ГРЕКУ (Grecu) Михаил Григорьевич
Молдавский живописец, народный художник Молдавской ССР (1986).
Учился в АХ в Бухаресте (1937–40) у Э. Стоенеску и Ф. Ширато, позднее – в Республиканском худож. уч-ще в Кишинёве (1945–47). Лучшие работы Г. отмечены яркой красочностью, декоративностью и выдают влияние франц. постимпрессионизма. Автор картин на исторические темы («Татарбунарское восстание», 1956–57), жанровых работ («Материнство», 1943; «Проводы», 1965; триптих «История одной жизни», 1966), портретов, пейзажей (циклы «Балчик», 1936–37, «Кишинёв строится», 1960-е гг., «Дома моего детства» и др.) и натюрмортов, иногда стилизованных под примитив (все – в Худож. музее Молдавии, Кишинёв). Гос. пр. СССР (1990). Муж керамиста Эсфири Львовны Греку (1921–92), отец мастера прикладного иск-ва Тамары Греку-Пейчевой (р. 1943).