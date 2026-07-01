ГРЕКОВ Александр Петрович

Художник-реставратор Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ), заслуженный деятель искусств, член Союза художников РФ, член Союза архитекторов РФ.

Из семьи инженера путей сообщения; детские годы провел в родовом имении в Саратовской губ. С 1917 г.- в Павловске под С.-Петербургом, затем - в Риге и Севастополе. В 1920 г. эмигрировал в К-поль, где окончил франц. католич . коллеж Сен-Бенуа. Участвовал в реставрации фресок собора в Сан-Стефано близ К-поля. В 1928 г. семья переехала во Францию. В 1931-1934 гг. Г. обучался в художественной школе, занимался реставрацией икон. В 1939 г. поступил добровольцем во франц. армию; находился в нем. плену. В 1948 г. вернулся в СССР, поселился в Ярославле. Работал лепщиком-модельщиком в ярославской реставрационной мастерской; изготавливал макеты ярославских памятников и изразцов (по заказу ГИМ) для палат бояр Романовых XVII в. в Москве; стажировался по реставрации древнерус. станковой и монументальной живописи в реставрационных мастерских Москвы. В 1964 г. был переведен во Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат в Москве; работал как реставратор в соборах Московского Кремля. В 1965 г. был назначен руководителем работ по восстановлению росписей 1380 г. ц. Спаса Преображения на Ковалёве близ Вел. Новгорода, разрушенной в годы Великой Отечественной войны. Г. совместно с супругой В. Б. Розенфельд (Грековой) собрал и смонтировал на специально изготовленных титановых щитах более половины росписей храма, сохранившихся до войны. Восстановленные фрески и исполненные Г. их точные копии экспонировались на российских и зарубежных выставках (в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, 1985; в Москве, 1986), они составляют основу экспозиции «Спасенные фрески» в гриднице на Ярославовом дворище в Новгороде. Эта работа принесла Г. всероссийскую известность: его мастерскую в Новгородском кремле, где обучались также мн. молодые реставраторы, ставшие позже самостоятельными мастерами, стремились посетить художники, ученые, журналисты, кинематографисты. Г. принимал участие в реставрации росписей ц. во имя вмч. Феодора Стратилата в Новгороде, занимался их копированием. В 1993 г. по инициативе Г. началась разборка руин ц. Успения на Волотовом поле и реставрация ее фресок XIV в.

Похоронен на территории Спасо-Хутынского жен. мон-ря под Новгородом, на участке захоронений почетных граждан Новгорода.

Сочинения:

Из опыта работ по спасению росписей церкви Спаса на Ковалеве в Новгороде // ДРИ: Монументальная живопись XI-XVII вв. М., 1980. С. 176-195;

Спасенные фрески: Восстановление живописи XIV в. ц. Спаса на Ковалеве, Новгород: Кат. выст. / Сост.: В. Грекова. М., 1986;

Фрески ц. Спаса Преображения на Ковалеве. М., 1987 [илл., схемы росписи]. Автор статьи: Вздорнов Г. И.