ГРЕКОВ Митрофан Борисович
(До 1911 Митрофан Павлович Мартыщенко) российский живописец.
Из семьи казаков. Учился в Одесском худож. уч-ще (1898–1903) у К. К. Костанди, затем в петерб. АХ (1903–11) у Ф. А. Рубо, И. Е. Репина и П. П. Чистякова. Ранние работы посвящены сценам охоты и историч. темам («Степан Разин», 1910–11, Областной краеведч. музей, Ростов-на-Дону). В 1912–17 находился в армии; писал батальные картины («Казаки», 1916, Музей совр. истории России). С 1918 жил в Новочеркасске; в 1920 вступил добровольцем в Красную Армию (демобилизовался в 1926). С 1931 жил в Москве. Был членом АХРР (1925–1929). Основоположник сов. батальной живописи, стал своего рода летописцем Гражд. войны 1918–22, преим. походов 1-й Конной армии под команд. С. М. Будённого: «Вступление полка имени Володарского в Новочеркасск» (1920, Центр. музей Вооруж. сил, Москва), «В отряд к Будённому» (1923, ГТГ), «Тачанка» («Пулемётам продвинуться вперёд!», 1925, ГТГ), «Удар Первой Конной под Воронежем» (1927–28, Музей совр. истории России, Москва), «Трубачи Первой Конной армии» (1934, ГТГ) и др. Инициатор создания сов. панорам и диорам («Взятие Ростова», ок. 1929, не сохр.; фрагменты диорамы «Перекоп», 1931–32, и панорамы «Оборона Царицына», 1933, оба – Центр. музей Вооруж. сил, Москва). В 1935 в Москве была открыта Изомастерская самодеят. красноармейского иск-ва (ныне Студия военных художников) им. М. Б. Грекова.
Иллюстрации:
М. Б. Греков. «Тачанка» («Пулемётам продвинуться вперёд!»).1925.Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.