ГРЕКО (Greco) Эмилио
Итальянский скульптор и график.
Учился в АХ в Палермо, испытал влияние М. Россо, М. Марини, А. Модильяни и античной скульптуры. Ранние работы – в традициях веризма («Маленький человечек», 1939, Нац. галерея совр. иск-ва, Рим). Осн. темы творчества Г. – женский портрет и обнажённая фигура, манерно стилизованные в духе парижской школы (серии «Большие сидящие фигуры», галерея Тейт, Лондон; Эрмитаж, С.-Петербург, и др.; «Купальщицы», Нац. музей совр. иск-ва, Париж, и др.; «Ифигения», бронза, 1976, Эрмитаж; «Анна», воск, 1954, Галерея совр. иск-ва, Милан; «Лиа», цемент, 1956, галерея Питти, Флоренция, и др.). Произведениям Г. присущи острота ритма, кубистич. изломы формы при сохранении целостности объёма и силуэта (ансамбль памятника Пиноккьо в селении Коллоди в Тоскане, бронза, 1956). На протяжении мн. лет работал над рельефами по религ. сюжетам (врата собора в Орвието, бронза, 1960–80-е гг.). Автор рисунков, офортов и литографий на античные мотивы, нарочито незавершённых, выполненных под влиянием графич. манеры А. Матисса и П. Пикассо, но в композиционной основе сохраняющих структуру классич. рельефа. В Орвието открыт музей художника.
Автор статьи: Муратов А.М.