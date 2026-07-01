Греко-турецкая война 1897 (Черный 97-й, Несчастная война)

Гре`ко-туре`цкая война 1897 (Черный 97-й, Несчастная война) — боевые действия между вооруженными силами Греческого королевства и Османской империи. Побудительным мотивом войны стало очередное национально-освободительное восстание на о. Крит, входившем в состав Османской империи и населенном греками, которые выступали за объединение с греческим государством. Турецкие власти срывали проведение реформ и фактически пренебрегали обязательствами, данными Великим державам, уважать права христианского населения Крита. В конце января 1897 на остров прибыло большое число добровольцев из Греции, присоединившихся к восставшим, а также высадились два греческих батальона (1500 ­человек). Вскоре командир греческого контингента полковник Т. Вассос провозгласил объединение острова с остальной Грецией. Боевые действия на острове сопровождались спорадическими столкновениями в Фессалии и Македонии, куда направлялись греческие отряды. Великие державы с целью решения «критского вопроса» объявили автономию острова под своей защитой и высадили войска. 6 [18] апреля 1897 Османская империя объявила войну Греции. В ходе боевых действий османские войска вели наступление в Македонии, Эпире, захватили греческую часть Фессалии и приступили к подавлению восстания. Греческая армия оказалась не в состоянии противостоять противнику. Ситуация усугублялась фактическим финансовым банкротством Греции. В ход событий вмешались великие державы. Договор о перемирии между Грецией и Османской империей был подписан 6 [18] сентября 1897. Несмотря на поражение греческих вооруженных сил, греческая сторона, от имени которой с Османской империей вели переговоры представители великих держав, смогла добиться международного закрепления автономного статуса Крита в Османской империи, признавшей главой администрации автономии греческого принца Георгиоса. В то же время Турция получала ряд территориальных уступок и финансовую компенсацию. Был создан международный контрольный орган из представителей великих держав с целью решения финансовой проблемы страны. Окончательный мирный договор был заключен 22 ноября [4 декабря] 1897. Лит: Ιστορία Ελληνικού Έθνους. Τ. ΙΔ’. Αθήναι. 1977; Κασσεσιάν Ι. «Άτυχος» Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Αθήνα. 1997; Dakin D. The Unification of Greece 1770—1923. London. 1972; Ekinci M. The Unwanted War: The Diplomatic Background of the Ottoman-Greek War of 1897. Saarbrücken. 2009; Hasırcızade. Abdülhamid Han ve Osmanlı-Yunan Muharebesi. ıstanbul. 1989; Hülagü M. Osmanlı Yunan Savaşı Abdülhamid’in Zaferi. ıstanbul, 2008.