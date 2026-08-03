ГРЕНЛАНДИЯ
(Гренландское Kalaallit Nunaat, дат. Grø nland), крупнейший остров на земном шаре (площадь 2130,8 тысяч км2), у северо-восточных берегов Северной Америки.
Омывается на севере м. Линкольна и Северным Ледовитым ок., на востоке – Гренландским м. и Датским прол., на юге – м. Лабрадор, на западе – Девисовым прол. и м. Баффина. Нас. 56,9 тыс. чел. (2006). 90% нас. проживает на западе, юго-западе и юге Г., на узкой, свободной от материкового льда прибрежной полосе (в её пределах плотность населения низкая – 0,14 чел./км2). Гор. нас. 82,7%. Нас. Г. в осн. лютеране; часть эскимосов-гренландцев сохраняет традиц. верования. Офиц. языки – гренландский и датский. Денежная единица – датская крона. Адм. центр – Готхоб (Нук; 14,9 тыс. чел.). Адм.-терр. деление: 3 региона – Аваннаа (Сев. Г.), Туну (Вост. Г.) и Китаа (Зап. Г.), разделённые на 18 муниципалитетов.
Природа. Ледниковый покров и рельеф. Ледники общей пл. 1802,6 тыс. км2, в т. ч. Гренландский ледниковый щит (1726,4 тыс. км2), покрывают б. ч. Гренландии. Ледниковый щит занимает центр. часть острова и отд. прибрежные районы; его поверхность постепенно повышается от берегов в глубь острова. Наиболее высокий участок щита имеет форму пологого свода, вытянутого с севера на юг и разделённого на 66°–67°30′ с. ш. поперечным понижением на два обширных купола. Высота сев. купола 3231 м, южного – 2850 м. Ледораздел проходит вдоль 37° з. д., располагаясь ближе к вост. оконечности острова. Ложе ледника имеет вогнутую форму. В центре острова – обширная подлёдная равнина выс. 0–100 м (местами ниже уровня моря на 250 м), окаймлённая поясом горных цепей, наиболее высоких в вост. части (св. 2000 м), а на западе не превышающих 600 м. Ср. мощность ледникового щита 1790 м, наибольшая – 3416 м. Объём льда ок. 2,365 млн. км3 (12% всего наземного льда). Поверхность покрыта слоем снега, перевеваемого ветром, образующим заструги; в краевых частях ниже 1800–2000 м слабо расчленена водными потоками, возникающими при летнем таянии снега и льда, на выс. 1000–1500 м разбита трещинами глубиной до 40 м, часты нунатаки (напр., Трекантнунатаккер, Енсенс). Верхние слои льда перемещаются от центра к зап. и вост. краям ледникового щита со ср. скоростью ок. 150 м в год. У краёв скорость возрастает, на отд. участках в движение приходит вся толща льда и образуются выводные ледники, движущиеся со скоростью до 5–7 км в год и выше (Якобсхавн, Ринка, Караяк), образуя многочисл. айсберги (до 13–15 тыс. ежегодно, общим объёмом ок. 200 км3), выносимые в сев. часть Атлантического ок. и представляющие опасность для судоходства. Ледниковый фьорд Илулиссат включён в список Всемирного наследия как один из наиболее активных в мире выводных ледников (скорость движения льда до 19 м/год), образующий до 10% объёма всех айсбергов Г. Расход льда в краевой части Гренландского ледникового щита, вызываемый летним таянием и образованием айсбергов, не компенсируется накоплением льдов внутри Г., и щит медленно сокращается. В прибрежных районах за пределами ледникового щита расположены отд. ледяные купола, в т. ч. крупный купол на сев.-вост. оконечности Земли Кронпринца Кристиана, а также долинные, каровые, висячие и др. ледники. Районы распространения сетчатого оледенения приурочены к горам Кронпринс-Фредерик, Берега Блосвилла и др.
Участки свободной от ледникового покрова суши протягиваются вдоль берегов Г., достигая местами ширины 200–250 км. На юго-западе эти участки представляют собой плоскогорья выс. 400–600 м, чередующиеся с глыбовыми горными массивами выс. до 1700–2000 м, на севере распространены возвышенные пластовые равнины (Земля Пири, Земля Кронпринца Кристиана). Вост. побережье образуют покрытые горными ледниками глыбовые хребты выс. до 3700 м (гора Гунбьёрн, высшая точка Г. и Арктики). На западе расположен широкий прерывистый пояс глыбовых нагорий побережья м. Баффина. Базальтовые плато расположены на вост. побережье (Земля Джемсона) и фрагментарно на западном (район о. Диско). Свободные от ледникового покрова участки (ок. 19% территории Г.) находятся в зоне сплошного распространения многолетнемёрзлых пород.
