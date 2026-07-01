Гремиалистское движение

Гремиали`стское движе`ние — чилийское общественное и политическое движение, основанное в середине 1960-х Хайме Гусманом. В основе доктрины лежали принципы «социальной доктрины католической церкви», корпоративизм, национализм , субсидиарность государства. Основная идея состоит в том, что общественный строй должен базироваться на системе посредниче­ских обществ между гражданами и государством. Движение зародилось в студенче­ской среде Католиче­ского университета, активно боролось с правительством С. Альенде. После переворота А. Пиночета в 1973 гремиализм стал доминирующей доктриной военного режима. В этот период движение отказалось от корпоративистских принципов, приняло неолиберализм, который органично сочетался с принципами субсидиарности государства и авторитаризмом верховной власти. Лидер движения Х. Гусман стал видным деятелем военной диктатуры, автором «пиночетовской» конституции 1980. В 1983 гремиалисты основали одну из ведущих правых чилийских партий УДИ (UDI) — Независимый демократический союз. Гремиалисты в конце ХХ — начале XXI в. доминируют на правом политическом фланге, в правом студенческом движении. Лидер гремиалистов Х. Гусман был убит левыми в 1991. Лит.: Богуш Е. Ю., Щелчков А. А. Политическая история Чили, ХХ век. М., 2009; Cristi R., Ruiz C. El pensamiento conservador en Chile. Seis ensayos. Santiago de Chile, 2015.