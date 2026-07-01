ГРЕЦИЯ ЧАСТЬ II

Государство в юго-восточной Европе, занимающее юг Балканского полуострова.

Архитектура

Рассмотрение процесса развития греч. церковного зодчества по территориальному признаку достаточно условно и не учитывает целого ряда не только периферийных, но и центральных явлений. Для Г., с ее богатой античной и средневек. культурной традицией, это существенно, поскольку окончательное формирование границ этой страны произошло только в сер. XX в.

Раннехристианский и ранневизантийский периоды

Известны лишь 2 христ. памятника , дошедшие от первых веков: катакомбы Милоса (Плаки) на о-ве Милос (III-V вв.) и крипта под Димитрия вмч. базиликой в Фессалонике (2-я пол. V в.). Катакомбы высечены в вулканической скальной породе и содержат коридоры общей протяженностью ок. 200 м, со множеством захоронений в аркосолиях, стены и потолки украшены росписью с геометрическим орнаментом, в который включены изображения монограммы Иисуса Христа . Крипта под базиликой вмч. Димитрия - сводчатая субструкция, фрагмент древних бань, где в 303 г. был замучен и, согласно преданию, захоронен вмч. Димитрий. Маленьких размеров церковь, возведенная над криптой после Миланского эдикта (313), и ряд небольших храмов, построенных в этот период, впоследствии были заменены крупномасштабными торжественными постройками.

Развитие христианского зодчества в Г. началось преимущественно с V в. В Центральной Греции более раннему строительству церквей препятствовали устойчивые языческие традиции, а также завоевание материковой Г. герулами. В IV в. интенсивно развивались лишь города Македонии, особенно Фессалоника, расположенная на Эгнатиевой дороге (Via Egnatia), связывающей Рим с К-полем. В нач. IV в. в К-поле императоры Галерий и Константин Великий вели крупное строительство (дворец, триумфальная арка, ротонда, термы, ипподром); в кон. IV в., при имп. Феодосии I, этот город стал одним из центров империи.

С кон. IV по VII в. в разных областях Г. строилось множество так называемых "стандартных" базилик - небольших, с мраморными колоннами в аркадах (у дер. Мастихари на о-ве Кос - 2, спаренные друг с другом базилики; в дер. Алики на о-ве Тасос; в Трис-Эклисиес на о-ве Парос; в Бравроне (совр. Враврон) в Аттике; базилика А в Амфиполе в Македонии и др.) или с нефами, разделенными столбами (в Элефтерне на Крите). Раскопки свидетельствуют о былом существовании сотен таких церквей. Как правило, они имели полуциркульную, как изнутри, так и снаружи, апсиду (в отличие от граненой константинопольской), в ряде случаев осложненную внешними контрфорсами (в Никополе и Филиппах). Нефы базилик разделялись рядами мраморных колонн, поставленных на приподнятые, продольно направленные ленты оснований, межколонные промежутки закрывались мраморными плитами. Нартекс и центральный неф разделялись трибелоном - 3-пролетной аркадой на колоннах. При этом по оси фасада во внешней стене нартекса дверной проем не оставлялся, а стена между парой симметричных входов прикрывала вид в пространство храма через трибелон. Многие базилики имели и внешний нартекс (экзонартекс) и атрий.

Наиболее ярким примером простой по структуре, но крупной и торжественно оформленной базилики является ц. Богородицы Ахиропиитос в Фессалонике (450-470). Из нартекса через тройную аркаду открывается перспектива на широкий центральный неф, перекрытый стропильной конструкцией, к-рый замыкается высокой апсидой. Средняя зона апсиды прорезана сплошным рядом разделенных колоннами окон. Над боковыми нефами устроены галереи. Над 2 рядами аркад с каждой стороны нефа - вереница окон. Льющийся через них свет дополняют отраженные потоки, проникающие в центральное пространство посредством боковых нефов и галерей. Ясную композицию храма обогащают ритмически сгруппированные колонны в аркадах и окнах.

С кон. IV в. и во 2-й пол. V в. строятся особо крупные базилики. Так, длина базилики св. Леонида в Лехее (Коринф; 50-60-е гг. V в. и 518-527) составляет 600 визант. футов, что равно 186 м. В таких городах, как Филиппы, Амфиполь, Фессалоника, Неа-Анхиал, Никополь, базилик было несколько и располагались они на небольшом расстоянии друг от друга. Наиболее сложно устроенные из них имеют 5 нефов, пересекаемых трансептом перед самой апсидой. На пересечении, в квадратном пространстве перед апсидой, вероятно перекрывавшемся шатром и отделенном от нефа низкой преградой, располагался престол с 4-колонным киворием. Полукружие апсиды огибали скамьи синтрона, прерываемые под центральным окном каменным епископским креслом (о композиции нек-рых из них, а также о функциональных особенностях отдельных зон храмовой структуры см. в ст. Византийская империя. Архитектура // ПЭ. Т. 8. С. 279-290). В центральном нефе, иногда по оси базилики (св. Леонида в Лехее; в Мастихари), но чаще к югу (в дер. Алики на о-ве Тасос) или северу (в Элефтерне на Крите) от оси, располагался мраморный амвон.

Строительство базилик в каждой из крупных областей Г. находилось под влиянием тех сопредельных регионов христ. мира, где этот тип постройки был ярко представлен уже в IV в. Архитектура и строительная техника в зап. центрах, Никополе и Коринфе имела миланские особенности, в Фессалонике отражала константинопольскую и эфесскую традиции. Композиции фессалоникийских базилик в свою очередь повлияли на строительство в Фессалии и на севере Балканского п-ова.

Очевидное влияние античности на структуру церквей (идея базилики) и их отдельные формы (применение ордеров) явилось результатом сложного процесса культурного преемства и не связано непосредственно с перестройкой ряда языческих храмов в христианские, получившей массовый характер только в VI-VII вв. (Парфенон, превращенный в городской собор Феотокос; храмы Эрехтейон и Гефеста в Афинах). Такие перестройки сопровождались пристройкой к вост. стороне апсиды, а если пространство церкви охватывало и внешние галереи языческого храма, то закладывались промежутки между колоннами, формируя стены с округлыми пилястрами (храм Афины Пронайи в Дельфах). Перестройке в церкви подверглись и др. античные сооружения, напр. мастерская Фидия в Олимпии.

В конструкциях и отделке интерьеров базилик применялись мрамор разных цветов и оттенков, резной декор из стука. С исключительным вкусом и филигранным мастерством орнаментированы капители колонн, архивольты арок, колонки, разделяющие спаренные окна. В большинстве базилик представлены варианты коринфских и ионических капителей с крупной резьбой, пластичными обобщенными формами, но наряду с ними, иногда в тех же зданиях, присутствовали капители т. н. феодосианского стиля, с утонченной резьбой и глубокой перфорацией (церкви Богородицы Ахиропиитос в Фессалонике, св. Леонида в Лехее, базилика А в Филиппах), или вариант коринфской капители со спиралевидно закрученными и расправляющимися листьями аканфа (церкви вмч. Димитрия в Фессалонике, базилика В в Филиппах). В церквах Македонии и Фессалии (Амфиполь, Фессалоника, Неа-Анхиал) широко представлены образцы капителей со скульптурными изображениями орлов, львиных или бараньих голов. Полы выстилались мозаикой (Дельфы, Никополь) или плитами мрамора, набранными в геометрические рисунки (церкви св. Леонида в Лехее, базилика Г в Филиппах). В небольшой базилике в Элефтерне на Крите наос вымощен крупными плитами, пол алтаря инкрустирован мрамором неск. видов, а нартекс и боковые нефы покрыты мозаиками. Обращает на себя внимание мощение полов и облицовка стен мраморными панелями с состыкованными прожилками (ц. Богородицы Ахиропиитос в Фессалонике). Отдельные участки стен, поверхности арок и пространство между ними, конха апсиды покрывались мозаиками (см. ст. Византийская империя. Изобразительное искусство // ПЭ. Т. 8. С. 309-310).

