Греция Древняя (Эллада, греч. Ἑλλάς)

Гре`ция Дре`вняя (Эллада, греч. Ἑλλάς) — исторически сложившееся название первой из двух античных цивилизаций (вторая — Рим Древний), а также региона, в котором эта цивилизация сформировалась. Г. Д. внесла колоссальный вклад в историческое развитие человечества, стала, по сути, фундаментом всех по­следующих западных цивилизаций. Основной территорией Г. Д. была южная часть Балканского п-ова (Балкан­ская Греция), омываемая с юга Средиземным, с запада Ионийским и с востока Эгейским морями, а на севере ограниченная горными цепями. В географическом отношении Балканская Греция делится на три больших региона: Сев. Грецию, Среднюю Грецию и Южн. Грецию (Пелопоннес). Неотъемлемой частью Г. Д. являлись, кроме того, многочисленные острова Эгейского моря (Архипелаг), а также западное побережье Малой Азии. Наиболее приемлемой представляется следующая периодизация истории Г. Д.: 1) каменный век (здесь не рассматривается, поскольку принадлежит к периоду до появления цивилизаций); 2) эгейские культуры III тысячелетия до н. э.; 3) крито-микенская цивилизация II тысячелетия до н. э.; 4) начало железного века («темные века», «гомеровский период», XI—IX вв. до н. э.); 5) архаическая эпоха (VIII—VII вв. до н. э.); 6) классическая эпоха (V—IV вв. до н. э.); 7) эллинистическая эпоха (конец IV — I в. до н. э.); 8) Греция под римским владычеством (I в. до н. э. — V в. н. э.). Природные условия и население . Уникальность географического положения Г. Д. обусловлена огромной ролью моря. Сильно изрезанная береговая линия, обилие полуостровов, заливов, удобных гаваней (особенно на восточном побережье), протянувшиеся по Эгейскому морю цепи островов, служивших удобными ориентирами и местами промежуточных стоянок, — выступили факторами высочайшего развития мореходства, раннего освоения греками новых земель. Греция — очень гористая страна. Горы, занимающие около 80 % ее территории, в основном невысокие (высочайшая вершина — Олимп, 2918 м), однако крутые и труднопроходимые; они хорошо защищали страну от внешних вторжений, но в то же время в течение всей ее истории способствовали политической раздробленности греков. Из полезных ископаемых и других природных богатств в Г. Д. добывали железо (Лаконика), медь (Эвбея), серебро (Аттика), мрамор (о. Парос, Аттика), строевой лес (Сев. Греция), ценные сорта глины (практически повсеместно); золото практически отсутствовало. Пресными водами Греция бедна: реки за незначительным исключением (Ахелой, Пенфей) маловодны, летом часто пересыхают, немного и озер (крупнейшее — Копаидское озеро в Беотии). Климат — сухие средиземноморские субтропики, почвы каменисты, малоплодородны и трудны для возделывания. Выращивание зерновых давало достаточные результаты лишь в отдельных регионах (Беотия, Лаконика, Мессения); более эффективным было виноградарство и оливководство. Присутствие человека зафиксировано на территории Греции уже в период палеолита, затем неолита. Однако более или менее ясной ситуация в регионе становится лишь в III тысячелетии до н. э. С рубежа III—II тысячелетий до н. э. в Грецию начинают вторгаться греки (эллины) — народ индоевропейского происхождения, ранее обитавший в Придунайской низменности. Во II тысячелетии до н. э. зафиксировано разделение греков на несколько племенных групп (субэтносов), говоривших на различных диалектах древнегреческого языка. В этот период ведущую роль среди них играла племенная группа ахейцев, расселившаяся в основном на Пелопоннесе. Поэтому в поэмах Гомера название «ахейцы» (а также «данайцы») часто употребляется по отношению ко всем грекам. Другими важными племенными группами этого времени были ионийцы и эолийцы. Во II тысячелетии до н. э. греки освоили острова Эгейского моря и западное побережье Малой Азии. Конец II тысячелетия до н. э. стал временем переселения в Грецию последней волны греческих племен: с севера Балканского п-ова в нее вторглись дорийцы . В результате этих событий сложилась этническая карта Греции, которая оставалась