Берега Г. повсеместно изрезаны глубокими и длинными фьордами (Готхоб- фьорд, Сёндре-Стрём-фьорд и др.). Ледник Гумбольдта, спускаясь непосредственно к океану, образует величественный ледяной берег в зал. Пибоди (выс. до 100 м).
Геологическое строение и полезные ископаемые. Г. почти целиком расположена в сев.-вост. части Канадского щита древней Северо-Американской платформы, лишь на востоке и севере Г. прослеживаются складчатые зоны каледонского возраста. На юго-западе Г. на поверхность выходят раннеархейские метаморфич. комплексы Лабрадорско-Гренландского блока (провинция Найн), в составе которых присутствуют древнейшие на Земле метаморфизованные, гл. обр. осадочные (песчаные, глинистые, карбонатные, кремнисто-карбонатные), породы – комплекс Исуа с возрастом св. 3,82 млрд. лет. Широко распространены гнейсы и граниты. На архейские породы в центре зап. части Г. надвинуты раннепротерозойские метаморфизованные вулканогенно-осадочные образования Ринкидского и Нагссугтокидского складчатых поясов. Породы испытали складчатость и метаморфизм 1,9–1,8 млрд. лет назад; окончательные деформации произошли 1,7 млрд. лет назад. Вост. и сев. районы Г. сложены дислоцированными верхнепротерозойскими обломочными и карбонатными породами с горизонтами древних ледниковых отложений и нижнепалеозойскими шельфовыми карбонатными осадками, а также гранитами. Рифтогенные прогибы, наложенные на каледонское складчатое основание, заполнены девонскими континентальными обломочными образованиями, присутствует чехол верхнепалеозойских и мезозойских песчано-глинистых отложений. На западе и востоке Г. – покровы кайнозойских платобазальтов, образование которых связно с раскрытием м. Баффина и Норвежско-Гренландского бассейна; на востоке – массивы щелочных гранитов и Скергорская расслоенная интрузия габбро (возраст 55 млн. лет).
Известны месторождения железистых кварцитов и хромитов (Фискенессет – на юго-западе), руд золота (Налунак – на юге), меди (Ладдервьерг, Рубьерг Кнуде – на востоке), свинца, цинка и серебра (Блэк-Эйнджел – на западе), молибдена (Мальмбьергет) и палладия – на востоке. На юге Г. расположена редкометалльная провинция с месторождениями (Кринглерне и др.) руд тантала, ниобия, циркония и РЗЭ, а также урана (Кванефьелль), там же месторождение криолита (Ивигтут). Месторождения графита (Амитсок) – на юго-западе, алмазов в кимберлитах – в центре зап. части, бурых углей – на востоке. На шельфе в вост., сев. и зап. частях Г. выявлены месторождения углеводородного сырья.
Климат. На свободных ото льда побережьях климат субарктический морской, к северу от 68° с. ш. арктический. В области ледникового щита формируется континентальный арктический климат. Часты циклоны, сопровождающиеся сильными ветрами, резкими изменениями темп-ры и выпадением осадков. Для области ледникового щита характерны отрицательные значения годового радиац. баланса. Охлаждение воздуха над ледниковым щитом вызывает образование Гренландского антициклона. Вост. побережье Г. омывается холодным Восточно-Гренландским течением и почти на протяжении всего года блокировано плавучими льдами, приносимыми из центр. части Северного Ледовитого океана. Воды тёплого Западно-Гренландского течения несколько смягчают климат юго-зап. побережья острова. Ср. темп-ры января на побережье от –7 °C на юге до –36 °C на севере, июля от 10 °C на юге до 3 °C на северо-западе. В центре Г. ср. темп-ра февраля от –42 до –45 °C (абсолютный минимум –70 °C), июля от –10 до –12 °C. Осадков в год на юге 800–1200 мм, на севере до 100–200 мм, на ледниковом щите 300–400 мм (почти исключительно в виде снега). В толще ледникового щита до самого ложа темп-ра ниже –10 °C. Высота границы питания снижается с юга на север от 1500 до 800 м.
Внутренние воды. Свободные ото льда участки побережий расчленены короткими бурными реками. Много озёр, преим. ледниковых и ледниково- подпрудных, в т. ч. оз. Тасерссуак.
