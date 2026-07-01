Греков (Греков 18-й), Тимофей Дмитриевич (1774, по другим данным 1770 ‒ 20.08[01.09].1831)

Гре`ков (Греков 18-й), Тимофей Дмитриевич (1774, по другим данным 1770 — 20.08[01.09].1831) — российский военный деятель. Сын генерал-майора Донского казачьего войска Д. Е. Грекова. В службу вступил в 1788 казаком. Участвовал в Русско-турецкой войне 1788—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.) в Крыму и на Кубани, а также в польской кампании 1794. С 1800 командовал казачьим полком. В ходе Русско-прусско-французской войны 1806—1807 отличился в арьергардных делах. В Отечественную войну 1812 командовал казачьим полком, затем бригадой, отличился в боях при Мире, Романове, Инькове (Молевом Болоте), в сражениях при Тарутине, Малоярославце, в делах при Колоцком монастыре, Вязьме, р. Березине. Полковник (1812). С 1813 командовал Атаманским полком, который под его началом отличился в Лейпцигском сражении, за что Г. получил чин генерал-майора (1813). В кампанию 1814 участвовал в боях при Фер-Шампенуазе и Арси-сюр-Об. Быстрому продвижению Г. в чинах в 1812—1814 помимо личной храбро­сти и воин­ского умения в немалой степени способствовала его женитьба на дочери М. И. Платова Марии. После смерти Платова (1818) карьера Г. прервалась: в 1819 он был отстранен от командования Атаманским полком, в 1822 уволен в отставку с мундиром. Лит.: Безотосный В. М. Донской генералитет и атаман Платов в 1812 г. М., 1999; Краснов П. Н. Атаманская памятка. Краткий очерк лейб-гвардии Атаманского полка. СПб., 1900.