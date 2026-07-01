Греко-сербский союзный договор 1913

Гре`ко-се`рбский сою`зный догово`р 1913 — заключен 1 июня 1913 в Афинах между Грецией и Сербией в обстановке строгой секретности. Его подписали греческий посланник в Белграде И. Александропулос и сербский посланник в Афинах М. Бошкович. Переговоры о Г.-с. с. д. велись с января 1913, так как греческая и сербская стороны опасались усиления Болгарии, своего союзника по антиосманской коалиции, и ее территориальных требований. Договору предшествовал т. н. секретный протокол Коромиласа-Бошковича по именам главы греческого МИД Л. Коромиласа и сербского посланника М. Бошковича. В соответствии с этим протоколом обе стороны обязывались заключить в течение ближайших 20 дней Договор о дружбе и союзе, что было обусловлено претензиями Болгарии по результатам Первой балканской войны (см. Балкан­ские войны) на почти всю Фракию и Македонию, занятые войсками Греции и Сербии. По Г.-с. с. д. Греция получала часть Фракии и обязывалась предоставить Сербии выход к морю через Салоники, а Македония делилась между союзниками. Одновременно обе стороны договаривались о совместных действиях против Болгарии в случае ее нападения на одну из сторон и закрепляли прин­цип благоприятного нейтралитета в случае начала одним из союзников боевых действий против Болгарии. В ходе Второй балканской войны (см. Балканские войны) договор сыграл важную роль при территориальных разделах на Балканах по Бухарестскому мирному договору 1913. Лит: Xασιώτης Λ. Ελληνοσερβικές σχέσεις, 1913—1918. Συμμαχικές προτεραιότητεςκαι πολιτικές αντιπαλότητες, Θεσσαλονίκη 2004; Hall R. The Balkan Wars, 1912—1913: Prelude to the First World War. London, 2000.