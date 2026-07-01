ГРЕКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Греков Владимир Павлович (18.07.1852–?) – из дворян Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренб. Неплюевскую воен. гимназию и 3 Александровское военное училище по 1 р. На службе нижним чином с 27.08.1870. Хор. (с 21.07.1872 со ст. с 17.07.1871). Сотн. (с 07.07.1873). Ес. (за БО, с 25.02.1875). Войск. старшина (с 12.12.1879). Подполк. (за БО, с 1881). Полк. (с 17.07.1887). Ген.-майор (с 26.01.1900). Ген.-лейт. (с 24.08.1905). Ген. от кав. (с 1913). Служба: Командир сотни 4 года и 3 мес. Командир 2 Оренбургского казачьего полка (08.11.1884–09.03.1900), утв. (17.07.1887). Командир 2 бригады 5 кав. див. (09.03.1900–16.04.1904). Командующий Оренбургской казачьей дивизией (16.04–26.08.1904). Нач. Оренбургской казачьей дивизии (24.08.1905–09.07.1906). Прикомандирован к Главному управлению казачьих войск (1906). Прикомандирован к штабу Варшавского военного округа (1906–1909). Нач. 1 Туркест. казачьей дивизии (1909–1913). Уч. в экспедициях 1873, 1875, 1876, 1880–1881; уч. русско-японской войны 1904–1905. Награды: Св. Стан. 3-й ст. (1873), м. и б. к Св. Стан. 3-й ст. (1874), Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (1875), Св. Стан. 2-й ст. м. (1876), Св. Анны 2-й ст. м. (1881), подарок по чину (1883), Св. Вл. 3-й ст. (1891), медаль в память царствования имп. Александра III (1897), медаль «За походы в Средней Азии 1853–1895 гг.» (1898), Св. Стан. 1-й ст. (1903), Золотая шашка с надп. «За храбрость» (1904), Св. Анны 1-й ст. (1905), бухарский орден золотой звезды 1-й ст. (1909), Св. Вл. 2-й ст. (1910), Белого орла (1913). Супруга Мария Никодимовна, уроженка Уфимской губ. 1 дочь (на 1905). В Троицком уезде 507 дес. земли.