Высокое качество базилик, масштаб их строительства, пик к-рого приходится на рубеж V и VI вв., позволяют ставить вопрос о вероятности имп. поддержки строительства на зап. побережье Эгейского м.

Наряду с базиликами в Г. в раннехрист. эпоху изредка строились и центричные храмы с деревянными перекрытиями: типа тетраконха с амбулаторием (церковь в б-ке Адриана в Афинах, 2-я четв. V в.), октагональный (в Филиппах, нач. VI в.) и гексагональный (в Амфиполе, VI в.) храмы с амбулаториями. Относительно небольшие октагоны и тетраконхи иногда присутствовали в качестве баптистериев и мартириев при крупнейших базиликах (напр., св. Леонида в Лехее).

Ротонда вмч. Георгия в Фессалонике (см. ст. Георгия Победоносца вмч. церковь в Фессалонике), возведенная в качестве мавзолея, по одной из версий, имп. Галерием ок. 300-306 гг., по др.- имп. Константином Великим в 322-323 гг., первоначально не была декорирована; вероятно, при землетрясении 363 г. ее купол рухнул. Восстановление ротонды уже в качестве церкви с пристройкой апсиды и амбулатория могло быть произведено при имп. Феодосии I Великом (379-395), когда Фессалоника стала центром Балкан (Ćurčić S. 2000. P. 10-17). Имеются мнения и о произведении этих работ в V-VI вв. К времени этой же перестройки относятся пристроенные с юж. стороны портик и гексагональное купольное сооружение погребального назначения.

Уникальна для своего времени церковь мон-ря Осиос Давид (Латомос) в Фессалонике, к-рая датируется по мозаике в конхе ее апсиды кон. V или нач. VI в. Это постройка крестово-купольного типа (уже вполне сложившегося), с равными рукавами и 4 угловыми помещениями, соединенными с рукавами арочными проемами (перекрытие центральной ячейки не сохр.). Начиная со следующей эпохи такой тип храма окажет влияние на формирование архитектуры греч. и балканских церквей.

Тема крестообразной церкви реализована в ряде греч. базилик с трансептом, выступающим, как правило, за пределы крайних нефов (базилика А в Никополе). В Македонии строились базилики с узким трансептом, к-рый не пересекался боковыми нефами, а огибался ими (3-нефная базилика А в Филиппах). В 5-нефной базилике вмч. Димитрия в Фессалонике крайние нефы огибают трансепт и апсиду, формируя крестообразный периметр внешних стен.

4 т. н. купольные базилики, созданные в разных областях Г., представляют варианты ранних крестово-купольных композиций. Первой в этом ряду, возможно, была базилика В в Филиппах (ок. 550), к-рая, согласно реконструкции, имела купол над квадратным перекрестием центрального нефа и трансепта, примыкающего к апсиде. От арок купольного квадрата отходили своды 3 рукавов, хотя западный мог перекрываться и крестовым сводом. Боковые нефы присутствуют только по сторонам этого рукава. Богатый декор храма, типы капителей и характер их орнаментов сближают постройку со столичными храмами эпохи имп. Юстиниана I (527-565).

В большой ц. Богородицы Экатондапилиани (Стовратной) на о-ве Парос купольный квадрат с каменными столбами расположен в центре храма. Отходящие от него поперечные рукава, к-рые гораздо короче продольных, огибаются 2-ярусным обходом, являющимся продолжением боковых нефов и галерей зап. стороны постройки. Вост. рукав почти целиком занимает алтарное пространство с сохранившимся киворием над престолом, а в полукруглой апсиде устроен многоступенчатый синтрон. В целом пространственное решение храма имеет нек-рое сходство с ц. ап. Иоанна в Эфесе и, возможно, с ц. св. Апостолов в К-поле. Но в отличие от столичных юстиниановских храмов и от привычной греч. традиции этого периода 2-ярусный ордер в нижней зоне представляет аркаду, а в верхней - строечно-балочную структуру.

Аналогичным 2-ярусным ордером реконструируется зап. сторона ц. ап. Тита в Гортине на Крите (VI-VII вв.). Особенностью ее композиции является развитие пространства поперечных сводчатых рукавов экседрами, благодаря чему памятник сближается с арм. крестово-купольными триконхами Двина и Талина (VII в.). По сторонам от алтаря ц. ап. Тита, имеющего форму трифолия, расположены пастофории, почти квадратные в плане, с полукруглыми апсидами во всю их вост. стену, предваряемые с запада меньшими помещениями. Аналогична алтарная зона и в базилике св. Никона на акрополе в Спарте. Подобное, даже более развитое решение пастофорий имеет диаконник в ц. Богородицы Экатондапилиани, но его нет ни в одном из храмов, построенных имп. Юстинианом в К-поле, что ставит под сомнение ныне принятые датировки паросской и критской церквей временем правления этого императора.

3-частное решение алтарной зоны присутствует в городском соборе Софии Св. в Фессалонике. Разрушение предшествующей ей базилики (ок. 620) привело к принципиальной реконструкции здания в крестово-купольный храм, произведенной предположительно в 688-690 гг. Церковь получила вид более компактной постройки, отражающей достижения визант. купольного зодчества VI в. В новом здании не осталось присущих базиликам ни общей протяженности по оси «запад-восток», ни трехнефности. Главное пространство ограничивают 4 квадратных в сечении столба, близко расположенные к стенам и соединенные с ними короткими арками, размещенными на 2 уровнях. Новая 3-гранная апсида ц. Св. Софии с 3 окнами, отделенными участками стен, а не колоннами, а также чередующаяся «полосатая» каменно-кирпичная кладка свидетельствуют о восстановлении церкви в рамках к-польской традиции. Основное пространство наоса с 3 сторон окружено 2-ярусной галереей, зап. частью к-рой является нартекс с пространством над ним. Такая структура зап. части имелась также в церквах Богородицы Экатондапилиани и ап. Тита в Гортине - соединение в них нартекса с боковыми нефами создает дистанцию между этими постройками и памятниками традиц. базиликального строительства.

Небольшая крестово-купольная ц. свт. Николая (V в.), примыкающая с севера к алтарю ц. Богородицы Экатондапилиани, в плане выглядит базиликой, но перекрыта крестово-купольной конструкцией. Баптистерий того же комплекса, пристроенный к главной церкви, является редким греч. образцом классической купольной базилики.

