ГРЁНДАЛ, БАККЕР ГРЁНДАЛЬ АГАТА

ГРЁНДАЛ, БАККЕР ГРЁН­ДАЛЬ (Backer Grøn­dahl) АГА­ТА - норвежская пиа­ни­ст­ка , ком­по­зи­тор.

Учи­лась в Но­вой музыкальной ака­де­мии в Бер­ли­не у Т. Кул­ла­ка (1865-1867), со­вер­шен­ст­во­ва­лась у Ф. Лис­та (1871-1872) и Х. фон Бю­ло­ва. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Нор­ве­гии и других стра­нах Ев­ро­пы. Ав­тор около 190 пе­сен и около 120 фортепианных пьес, ори­ен­ти­ро­ван­ных на сти­ли­сти­ку западно-ев­ропейской ро­ман­тической му­зы­ки первой половины XIX века. По­пу­ляр­ность на ро­ди­не со­хра­ня­ют во­каль­ные цик­лы «Ве­сен­ний день из жиз­ни ре­бён­ка» (на сти­хи А. Юн­ге, 1899) и «Ага­сфер» (на сти­хи Б. Ин­ге­ма­на, 1900), фортепианная сюи­та «На го­лу­бой го­ре» (1897).