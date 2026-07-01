Греков, Борис Дмитриевич (21.04[04.05].1882, Миргород Полтавской губ. ‒ 09.09.1953, Москва)

Гре`ков, Борис Дмитриевич (21.04[04.05].1882, Миргород Полтавской губ. — 09.09.1953, Москва) — историк, академик Академии наук СССР. Из семьи почтового чиновника. Учился в гимназиях городов Холм (Хелм) и Грубешов Люблин­ской губ. В 1901 поступил в Варшавский университет, где учился у медиевиста Д. М. Петрушевского, в 1905 перешел в Московский университет, который окончил в 1907, учившись у А. А. Кизеветтера и М. К. Любавского. С 1907 преподавал в Мариинской женской гимназии в Холме, а затем в петербургской гимназии Гуревича, Императорском Петербургском коммерческом училище и Екатерининском училище. В 1910—1913 — директор библиотеки Шереметевых в с. Михайлов­ском Подольского уезда Московской губ. В 1910—1916 — приват-доцент на кафедре русской истории Санкт-Петербургского (с 1914 Петроградского) университета. Занимался под руководством С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Данилевского ( дипломатика частных актов). В 1913 избран сотрудником Императорской архео­графической комиссии и членом Новгородского общества любителей древностей. В 1913—1915 описал архив Большого Тихвинского монастыря, а в 1916—1917 описал и вывез в эвакуацию в Пермь архив Соловецкого монастыря. Первым крупным научным трудом Г. стала магистерская диссертация «Новгородский дом Св. Софии (Опыт организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины)», посвященная аграрной истории XVI—XVII вв. В 1916—1918 — заведующий кафедрой русской истории историко-филологического факультета вновь основанного Пермского филиала Петроградского университета. В 1918—1921 — профессор (с конца 1920 — декан ) историко-филологического факультета Таврического университета. В 1921 с семьей вернулся в Петроград, где трудился в Археографической комиссии (с 1934 — ученый секретарь) и университете. В сентябре—октябре 1930 находился под следствием в связи с «Академическим делом» (см. «Историков дело»). До конца жизни над Г. висела угроза преследования за пребывание в Крыму при А. И. Деникине и П. Н. Врангеле. В Крыму Г. женился на вдове внучатого племянника Н. В. Гоголя и правнука А. С. Пушкина, покончившего с собой при известии об отречении Николая II. Старший сын Г. был в заключении на Соловках (см.: Соловецкий лагерь особого назначения). В 1934 Г. был избран членом-корреспондентом АН СССР, в 1935 — академиком, в 1946—1953 был академиком-секретарем Отделения истории и философии АН СССР. В 1934—1936 заведовал кафедрой феодального общества в России Института истории феодального общества Государственной академии истории материальной культуры. В 1936 стал заместителем директора новообразованного Института истории АН СССР и руководителем его Ленин­градского отделения, с 1937 до конца жизни занимал пост директора института, в связи с чем переехал в Москву. В 1943—1945 также возглавлял Институт истории материальной культуры (с 1959 — Институт архео­логии) АН СССР, в 1946—1951 — Институт славяноведения АН СССР. В 1932—1934 историк исследовал проблему существования в домон­гольской Руси феодальных отношений. Его концепция, получившая широкое признание в отечественной науке, наиболее полно изложена в монографии «Феодальные отношения в Киевском государстве» (с 3-го изд. — «Киевская Русь»). В 1939—1940, после того как под влиянием «Краткого курса истории ВКП(б)», где утверждался тезис об обязательном прохождении всеми народами пяти формаций (первобытнообщинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической и коммунистической), ряд авторов выступили с утверждением о господстве в Древней Руси рабовладельческого строя, Г. пришлось в публичных дискуссиях защищать свою концепцию древнерусского феодализма. В 1940 Г. опубликовал книгу «Главнейшие этапы в истории крепостного права в России». В военные годы (включая время пребывания Института