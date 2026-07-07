ГРЕХОВА ЕВДОКИЯ ИСАЕВНА

Евдокия Исаевна Грехова родилась 10 (по новому стилю — 23) февраля 1907 года в селе Порфировка (ныне не существует, находилась на территории современного Спасского района Татарстана) в семье крестьян. По национальности русская.

В 1927 году семья Греховой переехала в посёлок Караваево (ныне — Костромской район Костромской области), где Евдокия Исаевна устроилась дояркой на животноводческую ферму племенного хозяйства. В 1930-е годы на этой ферме была выведена костромская порода коров, отличавшаяся высокими надоями. С 1933 по 1938 годы количество надоев на ферме увеличилось с 2290 по 5952 литров молока на каждую из коров. За эти рекорды Грехова в 1936 году была удостоена первой своей награды — ордена Ленина .

В 1937 году Грехова возглавила бригаду доярок. В годы Великой Отечественной войны , в тяжёлых условиях, коллективу фермы удалось сохранить ценное племенное поголовье, благодаря чему безостановочно снабжались молоком и молочными продуктами армейские части, военные госпитали, детские сады. Рекордные надои стали возможными благодаря индивидуальному подходу к кормлению и уходу за коровами. В 1945 году за свой труд Грехова была удостоена ордена «Знак Почёта» .

Бригада Греховой добилась особых успехов в 1947 году, получив по 5954 килограмма молока от каждой из 16 закреплённых за ней коров, что в те годы давало право на представление к званию Героя Социалистического Труда . Уже в следующем году за бригадой были закреплены 24 коровы, от каждой из которых было получено по 6859 килограммов молока, а в 1950 году — 44 коровы, от каждой из которых было получено по 7178 килограммов. Два года подряд Грехова удостаивалась орденов Ленина, а затем была вторично представлена к званию Героя Социалистического Труда. В те же годы 6 из 8 доярок её бригады также были удостоены этого высокого звания.

Грехова принимала активное участие в работе ВСХВ, представляя достижения племхоза «Караваево». В 1962 году она вышла на пенсию. Проживала в посёлке Караваево Костромского района Костромской области. Умерла 31 марта 1992 года, похоронена на кладбище деревни Поддубное Костромского района Костромской области.