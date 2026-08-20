ГРЕКО-БАКТРИЙСКОЕ ЦАРСТВО

(Гре­ко-Бак­трия), ус­лов­ное на­зва­ние го­су­дар­ст­ва, воз­ник­ше­го в сер. 3 в. до н. э. на вост. ок­раи­нах гос-ва Се­лев­ки­дов.

Пер­во­на­чаль­но вклю­ча­ло в се­бя Бак­трию, Со­гдиа­ну, Мар­гиа­ну, Арейю (совр. сев. Аф­га­ни­стан, часть тер­ри­то­рии Уз­бе­ки­ста­на, Тад­жи­ки­ста­на, Турк­ме­нии).

Ис­то­рия Г.-Б. ц. сла­бо от­ра­же­на в ис­точ­ни­ках: име­ет­ся лишь неск. крат­ких упо­ми­на­ний в со­чи­не­ни­ях ан­тич­ных и кит. ав­то­ров. По­ли­тич. ис­то­рия Г.-Б. ц. ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся гл. обр. на ос­но­ва­нии мо­нет, вы­пус­кав­ших­ся его мно­го­числ. (св. 40) ца­ря­ми. Ар­хео­ло­гич . ис­сле­до­ва­ния Г.-Б. ц. ве­дут­ся с 1920-х гг. Рас­коп­ки в Бак­тре, сто­ли­це цар­ст­ва, не да­ли су­ще­ст­вен­ных ре­зуль­та­тов, что по­зво­ли­ло ру­ко­во­ди­те­лю рас­ко­пок – франц. ар­хео­ло­гу А. Фу­ше го­во­рить о «бак­трий­ском ми­ра­же». Од­на­ко в 1960-х гг. в ре­зуль­та­те ис­сле­до­ва­ния под рук. франц. ар­хео­ло­га П. Бер­на­ра го­ро­ди­ща Ай-Ха­нум, рас­по­ло­жен­но­го у слия­ния рек Пяндж и Кок­ча, бы­ли впер­вые по­лу­че­ны ма­те­риа­лы, имею­щие зна­че­ние для по­ни­ма­ния ис­то­рии и куль­ту­ры Г.-Б. ц. Важ­ные ма­те­риа­лы да­ли рас­коп­ки свя­ти­ли­ща на го­ро­ди­ще Тах­ти-Сан­гин (юж. Тад­жи­ки­стан, ру­ко­во­ди­тель – Б. А. Лит­вин­ский), а так­же ис­сле­до­ва­ния, про­ве­дён­ные в Уз­бе­ки­ста­не (Са­мар­канд, Тер­мез), Турк­ме­нии (Мерв Древ­ний), Па­ки­ста­не (Так­си­ла, Пуш­ка­ла­ва­ти). Цен­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии Г.-Б. ц. яв­ля­ют­ся над­пи­си, най­ден­ные при рас­коп­ках в Ай-Ха­ну­ме и Тах­ти-Сан­ги­не; ряд над­пи­сей – ре­зуль­тат слу­чай­ных на­хо­док (в Кан­да­га­ре, Ку­ля­бе). Важ­ный ис­точ­ник – ост­ра­ки, пред­став­ляю­щие со­бой учёт­ные до­ку­мен­ты цар­ской со­кро­вищ­ни­цы, и пер­га­ме­ны из рас­ко­пок в Ай-Ха­ну­ме.

