ГРЕГР (Gregr) Эдуард и Юлиус
Чешские политические деятели, основатели Нац. свободомыслящей партии (Národní strana svobodomyslná; младочехи), братья.
Выступали за преобразование двуединой Австро-Венгрии в триединую Австро-Венгро-Чешскую монархию с предоставлением чеш. землям автономии. Эдуард, с 1854 практикующий врач, с 1858 доцент Пражского ун-та, в 1861–62 ред. ж. «Živa», депутат чеш. Сейма (1861–1907) и австр. рейхсрата (1883–1907). Юлиус, юрист, журналист, с 1861 издатель ежедневной чеш. газ. «Národní listy», депутат чеш. Сейма (1865–94) и австр. рейхсрата (1879–80). В 1867 входил в состав чеш. делегации на Славянском съезде в Москве. Основал типографию, выпускавшую лит-ру на чеш. языке.