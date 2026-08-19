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ГРЕКО-ЛАТИНСКИЕ ШКОЛЫ
Учебные заведения в Москве во 2-й половине 17 века для изучения греческого, латинского и церковно-славянского языков, пиитики, риторики, философии.
Наиболее известны школы при Андреевском (Ртищевская, основана в 1649) и Чудовом (1653) монастырях, Заиконоспасская школа Симеона Полоцкого (1664), греко-лат. уч-ще при Моск. типографии (1681). Число учащихся колебалось от 20 до 200. Школы готовили служащих правительств. учреждений, учителей, справщиков Печатного двора, сотрудников дипломатич. службы. Деятельность этих школ легла в основу создания Славяно-греко-латинской академии.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
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