Гос­под­ствую­щее по­ло­же­ние в Г.-Б. ц. за­ни­ма­ли гре­ки, по­се­лив­шие­ся в Центр. Азии при Алек­сан­д­ре Ма­ке­дон­ском и при пер­вых ца­рях ди­на­стии Се­лев­ки­дов. В струк­ту­ру вла­сти вклю­ча­лась так­же ме­ст­ная знать, что обес­пе­чи­ва­ло гос-ву оп­ре­де­лён­ную ус­той­чи­вость. Влия­ние в Г.-б. ц. Се­лев­ки­дов, за­ня­тых вой­на­ми на зап. ру­бе­жах сво­его гос-ва, по­сте­пен­но ос­ла­бе­ва­ло. В кон­це цар­ст­во­ва­ния Ан­ти­оха II (261–246) сат­рап Бак­трии и Со­гдиа­ны Дио­дот про­во­дил фак­ти­че­ски са­мо­сто­ят. по­ли­ти­ку. Ок. 250 он до­бил­ся пол­ной не­за­ви­си­мо­сти и про­воз­гла­сил се­бя ца­рём. При его сы­не и пре­ем­ни­ке Дио­до­те II про­изо­шёл пе­ре­во­рот, власть за­хва­тил Ев­ти­дем. В кон. 3 в. се­лев­кид­ский царь Ан­ти­ох III по­пы­тал­ся вновь под­чи­нить се­бе Г.-Б. ц., но его по­ход, про­дол­жав­ший­ся ок. 2 лет, за­кон­чил­ся без­ре­зуль­тат­но. Пре­ем­ник Ев­ти­де­ма Де­мет­рий на­чал за­вое­ва­ние об­шир­ных тер­ри­то­рий, рас­по­ло­жен­ных к югу от Гин­ду­ку­ша. Од­на­ко в ре­зуль­та­те пе­ре­во­ро­та под рук. Ев­кра­ти­да I (пра­вил в 171–145) во гла­ве Г.-Б. ц. ут­вер­ди­лась но­вая ди­на­стия. При пре­ем­ни­ке Ев­кра­ти­да I – Ге­ли­ок­ле (145–130) сев. часть Г.-Б. ц. бы­ла за­хва­че­на ко­чев­ни­ка­ми, власть ко­то­рых по­сте­пен­но рас­про­стра­ни­лась и на бо­лее юж. об­лас­ти. Од­но­вре­мен­но шло ак­тив­ное за­вое­ва­ние ца­ря­ми Г.-Б. ц. тер­ри­то­рии Ин­дии. Ими бы­ла прак­ти­че­ски пол­но­стью по­ко­ре­на до­ли­на р. Инд. При ца­ре Ме­нан­д­ре (пра­вил в 150–135) ар­мия Г.-Б. ц. втор­глась в до­ли­ну р. Ганг. Г.-Б. ц. име­ло хо­зяйств., тор­го­вые и куль­тур­ные свя­зи с Ира­ном, Ин­ди­ей, Ки­та­ем. Внутр. кон­флик­ты и усо­би­цы по­сте­пен­но по­дор­ва­ли мо­гу­ще­ст­во Г.-Б. ц. Втор­же­ние ко­чев­ни­ков юеч­жей окон­ча­тель­но по­до­рва­ло его ос­но­вы. Ок. 10 до н. э. Г.-Б. ц. пре­кра­ти­ло своё су­ще­ст­во­ва­ние. На его мес­те воз­ник­ло Ку­шан­ское цар­ст­во.

Куль­ту­ра Г.-Б. ц. соз­да­ва­лась под силь­ным греч. влия­ни­ем, но, на­ря­ду с эл­лини­стич. (см. так­же в ст. Эл­ли­низм), впи­та­ла и ме­ст­ные тра­ди­ции. В ар­хи­тек­ту­ре Г.-Б. ц. фик­си­ру­ет­ся со­че­та­ние ха­рак­тер­но­го для гре­ков ор­де­ра с ти­пич­но вост. пла­ни­ров­кой (осо­бен­но в са­краль­ной ар­хи­тек­ту­ре). Из­вест­на ка­мен­ная и гли­ня­ная скульп­ту­ра в греч. сти­ле. Не­ко­то­рые из мо­нет гре­ко-бак­трий­ских ца­рей яв­ля­ют­ся вы­даю­щи­ми­ся про­из­ве­де­ния­ми ме­даль­ер­но­го иск-ва. Гре­ко-бак­трий­ские тра­ди­ции ока­за­ли силь­ное влия­ние на раз­ви­тие иск-ва Центр.-ази­ат. ре­гио­на в по­сле­дую­щий пе­ри­од.

Иллюстрации :

Греко-бактрийские монеты (3–2 вв. до н. э.). Архив БРЭ.

Автор статьи: Ко­ше­лен­ко Г.А.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)