практически неизменной на протяжении всей античной эпохи. Дорийцы заселили бо`льшую часть Пелопоннеса, Крит, острова южной части Эгейского моря и крайнюю юго-восточную оконечность Малой Азии. Местами обитания ионийцев были Аттика, острова центральной части Эгейского моря и Иония на малоазийском побережье. Племена эолийской группы жили в Беотии, Фессалии, на северных островах Эгейского моря и в малоазийской Эолиде. Остатки ахейского населения были оттеснены в гористые области центрального Пелопоннеса (Аркадия), а также на Кипр. Западные области Пелопоннеса, Средней и Северной Греции занимали более мелкие племенные группы, стоявшие ближе всего к дорийцам. Уже ко времени Гомера возникло, несмотря на политическую раздробленность, понятие об этнической и культурной общности всех греков. Постепенно вошло в употребление общее самоназвание «эллины», первоначально прилагавшееся лишь к одному северогреческому племени. Эгейские культуры III тысячелетия до н. э. «Эгейские культуры» — упо­требляющееся в науке общее название комплекса догреческих цивилизаций (точнее, протоцивилизаций), существовавших в III тысячелетии до н. э. в бассейне Эгейского моря. Важнейшие из них: кикладская культура (на о-вах Кикладах в центральной части Эгейского моря), ранняя культура Трои (Троя II), культура островов северо-восточной части Эгейского моря (Лемноса, Лесбоса, Хиоса), раннеэлладская культура Балканской Греции (Лерна и др.) и раннеминойская культура Крита. Весь этот круг культур был создан догреческим населением Эгеиды (точную этническую принадлежность в большинстве случаев определить невозможно, но несомненно, в частности, что в формировании культурных очагов Балканской Греции принимали участие пеласги). Для развития эгейских культур в III тысячелетии до н. э. характерны появление важных навыков и приемов ремесленного производства (изготовление керамики на гончарном круге, строительство домов и крепостных стен из кирпича-сырца и камня, судостроение, металлообработка), переход от монокультурного к поликультурному земледелию, быстрый рост численности населения, появление имущественной дифференциации общества, активизация торговых контактов как внутри региона, так и за его пределами, возникновение протогородов, высокий уровень некоторых видов искусства. Кикладская культура (ок. 2700 — 2200 до н. э.) особенно выразительна. Не достигнув крупных успехов в монументальном строительстве (небольшие неукрепленные поселения со скромными каменными постройками прямоугольной или закругленной в плане формы), кикладцы в то же время опередили прочие культуры тогдашней Эгеиды во многих других отношениях. Они обладали высокоразвитым ремесленным производством ( металлургия , керамика , ювелирное дело , обработка камня, судостроение), совершали плавания по всему Эгейскому морю, а возможно и за его пределами. Исключительно оригинально кикладское искусство, наиболее известными произведениями которого являются мраморные статуи и статуэтки различного размера (кикладские идолы), а также орнаментированные керамические сосуды. Кикладская цивилизация прекратила существование при неясных обстоятельствах (в силу, скорее, внутренних, чем внешних причин); она оказала влияние на складывание крито-микенской цивилизации . К концу III тысячелетия до н. э. прекратили существование почти все культуры Эгейского бассейна при недостаточно выясненных обстоятельствах (насколько можно судить, как внутреннего, так и внешнего характера; определенную роль, в част­ности, должен был сыграть приход в Грецию первой волны греков), не оказав значительного влияния на дальнейшие исторические судьбы региона и практически не оставив следов в античной традиции. Только раннеминойская культура Крита уцелела и легла в основу цивилизации бронзового века, сложившейся в бассейне Эгейского моря во II тысячелетии до н. э. Крито-микенская цивилизация II тысячелетия до н. э. Данная цивилизация, непосредственно предшествовавшая греческой цивилизации I тысячелетия до н. э. и в ряде отношений повлиявшая