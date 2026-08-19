ГРЕМИ

Древняя столица (1466-1616) грузинского царства Кахети.

Расположен между совр. городами Телави и Кварели, у подножия хребта Самеба (Св. Троицы; юж. отрог Б. Кавказа), в Алазанской долине, в месте впадения небольшой р. Болиа в р. Инцоба (левый приток р. Алазани). Предположительно эти территории были заселены в эпоху поздней бронзы. Г. был основан царем Кахети Георгием I (1466-1476; он же последний царь единой Грузии Георгий VIII; 1445-1466) и разрушен во время нашествий (1614-1617) иран. шаха Аббаса I.

В XV-XVI вв. Г. являлся не только политико-адм. и экономическим, но и культурно-просветительским центром Кахети. Среди населения до сих пор бытует предание, что в Г. существовала академия, подобная Гелатской (см. ст. Гелати). Здесь по заказу царицы Анны (супруги кахетинского царя Александра I) был создан «Анасеули» - список груз. летописи Картлис Цховреба, написана хроника истории Кахети (не сохр.). В Г. старший сын Александра II, царь Давид (1601-1602), перевел с персид. поэму «Калила и Димна», началось поэтическое творчество груз. царя Теймураза I, писавшего о красоте Г. После разрушения города шахом Аббасом поэт Парсадан Горгиджанидзе описал это событие по заказу царя Картли-Кахети Ростома (1648-1656).

Г. (площадь города ок. 50 га) по социально-экономическому принципу был разделен на 4 части (сохранившиеся руины городища и архитектурный ансамбль изучены частично). Наиболее древний район, возвышающаяся над городом цитадель («царский квартал»),- естественный архитектурный центр Г., расположенный на искусственно отделенном от скалы высоком холме. За крепостной стеной находится единый архитектурный ансамбль построек, сформированный гл. обр. в правление царя Левана (1520-1574), к-рый особое внимание уделял реставрации, строительству и росписи храмов, что имело большое политическое значение в условиях соседства с мусульм. странами: Ираном с востока и Турцией с юга. Центральный комплекс Г. составляют ц. св. Архангелов (1565), жилая резиденция царя - 3-этажный 4-угольный дворец-башня (до 60-х гг. XVI в.) с надстроенной позже 6-гранной колокольней с открытой аркадой, частично сохранившиеся хозяйственные постройки (винохранилища, давильни и др.). К северо-востоку от цитадели, у подножия холма, на территории между левым берегом р. Болиа и правым берегом р. Инцоба расположен «квартал знати». Первоначально здесь селились городские жители, с 60-х гг. XVI в. район стал застраиваться дворцами царей (сначала Левана, затем Александра II (1574-1605) и Теймураза I), а также жилыми и парадными домами знати, палатами-дарбази, объединявшими под одной крышей жилые и хозяйственные помещения, банями, были устроены фонтаны, павильон для развлечений, разбит царский сад.

К юго-западу от цитадели отделенный от аристократической части города скалистой грядой, располагался основной, наиболее густонаселенный торгово-ремесленный квартал. На его территории существовало не менее 15 небольших церквей (предположительно всего в Г. их насчитывалось свыше 20). Археологические раскопки выявили здесь характерные для средневек. городов Грузии строения: караван-сарай, торговые ряды, баню и др. Торговые ряды, состоявшие из лавок и ремесленных мастерских, представляли собой комплекс вытянутых в плане 4-угольных строений, сложенных из галечника, с небольшими, выходящими во двор балконами, нек-рые с погребами. С вост. стороны к торговым рядам примыкал караван-сарай, устроенный по принципу гостиного двора: длинная крытая галерея с отходящими по обе стороны от центрального прохода комнатами. На окраине района располагалась баня, так же как караван-сарай и торговые ряды выстроенная в персид. стиле. В центре квартала находился т. н. Тарса-галавани (груз.- ограда Матарси) - огороженное место со сложенной из кирпича и камня церковью, над входом в к-рую сохранилась надпись на груз., арм . и персид. языках: «Я, великий грешник Матарси, по велению Пресвятой Богородицы и с Божией помощью построил дворовую церковь в царствование Александра, в году двадцать третьем, и пожертвовал ей на спасение души малую толику - три дыма крепостных, одну мельницу, один виноградник и две лавки…» Документальные источники показывают, что Матарси являлся секретарем кахетинского царя Александра II; его имя упоминается в донесениях российских послов (Белокуров. С. 201).

4-й квартал, представлявший собой крепость, располагался на хребте Самеба. По аналогии с древней крепостью Нарикала в Тбилиси его называют «гремская Нарикала»; здесь располагалась ц. Св. Троицы, палаты-дарбази, хозяйственные постройки и сооружения оборонительной системы. В городе при царе Леване был проведен водопровод: с помощью керамических труб из Лопотского ущелья поступала вода не только для питья, но и для хозяйственных нужд (баня, фонтаны, орошение садов и огородов).