истории в эвакуации в 1941—1943 в Ташкенте) он продолжал работу над историей русского кресть­янства, завершившуюся выходом обобщающей книги «Крестьяне на Руси» (1946), охватывающей период до середины XVII в. В послевоенные годы одним из главных направлений научной деятельности Г. стало сопоставительное изучение славянского средневекового права. Опубликовал исследования о Винодольском (1948) и Полицком (1951) статутах, о «Польской Правде» (по­смертно, в 1957). Г. внес значительный вклад в дело издания источников по истории Древнерусского государства и России, подготовил к публикации писцовые книги Обонежской пятины (1930), документы вотчины боярина Б. И. Морозова (1933—1936). Под руководством Г. издана по всем известным на то время спискам «Русская Правда» (1940—1963), опубликованы Судебники XV—XVI вв. (1952). Г. являлся ответственным редактором 1-го тома подготовленных к печати академиком С. Б. Веселовским «Актов социально-экономической истории Северо-Восточной Руси XIV—XVI вв.» (М.—Л., 1952). Он возглавил созданную в 1949 в Институте истории комиссию по истории земледелия, положившую начало координации научной деятельности историков-аграрников (в настоящее время осуществляется в рамках симпозиума по аграрной истории Восточной Европы). Г. трижды присуждалась Сталинская премия: в 1947 — за книгу «Крестьяне на Руси», в 1948 — за выдающиеся работы в области исторических наук, в 1952 — за работу «Золотая Орда и ее падение» (совм. с А. Ю. Якубовским). С 1920-х Г. был членом Ленинградского, затем Московского город­ского совета, депутатом Верховных Советов РСФСР (с 1947) и СССР (с 1950), заместителем председателя Славянского комитета защиты мира, председателем оргкомитета I Всесоюзной конференции сторонников мира. Г. похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Деятельность Г. имела огромное значение для сохранения в 1930-е — начале 1950-х традиций отечественной исторической науки, сохранения кадров и подготовки квалифицированных специалистов по русской средневековой истории. Библиогр.: Список научных работ академика Б. Д. Грекова // Академику Борису Дмитриевичу Грекову ко дню семидесятилетия. М., 1952. С. 20—36. Соч.: Новгородский дом Святой Софии: Опыт изучения организации и внутренних отношений церковной вотчины. Ч. 1. СПб., 1914; Очерки по истории хозяйства новгородского Софийского дома XVI—XVII вв. // Летопись занятий Постоянной историко-археографической комиссии за 1926 г. Вып. 1 (84). Л., 1927; Очерки по истории феодализма в России: Система господства и подчинения в феодальной деревне X—XVII вв. // Известия Государственной академии истории материальной культуры. Вып. 72. М.—Л., 1934. С. 25–159; Фео­дальные отношения в Киевском государстве. М.—Л., 1935, 1936 (с 3-го изд.— Киевская Русь, М.—Л., 1939); Золотая Орда: (Очерк истории улуса Джучи в период сложения и расцвета в XIII—XIV в.). Л., 1937 (совм. с А. Ю. Якубовским); Главнейшие этапы в истории крепостного права в России. М.—Л., 1940; Крестьяне на Руси с древнейших времен до середины XVII в. М.—Л., 1946; Винодольский статут об общественном и политическом строе Винодола. М.—Л., 1948; Золотая Орда и ее падение. М.—Л., 1950 (совм. с А. Ю. Якубов­ским); Полица: Опыт изучения общественных отношений в Полице XV—XVII вв. М., 1951; Избранные труды. В 4 т. М., 1957—1960. Лит.: Акад. Б. Д. Грекову ко дню 70-летия. Сборник статей М., 1952; Исследования по истории и историографии феодализма: К 100-летию со дня рождения академика Б. Д. Грекова. М., 1982; Горская Н. А. Б. Д. Греков. М., 1999; Никонов С. А. Б. Д. Греков и новейшая историо­графия общественного строя Древней Руси. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. СПбГУ, 2005; Комисаренко А. И. Б. Д. Греков: становление ученого // Российская государ­ственность: история и современность. М., 2007. С. 59—83; Филимонов С. Б. Крымские страницы биографии академика Б. Д. Грекова // Россия и Крым: 1000 лет вместе. Сборник статей памяти академика Б. Д. Грекова. М., 2015. С. 76—85.