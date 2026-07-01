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ГРЁНДАЛ, БАККЕР ГРЁНДАЛЬ АГАТА
ГРЁНДАЛ, БАККЕР ГРЁНДАЛЬ (Backer Grøndahl) АГАТА - норвежская пианистка, композитор.
Училась в Новой музыкальной академии в Берлине у Т. Куллака (1865-1867), совершенствовалась у Ф. Листа (1871-1872) и Х. фон Бюлова. Гастролировала в Норвегии и других странах Европы. Автор около 190 песен и около 120 фортепианных пьес, ориентированных на стилистику западно-европейской романтической музыки первой половины XIX века. Популярность на родине сохраняют вокальные циклы «Весенний день из жизни ребёнка» (на стихи А. Юнге, 1899) и «Агасфер» (на стихи Б. Ингемана, 1900), фортепианная сюита «На голубой горе» (1897).
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