на становление последней (хотя еще не имевшая античного в собственном смысле слова, т. е. полисного, характера), четко делится на два этапа. В сущности, резоннее даже говорить о двух цивилизациях, хотя и связанных друг с другом: критской (догреческой) и микенской, или ахейской (греческой). Критская (или минойская, по имени легендарного критского царя Миноса) цивилизация была создана до­греческим населением о. Крит, так называемыми минойцами. Память об этой цивилизации отразилась в цикле греческих мифов о Миносе, Лабиринте и Минотавре, а сама она была открыта на рубеже XIX—XX вв. А. Эвансом, проводившим раскопки дворца в Кноссе — крупнейшем центре Крита. Впоследствии археологи обнаружили ряд дворцов и в других частях острова (в Фесте, Маллии, Като-Закро). Удобное положение Крита на пересечении морских путей, соединявших Грецию с Малой Азией, Сирией и Сев. Африкой, стало одной из причин того, что на нем раньше, чем в материковой Греции, сформировался очаг полноценной цивилизации , испытавшей сильное влияние цивилизаций древнего Ближнего Востока и эгейских культур. Уже в III тысячелетии до н. э. было освоено производство меди, а затем и бронзы, основой земледелия стала «средиземноморская триада» (зерновые, виноград, олива), появились гончарный круг, искусство корабле­строения и мореплавания; на рубеже III—II тысячелетий до н. э. возникли первые государства. Это были так называемые дворцовые царства: административными и религиозными центрами, а также складами продовольствия были дворцы — колоссальные комплексы с десятками и сотнями хаотично расположенных помещений, вмещавшие, возможно, тысячи жителей. Рядовое население жило в сельской округе; оно по­ставляло во дворцы продукты своего труда, а также выполняло различные повинности. О государ­ственном устройстве критских царств известно мало. По мнению многих ученых, они были теократиями: царь являлся одновременно светским и духовным властителем, верховным жрецом, возможно, его даже обожествляли. С XVII—XVI вв. до н. э. Крит стал единым государством со столицей в Кноссе. К этому времени относится «талассократия» (морское владычество) Крита: создав мощный флот, критяне господствовали над побережьями и островами Эгейского моря, взыскивая дань с их жителей. Полная безопасность от внешних вторжений обусловила тот уникальный для древности факт, что крит­ские дворцы не имели укреплений. Очень высокого уровня достигла критская культура. Существовала письменность — в начале иероглифическая, а затем слоговая (линейное письмо А). Выдающихся успехов достигло искусство: архитектура (дворцовые комплексы), скульптура (изящные фаянсовые статуэтки богов и богинь) и особенно живопись (фрески на стенах внутренних покоев дворцов, росписи сосудов). В XV в. до н. э. критская цивилизация неожиданно и при не вполне выясненных обстоятельствах прекратила существование. Согласно наиболее вероятной гипотезе, главную роль при этом сыграла грандиозная природная катастрофа — извержение гигантского вулкана на о. Фера (совр. Санторини). Микенская (ахейская) цивилизация — первая цивилизация, созданная греками. Она сложилась в результате прихода на Балканский п-ов с севера первой волны греческих племен (рубеж III—II тысячелетий до н. э.), ведущую роль среди которых играла племенная группа ахейцев. Местное догреческое население было ассимилировано. После длившегося несколько столетий застоя, вызванного вторжением и войнами, с XVI в. до н. э. в Г. Д. начался экономический и культурный подъем (появление гончарного круга; в военном деле — введение боевых колесниц; появление аристократической прослойки — вождей и жрецов). Сложился ряд государственных образований, принявших форму дворцовых царств ( дворец , являвшийся административным и культурным центром, а также складом продовольствия, и сельская округа). Крупнейшими греческими государствами этой эпохи были Микены, Тиринф, Пилос и др. на Пелопоннесе, Афины, Фивы, Орхомен в Средней Греции, Иолк в Сев. Греции. В эпоху своего расцвета микенская цивилизация