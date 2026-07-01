Грегуар (фр. Gregoire), Анри (04.12.1750, Вео ‒ 28.05.1831, Париж)

Гре`гуар (фр. Grégoire), Анри (04.12.1750, Вео — 28.05.1831, Париж) — французский мыслитель, политический и религиозный деятель. Сын портного. Учился в иезуитской коллегии (1763—1768) и университете Нанси (1769—1771). С 1775 служил священником. Много занимался благотворительностью и литературой. Получил известность, благодаря своему сочинению в защиту прав евреев «Опыт о физическом и моральном возрождении евреев» (Essai sur la régénération physique et morale des Juifs), отмеченному премией Академии Меца. В 1789 избран в Генеральные штаты от духовен­ства Нанси. Принял активное участие во Французской революции XVIII в. В Учредительном собрании занимал последовательно демократическую позицию, выступал против имуще­ственного ценза в системе выборов, за равенство прав всех граждан и отмену рабства в колониях. После Варенн­ского бегства короля Г. призвал к установлению республики. Был избран конституционным епископом. В 1792 стал депутатом Конвента, на первом заседании которого выступил за ликвидацию во Франции монархии. Находясь во время суда над Людовиком XVI с миссией в Савойе, Г. и трое его коллег-депутатов письменно высказались за безотлагательное осуждение короля, не упомянув, однако, о смертной казни, что дало основание Г. в дальнейшем отрицать свое участие в цареубий­стве. Член Комитета общественного просвещения, Г. внес большой вклад в реформу системы образования и научных исследований; был инициатором создания Консерватории искусств и ремесел (1794). В конце 1793 был решительным противником дехристианизации. 31 августа 1794 произнес речь против «революционного вандализма». 24 декабря 1794 потребовал провозглашения свободы культов и открытия церквей. В 1795 выступил одним из учредителей «Свободного общества христианской философии», призванного возродить традиции богословской мысли. Предпринимал активные усилия по возрождению галликан­ства. В 1795 стал членом Совета пятисот. В 1801 не поддержал конкордат между Наполеоном и папой, но, по его условиям, был вынужден сложить с себя обязанности епископа. В 1801 избран членом Сената. В 1814 поддержал низложение Наполеона. После Реставрации Бурбонов ушел в частную жизнь. В 1819 Г. избрали в Палату представителей от департамента Изер, но результаты выборов были аннулированы. В 1989 прах Г. поместили в Пантеон. Соч.: Lettres inédites sur l’«Augustinus»: éloge du jansénisme dans le sillage des «Provinciales». Paris, 2015; Discours sur la liberté des cultes. Paris, 2012; écrits sur les Noirs. 2 vol. Paris, 2009; Patrimoine et cité: textes choisis. Bordeaux, 1999; Les ruines de Port-Royal des Champs: en 1809, année séculaire de la destruction de ce monastère. Paris, 1995. Лит.: Chopelin C., Chopelin P. L’obscurantisme et les Lumières: itinéraire de l’abbé Grégoire, évêque révolutionnaire. Paris, 2013; Dean R. L’abbé Grégoire et l’église constitutionnelle après la Terreur 1794—1797. Paris, 2008; Dubray J. La pensée de l’Abbé Grégoire: despotisme et liberté. Oxford, 2008; Sepinwall A. G. The Abbé Grégoire and the French Revolution: the Making of Modern Universalism. Berkeley, 2005.