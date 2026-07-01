ГРЕКОВ Митрофан Борисович

(До 1911 Мит­ро­фан Пав­ло­вич Мар­ты­щен­ко) российский жи­во­пи­сец .

Из се­мьи ка­за­ков . Учил­ся в Одес­ском ху­дож. уч-ще (1898–1903) у К. К. Кос­тан­ди, за­тем в пе­терб. АХ (1903–11) у Ф. А. Ру­бо, И. Е. Ре­пи­на и П. П. Чис­тя­ко­ва. Ран­ние ра­бо­ты по­свя­ще­ны сце­нам охо­ты и ис­то­рич. те­мам («Сте­пан Ра­зин», 1910–11, Об­ла­ст­ной крае­ведч. му­зей, Рос­тов-на-До­ну). В 1912–17 на­хо­дил­ся в ар­мии; пи­сал ба­таль­ные кар­ти­ны («Ка­за­ки», 1916, Му­зей совр. ис­то­рии Рос­сии). С 1918 жил в Но­во­чер­кас­ске; в 1920 всту­пил доб­ро­воль­цем в Крас­ную Ар­мию (де­мо­би­ли­зо­вал­ся в 1926). С 1931 жил в Мо­ск­ве. Был чле­ном АХРР (1925–1929). Ос­но­во­по­лож­ник сов. ба­таль­ной жи­во­пи­си, стал сво­его ро­да ле­то­пис­цем Гражд. вой­ны 1918–22, пре­им. по­хо­дов 1-й Кон­ной ар­мии под ко­манд. С. М. Бу­дён­но­го: «Всту­п­ле­ние пол­ка име­ни Во­ло­дар­ско­го в Но­во­чер­касск» (1920, Центр. му­зей Воо­руж. сил, Мо­ск­ва), «В от­ряд к Бу­дён­но­му» (1923, ГТГ), «Та­чан­ка» («Пу­ле­мё­там про­дви­нуть­ся впе­рёд!», 1925, ГТГ), «Удар Пер­вой Кон­ной под Во­ро­не­жем» (1927–28, Му­зей совр. ис­то­рии Рос­сии, Мо­ск­ва), «Тру­ба­чи Пер­вой Кон­ной ар­мии» (1934, ГТГ) и др. Ини­циа­тор соз­да­ния сов. па­но­рам и дио­рам («Взя­тие Рос­то­ва», ок. 1929, не сохр.; фраг­мен­ты дио­ра­мы «Пе­ре­коп», 1931–32, и па­но­ра­мы «Обо­ро­на Ца­ри­цы­на», 1933, оба – Центр. му­зей Воо­руж. сил, Мо­ск­ва). В 1935 в Мо­ск­ве бы­ла от­кры­та Изо­мас­тер­ская са­мо­де­ят. крас­но­ар­мей­ско­го иск-ва (ны­не Сту­дия во­ен­ных ху­дож­ни­ков) им. М. Б. Гре­ко­ва.

Иллюстрации:

М. Б. Гре­ков. «Та­чан­ка» («Пу­ле­мё­там прод­ви­нуть­ся впе­рёд!»).1925.Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.