­тав­ле­ния ей пол­ной не­за­ви­си­мо­сти от Да­нии.

Хо­зяй­ст­во . Объ­ём ВВП 1,1 млрд. долл. (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2001), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния ок. 20 тыс. долл. В эко­но­ми­ке за­ня­то 27,6 тыс. чел. (2006); уро­вень без­ра­бо­ти­цы сре­ди гор. на­се­ле­ния 9,3%. Г. со­хра­ня­ет эко­но­мич. за­ви­си­мость от Да­нии, зна­чит. часть до­хо­дов грен­ланд­ско­го бюд­же­та по­кры­ва­ет­ся за счёт дат. суб­си­дий. Гл. роль иг­ра­ет гос. (об­ще­ствен­ный) сек­тор эко­но­ми­ки. Про­из-во элек­тро­энер­гии 310 млн. кВт·ч (2003). Осн. от­расль хо­зяй­ст­ва – ры­бо­лов­ст­во и до­бы­ча мо­ре­про­дук­тов. Об­щий улов 196,5 тыс. т (2003), в т. ч.: кре­вет­ки 98,9 тыс. т (од­но из ве­ду­щих мест в ми­ре; осн. рай­он до­бы­чи – зал. Дис­ко), пал­тус 28,9 тыс. т, трес­ка 8,5 тыс. т, краб 6,9 тыс. т, а так­же мой­ва, сельдь, пик­ша, мак­рель и др. Ры­бо­лов­ный флот на­счи­ты­ва­ет 446 су­дов (ок. 1/2 – ма­лые ры­бо­лов­ные су­да). Гл. государственная ком­па­ния – «Royal Greenland A/S» (ок. 2 тыс. за­ня­тых), её не­боль­шие ры­бо­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щие пред­при­ятия рас­по­ло­же­ны в ос­новном на по­бе­ре­жье зал. Дис­ко. Ве­дёт­ся про­мы­сел мор­ских жи­вот­ных (тю­ле­ней и др.). Име­ют­ся не­боль­шие пред­при­ятия по об­ра­бот­ке шкур жи­вот­ных, строи­тель­ст­ву ма­лых ры­бо­лов­ных су­дов. На юге Г. – ов­це­вод­ст­во (19,3 тыс. овец в 2003); на­счи­ты­ва­ет­ся ок. 60 не­боль­ших (ме­нее 400 овец) ферм; раз­ве­де­ние оле­ней (2 фер­мы). Вы­ра­щи­ва­ют в не­боль­ших ко­ли­че­ст­вах кор­мо­вые куль­ту­ры, ово­щи (в те­п­лич­ных хо­зяй­ст­вах). На се­ве­ре Г. – охот­ни­чий про­мы­сел (за­ня­то ок. 2,7 тыс. чел.; до­бы­то 10,7 тыс. го­лов се­вер­но­го оле­ня, 2001). С кон. 20 в. раз­ви­ва­ет­ся ту­ризм, од­на­ко ту­ри­стический се­зон очень ко­ро­ток.

Осн. ви­ды транс­пор­та – воз­душ­ный и мор­ской [гл. порт – Холь­стейн­сборг (Си­си­ми­ут), на зап. по­бе­ре­жье Г.; при­ча­лы име­ют­ся в 16 го­ро­дах и в боль­шин­ст­ве не­боль­ших по­се­ле­ний]. 14 аэ­ро­пор­тов (в т. ч. 9 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ной по­ло­сы). Го­ро­да не со­еди­не­ны ав­то­до­ро­га­ми (зи­мой связь ме­ж­ду на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на сне­го­хо­дах и со­бачь­их уп­ряж­ках).

Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 480 млн. долл., им­пор­та 601 млн. долл. (2004). Св. 93% стои­мо­сти экс­пор­та при­хо­дит­ся на ры­бу и мо­ре­про­дук­ты (из них кре­вет­ки – ок. 63%). Главные тор­го­вые парт­нё­ры по экс­пор­ту (% стои­мо­сти, 2004): Да­ния 88 (б. ч. грен­ланд­ских то­ва­ров ре­экс­пор­ти­ру­ет­ся в др. стра­ны), Ис­па­ния 5,7, Гер­ма­ния 1,8, США 1,6. Г. им­пор­ти­ру­ет про­до­воль­ст­вие и то­ва­ры ши­ро­ко­го по­треб­ле­ния, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, неф­те­про­дук­ты в основ­ном из Да­нии (59,2% стои­мо­сти), Шве­ции (14,1%), Гер­ма­нии (3,7%), Норвегии (2%), США (2%), Ки­тая (1,8%), Япо­нии (1,6%).

Авторы статьи: Кон­д­рать­е­ваТ. И. , Ро­гин­ский В. В

Иллюстрации:

Гот­хоб (Нук). Вид го­ро­да. Архив БРЭ.

Карта Гренландии

Тунд­ро­вые ланд­шаф­ты юго-во­сточ­но­го по­бе­ре­жья Грен­лан­дии. Бе­рег Ко­ро­ля Фре­де­ри­ка VI. Архив БРЭ.

Ну­на­та­ки. Архив БРЭ.

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