Сохранившиеся купола во всех греч. храмах VI-VII вв. поставлены на кольцевой карниз, венчающий арки и сферические паруса. В основании купольной сферы прорезано 4, 8 или 12 окон. Необычен внешний кубовидный объем купола ц. Св. Cофии. Каждая из его граней прорезана 3 крупными окнами. Проход внутри стен вел в несохранившуюся галерею. Предполагается, что барабан изначально был выше, а галерея освещалась через проемы 2-го яруса. К VII в. в соответствии с датировкой росписи исследователи относят и ц. Панагии Дросиани на о-ве Наксос, представляющую собой триконх с узкими экседрами, примыкающими к купольному квадрату посредством системы арок и уступов под ними. Своеобразное исполнение островерхих арок и сводов демонстрирует сложение островной провинциальной строительной культуры. Тип триконховой церкви получил развитие в постройках средневизант. периода (церкви Панагии Кумбелидики в Кастории, св. Николая у Кондры в Аттике и др.).

Исключительным памятником визант. архитектуры является ц. св. Андрея в Перистере в Македонии (870-871). Храм имеет крестообразную композицию с центральным ядром типа 4-колонного вписанного креста и рукавами в виде купольных триконхов. Внешний облик этой 5-купольной церкви, в к-рой можно усмотреть миниатюрное воспроизведение ц. св. Апостолов в К-поле (Krautheimer. 1986. P. 371-372), отражает внутренние формы. Его спокойный, неск. суровый характер контрастирует с живым ритмом арок и стройностью форм интерьера. Необычно близко к углам центральной ячейки поставлены подкупольные колонны. Эта особенность перекликается со структурой наосов более поздних церквей Афона и Фессалоники, предвосхищая развитие архитектуры Г. в следующие эпохи.

Иконоборческий и средневизантийский периоды

В посл. десятилетия ХХ - нач. XXI в. расширился круг введенных в научный оборот памятников периодов иконоборчества и возрождения иконопочитания (о строительной технике и художественных качествах построек этой эпохи см. ст. Византийская империя. Архитектура // ПЭ. Т. 8. С. 312-326). Среди них - несколько простых крестово-купольных церквей типа свободного креста. Напр., ц. св. Василия в Ефире близ Арты (IX или X в.), подобно нек-рым северобалканским, каппадокийским и кавк. церквам, в толще вост. стен поперечных рукавов имеет апсиды. В этом памятнике сочетаются простые формы и стройные высотные пропорции. В более поздних церквах с крестообразной основой, напр. в ц. Панагии Коронисиас (Кораконисиас) в Эпире, желание иметь 3 апсиды привело к расширению продольных рукавов в той мере, чтобы на конце восточного они могли поместиться в ряд.

Так же как в церкви монастыря Осиос Давид, в ц. Епископи в Дрополе (Эпир) (X в.) крестообразный план вписан в прямоугольный периметр, угловые ячейки, восточные из которых представляют собой пастофории и снабжены апсидами, отделены от рукавов креста стенами с проемами в них.

Большинство крупных построек VIII-X вв. принадлежит к «переходному» типу, уже в названии указывающему на промежуточное положение между ранневизант. купольными храмами и 4-столпными церквами типа вписанного креста, сложившимися в X в. Однако в последнее время «переходный» тип рассматривается только в качестве местного варианта крестово-купольных построек (П. Л. Вокотопулос). Наиболее известной среди памятников этого типа является ц. Успения Пресв. Богородицы в Скрипу близ Орхомена, датированная надписью 873-874 гг. Такие храмы строились до XI в., охватывая широкую географию материковой части Г. и Эгейских о-вов (церкви Епископи на о-ве Скирос (895), Епископи в Эвритании, св. Андрея на о-ве Китира, перестроенные из базилик церкви Прототрони в Халки на о-ве Наксос (2-я пол. VIII - 1-я пол. IX в.) и в Кидне на малоазийском берегу, напротив о-ва Родос (X в.), и др.). Этим памятникам аналогичны малоазийские церкви в Амории и Севастии, перестроенные из базилик соответственно на рубеже IX и X вв. и в XI в. Церковь в Скрипу является наиболее крупным (26 м в длину) классическим образцом этого типа: подкупольные арки опираются на концы продольных стен, отделяющих зап. и вост. рукава композиции от угловых зон, продольно вытянутых и перекрытых цилиндрическими сводами. Эту структуру из 3 вытянутых сводчатых залов посередине пересекает и объединяет поперечный неф, на его перекрестии с центральным продольным нефом сформирован купольный квадрат. Широкий нартекс и глубокие апсиды придают зданию продольную удлиненность, равенство же рукавов пространственного креста достигается выносом поперечных рукавов. Длинные участки внутренних стен и нерасчлененные продольные внешние стены нек-рых др. однотипных построек, напротив, подчеркивают вытянутость композиции (ц. Прототрони на о-ве Наксос).

Церковь в Скрипу с почти изолированными продольными пространствами боковых нефов с апсидами, сообщающихся между собой лишь посредством поперечных рукавов, стала рассматриваться как постройка, совмещающая в себе 3 церкви. Это явление имеет аналоги в ряде др. одновременных и более поздних провинциальных базилик с частыми, продольно вытянутыми столбами. По времени создания церковь в Скрипу связывали с развитием болг. зодчества, а массивные стены и богатый орнаментальный декор сасанидского происхождения - с участием арм. мастеров (Krautheimer. P. 315-316). В то же время датировки храмов Прототрони на о-ве Наксос и Епископи в Эвритании по их росписям относят начало развития «переходного типа» к более раннему времени, а выявление сходных орнаментов на храмах в Центр. Греции позволяет рассматривать декор церкви в Скрипу в рамках греч. традиции (Dimitrokallis. 2002/2003).

В отличие от памятников этого типа ц. св. Димитрия «ту Кацури» (IX в.) (см. ст. Арта) имеет своеобразную композицию: стены по сторонам продольных рукавов в средней части заменены 2-пролетной аркадой на одиночной колонне.

Мощные продольные стены между нефами, на к-рые опирается купол построек «переходного типа», могли появиться не только в результате устройства крестово-купольного перекрытия над базиликой (Dimitrokallis. P. 225), но и в связи с эстетическими предпочтениями эпохи. Трактовка перегородок между центральным и боковыми нефами в виде ряда мощных столбов, длина к-рых приравнена к пролету между ними, присутствует в самой большой базилике того времени - ц. св. Ахиллия на острове на оз. Микри-Преспа (внутренние размеры 44,70×22,00 м), построенной болгарским царем Самуилом в 1002 г. Она в значительной мере, в т. ч. и решением алтарной зоны, похожа на базилику в Абобе (Плиска) (IX в.) и др. постройки Великой Болгарии (Krautheimer. P. 318). Существует мнение о возведении церкви на оз. Микри-Преспа греческими мастерами (а не арм., как считалось ранее) в рамках греч. традиции, что исходит из композиционной близости храма к базиликам в Каламбаке, Фессалонике и Лариссе (Μουτσόπουλος. 1989). Храм служил дворцовой церковью, саркофаг в аркосолии диаконника предположительно был местом хранения реликвий, а в южном нефе размещались захоронения, в т. ч. царя Самуила. Структура церкви, сочетающая в себе перекрывавшийся деревянной конструкцией базиликальный наос с купольными пастофориями, перекликается и с композицией храма Св. Софии в Никее после его перестройки в сер. XI в.

