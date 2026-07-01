Греко-турецкие договоры 1897, 1913, 1930, 1933, 1938

Гре`ко-туре`цкие догово`ры 1897, 1913, 1930, 1933, 1938 — комплекс двусторонних договоров между Королевством Греция (позднее Греческой Республикой) и Османской империей, а затем республиканской Турцией, закреплявших территориальные права этих государств, этнонациональное распределение населения, принципы двусторонней безопасности и сотрудничества. Константинопольский договор был заключен 4 декабря 1897 в Стамбуле (Константинополе) по результатам греко-турецкой «Тридцатидневной войны» 1897, в которой Османская империя нанесла поражение Греции. По его условиям Греция сохраняла большую часть Фессалии, а Осман­ской империи передавались несколько стратегически значимых пунктов; Османская империя признавала автономно-государственный статус о. Крит, являвшегося осман­ским протекторатом, а Греция обязывалась выплатить значительные репарации. Афинский мирный договор 14 ноября 1913 был заключен между Королевством Грецией и Османской империей по результатам Второй Балканской войны (см. Балканские войны). Предусматривал восстановление межгосударственных отношений, обеспечивал право выбора гражданства и сохранения жителями прав на имеющееся у них имущество , переуступка части прав османской стороны греческой на железнодорожные пути, проведенные в районах, переходивших под контроль Греции, но закреплял за османской стороной имущественные права в отношении стратегически важных в военном и экономическом отношениях железнодорожных веток — Салоники—Монастир, Салоники—Александруполис (Дедеагач); гарантировал урегулирование во­просов о принадлежности Эгейских островов в соответствии с решениями Великих держав. 10 июня 1930 между Греческой и Турецкой республиками был подписан Анкарский договор . Он определял статус православных греков в Константинополе и мусульман во Фракии, а также беженцев. Одновременно подтверждалось, что обмен имущества мусульман в Греции и греков в Турции передается на преимущественное рассмотрение соответственно греческого и турецкого правительств, а также предусматривал взаимные обязательства по экономическим вопросам для двух стран. Договор «О дружбе, нейтралитете, примирении и международном арбитраже», заключенный 30 октября 1930 в Анкаре, был продолжением Греко-турецкой конвенции 1923 об обмене населением, подписанной после Греко-турецкой войны. Одновременно он имел политическую составляющую, так как предусматривал отказ обеих сторон от заключения политических и экономических соглашений, наносящих вред противоположной стороне, и предусматривал сохранение нейтралитета при нападении третьей стороны на одно из договаривающихся государств. Этот договор стал этапом на пути к заключению 14 сентября 1933 двустороннего договора сроком на 10 лет «О сердечном согласии», являвшегося фактически договором о союзе. В соответствии с ним гарантировалась неприкосновенность границ, взаимные консультации по вопросам международных отношений и обороны. Его подписание было связано с озабоченностью Греции и Турции попытками Болгарии добиться выхода к Эгейскому морю за счет территориальных приобретений во Фракии. Действия Болгарии серьезно беспокоили государства региона, что обусловило подписание 9 февраля 1934 многостороннего договора о создании Балканской Антанты, членами которой помимо Греции и Турции стали Югославия и Румыния. 27 апреля 1938 Греция, восстановившая институт монархии и ставшая вновь королевством, подписала в Афинах с республиканской Турцией Договор о дружбе. Ист.: Recueil d’Actes internationaux de l’Empire Ottoman, recueillis et publiés par Gabriel effendi Noradounghian. V. 4. Paris, 1903; Société des nations. Recueil des traités. V. 125. Lausanne, [s. a.]; Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и декларациях / Сост. Ю. Ключников и А. Сабанин. Ч. 1. М., 1925; Международная политика в 1930 / Под ред. А. В. Сабанина. М., 1932.