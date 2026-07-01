ГРЕГР (Gregr) Эдуард и Юлиус

Чешские по­ли­тические дея­те­ли, ос­но­ва­те­ли Нац. сво­бо­до­мыс­ля­щей пар­тии (Národní strana svobodomyslná; мла­до­че­хи), бра­тья.

Вы­сту­па­ли за пре­об­ра­зо­ва­ние дву­еди­ной Ав­ст­ро-Венг­рии в трие­ди­ную Ав­стро-Венг­ро-Чеш­скую мо­нар­хию с пре­дос­тав­ле­ни­ем чеш. зем­лям ав­то­но­мии. Эду­ард, с 1854 прак­ти­кую­щий врач, с 1858 до­цент Праж­ско­го ун-та, в 1861–62 ред. ж. «Živa», де­пу­тат чеш. Сей­ма (1861–1907) и австр. рейхс­ра­та (1883–1907). Юли­ус, юрист, жур­на­лист, с 1861 из­да­тель еже­днев­ной чеш. газ. «Národní listy», де­пу­тат чеш. Сей­ма (1865–94) и австр. рейхс­ра­та (1879–80). В 1867 вхо­дил в со­став чеш. де­ле­га­ции на Сла­вян­ском съез­де в Мо­ск­ве. Ос­но­вал ти­по­гра­фию, вы­пус­кав­шую лит-ру на чеш. язы­ке.