охватывала бо`льшую часть территории Балканской Греции и многие острова Эгейского моря. В начале своей истории она испытала сильное влияние развитой цивилизации Крита, откуда были заимствованы многие элементы культуры (ряд религиозных культов, письменность , фресковая живопись , фасоны одежды и т. п.). В XV в. до н. э., после упадка критской цивилизации , греки-ахейцы захватили и обжили Крит, а затем основали ряд городов на западном побережье Малой Азии. Они безраздельно господствовали в Эгейском море, плавали по всему Средиземному морю (микенские поселения существовали на Кипре, в Сирии, Южн. Италии, на Сицилии), поддерживали контакты с крупными центрами Древнего Востока (в наибольшей степени — с Хеттской державой). Пиком ахейской экспансии стала Троянская война (начало XII в. до н. э.). Дворцовые царства Микенской Греции вели независимое существование, часто вступая в войны друг с другом, и лишь изредка, для крупных совместных военных предприятий, объединялись в союзы, как правило, под главенством Микен. Во главе каждого государства стоял царь (анакт); важную роль играла военная и жреческая знать. Ахейские царства характеризовались наличием разветвленного бюро­кратического аппарата (наместники округов, низшие чиновники на местах — басилеи и др.), ведавшего функционированием дворцового хозяйства. Крестьяне и ремесленники под контролем чиновников вносили подати и выполняли различные повинности в пользу дворца. В хозяй­стве дворцов в довольно значительных масштабах применялся труд рабов (в основном женщин и детей). Наличие централизованных дворцовых хозяйств роднит микенскую цивилизацию с обществами Древнего Востока. Высокого уровня достигла культура Микенской Греции. На основе крит­ской письменности (линейного письма А) была создана письменность на греческом языке (линейное письмо B). Образцами мастерства ахейских зодчих и инженеров являются дворцы в греческих городах II тысячелетия до н. э., более упорядоченные по планировке, чем критские (в них, как правило, присутствует мегарон ), имеющие мощнейшую систему укреплений, а также монументальные купольные гробницы царей. Настенная фресковая живопись и вазопись микенских греков более суха, строга, статично-монументальна, чем критская. В микенскую эпоху возникли многие греческие мифы, начал складываться эпос. Прообразами многих греческих мифологических персонажей стали реальные правители ахейских царств. К концу XII в. до н. э. микенская цивилизация пришла в упадок, что привело к утрате государственности, основных производственных навыков и технических приспособлений. Крушение микенской цивилизации принято связывать с вторжением дорийцев, разрушивших ахейские царства; однако в действительности следует говорить о сложном комплексе причин разного характера (массовые передвижения народов в Вост. Средиземноморье, конфликты между микенскими государствами, приведшие к их истощению, природные катаклизмы, внутренняя непрочность дворцовых царств, породившая системный кризис). Начало железного века. XI—IX вв. до н. э. в древнегреческой истории западная наука часто определяет как «темные века» (из-за общего регресса, характерного для этого времени, а также из-за отсутствия современных эпохе письменных источников); в отечественном антиковедении он чаще фигурирует как «гомеровский период» (в силу того, что основные сведения о нем приходится черпать из поэм Гомера, хотя они обрели окончательную форму позже). Впрочем, упадок, судя по данным исследований последних десятилетий, отнюдь не был безусловным и тотальным. В частности, именно в это время в Г. Д. проникла техника добычи и обработки железа, что по­степенно подняло на принципиально новый уровень развитие экономики (сельского хозяйства, ремесел) и военного дела. Железо сменило бронзу не сразу, это был долгий, постепенный процесс. Вначале из нового металла начали изготовлять оружие , позже — орудия труда. Строго говоря, бронза до конца Античности не вышла из употребления полностью. Из нее, в частности, делали статуи. Да