ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ

Историк.

Учился в Варшавском университете, окончил Московский университет (1907). Магистерская диссертация: «Новгородский дом святой Софии» (1914). Доктор исторических наук (1934, без защиты диссертации).

Приват-доцент Петербургского университета (1912-16), преподаватель Высших женских курсов (1909-12). Сотрудник (1913), член (1921), учёный секретарь (1929-31) Археографической комиссии . Профессор филиала Петроградского университета в Перми (1916-18). Профессор Таврического университета (1918-20). Профессор ПУ-ЛГУ (1921-30). Секретарь Историко-археографического института. Арестован в 1930, но вскоре освобожден. Сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (с 1930).

Директор Ленинградского отделения Института истории АН СССР (1936-37), директор Института истории (1937-53), директор Института истории материальной культуры (1944-46), директор Института славяноведения (1947–51). Академик-секретарь Отделения истории и философии АН СССР (1946-53). Член Болгарской и Польской академий наук.

Разработал концепцию перехода восточных славян и племен, вошедших в Древнерусское государство, от первобытнообщинного строя к феодализму, минуя рабовладение. Считал Киевскую Русь феодальным обществом, с господствующим в экономике земледелием. Данная концепция стала господствующей в советской историографии. Внес значительный вклад в изучение истории русского средневекового крестьянства, предложив периодизацию на основе смен форм ренты.

Сочинения:

Новгородский дом Святой Софии (опыт изучения организации и внутренних отношений крупной церковной вотчины). СПб., 1914. Ч.1;

Очерки по истории феодализма в России. Система господства и подчинения в феодальной деревне. М.-Л.., 1934;

Главнейшие этапы в истории крепостного права в России. М.-Л., 1940;

Крестьяне на Руси с древнейших времен до XVII века. М.-Л.., 1947;

Киевская Русь. 1953;

Избранные труды. М.-Л., 1957-60. Т. 1-4.