Почвы, растительный и животный мир. Почвенный покров разрежен, к сев. от 70° с. ш. представлен арктич. пустынными карбонатными и засолёнными почвами и дерновыми арктотундровыми почвами, в горных районах комплексом тундровых глеевых и иллювиально-гумусовых почв. Растительность в Г. приурочена к местам, свободным ото льда. Для крайнего юга характерны берёзовые (из берёзы извилистой), кустарниковые (рябина, ольховник) редколесья в сочетании с высокотравными лугами. На побережьях до 80° с. ш. распространены тундры, в юго-зап. части ивняково-ерниковые в сочетании с ольхово-ивняковыми зарослями, вдоль побережий центр. части Г. – преим. кустарничковые (кассиопея, голубика, водяника, рододендрон и др.) и лишайниковые (цетрариевые и кладониевые), на севере травяно-кустарничковые (дриада, кассиопея, кобрезия, камнеломки и др.), моховые и лишайниковые (цетрариевые и алекториевые). На сев. побережье среди каменисто-щебнистых россыпей встречаются фрагменты растит. сообществ из накипных лишайников и мхов с единичными цветковыми растениями.
В фауне Г. сочетаются неарктические и палеоарктические элементы. По побережьям обитают белый медведь, песец, северный олень-карибу, мускусный овцебык, гренландский лемминг. На птичьих базарах гнездятся чистиковые (кайры, гагарка, люрик, тупик), глупыш, большой баклан, моевка и др. Прибрежные воды Г. отличаются разнообразием китообразных (св. 10 видов, в т. ч. белуха, финвал, голубой и гренландский киты, нарвал) и ластоногих (гренландский тюлень, морской заяц, атлантический морж и др.).
В Г. создано 14 охраняемых территорий, занимающих ок. 45% площади острова, в т. ч. крупнейший в мире Гренландский национальный парк на северо-востоке Г. (97,2 млн. га), отнесённый к биосферным резерватам ЮНЕСКО.
История. Согласно археологич. данным, заселение Г. началось в сер. 3-го тыс. до н. э. Её первыми обитателями были охотники-палеоэскимосы, переселившиеся в сев. районы острова с территории совр. Канады. Новая волна переселения из Сев. Америки в Г. датируется приблизительно 1000 до н. э. Ок. 500 до н. э. в Г. получила распространение культура Дорсет, а после 1200 н. э. в связи с переселением на остров группы эскимосов с Аляски – культура Туле. Первые европейцы достигли берегов Г. в кон. 9 в. Ими были исл. мореплаватели Гунбьёрн (ок. 875) и Эйрик Рауди (Рыжий) (ок. 982). Рауди дал острову назв. «Гренландия» («Зелёная земля»). После 983 на юге острова были основаны колонии викингов, просуществовавшие до 15 в. Осн. занятиями колонистов были с. х-во и охота, вёлся активный натуральный обмен с эскимосами-гренландцами. В 11 в. население Г. приняло христианство (в 1126 в Г. основано первое епископство). С 1262 Г. принадлежала Норвегии, но в результате образования Кальмарской унии 1397–1523 перешла под власть дат. короны. В 1570–1580-х гг. контакты с гренландскими эскимосами установили англ. и нидерл. мореплаватели, начавшие закупать у них рыбий жир и китовый ус. В 1721 Дания перешла к политике активной колонизации острова. В 18 в. были основаны многочисл. торговые колонии, управление которыми в 1774 взяло на себя Королевское гренландское торговое об-во. В 1814 при расторжении датско-норвежской унии Г. осталась под властью Дании в качестве её колонии. В 1818 и 1823 были организованы экспедиции для установления контакта с эскимосами сев.-вост. районов Г., где европ. колоний до этого не существовало. После создания в 1878 Комиссии по изучению географии и геологии Г. началось активное исследование острова. В 19 в. в Г. стали выходить местные газеты, появились органы самоуправления – провинц. ландсрады. В нач. 1930-х гг. между Данией и Норвегией возник спор о принадлежности Г., в 1931 Норвегия оккупировала вост. часть острова, однако междунар. суд в Гааге в 1933 квалифицировал эти действия как незаконные, после чего Норвегия была вынуждена отказаться от своих притязаний на земли в Г. В годы 2-й мировой войны, после оккупации Дании гитлеровской Германией, правительство США объявило о распространении на Г. Монро доктрины 1823. 