Структура крестово-купольных храмов с угловыми ячейками, почти отделенными от крестообразного пространства (церкви мон-ря Осиос Давид, Епископи в Дрополе, к-польская церковь, известная ныне под названием Атик-Мустафа-паша-джами) проникла в архитектуру базилик, о чем свидетельствует композиция в ц. Протат в Карее на Афоне, построенной св. Афанасием ок. 950 г. Ее 4 внутренние Г-образные в плане опоры попарно симметричны относительно 2 осей здания, опорам соответствовали пристенные пилястры. Постройка имела центричный план и перекрытие, подобно базилике, пересеченной более низким трансептом (концепция П. Милонаса о перестройке более ранней стандартной базилики опровергается результатами натурного исследования. См.: Θούντας. 1999; Αμπόνης. 2003). 2 ряда окон на продольных фасадах, концентрация проемов на торцах рукавов пространственного креста отражают столичную традицию зодчества, но полукруглая снаружи апсида и простота деталей ставят памятник в рамки традиций Балканского п-ова.

Вариации обычных и пересеченных трансептом базилик разрабатывались в монастырском зодчестве Г. и в дальнейшем. В средневизант. эпоху в Кастории были возведены укороченные базилики с необычно повышенным центральным нефом (церкви св. Стефана (сер. IX в.) и св. Бессребреников (2-я пол. X или 1-я пол. XI в.)). В эпирской базилике Панагии в Мендзене той же эпохи центральный неф соединен с боковыми лишь 3-арочными проемами на колоннах. План базиликального кафоликона мон-ря во Влахерне близ Арты (XII в.) 2 парами колонн, 3-частным алтарем и нартексом напоминает основу церквей типа вписанного креста; высокий ярус хор над нартексом снаружи кажется трансептом. В композиционно простых постройках Зап. Македонии и Эпира с протяженными нерасчлененными участками стен, судя по предложенным датировкам, в IX-X вв. сложилась традиция художественной кладки с орнаментом из плинфы в виде рядов крестиков, хризмонов, с облицовкой наискось уложенными квадратными плинфами.

Но основным видом церковного здания стал 4-колонный храм типа вписанного креста - разновидность крестово-купольной постройки, достигшая в X в. расцвета в архитектуре К-поля. Именно этот тип сооружения лег в основу композиции ц. Феотокос Панагия мон-ря Осиос Лукас (кон. X в.), строившейся при участии императора, а также ц. св. Апостолов на Агоре в Афинах (ок. 1020), в к-рой 4-колонная купольная структура включена в пространство, ограниченное чередующимися вокруг круглой основы 4 большими и 4 малыми экседрами. Многогранный внешний периметр стен на уровне экседр, слегка повышенные, завершенные щипцами рукава и 8-гранный барабан с пластичным покрытием купола создают богатую светотеневыми эффектами композицию небольшого храма. Это одна из первых церквей, построенных в возрождающихся в этот период Афинах. Ее композиция впосл. нигде не повторялась, но структура центрального ядра, как и композиция ц. Феотокос, получила разнообразные интерпретации в архитектуре афинских храмов и монастырских церквей Аттики и Беотии уже в XI в. Эти 2 памятника определили и масштаб новых композиций. Так, пролет подкупольных арок ц. св. Апостолов - ок. 3 м, высота колонн чуть более 4 м, размеры ц. Феотокос немногим больше.

Если угловые ячейки ц. Феотокос перекрываются крестовыми сводами, то в однотипных постройках Аттики - глухими куполами, напр. в кафоликонах мон-рей Петраки в Афинах (кон. X в.) и Астериос на Имитосе (XI в.).

Церкви рубежа X и XI вв. имели новые решения 8-гранных барабанов с мраморными колонками на ребрах, получившие развитие в греч. архитектуре. В ц. св. Апостолов представлен «афинский» тип барабана с арочными завершениями каждой грани. Такие барабаны с тонкой мраморной арочкой над концентрическими кирпичными арками венчают все известные церкви XI в. в Афинах и Аттике (напр., св. Феодоров (ок. 1065), Преображения и Капникарея в Афинах кафоликон мон-ря Астериос на горе Имитос).

Во внешнем облике ц. Феотокос в Осиос Лукас внимание акцентировано на барабане. Белоснежный, мраморный, с особым вкусом украшенный резными крестами и орнаментами, он контрастирует с фигурной каменно-кирпичной кладкой основного объема, выделяясь на фоне неба. Каждая грань барабана прорезана 2 высокими окнами, разделенными узкой колонкой и обобщенными поверху широким профилированным архивольтом. Выше их барабан завершался горизонтальным карнизом - это решение было широко распространено в храмах Г. наряду с «афинским» типом. Как правило, колонки или заменявшие их выложенные кирпичом пилястры доходили до верха такого барабана, грани к-рого могли украшать лишь небольшие арки над окнами. Параллельно продолжал существовать цилиндрический барабан простого вида (ц. Преображения в Коропи в Аттике «переходного» типа, 950-975) или повышенный, оформленный поясами орнаментальной кладки (церкви Панаксиотиссы в Гавролимни и Успения Пресв. Богородицы в Ламбову в Эпире, Панагии Кумбелидики в Кастории). Спаренные окна на барабане, за исключением церкви мон-ря Осиос Лукас, применены и в афинских церквах св. Апостолов и cв. Феодоров, а в др. областях встречаются редко.

Церковь мон-ря Осиос Лукас предваряет новый, 2-колонный тип нартекса - лити, получивший развитие в монастырском зодчестве. Но перед большинством храмов, особенно городских, продолжают строить традиц., поперечно вытянутые нартексы, перекрываемые коробовым сводом или трехчастно, с 1 или 3 куполами.

Тип вписанного креста с куполом на 4 колоннах был развит в кафоликонах Афона, связь к-рых со столичной архитектурной традицией очевидна. Идея совмещения этой структуры с 3 экседрами могла быть подсказана композициями кавк. крестово-купольных триконхов, но получила на Афоне новое воплощение, основываясь на художественных и строительных традициях к-польской школы. Впервые новая композиция, повлиявшая на архитектуру монастырских церквей на севере Балканского п-ова, появилась при строительстве кафоликона мон-ря Ватопед (972-985; внешние размеры, исключая экседры,- 20,30×13,50 м), затем - в кафоликоне Иверского мон-ря, предположительно при его перестройке в 1029-1030 гг. (основан в 972-985). Ок. 1002 г. к поперечным рукавам кафоликона Великой Лавры на Афоне, первоначально крестово-купольного здания с мощными подкупольными устоями, формирующими небольшие угловые пространства, были пристроены 2 экседры.

В чистом виде 4-колонный тип храма в Македонии появился с незначительным опозданием, когда после победы имп. Василия II в 1018 г. в возрождавшейся Фессалонике была построена ц. Халкеон Панагии (освящена в 1028). Необычным в этом классическом 4-колонном храме является 2-ярусное расположение окон в ступенчатых нишах 8-гранного барабана, в чем прослеживается ориентация на формы первоначального барабана соборного храма того же города - Св. Софии.