Церковь св. Архангелов

художественно-композиционная доминанта города, была построена царем Леваном на месте ранней церкви, о чем свидетельствует сохранившаяся внутри храма фресковая надпись на греч. языке; дата строительства - 1577 г.- указана неверно. По историческим источникам, она была построена в 1565 г. (см. описания российских послов: Статейный список посольства 1589-1590 гг. // Белокуров. С. 196). Это крестово-купольная постройка (16×12 кв. м, высота 27 м) с повышенными рукавами планового креста, увенчанная над средокрестием куполом на барабане, опирающимся при помощи парусов на выступы апсиды и 2 цилиндрических столпа. Полукруглая алтарная апсида и не сообщающиеся с ней пастофории не выделены во внешнем облике храма и имеют по 1 большому окну; в сев., юж. и зап. рукавах - парные окна. Купол на высоком 8-гранном барабане имеет зонтичное завершение. Входы расположены с зап., юж. и сев. сторон. Вост. фасад выделен более сложной системой арочек и 2 расположенными один под др. изображениями креста. 1-й, как и на др. фасадах, «вдавлен» в стену; рельефной кладкой под 1-м выведен 2-й крест, более удлиненных и изящных пропорций. Центральные прясла фасадов выделены стрельчатыми глухими арками с вписанными в них большими крестами и аркатурными поясами, выведенными углубленной кирпичной кладкой. Аналогичные глухие арки помещены в прямоугольных нишах боковых прясел и граней барабана. Благодаря углубленной кирпичной кладке арочек и тяг создается особый эффект игры света и тени на поверхности стен. Художественное впечатление дополняется устремленными вверх пропорциями церкви, своеобразным декором фасадов с элементами персид. заимствований.

Фресковая роспись внутри храма была создана сразу по окончании строительства. Ее характерной чертой является необычайное разнообразие иконографических тем - изображения покрывали стены сплошным ковром. Желание разместить как можно больше сюжетов отразилось на увеличении количества регистров за счет уменьшения размеров как самих регистров, так и отдельных сцен. Помимо композиций представлены единоличные изображения в рост, по колено, поясные, погрудные в медальонах. Надписи возле фигур выполнены на греч. и груз. (письмо асомтаврули) языках, на свитках - по-гречески. Границы изображений отмечены красной линией. Роспись значительно повреждена: отдельные сцены и фигуры утрачены полностью, часть фресок сохранилась фрагментарно.

Роспись алтарной части делится на 5 регистров. В своде конхи помещено поясное изображение Христа Ангела Великого Совета. Фигура безбородого Христа с крыльями, благословляющего обеими руками, сохранилась частично - различимы фрагменты лика, нимба, левой руки и крыла, а также 2 графем (ХС) надписи. Ниже в конхе, судя по дошедшим фрагментам, было размещено изображение Богоматери с Младенцем, фланкированное 2 архангелами. В 3-м и 4-м регистрах расположены композиции «Тайная вечеря» (переходит в виму) и «Причащение апостолов». Роспись алтаря традиционно завершает композиция «Поклонение Жертве»: сохранились изображения святителей Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Василия Великого (в сцену также включены фигуры ангелов с рипидами и диаконов). Изображение свт. Василия Великого повторно встречается в вост. части юж. стены храма.

По окружности барабана вверху сохранился фрагмент надписи, исполненной на асомтаврули. Ниже можно различить фигуры Богоматери и ангелов. Фигуры пророков в барабане (по 8) изображены в 2 ряда, между окнами они представлены со свитками в руках, ниже, на более узком пространстве,- по пояс в медальонах. В парусах изображены евангелисты (идентифицировать можно только ап. Матфея).

В зап., сев. и юж. рукавах, а также в сев.-зап. и юго-зап. угловых ячейках показаны евангельские сюжеты: «Благовещение», «Рождество», «Сретение», «Крещение», «Преображение», «Воскрешение Лазаря», «Проповедь в храме», «Моление о Чаше», «Исцеление Малха», «Поцелуй Иуды», «Отречение Петра», «Суд Пилата», «Несение Креста Симоном Киринейским», «Распятие», «Снятие с Креста», «Плач Богородицы», «Сошествие во ад», «Неверие Фомы» и «Успение Пресв. Богородицы» (на зап. стене, над входом в храм). Еще дважды, помимо изображения в алтаре, а именно в тимпанах юж. и сев. рукавов, повторяется образ Христа Ангела Великого Совета; изображения архангелов и херувимов помещены также на своде зап. части юж. рукава.

