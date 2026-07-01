ГРЭМ МАРТА

Американская танцовщица и хореограф, основоположница танца модерн.

Ранние годы

Родилась в пресвитерианской семье врача-психиатра Джорджа Грэма и Джейн Бирс. В 1911 г. Марта попала на шоу Рут Сен-Дени в Мэйсон Опера Хаус в Лос-Анджелесе. Выступление «первой леди американского танца» сильно взволновало Грэм, оставив глубокий след на ее восприятии движения. Несмотря на полученное строгое религиозное воспитание и неодобрение родителей, Марта решила стать танцовщицей: «Люди спрашивают меня, почему я стала танцовщицей. Я не выбирала: я была выбрана, и с этим я живу всю свою жизнь».

В 1913 г. она поступила в Школу экспрессии в Лос-Анджелесе, а затем стала посещать основанную там же в 1915 г. Рут Сен-Дени школу Денишоун. Грэм оставалась ученицей первой профессиональной танцевальной академии в США до 1923 г. Одним из основополагающих элементов обучения в Денишоун стало изучение разнообразных стилей танца, включая классический балет, восточные и народные танцы, среди них наследие американских индейцев. Изучение танцевального наследия как части мировой культуры давало фундаментальную базу для построения т.н. свободной хореографии. Первые годы у Сен-Дени прошли для Марты под знаком борьбы: со своей зажатостью, с пухлым телом, маленьким ростом и возрастом. Казалось, гранд-дама американского танца, не видевшая потенциала в Грэм, никогда не даст ей возможность занять достойное место в труппе: «Когда я начинала в Денишоун, я преподавала танец детям. Меня не воспринимали всерьез, как танцовщицу…В 22 года меня готовили к профессии педагога, но никому в голову не приходило, что я могу выступать на сцене…И поскольку мне нельзя было танцевать, то я делала это секретно. По ночам, я спускалась в студию мисс Рут… Я творила свои собственные движения, странные и прекрасные. До самого рассвета я работала в полной темноте. Но я знала: когда момент придет, я буду готова». Вскоре такой случай представился: на сторону Марты стал Тед Шоун, муж Сен-Дени, придумавший для Грэм ацтекский танец «Хочтл». В нем проявилась вся «экзотичность ее личности и свирепость черной пантеры».

В 1922 г. Грэм исполнила Египетские танцы с Лилиан Пауэлл в немом фильме Хуго Резенфилда, ставшие удачной попыткой синхронизировать танец, живой оркестр и происходящее на экране. В 1923 г. Марта покинула труппу Сен-Дени и поставила себе задачей сделать танец формой искусства, выведя его за рамки развлечений.

Творчество

По мнению Грэм, любой творческий процесс начинается внутри человека и выражается в ощущении некой силы: «Существует жизненная сила, энергия, которая приходит в действие через вас, и только вы можете должным образом выразить ее во всей ее неповторимости». В попытке создания танца как акта искусства, выражения божественной искры и человеческого нутра, Грэм обратилась к движениям, естественным для человеческого тела. Она отказалась от излишней декоративности поз, драматизма классического балета и элементов развлекательного танца.

В 1925 г. Грэм получила должность в Истманской школе Музыки, где вместе с Рубеном Мамуляном создала две цветные короткометражки «Флейта Кришны». В 1926 г. она основала Центр современного танца Марты Грэм, труппу которого до 1938 г. составляли только женщины. В том же году состоялся первый независимый концерт, построенный на хореографии Грэм. Тогда же Марта начала сотрудничать с известным фотографом С. Сунами, который на протяжении нескольких лет фактически являлся «бытописателем» «современного танца».

В 1930-х Грэм создала многочисленные танцевальные постановки, в которых через пластическую образность размышляла о судьбах США, женском архитипическом предназначении, о борьбе внутри социума. Ключевой работой этого периода стал танец «Плач» (1930). Яркий образ танцовщицы, обездвиженной навязываемой ей обществом ролью, послужил источником вдохновения для многих танцоров и хореографов.

В 1939 г. труппа Центра расширилась – в нее были включены Эрик Хоукс, с которым у Грэм завязались романтические отношения, и Мерс Каннингем. В 1940-е и 1950-е она создает постановки, вдохновленные греческой мифологией (« Медея », « Иокаста », «Клитемнестра» и др.). Новаторством Марты стало выведение этих второстепенных героинь античной литературы на первый план. Работая над своими постановками, Грэм активно сотрудничала с различными композиторами (У. Шуман, С. Барбер и др.).

Особенностью Марты Грэм как танцовщицы и хореографа стала выработка собственной техники, являющейся основополагающей в танце-модерн по сей день - «Сжатие-расслабление». Ее суть заключается в том, что каждое движение может рассматриваться отдельно для выражения позитивного или негативного чувства/эмоции в зависимости от положения головы относительно корпуса.

Последнее выступление Грэм «Время снега» состоялось 25 мая 1968 г. В течении нескольких лет после ухода со сцены Марта находилась в депрессии. Однако в 1972 г. она вернулась к работе в студии и создала десяток постановок. Она продолжала активную хореографическую деятельность вплоть до своей кончины. В 1991 г. Марта Грэм умерла в возрасте 96 лет от пневмонии.