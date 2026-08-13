ГРЕКО-СКИФСКОЕ ИСКУССТВО
Группа памятников (произведения ювелирного искусства, торевтики, вазописи и другие), отражающих синтез древне-греческой культуры с культурами скифов и других народов Северного Причерноморья.
Г.-с. и. объединяет типологию, иконографию и техники др.-греч. иск-ва с элементами звериного стиля – анималистич. натурализмом, линейной стилизацией, образностью скифской мифологии. Характерны греч. трактовка скифских сюжетов и реалий, использование греч. изобразит. мотивов в скифских по своему типу вещах. Работы греч. мастеров (бляхи, зеркала), созданные специально для сбыта скифам, известны с 6 в. до н. э. Первоначально ведущая роль в этом принадлежала Ольвии, позднее важным центром Г.-с. и. стал Пантикапей. Расцвет Г.-с. и. относится к 4 – нач. 3 вв., когда были созданы гребень из Солохи, пектораль из Толстой могилы, амфора из Чертомлыка, кубки из Солохи, Гаймановой могилы, Куль-Обы и др. произведения. Наиболее ценные коллекции произведений Г.-с. и. хранятся в Эрмитаже (С.-Петербург) и Музее историч. драгоценностей Украины (Киев).
Иллюстрации:
Греко-скифское искусство. Гребень из Солохи. Золото. 1-я пол. 4 в. до н. э. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.
Автор статьи: Ксенофонтова И.В.