Значительное место в росписи храма (сев. стена сев. рукава, юж. стена юж. рукава, вост. часть юж. и сев. рукавов, основная часть зап. стены, а также арки и пилястры) отведено многочисленным изображениям святых: мучеников, мучениц, пророков, преподобных, воинов и отшельников. Сохранились образы святых Гурия, Самона и Авива (юж. стена), св. жен Варвары, Параскевы, Анастасии, Фотинии, Евгении (юж. стена), Евпраксии, Софии, Пелагии (сев. стена). На пилястрах - вписанные в медальоны фигуры св. столпников Павла Фивейского и Онуфрия (имена остальных неразличимы). По бокам окон юж. стены изображены 2 столпника, один из к-рых (возможно, прп. Давид Столпник (Солунский)) - на древе с обрезанными ветками. На юж. стене юго-зап. угловой ячейки - образы воинов-великомучеников на конях: Димитрия Солунского, Феодора Стратилата, Феодора Тирона и предположительно мч. Прокла.

На зап. стене юго-зап. угловой ячейки представлена ктиторская композиция: тронному образу Богоматери с Младенцем слева предстоит царь Леван, за ним - чернобородый св. воин с копьем. Изображение царя Левана с надписью: «Царь Леон Строитель» - было переписано или поновлено в более позднее время. Царь изображен с нимбом, фронтально, в рост, с моделью храма в руках, на голове усыпанная драгоценными камнями корона. В отличие от 5 др. известных портретов царя здесь, как и в ц. Кацарети, он изображен один, без сына и жены. Исследователи объясняют это его разводом с царицей Тинатин, а также тем, что портрет помещен над местом его предполагаемого захоронения - в юго-зап. углу церкви.

По наблюдению Д. П. Гордеева, в росписи Г. преобладают черты, более характерные для иконописи, чем для монументальной живописи. Исходя из текста греч. надписи над зап. входом внутри церкви: «Воздвигнут и возобновлен Божественный и всечестный храм превеликих Михаила и Гавриила при содействии и средствами, старанием и трудом славного царя Леона при архиерее Николае году в 7085 месяца августа 29-го, четвертого дня, при игумене Савве... [картул]арий, иеромонах и протосинкелл Салоникиец», нек-рые исследователи считают автором росписи греч. мастера из Фессалоники. Эта версия подтверждается наличием довольно редкого для восточнохрист. мира, но популярного в Фессалонике изображения прп. Давида Столпника (Солунского) на древе. Согласно др. мнению - М. Вачнадзе, известные исторические документы не содержат указаний на пребывание в Кахети приезжих художников-греков в это время. В XVII в. при обновлении церкви нижняя часть росписи была переписана приезжими рус. мастерами; в поновлениях сохранена иконография, однако стиль живописи сильно отличается от первоначального.

Художественная система и стилистика росписи Г., как и др. живописных ансамблей, созданных по заказу царя Левана и его супруги Тинатин (напр., церкви Св. Троицы в Хашми, св. Иоанна Предтечи в Алвани, Успения Пресв. Богородицы в Некреси, Рождества Пресв. Богородицы в Ахали Шуамта), соответствуют тенденциям в груз. живописи XVI в., связанной с т. н. афоно-критской живописной школой. Прямое влияние этого направления поствизант. живописи на груз. роспись XVI в. обусловлено многовековыми тесными связями Грузии с Афоном и особым отношением царя Левана к Св. Горе (его усилиями был обновлен афонский мон-рь Филофея, построена и украшена фресковой росписью трапезная, в композицию к-рой включены изображения Левана и его сына Александра). Следует подчеркнуть, что в ц. св. Архангелов есть изображения, к-рые на Афоне разрешалось помещать только в трапезных и парекклисионах (св. жены-мученицы и вмч. Георгий, представленный в образе не воина, а мученика с крестом в руке,- на юж. стене юж. рукава), что продолжает груз. традицию программы храмовой росписи (ср. росписи церквей Сванети, Вардзии, Бетании, Кинцвиси, Хашми, Алвани, Некреси и др.).

Фресковые композиции в ц. св. Архангелов, как и в ряде др. груз. памятников этого периода (церкви вмч. Георгия в Гелати, Алвани, Некреси, Ахали Шуамта), тяготеют к плоскостному принципу построения, утрачивая тектоничность и монументальность. Стиль росписи, ставшей более динамичной и дробной, отличает определенная сухость исполнения, фигуры с четким и контрастным рисунком драпировок лишены объема и пластичности.

Дата основания Гремского Архангельского муж. мон-ря (Некресско-Эретская епархия Грузинской Православной Церкви) неизвестна; нек-рые исследователи полагают, что он был основан одновременно с постройкой ц. св. Архангелов, являющейся его кафоликоном. Т. о., основателем мон-ря называют кахетинского царя Левана.

