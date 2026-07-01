Греко-итальянский договор о дружбе и арбитрaже 1928

Гре`ко-италья`нский догово`р о дружбе и арбитрáже 1928 — подписан 23 сентября 1928 между Грецией и Италией, был результатом греко-итальян­ского диалога 1927—1928. По замыслу премьер-министра Греции Э. Венизелоса являлся важной гарантией обеспечения суверенитета страны и ее территориальной целостности в условиях, когда к власти пришли фашисты во главе с Б. Муссолини, проводившим агрессивную внешнюю политику. Одновременно Г.-и. д. был призван повлиять на соседнее Королевство сербов, хорватов и словенцев (см. Югославия), внешняя политика которого на Балканах внушала опасения Афинам. В соответствии со статьями Г.-и. д. объявлялось взаимное признание существующих границ двух государств, которые были установлены международными договорами, и приверженность принципам Лиги Наций. Вторая статья документа предусматривала сохранение нейтралитета каждой из подписавших сторон в случае нападения третьего государ­ства. Третья статья Г.-и. д. предусматривала взаимную помощь в случае угрозы высшим интересам сторон. Также закреплялась обязанность в случае возникновения противоречий между союзниками их обращения к международному арбитражу. Подписание Г.-и. д. означало отказ Греции от претензий на Додеканез­ские острова, захваченные Италией в 1912 и официально ставшие частью ее территории 31 января 1924. Их возвращение произошло по результатам Второй мировой войны в 1947. Договор 1928 был подписан на 5 лет с возможностью пролонгации. Ист: League of Nations. Treaty series. V. 150. Losanna, 1934.; Trattati e convenziom tra il Regno d’ltalia e gli altri stati. V. 44. Roma, 1930. Лит.: Καραμανλής Κ. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις 1928—1932. Αθήνα, 1995; Kissoudi P. The Balkan Games and Balkan Politics in the Interwar Years 1929—1939: Politicians in Pursuit of Peace. London, 2013.