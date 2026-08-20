ГРЕКО-БАКТРИЙСКОЕ ЦАРСТВО
(Греко-Бактрия), условное название государства, возникшего в сер. 3 в. до н. э. на вост. окраинах гос-ва Селевкидов.
Первоначально включало в себя Бактрию, Согдиану, Маргиану, Арейю (совр. сев. Афганистан, часть территории Узбекистана, Таджикистана, Туркмении).
История Г.-Б. ц. слабо отражена в источниках: имеется лишь неск. кратких упоминаний в сочинениях античных и кит. авторов. Политич. история Г.-Б. ц. реконструируется гл. обр. на основании монет, выпускавшихся его многочисл. (св. 40) царями. Археологич. исследования Г.-Б. ц. ведутся с 1920-х гг. Раскопки в Бактре, столице царства, не дали существенных результатов, что позволило руководителю раскопок – франц. археологу А. Фуше говорить о «бактрийском мираже». Однако в 1960-х гг. в результате исследования под рук. франц. археолога П. Бернара городища Ай-Ханум, расположенного у слияния рек Пяндж и Кокча, были впервые получены материалы, имеющие значение для понимания истории и культуры Г.-Б. ц. Важные материалы дали раскопки святилища на городище Тахти-Сангин (юж. Таджикистан, руководитель – Б. А. Литвинский), а также исследования, проведённые в Узбекистане (Самарканд, Термез), Туркмении (Мерв Древний), Пакистане (Таксила, Пушкалавати). Ценным источником по истории Г.-Б. ц. являются надписи, найденные при раскопках в Ай-Хануме и Тахти-Сангине; ряд надписей – результат случайных находок (в Кандагаре, Кулябе). Важный источник – остраки, представляющие собой учётные документы царской сокровищницы, и пергамены из раскопок в Ай-Хануме.
Господствующее положение в Г.-Б. ц. занимали греки, поселившиеся в Центр. Азии при Александре Македонском и при первых царях династии Селевкидов. В структуру власти включалась также местная знать, что обеспечивало гос-ву определённую устойчивость. Влияние в Г.-б. ц. Селевкидов, занятых войнами на зап. рубежах своего гос-ва, постепенно ослабевало. В конце царствования Антиоха II (261–246) сатрап Бактрии и Согдианы Диодот проводил фактически самостоят. политику. Ок. 250 он добился полной независимости и провозгласил себя царём. При его сыне и преемнике Диодоте II произошёл переворот, власть захватил Евтидем. В кон. 3 в. селевкидский царь Антиох III попытался вновь подчинить себе Г.-Б. ц., но его поход, продолжавшийся ок. 2 лет, закончился безрезультатно. Преемник Евтидема Деметрий начал завоевание обширных территорий, расположенных к югу от Гиндукуша. Однако в результате переворота под рук. Евкратида I (правил в 171–145) во главе Г.-Б. ц. утвердилась новая династия. При преемнике Евкратида I – Гелиокле (145–130) сев. часть Г.-Б. ц. была захвачена кочевниками, власть которых постепенно распространилась и на более юж. области. Одновременно шло активное завоевание царями Г.-Б. ц. территории Индии. Ими была практически полностью покорена долина р. Инд. При царе Менандре (правил в 150–135) армия Г.-Б. ц. вторглась в долину р. Ганг. Г.-Б. ц. имело хозяйств., торговые и культурные связи с Ираном, Индией, Китаем. Внутр. конфликты и усобицы постепенно подорвали могущество Г.-Б. ц. Вторжение кочевников юечжей окончательно подорвало его основы. Ок. 10 до н. э. Г.-Б. ц. прекратило своё существование. На его месте возникло Кушанское царство.
Культура Г.-Б. ц. создавалась под сильным греч. влиянием, но, наряду с эллинистич. (см. также в ст. Эллинизм), впитала и местные традиции. В архитектуре Г.-Б. ц. фиксируется сочетание характерного для греков ордера с типично вост. планировкой (особенно в сакральной архитектуре). Известна каменная и глиняная скульптура в греч. стиле. Некоторые из монет греко-бактрийских царей являются выдающимися произведениями медальерного иск-ва. Греко-бактрийские традиции оказали сильное влияние на развитие иск-ва Центр.-азиат. региона в последующий период.
Иллюстрации:
Греко-бактрийские монеты (3–2 вв. до н. э.). Архив БРЭ.
Автор статьи: Кошеленко Г.А.