и в военном деле, хотя наступательное оружие (мечи, наконечники копий) со временем стали железными, доспехи (шлемы, панцири, поножи) оставались бронзовыми. И все же освоение железа значительно изменило экономическую ситуацию в Г. Д. Тому было несколько причин. Во-первых, железо — распространенный металл; месторождений железной руды в мире гораздо больше, чем медной. Так обстояло дело и в Г. Д. Поэтому с освоением железа металл гораздо шире, чем прежде, внедрился во все стороны жизни. Во-вторых, для хорошей бронзы необходимо олово, а оно в Г. Д. не добывалось, его приходилось ввозить через посредников из отдаленных стран (даже из Британии). С железом таких проблем не возникало. Его производство обходилось дешевле, чем производство бронзы. В-третьих (и это самое важное), железо — металл гораздо более твердый и прочный, чем бронза. И железный меч , и железные детали плуга служили дольше, надежнее и эффективнее, нежели бронзовые. Это позволило, помимо прочего, сделать вспашку полей более глубокой, более эффективной. Производительность труда в сельском хозяйстве начала расти, урожаи повысились, население стало лучше питаться, а это повлекло за собой быстрый демографический рост, появление излишков продуктов, возникли ресурсы свободного времени, которое раньше приходилось тратить на борьбу за существование, а теперь можно было посвятить, например, политической жизни или культурному досугу. Таким образом, освоение производства и обработки железа стало одной из важных материальных предпосылок «греческого чуда», хотя сводить все только к этому фактору, разумеется, нельзя. Не стала полной, как считалось ранее, изоляция страны от основного мира; так, мореходы о. Эвбеи продолжали поддерживать связи с цивилизациями Ближнего Востока. В наиболее развитых регионах Г. Д. (Эвбея, Иония и др.) намечаются первые шаги к становлению полис­ного строя, появляются протополисы. Важные данные об этом дают археологические раскопки в Аттике и на Эвбее; на последней особенно показательно селение Левканди (название современное), необычайно богатое по меркам «темных веков». Слоговая письменность с концом ахейской (микенской) цивилизации исчезла практически повсеместно (за исключением Кипра). Однако, судя по всему, уже в конце IX в. до н. э. греки вновь обрели письменность , на сей раз алфавитную. Греческий алфавит , который лег в основу всех и поныне существующих европейских алфавитов, сложился под влиянием финикийского прото­алфавитного письма. В силу отсутствия письменности в данный период древнегреческой истории не существовало и литературы. Однако все более богатым становился фольклор; в нем продолжалось формирование эпоса, позже завершившееся появлением гомеровских поэм в их окончательном виде. Архитектура и скульптура в целом находились в упадке; в то же время, для искусства вазописи характерна динамика: субмикенский стиль сменился протогео­метрическим, а этот последний — геометрическим, первым из великих античных вазописных стилей. Этот период наиболее правомерно было бы обозначить как переходный. Именно в это время в Г. Д. кардинально изменился «вектор» исторического развития: на смену обществу, типологически однородному с древневосточными, начала приходить цивилизация совершенно иного облика, ставшая первой цивилизацией западного типа. Архаическая эпоха (VIII—VI вв. до н. э.) стала одним из важнейших периодов истории Г. Д., временем наиболее интенсивного развития древнегреческой цивилизации . Совокупность масштабных и радикальных перемен во всех областях жизни этой эпохи часто называют «архаической революцией». Среди новых явлений, характерных для архаического периода, — резкий рост численности населения, приведший в некоторых областях (Истм, Эвбея, Иония) к перенаселению и земельному голоду. Последнее стало одной из важнейших причин уникального феномена Великой греческой колонизации, в ходе которой греки покрыли сетью своих городов и поселений бо`льшую часть средиземноморского и все черноморское побережье, резко расширив рамки