Возможно, в Г. были сформированы родственные между собой др. типы храмов с куполом, опирающимся на пристенные опоры. Начало развитию одного из них, иногда условно именуемого крестово-октагональным, было положено возведением кафоликона мон-ря Осиос Лукас (1022), признанного шедевром визант. зодчества. Основное пространство наоса составляет широкий купольный квадрат с тромпово-парусным переходом к круглому основанию купола. С востока к этому пространству примыкает 3-частный алтарь. 3-сторонний обход с хорами во 2-м ярусе прерывается узким зап. рукавом, своды поперечных рукавов присутствуют над средними секциями боковых участков хоров. Торцы рукавов раскрыты 3-частными проемами, расположенными в 2 ярусах, и окнами в люнете - явление, редчайшее для архитектуры Г. Многогранный многооконный барабан и характер внутреннего убранства отражают столичные художественные вкусы.

Первые примеры копирования этого памятника - ц. Сотира Ликодиму в Афинах (1044), кафоликон Успения Пресв. Богородицы мон-ря Дафни (кон. XI в.) - довольно точно передают общую композицию образца, но имеют обедненные формы в интерьере и упрощенный облик основного объема, содержащего лишь 1 ряд окон основного объема.

Кафоликон мон-ря Неа-Мони на о-ве Хиос (1042-1056) у зап. побережья М. Азии, построенный мастерами, присланными имп. Константином IX Мономахом, родствен этому типу храмов, но в нем, вероятно, самостоятельно переработана архитектура одного из несохранившихся столичных образцов, напр. ц. Апостолов св. в К-поле (IV в.). Квадратный наос не окружен обходом и не имеет хор даже над нартексом. Тем не менее отделка интерьера стен организована в 2 яруса. Конические тромпы, традиц. для упомянутых монастырских кафоликонов материковой Г., заменены здесь конхами над полукруглыми нишами в углах 2-го яруса. С этими нишами чередуются плоские декоративные осевые ниши, помещенные между пристенными пилястрами. Эффект от восприятия интерьера заключен в кольцевом ритме этих разновеликих ниш, конхи к-рых включены в парусную поверхность под карнизом купольного барабана. Кафоликон имеет высокий барабан и развитый 3-частный алтарь с гранеными объемами апсид. После недавней расчистки фасадов от поздней штукатурки обнажились поверхности плоских ступенчатых ниш с большими участками фигурной кирпичной кладки. На Хиосе был создан ряд однотипных храмов, один из к-рых - ц. Панагии Крина (вероятно, кон. XII в.) - отличается особо элегантными членениями фасадов высокими ступенчатыми нишами и горизонтальными мраморными тягами, отмечающими начала их арок. Апсиды украшены более легкими нишами, размещенными на 2 уровнях. Подобное оформление фасадов и особенности строительной техники позволяют отнести постройку к к-польской школе. Более простые ниши украшают фасады критских церквей XI-XII вв.: купольной ц. Панагии Лумбиниес и 3-зальной базилики вмч. Пантелеимона.

Во 2-й пол. XI-XII в. мастера перерабатывали имевшиеся в их распоряжении композиции за счет варьирования отдельных форм. Наряду с упрощениями идей, заложенных в архитектуре кон. X - 1-й пол. XI в., развивались мн. художественные приемы, фасадный декор. В зодчестве Центр. Греции, на Пелопоннесе и в Эпире складывались общие принципы, стандартизировались решения планировки и отдельных форм. В то же время проявлялись и черты местных школ, особенно заметных в районах Арголиды и п-ова Мани на Пелопоннесе и в окрестностях Арты в Эпире. Несмотря на активное церковное строительство, архитектура греч. областей в это время отличалась нек-рой провинциальностью. Гл. обр. развивались варианты базовых композиций: крестово-купольной и т. н. крестово-октагональной.

Архитектуру кафоликона мон-ря Осиос Лукас, но в новой манере воспроизводят 3 больших храма. Формы ц. свт. Николая в мон-ре Кампия в Беотии (2-я четв. XII в.) повторяют не только собор с обходом и хорами, но и обширную 4-столпную крипту, располагавшуюся под всей его площадью. Церковь сложена из тщательно вытесанных квадров розового камня, кирпич включен лишь в кладку барабана. Как и в Осиос Лукас, торцы рукавов, выделенные по сторонам лопатками и широкой аркой, прорезаны группами крупных окон, а барабан в отличие от образца имеет лишь 8 граней и соответствующих им окон. Церкви того же типа, Св. Софии в Монемвасии (ок. 1150) и Преображения Господня в Христиани (XII в.), наиболее величественные на Пелопоннесе. В пространстве монемвасийского храма нет хор, интерьер обобщенный и цельный, фасады не столь нарядны, но выглядят пластичнее, чем у храма в мон-ре Кампия. Эффектно выглядит сочетание песочного камня, кирпичных обрамлений окон и их беломраморных деталей с превосходными рельефами на капителях. Храм в Христиани, как и в Монемвасии, имеет приземистый многогранный барабан, окна к-рого чередуются с округлыми пилястрами. На основном объеме - 2 ряда окон, выведенных кладкой из плинфы. Жесткий ритм проемов, отсутствие мраморных резных деталей и кладка основы стен сплошным рядом каменных крестов из крупных блоков придают храму в Христиани монументальную строгость и нек-рую холодность.

Упрощенную композицию кафоликона мон-ря Неа-Мони напоминает небольшая ц. Преображения Господня в Хортиатисе близ Фессалоники (вероятно, XII в.). Стены в промежутках между внутренними пилястрами, включая тимпан под подкупольной аркой, прорезаны крупными проемами, но наос перекрыт глухим купольным сводом. Снаружи кубовидный объем завершен низким восьмигранником, покрытым шатром.

Еще более оригинально пространство ц. вмч. Димитрия в Айосе на о-ве Эвбея (рубеж XII и XIII вв.). В основе композиции - упрощенный вариант крестово-октагонального типа, при к-ром углы купольного квадрата заменены нишами, а прямоугольные в основе короткие поперечные рукава в нижней зоне содержат по 3 округлые ниши и в верхней заменены плоскими экседрами.

Вариация подобных купольных композиций строгих форм с чередованием прямоугольных рукавов с угловыми нишами послужила в XII в. основой нового типа нартексов, не имевших, однако, широкого распространения (мон-ри Живоносного Источника в Пили (Дервеносалеси) (с 12-оконным барабаном) и Порта Панагия близ Трикалы).

