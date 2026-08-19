ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ШКОЛЫ

Учеб­ные за­ве­де­ния в Мо­ск­ве во 2-й половине 17 века для изу­че­ния греческого, латинского и цер­ков­но- славянского язы­ков, пии­ти­ки, ри­то­ри­ки, фи­ло­со­фии.

Наи­бо­лее из­вест­ны шко­лы при Ан­д­ре­ев­ском (Рти­щев­ская, ос­но­ва­на в 1649) и Чу­до­вом (1653) мо­на­сты­рях, Заи­ко­нос­пас­ская шко­ла Си­ме­о­на По­лоц­ко­го (1664), гре­ко-лат. уч-ще при Моск. ти­по­гра­фии (1681). Чис­ло уча­щих­ся ко­ле­ба­лось от 20 до 200. Шко­лы го­товили слу­жа­щих пра­ви­тельств . уч­ре­ж­дений, учи­те­лей, справ­щи­ков Пе­чат­но­го дво­ра, со­труд­ни­ков ди­пло­ма­тич. служ­бы. Дея­тель­ность этих школ лег­ла в осно­ву соз­да­ния Сла­вя­но-гре­ко-ла­тин­ской ака­де­мии.

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