Известно, что в 40-х гг. XX в. в мон-ре подвизались 2 рус. монаха (один из них - Симеон), к-рые, согласно местному преданию, были изгнаны из мон-ря коммунистами (один погиб, будучи сброшенным со скалы). В 80-х гг. в Архангельской ц. был открыт музей.

С 1989 г. с благословения Католикоса-Патриарха Грузии Илии II в храме восстановлено богослужение. В 90-х гг. Департаментом охраны памятников были проведены реставрационные работы (здание перекрыто и укреплено). Архитектурные реставрационные работы проводились также в 2003-2004 гг. В 1996 г. отреставрировали росписи купола и алтарной конхи (под рук. М. Бучукури). В 1998 г. на пожертвования прихожан возвели новую алтарную преграду (канкели).

Мон-рь возобновлен 12 дек. 1999 г., в день памяти св. Авива Некресского, настоятелем по благословению митр. Некресско-Эретского Сергия (Чекуришвили) назначен игум. Гавриил (Джамбазишвили). К мон-рю приписаны 7 церквей Г. В 2001 г. восстановлен и освящен храм в честь Иверской иконы Божией Матери (2-я пол. XVI - нач. XVII в.). В 2001-2002 гг. на территории городища Г. был построен дом для монахов. Мон-рь занимается издательской деятельностью; существует мастерская по изготовлению иконных рам. Ежедневно совершается молебен вмц. Кетеван, считающейся покровительницей города и мон-ря. Ежегодно 28 авг., в праздник Успения Пресв. Богородицы (Мариамоба), отмечается Гремкалакоба (праздник в честь Г.). Насельники мон-ря: иером. Иоанн (Гивишвили), 3 монаха и послушник.

Справа от алтаря Архангельской ц. намечено устроить часовню во имя вмц. Кетеван; планируется обложить мраморными плитами могилу царя Левана.

Иллюстрации:

Цитадель с ц. св. Архангелов (1565);

Отречение ап. Петра. Роспись ц. св. Архангелов. После 1565 г.

Исторические источники:

Вахушти Багратиони. История царства грузинского // КЦ. 1973. Т. 4. С. 584 (на груз. яз.);

То же / пер.: Н. Т. Накашидзе. Тбилиси, 1976.

Дополнительная литература:

Белокуров С. А. Сношения России с Кавказом. М., 1889. Вып. 1. С. 201;

Никольский Л. Д. Афонские стенописи // Иконописный сборник. СПб., 1908. Вып. 2. С. 53-54, 89;

Гордеев Д. П. Краткий отчет о командировках в Кахетию и Горийский уезд летом 1917 г. // Изв. Кавказского отд. МАО. Тифлис, 1919. Вып. 5;

Гордеев Д. П. О второй вставке древнегруз. архитектуры, состоявшейся в Тифлисе в марте 1924 г. // Ист. вестн. Тифлис, 1924. Кн. 2. С. 238;

Полиевктов М. А. Посольство кн. Мышецcкого и дьяка Ключарева в Кахетию, 1640-1643 гг. Тифлис, 1928. С. 156, 285, 286, 422;

Полиевктов М. А. Материалы по истории грузино-рус. взаимоотношений, 1615-1640. Тбилиси, 1937. С. 285;

Шанидзе А., Путуридзе В. Трехъязычная надпись надписи Греми // Вестн. Ин-та языка и истории материальной культуры. Тбилиси, 1940. T. 5-6. С. 1-11 (на груз. яз.);

Мамулашвили А. Устройство оросительной системы Греми // Вестн. Музея искусств Грузии. Тбилиси, 1941. T. 11 B. С. 173 (на груз. яз.);

Каухчишвили Т. Греч. надписи в Грузии. Тбилиси, 1951. С. 335, 339-346 (на груз. яз.);

Чубинашвили Г. Н. Архитектура Кахетии. Тбилиси, 1959. С. 447-450, 500;

Вачнадзе М. Нек-рые стенные росписи в Кахети // Дзеглис Мегобари. Тбилиси, 1973. № 31-32. С. 47;

Вачнадзе М. Нек-рые особенности и хронологическая последовательность группы кахетинских росписей XVI в. // 2-й Междунар. симп. по груз. искусству. Тбилиси, 1977;

Вачнадзе М. Кахетинская школа живописи XVI в. и ее связь с афонской живописью // 4-й Междунар. симп. по груз. искусству. Тбилиси, 1983;

Вачнадзе М. Семь портретов кахетинского царя Левана в Кахети и Греции // Литература и искусство. Тбилиси, 1992. № 5/6. С. 131-160 (на груз. яз.);

Беридзе В. В. Древнегруз. архитектура. Тбилиси, 1974. С. 73-74, 130-132, 172-173.

Авторы статьи: Асатиани Н., Вачнадзе М., Датунашвили Н., Чичинадзе Н.

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