своего этнического и культурного ареала. В экономической области решающие сдвиги произошли в развитии ремесел (значительное улучшение качества металлообработки, открытие сварки и спайки железа, изготовления стали; исключительно высокий уровень строительства и кораблестроения) и торговли, в том числе внешней. Эти нововведения повели к преодолению замкнутости греческих общин, к восстановлению в полном объеме связей с цивилизациями Древнего Востока, к выходу Г. Д. из культурной изоляции XI—IX вв. до н. э. Развитие торговли и товарных отношений обусловило также возникновение денег в виде чеканной монеты. Ремесло и торговля отделились от сельского хозяй­ства, сложилась особая прослойка профессиональных ремесленников и купцов. В Г. Д. архаического периода впервые появились города античного типа, выполнявшие одновременно функции административно-религиозного и торгово-ремесленного центра прилежавшей к ним сельской округи и обладавшие двумя наиболее значимыми пунктами — акрополем и агорой. Важные сдвиги произошли в военном и военно-морском деле (изобретение доспеха и вооружения гоплита, создание фаланги, постройка первых триер). Венцом совершавшихся в Г. Д. VIII—VI вв. до н. э. перемен стало повторное (после эпохи крито-микенской цивилизации ) складывание государства, но на этот раз не в форме дворцовых царств, а в форме полисов. Именно архаическая эпоха стала временем рождения полисной цивилизации , обусловившей специфику и неповторимый облик древнегреческой истории. В начале архаической эпохи ведущую роль в греческом обществе безраздельно играла аристократия , которой принадлежали все рычаги власти. Рядовые граждане полисов ( демос ) находились в различной степени зависимости от аристократов. Однако постепенно знать стала утрачивать свои позиции. После отмены в большинстве полисов долговой кабалы начала формироваться система классического античного рабства. Эпоха архаики была временем жестоких внутриполисных конфликтов, зачастую выливавшихся в продолжительные гражданские войны. Для прекращения смут многие полисы были вынуждены избирать посредников-примирителей, которые на определенный срок облекались властью и осуществляли реформы, приводя все слои населения к компромиссу, восстанавливая мир и стабильность в гражданской общине. Важнейшим результатом деятельности примирителей стало появление в ряде передовых полисов первых сводов письменных законов, заменивших действовавшее до того устное обычное право . В то же время гражданские конфликты привели во многих полисах к установлению режимов единоличной власти — тираний, которые, впрочем, к концу архаической эпохи были почти по­всеместно ликвидированы. Некоторые полисы из числа наиболее высокоразвитых (в частности, Афины) закономерно пришли в самом конце архаической эпохи к радикальным политическим реформам, знаменовавшим появление демократии. В тот же период приняло окончательную форму военизированное, в чем-то тоталитарное государственное устройство Спарты. Очень сложные и имевшие важнейшие последствия процессы шли в течение архаического периода в сфере культуры. В греческом менталитете этих веков складывалась полисная система ценностей с ее коллективизмом и локальным патриотизмом, но одновременно нарастали индивидуалистические тенденции, увеличивалась значимость личности. Архаическая религия характеризовалась, с одной стороны, огромным авторитетом святилища Аполлона в Дельфах, жречество которого проповедовало идеалы умеренности и самоограничения, с другой — появлением ряда мистических культов и течений (почитание Диониса, Элевсинские мистерии , деятельность кружков орфиков и пифагорейцев). К архаической эпохе относится возникновение в Г. Д. — впервые в истории человечества — философии как самостоятельного, независимого от религии культурного явления. Широко распространилась алфавитная письменность; в области литературы на смену эпосу ( Гомер , Гесиод) пришла лирика (в этом жанре работал целый ряд выдающихся поэтов — Архилох, ­Солон, Алкей, Сапфо и др.), появились первые