В XII в. почти повсеместно строятся 4-колонные крестово-купольные церкви, но вариант с глубокой алтарной зоной, примыкающей к 4-колонному залу, в к-ром угловые ячейки перекрыты крестовыми сводами, встречается крайне редко: ц. Успения Богородицы в Хоникасе в Арголиде (XII в.). Редко подобная структура сочетается и с глухими угловыми куполами, как в кафоликоне мон-ря Осиос Мелетиос, ц. Пантанассы в Панданасе (Ерумане) близ Монемвасии (провинциальное воспроизведение с квадратными колоннами). Более распространенными были композиции с цилиндрическими сводами над угловыми компартиментами, как правило слитыми только с малыми поперечными арками, отходящими от центральных колонн. С развитой алтарной зоной эта композиция представлена в церкви мон-ря Агия-Мони в с. Ария близ Нафплио (1149), но в большинстве построек главная апсида непосредственно примыкает к вост. рукаву зала, а боковые - к его вост. угловым зонам (кафоликон мон-ря Кесариани на Имитосе в пригороде Афин (XII в.), церкви Преображения Господня в афинском квартале Плака (ок. 1100), св. Георгия в Ките на п-ове Мани, Епископи на о-ве Тира (Санторин)).

Если афинские постройки отличаются стройностью пропорций и более классичны, то 2 последних сооружения - образцы провинциальной архитектуры - решены в более живописной манере. На фасадах ц. св. Георгия в Ките на п-ове Мани (или святых Сергия и Вакха), имеющих редкие проемы, активную роль играет кладка, в к-рой сочетаются крупные белые вертикальные блоки в основании стен, широкий горизонтальный пояс сетчатой облицовки из диагонально уложенной квадратной плинфы, концентрическая кладка плинфой вокруг центрального окна и примыкающие к этому окну полуарки и сетчатая облицовка, полностью заполняющие торец повышенного рукава. Так же выглядит система декора типологически родственной ц. св. Варвары в Еримосе на п-ове Мани, XII в.: колонны барабана увенчаны львиными масками, на поперечных рукавах мраморные колонки разделяют спаренные окна, по сторонам к-рых вложены поливные блюда - мотив, к-рый получит широкое распространение в дальнейшем.

В целом аналогичную, но четче структурированную и яснее исполненную систему фасадного декора имеют храмы Арголиды, напр. однотипная церковь мон-ря Агия-Мони в с. Ария, где над высоким цокольным рядом в кладку типа «клуазоне» инкрустированы беломраморные гладкие кресты высотой с порталы. Широкий фриз состоит из полосы поребрика, 2 рядов обычной каменной кладки, высокой полосы псевдомеандра. Горизонтальные участки карниза, украшенные керамопластическим декором, проходят еще выше, но сплошная фигурная кирпичная кладка торца рукава начинается с уровня фриза и сочетает 3-арочную композицию, псевдомеандр, варианты «причесанной» кладки. Под центральную арку вписано 3-частное окно с мраморными колонками, в кладку вставлены и поливные блюда.

Разработанная в XII в. система фасадного декора с выделением широкого фриза в зоне между входным проемом и горизонтальными карнизами, с 3-частным заполнением выступающих участков карнизов мастерски применена в одной из самых гармоничных визант. построек классической вариации типа 4-колонного вписанного креста - афинской ц. Панагии Горгоэпикоос (т. н. Малая Митрополия, или ц. св. Елевферия). Храм отличают изысканные пропорции и продуманное использование сполий античных построек, из к-рых выложены все внешние стены. Из орнаментированных и рельефных плит собраны фриз и торцы рукавов, украшена широкая зона над окнами апсиды. Сплошное заполнение рядами кирпичного псевдомеандра верхней зоны апсиды в эпирском храме св. Николая «тис Родиас» в Арте при огибающем его фризе из того же меандра демонстрирует устойчивую тенденцию разработки этой системы декора в разных областях Г.

Но этот храм, как и церкви св. Варвары и Епископи на п-ове Мани, Преображения Господня близ Амфисы, неск. церквей на о-ве Андрос и др., принадлежит к группе крестово-купольных храмов, у к-рых сближение апсид и купольного пространства произошло за счет исключения 2 вост. колонн, при этом простенки между 3 зонами алтаря были сохранены. Продольные подкупольные арки опирались с зап. стороны на круглые колонны. При достаточно высоких проемах в стенах между частями алтаря торцы этих участков стен выглядят квадратными столбами.

Последний крупный и новаторский храм этой эпохи - кафоликон мон-ря Богородицы Космосотиры в Феррах (Фересе) в Вост. Фракии (ок. 1152), построенный при участии имп. фамилии. Его архитектурный тип примыкает к крестово-купольным постройкам с 2 западными, свободно стоящими опорами в виде пары круглых колонн, капители к-рых объединены продольными импостами. Вост. угловые ячейки, представляющие собой пастофории, и западные, включенные в пространство наоса, перекрыты куполами со световыми барабанами. Церковь не имела хор, пропорции ее просторного интерьера приземисты, архитектура в целом, вероятно, отражала новое понимание образа столичных храмов юстиниановской эпохи. Здесь применена техника кладки с утопленным рядом с использованием орнаментальной кладки (в т. ч. с изображением геральдического орла) лишь в декоративных нишах апсиды и в качестве редких вставок на др. фасадах.

В XII в. наряду с храмами сложного плана строилось множество небольших церквей с простейшими сводчатыми и купольными композициями. Среди них отдельную группу составляли крестообразные постройки в виде т. н. свободного креста (св. Фотинии в Фивах; св. Апостолов в Каламате на Пелопоннесе и др.), в виде простого триконха (св. Николая в Платани, св. Созонта в Орхомене и др.) и тетраконхов (св. Георгия в Лукисии и др.). Почти все выступающие экседры этих построек 3-гранные. Церковь св. Созонта - наиболее характерный пример таких памятников, имеющих спокойные пропорции и скульптурный внешний облик. Ее округлый барабан украшен 12 высоко поставленными, выступающими из стены арками, пяты к-рых опираются на консольные капители и лишь в диагональных направлениях - на колонки, ритмически связанные с исключительно узкими и высокими окнами, к-рыми прорезан барабан по главным осям.

О строительстве др. церковных сооружений известно меньше, в т. ч. из-за их плохой сохранности. От XII в. сохранились интересные примеры экзонартексов с легкой, прозрачной аркадой перед кафоликонами мон-рей Осиос Лукас и Дафни, открытая галерея при ц. Капникарея в Афинах с чередованием столбов и колонн в основе аркады и с завершением фасада зигзагом из 4 щипцов.

В эту эпоху начали формироваться крупные монастырские архитектурные комплексы (Осиос Лукас, Осиос Мелетиос, первые крупные афонские мон-ри). Внутренний двор, в середине к-рого расположены кафоликон или группа церквей, обстраивался по периметру (квадратному или в виде неправильного многоугольника) помещениями жилого и хозяйственного назначения. По этим границам возводили оборонительные сооружения - стены и башни. Наиболее интересными и крупными среди ранних построек были трапезные, строившиеся в виде длинного сводчатого зала с полукруглой экседрой (Осиос Лукас, Великая Лавра на Афоне), как исключение - в виде купольного зала (св. Иоанна Богослова на Патмосе).

Поздневизантийский период

Завоевания крестоносцев в нач. XIII в. привели к изменению культурной среды в Г. Латиняне, франки, осевшие в некоторых областях Центр. и Юж. Греции и на островах, развернули не только фортификационное и дворцовое, но и церковное строительство в готическом стиле или в его оригинальном слиянии с местной традицией.

