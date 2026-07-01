ГРЕКО (Greco) Эмилио

Итальянский скульп­тор и гра­фик.

Учил­ся в АХ в Па­лер­мо, ис­пы­тал влия­ние М. Рос­со, М. Ма­ри­ни, А. Мо­диль­я­ни и ан­тич­ной скульп­ту­ры. Ран­ние ра­бо­ты – в тра­ди­ци­ях ве­риз­ма («Ма­лень­кий че­ло­ве­чек», 1939, Нац. га­ле­рея совр. иск-ва, Рим). Осн. те­мы твор­че­ст­ва Г. – жен­ский порт­рет и об­на­жён­ная фи­гу­ра, ма­нер­но сти­ли­зо­ван­ные в ду­хе па­риж­ской шко­лы (се­рии «Боль­шие си­дя­щие фи­гу­ры», га­ле­рея Тейт, Лон­дон; Эр­ми­таж, С.-Пе­тер­бург, и др.; «Ку­паль­щи­цы», Нац. му­зей совр. иск-ва, Па­риж, и др.; «Ифи­ге­ния», брон­за, 1976, Эр­ми­таж; «Ан­на», воск, 1954, Га­ле­рея совр. иск-ва, Ми­лан; «Лиа», це­мент, 1956, га­ле­рея Пит­ти, Фло­рен­ция, и др.). Про­из­ве­де­ни­ям Г. при­су­щи ост­ро­та рит­ма, ку­би­стич. из­ло­мы фор­мы при со­хра­не­нии це­ло­ст­но­сти объ­ё­ма и си­лу­эта (ан­самбль па­мят­ни­ка Пи­нок­кьо в се­ле­нии Кол­ло­ди в Тос­ка­не, брон­за, 1956). На про­тя­же­нии мн. лет ра­бо­тал над рель­е­фа­ми по ре­лиг. сю­же­там (вра­та со­бо­ра в Ор­вие­то, брон­за, 1960–80-е гг.). Ав­тор ри­сун­ков, офор­тов и ли­то­гра­фий на ан­тич­ные мо­ти­вы, на­ро­чи­то не­за­вер­шён­ных, вы­пол­нен­ных под влия­ни­ем гра­фич. ма­не­ры А. Ма­тис­са и П. Пи­кас­со, но в ком­по­зи­ци­он­ной ос­но­ве со­хра­няю­щих струк­ту­ру клас­сич. рель­е­фа. В Ор­вие­то от­крыт му­зей ху­дож­ни­ка.

Автор статьи: Муратов А.М.