произведения в прозе. Бурно развивалось искусство: в архитектуре сложилась ордерная система, сформировались дорический и ионический ордеры, в качестве основного типа храма был принят периптер , по всему греческому миру создавались культовые постройки, в том числе огромного размера (некоторые храмы Ионии и Великой Греции в длину превышали 100 м); в круглой скульптуре практиковались два основных типа статуй ( курос и кора ), более разнообразным было скульптурное украшение храмов (в основном рельефы); в вазописи в начале архаической эпохи господствовал геометрический стиль , в VII в. до н. э. ему на смену пришли ориентализирующие стили, VI в. до н. э. стал временем рождения чернофигурного стиля, а затем — краснофигурного, ставшего высшим достижением античного вазописного искусства. В эпоху архаики Г. догнала и обогнала в своем развитии страны Древнего Востока, оказалась на первом месте среди цивилизаций тогдашнего мира. Классическая эпоха (V—IV вв. до н. э.) – время наивысшего расцвета древнегреческой цивилизации , максимального развития полисного строя. Начало этой эпохи знаменуется Греко-персидскими войнами, продолжавшимися около полувека (500—449 до н. э.) и завершившимися победой греческих полисов над мощью державы Ахеменидов. Эта победа стала началом грандиозного политического и культурного подъема Г. Д., создала крупнейшим полисам (прежде всего Афинам и Спарте) заслуженную репутацию держав мирового значения. В ходе Греко-персидских войн был создан (в 478 до н. э.) Первый Афинский морской союз , переродившийся около 454 до н. э. в Афинскую архэ — военно-политическое объединение нового для Г. Д. типа. Середина V в. до н. э. прошла под знаком обостряющегося соперничества между Афинской архэ и Пелопоннесским союзом, а по сути, между их лидерами — Афинами и Спартой — за гегемонию в Г. Д. Для политического развития этого времени характерно становление и развитие в ряде наиболее передовых полисов демократической формы правления; наиболее ярким примером чему является классическая афинская демократия в эпоху Перикла. Экономический рост выражался в по­ступательной интенсификации ремесленного производства и торговли, в том числе внешней, в увеличении роли классического рабства. Менталитет греков V в. до н. э. отличался историческим оптимизмом, полисным коллективизмом и патриотизмом, простой и сильной религиозностью. В области культуры был создан ряд шедевров мирового значения: высшего развития достиг греческий театр (Эсхил, Софокл, Еврипид), процветали архитектура (выработка концепции регулярного города Гипподамом, создание ансамбля Афинского акрополя), скульптура (Мирон, Поликлет, Фидий), живопись (Полигнот, вазопись ). Философия, как и в архаическую эпоху, занималась преимущественно проблемами происхождения мира и законов, управляющих им (Анаксагор, Демокрит и др.); из отдельных наук высокого уровня достигли история (Геродот), медицина (Гиппократ и его школа). В целом греческая культура V в. до н. э. отличалась стремлением к целостности, синтезу, созданию грандиозных образных систем с помощью различных средств выразительности, что с максимальной силой воплотилось в трагедии этого времени. Пелопоннесская война (431—404 до н. э.), ставшая закономерным результатом афино-спартанского противостояния, протекавшая с переменным успехом, но в итоге завершившаяся победой Спарты и разгромом Афин, положила начало общему кризису классического греческого полиса и системы межполисных взаимоотношений, продолжавшемуся в течение всего IV в. до н. э. и подготовившему предпосылки эпохи эллинизма. На внешнеполитическом уровне кризис выразился в общем ослаблении большинства полисов, сопровождавшемся частыми дипломатическими вмешательствами Персии в греческие дела (Коринфская война 395—387 до н. э., Анталкидов мир 387 до н. э.), почти постоянных междоусобных войнах, безуспешной борьбе Спарты, Афин, Фив за гегемонию (до 371 до н. э. гегемоном Г. Д. являлась Спарта , после битвы при Левктрах этот статус перехватили Фивы, но после гибели «