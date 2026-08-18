Греко-персидские войны (Мидийские войны) 500‒449 до н. э.

Гре`ко-перси`дские во`йны (Мидий­ские войны) 500—449 до н. э. — серия вооруженных конфликтов между греческими полисами и Персией (см. Иран). Причиной стала территориальная экспансия Ахеменидов, подчинивших своей власти, в частности, греческие города Малой Азии. По­следние, недовольные своим положением, подняли в 500 до н. э. Ионийское восстание, которое обычно считается первым событием Г.-п. в. После ряда успехов к 493 до н. э. восстание было полностью подавлено персами. В 490 до н. э. Дарий I направил морем карательную экспедицию к берегам Аттики, но персидское войско потерпело поражение от афинян в сражении при Марафоне. После смерти Дария I его сын Ксеркс начал готовить широкомасштабное вторжение в Грецию; греческие полисы готовились отразить нашествие. В частности, Афины по инициативе Фемистокла построили сильный военный флот. В 481 до н. э. на конгрессе в Коринфе был создан Эллинский союз для борьбы с персидской агрессией; во главе союза встала Спарта, важную роль в нем играли также Афины. В то же время ряд важных полисов (Фивы, Аргос, Дельфы) изначально заняли пораженческую позицию. В 480 до н. э. Ксеркс, собрав грандиозную армию (по оценке Геродота, более 5 млн человек; современные ученые подвергают сомнению эту фантастическую цифру: очевидно, персидское войско насчитывало не более нескольких сотен тысяч человек) и флот из около 1200 судов, двинулся вдоль северного побережья Эгейского моря на Грецию. Его власти была вынуждена покориться Фессалия. Несмотря на мужественное сопротивление, был разбит небольшой отряд Эллинского союза, оборонявший Фермопилы; состоявшаяся тогда же морская битва при Артемисии не принесла перевеса ни одной из сторон. Жители Афин при приближении опасности покинули город , и он был вскоре занят, разрушен и сожжен войском Ксеркса; в гавани Афин вошли и персидские корабли. Боеспособные афиняне эвакуировались на о. Саламин; там же стоял объединенный греческий флот. В проливе между островом и побережьем Аттики состоялась ключевая для Г.-п. в. Саламинская битва, в которой персидский флот был разгромлен. После этого Ксеркс с основной частью войска поспешно возвратился в Персию, оставив в Греции крупную армию под командованием Мардония. Но в 479 до н. э. объединенные греческие силы нанесли персам окончательное поражение в битве при Платейях; Мардоний был убит, остатки его армии бежали. В том же году афинский флот, переправившись к берегам Малой Азии, уничтожил резервные силы персов в сражении при Микале. Неудача похода Ксеркса знаменовала перелом в ходе Г.-п. в.: стратегическая инициатива перешла к грекам, с притязаниями Ахеменидов на власть над Грецией было покончено. Новой целью военных действий со стороны греков стало освобождение греческих городов Малой Азии из-под персидского владычества. На этом этапе из войны вышла Спарта; Эллинский союз распался. Вся тяжесть войны легла на Афины, по инициативе и под главенством которых в 478 до н. э. был создан Делосский союз для продолжения борьбы с Персией. Последний период Г.-п. в. характеризуется активными наступательными действиями Афин и их союзников, под командованием Кимона нанесших персам ряд крупных поражений (наиболее известна битва при Евримедонте ок. 466 до н. э.) и практически вытеснивших их из бассейна Эгейского моря. Закончившаяся поражением экспедиция афинского флота в Египет (459—454 до н. э.) несколько ухудшила положение Афин, но успешная кампания Кимона на Кипре в 450 до н. э. подтвердила их неоспоримое преимущество. В 449 до н. э. враждующие стороны, поняв бесперспективность дальнейших военных действий, заключили Каллиев мир , закрепивший победу Афин. Это событие считается концом Г.-п. в. Г.-п. в. сыграли огромную роль в истории Греции; они стали началом ее грандиозного политического и культурного подъема в течение классического периода, создали крупнейшим греческим полисам заслуженную репутацию держав мирового значения, но в то же время оказали влияние на складывание в греческом менталитете негативного образа варваров. Лит.: Cultural Responses to the Persian Wars. Oxford, 2007; Green P. The Greco-Persian Wars. Berkeley, 1998.