9.4.1941 посланник Дании в Вашингтоне подписал с правительством США договор об обороне Г. В соответствии с ним США создали на острове 2 воен. базы (в Сёндре-Стрёмфьорде и Кулусуке), где разместились силы ПВО, в задачи которых входила защита конвоев союзников в Сев. Атлантике. После 2-й мировой войны между правительствами Дании и США было подписано новое соглашение об обороне острова (27.4.1951), на основании которого к действовавшим в Г. амер. воен. базам добавилась ещё одна – Туле (Канак). С кон. 1940-х гг. гренландцы начали настойчиво требовать «открытия» Г. для контактов с внешним миром и привлечения иностр. инвестиций в экономику острова. В 1950 создан общегренландский представит. орган – ландсрад как совещат. орган при назначаемом дат. правительством главе местной администрации – ландесхауптмане, ликвидирована монополия Королевского гренландского торгового об-ва. В 1952 ландсрад подготовил проект конституции, которым предусматривалась отмена для Г. статуса колонии. С 5.6.1953, после вступления в силу новой редакции Конституции Дании, Г. перестала считаться колонией, получила возможность направлять 2 депутатов в дат. парламент – фолькетинг. С нач. 1960-х гг. в Г. развернулось движение за предоставление острову самоуправления, усилившееся с нач. 1970-х гг. в связи с вступлением Дании (вместе с Г.) в ЕЭС (с 1993 ЕС). 1.5.1979 Дания предоставила Г. полную автономию в решении внутр. вопросов. Гренландцы избрали собств. парламент (ландстинг) и сформировали собств. правительство. Дания сохранила контроль над внешней политикой Г., её обороной и валютной политикой. По результатам референдума 1.1.1985 Г. вышла из ЕЭС, сохранив, однако, статус ассоциированной заморской территории и таможенные привилегии. Запланировано проведение очередного референдума, целью которого является обеспечение большей экономич. независимости Г. от Дании. Возникшие в 1970-х гг. гренландские политич. партии, имеющие большинство в ландстинге и формирующие правительство, – Сиумут (Вперёд) и Инуит Атакватигиит (Объединение эскимосов) – выступают за расширение автономии Г. вплоть до предоставления ей полной независимости от Дании.
Хозяйство. Объём ВВП 1,1 млрд. долл. (по паритету покупательной способности, 2001), в расчёте на душу населения ок. 20 тыс. долл. В экономике занято 27,6 тыс. чел. (2006); уровень безработицы среди гор. населения 9,3%. Г. сохраняет экономич. зависимость от Дании, значит. часть доходов гренландского бюджета покрывается за счёт дат. субсидий. Гл. роль играет гос. (общественный) сектор экономики. Произ-во электроэнергии 310 млн. кВт·ч (2003). Осн. отрасль хозяйства – рыболовство и добыча морепродуктов. Общий улов 196,5 тыс. т (2003), в т. ч.: креветки 98,9 тыс. т (одно из ведущих мест в мире; осн. район добычи – зал. Диско), палтус 28,9 тыс. т, треска 8,5 тыс. т, краб 6,9 тыс. т, а также мойва, сельдь, пикша, макрель и др. Рыболовный флот насчитывает 446 судов (ок. 1/2 – малые рыболовные суда). Гл. государственная компания – «Royal Greenland A/S» (ок. 2 тыс. занятых), её небольшие рыбоперерабатывающие предприятия расположены в основном на побережье зал. Диско. Ведётся промысел морских животных (тюленей и др.). Имеются небольшие предприятия по обработке шкур животных, строительству малых рыболовных судов. На юге Г. – овцеводство (19,3 тыс. овец в 2003); насчитывается ок. 60 небольших (менее 400 овец) ферм; разведение оленей (2 фермы). Выращивают в небольших количествах кормовые культуры, овощи (в тепличных хозяйствах). На севере Г. – охотничий промысел (занято ок. 2,7 тыс. чел.; добыто 10,7 тыс. голов северного оленя, 2001). С кон. 20 в. развивается туризм, однако туристический сезон очень короток.
Осн. виды транспорта – воздушный и морской [гл. порт – Хольстейнсборг (Сисимиут), на зап. побережье Г.; причалы имеются в 16 городах и в большинстве небольших поселений]. 14 аэропортов (в т. ч. 9 с твёрдым покрытием взлётно-посадочной полосы). Города не соединены автодорогами (зимой связь между населёнными пунктами осуществляется на снегоходах и собачьих упряжках).
Стоимость товарного экспорта 480 млн. долл., импорта 601 млн. долл. (2004). Св. 93% стоимости экспорта приходится на рыбу и морепродукты (из них креветки – ок. 63%). Главные торговые партнёры по экспорту (% стоимости, 2004): Дания 88 (б. ч. гренландских товаров реэкспортируется в др. страны), Испания 5,7, Германия 1,8, США 1,6. Г. импортирует продовольствие и товары широкого потребления, машины и оборудование, нефтепродукты в основном из Дании (59,2% стоимости), Швеции (14,1%), Германии (3,7%), Норвегии (2%), США (2%), Китая (1,8%), Японии (1,6%).
Авторы статьи: КондратьеваТ. И. , Рогинский В. В
Иллюстрации:
Готхоб (Нук). Вид города. Архив БРЭ.
Карта Гренландии
Тундровые ландшафты юго-восточного побережья Гренландии. Берег Короля Фредерика VI. Архив БРЭ.
Нунатаки. Архив БРЭ.