Развитие визант. архитектуры после нек-рого перерыва продолжилось на территориях греч. царств, в мон-рях Афона и на нек-рых островах. Развиваясь в контакте с искусством латинян, визант. архитектура осталась верна традиц. художественным принципам, но в архитектуре нек-рых памятников Эпира и Пелопоннеса заметно влияние готических форм и приемов. В кон. XIII - сер. XV в. активно развивались местные школы зодчества в Эпирском царстве со столицей в Арте, в Фессалонике и окрестностях, в Морее (на Пелопоннесе) со столицей в Мистре.

С т. зр. типологии, за редким исключением, архитектура XIII-XV вв. была консервативной, воспроизводившей известные структуры. 4-колонные храмы типа вписанного креста строились в Фессалонике (церкви вмч. Пантелеимона (1295-1314), св. Апостолов (1310-1314), вмц. Екатерины (датируется от 1280 до 2-й четв. XIV в.)) и в Мистре (церкви Св. Софии (ок. 1350), Богородицы Перивлепты (1348-1387), Богородицы Евангелистрии (XIV в.)). Крестово-октагональный тип храма лег в основу композиций церквей св. Феодоров мон-ря Вронтохион в Мистре (1290-1295) и Панагии Паригоритиссы в Арте (1282-1289), наиболее смелом по замыслу среди центричных храмов этого времени. Популярными оказались возродившиеся композиции однонефных церквей и базилик. Традиц. варианты представлены однонефными церквами св. Николая Орфаноса (нач. XIII в.) и св. Архангелов (XIV в.) в Фессалонике, cв. Василия (ок. 1300) и 3-нефной базиликой св. Феодоры в Арте (нач. XIII в.), имевшей стропильное перекрытие.

Но именно в пространственной переработке композиций этих архаичных типов фантазия зодчих проявилась в наибольшей мере. Развитие подобных структур шло в 2 направлениях. Первое привело к перекрытию однонефных залов т. н. структурой ставрепистегос (крестово-покрытая), в к-рой пространство словно пересечено в центре повышенным трансептом, а по сути перекрытие зала разделено на 3 зоны, 2 крайние имеют продольно направленные своды, а средняя - поперечный свод, приподнятый над ними (ц. св. Архангелов в Гераки (Ераки)). Подобным образом перекрывались и нек-рые простые крестообразные церкви этой эпохи (св. Елеусы на Имитосе, св. Георгия в Аликианосе на Крите), что является провинциальным упрощением купольной церкви типа свободного креста. Квадратная в плане ячейка, образованная на пересечении 3-нефной базилики сводчатым трансептом, перекрывалась повышенным, поперечно направленным сводом - т. н. купольным сводом (труллокамара; принципиально отличается от купольного свода). Такова церковь в мон-ре Като-Панагия близ Арты (1250-1270). В ц. Порта Панагия близ Трикалы (1283) цельный свод трансепта оказался выше свода центрального нефа. В обеих постройках нижняя пространственная зона ничем не отличается от базилики, разделенной 3 парами колонн. Поперечным сводом перекрывался и центральный купольный квадрат в нек-рых крестообразных храмах эпохи.

Второе направление развития базилик разрабатывало варианты увенчания их куполом в самой простой форме, без поперечных рукавов, как это сделано над центральным нефом ц. Богородицы Влахернского мон-ря близ Арты (1-я пол. XIII в.) или над однонефным залом ц. Панагии Олимпиотиссы в Элассоне в Фессалии (вероятно, ок. 1300), или с постановкой классической крестово-купольной структуры с 4 сводчатыми рукавами и даже угловыми куполами над нижним 3-нефным ярусом, боковые нефы к-рого завершались рядом купольных сводов. Этот вариант был разработан в Мистре: подобные храмы строились только в ее пределах (церкви Одигитрии мон-ря Вронтохион (ок. 1310), Пантанассы (освящена в 1428) и вмч. Димитрия (т. н. Митрополия) после перестройки из базилики в XIV в.).

В рассматриваемую эпоху композиции церквей усложнялись примыкающими к их основному пространству помещениями - часовнями и соединяющими их галереями, отражая новые литургические особенности. В Фессалонике сформировался тип 1-ярусного 3-стороннего обхода - перистона, к-рый включал пространство нартекса и боковых галерей, завершавшихся алтарями.

Церковь прор. Илии (1360-1370) - единственная из крупных храмов Фессалоники этой эпохи, не имевшая перистона, но снабженная глубоким 4-колонным лити (подобный лити нач. XIV в. построен перед кафоликоном мон-ря Хиландар на Афоне) и 4 почти изолированными крестообразными (в т. ч. в виде триконхов и тетраконха) часовнями, выявленными снаружи многогранными объемами.

Простой тетраконх, представляющий композицию ц. Преображения Господня в Фессалонике (после 1340), имеет плоские экседры и вписан в кубовидный снаружи массив стен. Кубовидным внешним объемом обобщены и крестообразные композиции ц. св. Василия у мон-ря Хиландар, построенной серб. кралем Стефаном Дечанским ок. 1348 г., и ц. св. Архангелов во дворе Хиландара, приписываемой кор. Стефану Душану, посетившему мон-рь в 1347-1348 гг.

В архитектуре этого времени появились новые художественные особенности. В традициях арголидского церковного строительства XII в. была возведена ц. Богородицы в Айия-Триаде (Мербаке), примечательная оформлением фасадов. Стены покоятся на 3-ступенчатом цоколе - эта черта античной архитектуры крайне редко встречается в средневек. греч. памятниках. До уровня начала окон, отмеченного горизонтальным карнизом и резным фризом (виноградная лоза, рыбы), стены выложены крупными блоками древних сооружений, далее - кладка в технике клуазоне, а чуть ниже карниза - кирпичный меандровый фриз. Особо богато украшена апсида с окнами, разделенными мраморными колоннами, с орнаментированным поясом, в к-ром резной виноградный орнамент чередуется с голубыми и зелеными глазированными блюдами. Фигурная кирпичная кладка применена и на барабане. Этот храм, один из лучших на Пелопоннесе ,- единственный, созданный в этот период, поскольку исторические обстоятельства были благоприятны для развития зодчества в этом регионе только почти через столетие.

Мастера Эпира тоже наследовали средства художественной выразительности, характерные для прошлой эпохи. Фасады ц. Богородицы Влахернского мон-ря (2-3-я четв. XIII в.) отражают традиц. систему оформления в наиболее классическом виде. Спаренные окна апсиды вписаны под большую арку. Аналогичный мотив из одного окна и боковых половинчатых ниш присутствует под вост. щипцом, занимая всю повышенную часть фасада центрального нефа. Эта 3-частная композиция под общей аркой вместе с керамо-пластическим декором по ее сторонам вписана в тонкую арку по всей ширине фасада. На боковых фасадах отсутствует традиц. фриз, полоса псевдомеандра проходит по основе выступающего рукава, под к-рым в арочном обрамлении помещен мраморный рельеф, изображающий архангела. Если повышенные торцы рукавов выложены кирпичными орнаментами, то основные стены исполнены в смешанной технике клуазоне, причем камни в рядах разделены вертикальными полосами из 3 кусочков горизонтально уложенных кирпичей. Колонки внутренних аркад, как и в др. храмах этого времени,- сполии, но здесь они оштукатурены и расписаны 2- и 3-цветными орнаментами.

Подобным образом украшены и фасады церкви мон-ря Като-Панагия (2-3-я четв. XIII в.). По основанию ее 3-гранных апсид проходит пояс, а на главной апсиде присутствует широкий фриз из 2 рядов меандра, нижний составлен из резных кирпичей. Не менее торжественно оформлен вост. фасад ц. Панагии Паригоритиссы в Арте. Кладка верхних ярусов ее основного объема содержит чередование одного ряда кирпича с одним рядом камня, промежутки между ними формируют 2 вертикально вставленных кирпича, тогда как ниже стены исполнены в более произвольной манере. Барабаны куполов кирпичные. Как и в ц. Богородицы Влахернского мон-ря, на гранях, оформленных аркатурой на полуколоннах, размещены ступенчатые ниши с одиночными окнами, причем в ц. Панагии Паригоритиссы арки, перекрывающие окна, опущены ниже арок следующих ступеней. Колонки ее главного купола крайне узкие, а грани окантованы поясом поребрика. На торце вост. рукава храма кладкой выделен фронтон, что нашло развитие в храмах Арты в XIV в.

В ц. св. Феодоры кирпичный декор фронтона выделяется на фоне незатейливо выложенных каменно-кирпичных стен. 3-частная композиция с центральным окном (в данном случае двойным), обычно занимавшая весь торцевой выступ, вписана во фронтоны и дополнена в их углах фигурной кладкой.

Подобный фронтон присутствует в ц. св. Василия - простейшем по структуре, но наиболее богато украшенном храме Эпира. Под боковые лопасти 3-арочной композиции вставлены раскрашенные рельефные иконы. Как и в ц. св. Феодоры, каждый камень кладки огибают 2 ряда плинфы, но на вост. фасаде ц. св. Василия присутствует лишь пара одиночных рядов такой кладки, поскольку почти вся поверхность стен орнаментирована широкими горизонтальными полосами. Тут применены и резные кирпичики, и поливные квадратные плитки.

В 1-й пол. XIII в. на архитектуру Фессалоники оказывала влияние строительная традиция Эпирского деспотата и отчасти Никейской империи, однако вклад К-поля в рождение новой фессалоникийской традиции оказался гораздо значительнее. Подавляющее большинство церквей Фессалоники - купольные храмы с классической 4-колонной структурой наоса, к к-рой примыкает алтарная зона. За исключением собора св. Апостолов, во всех остальных однотипных памятниках колонны придвинуты к углам зала и подкупольное пространство расширено. Также очевидно повышение их пропорций по сравнению со средневизант. образцами. Это касается и отдельных форм: апсид, проемов, купольного барабана.

В постройках Фессалоники, как и в Константинополе, внешние поверхности стен основного объема членятся нишами, апсиды граненые, а узорчатая кладка и керамо-пластические орнаменты не являются основным средством художественной выразительности, они лишь служат кружевным заполнением поверхностей, подчеркивая архитектонику здания. В церквах св. Апостолов (согласно эпиграфике, построена патриархом Нифонтом, 1310-1314), вмч. Пантелеимона (1295-1314), вмц. Екатерины, прор. Илии важнейшие уровни структурированы мраморными карнизами-тягами. Это касается и 3-стороннего обхода в церквах св. Апостолов и вмц. Екатерины, открытого прозрачной аркадой, интерколумнии к-рой заполнены орнаментированными мраморными плитами. Высящиеся над кровлей обхода торцы рукавов креста целиком прорезаны тройными высокими окнами, пересекающими условную горизонталь, связывающую завершения угловых компартиментов. Композиция из этих окон вписана под арку широкой ниши. Подобная арка с вписанными под нее окнами в ц. вмц. Екатерины ограничена выступающей зоной рукава, что позволяет провести аналогию с рядом церковных построек Эпира.

Во внешних формах ц. прор. Илии, основу композиции к-рой составляет афонский тип 4-колонного триконха, выделяются крупные экседры с узкими гранями, оформленные в 2 или в 3 ярусах нишами и окнами.

Сложное происхождение имеют барабаны этих церквей. Некоторые, как угловые в ц. вмц. Екатерины, похожи на купола ц. Панагии Паригоритиссы в Арте. В др. храмах широкая полуколонна состыкована с гранями, в которых устроены арочные ниши в 2 ступени с окнами в них. Этот тип купола, существовавший в К-поле с кон. XI в. (ц. Христа Пантепопта и кафоликон мон-ря Паммакаристос), ок. 1300 г. нашел применение в Фессалонике, откуда получил распространение по всей греч. (церковь в Рендине на Эгнатиевой дороге, 1-е десятилетие XIV в.) и негреч. Македонии, а также в Сербии (ц. Благовещения в Грачанице, ок. 1315) и Фессалии (ц. Панагии Олимпиотиссы). Наряду с др. чертами столичной традиции такой купол есть на кафоликоне мон-ря Хиландар на Афоне. Среди подобных образцов интересен оштукатуренный и расписанный барабан часовни св. Николая над экзонартексом мон-ря св. Иоанна Предтечи близ Серр (Сереса) (1364-1365). Капители колонн представляют собой львиные маски, имитирующие акротерии античных храмов, служившие водостоками (барабаны ц. Феотокос в Осиос Лукас, церкви свт. Николая в Охье и Епископи в Ставри на п-ове Мани, обе XII в.).

Купол фессалоникийского типа возведен над первым кафоликоном Большого Метеорского мон-ря (1387-1388), включенном в качестве алтаря в структуру более поздней церкви. Возможно, кафоликон был построен фессалоникийскими мастерами после захвата их города османами в 1387 г.

В ц. вмч. Георгия в Оморфоклисье близ Кастории (XIV в.) заметно взаимодействие традиций: эпирской (барабан купола) и фессалоникийской (ниши в гранях апсиды, заполненные фигурной кладкой). 3-ярусная, квадратная в плане колокольня эффектно поставлена перед нартексом по оси храма.

Особое место в архитектуре эпохи занимают храмы Мистры. Их пространства отличаются повышенными пропорциями и хорошей освещенностью. Все постройки сложены самым простым вариантом кладки в технике клуазоне, но очень аккуратно, с тщательно отесанными блоками охристого камня. В ц. св. Феодоров, построенной в технике смешанной кладки, лишь на вост. фасаде в 3 поясах использована кладка в технике клуазоне. Эти пояса, как и декоративные арки на торцах выступающих вверх рукавов, подчеркнуты лентами поребрика - излюбленным мотивом местных мастеров. Поребриком выделены и арочные грани на барабане. В ц. вмч. Димитрия (Митрополия) на боковых торцах применена и орнаментальная живопись. Декор апсид ц. Афендико с разделением их многогранных объемов на 4 зоны, верхние 3 из к-рых занимают разновысотные окна и ниши, напоминает оформление вост. фасадов к-польских храмов.

На барабанах церквей Мистры окна чередуются с плоскими нишами, как в ц. св. Феодоров, или округлыми, как в ц. вмч. Димитрия (Митрополия) и в ц. Богородицы Евангелистрии. В 2 последних храмах традиц. аркатура барабана заменена одиночными выдвинутыми арками над окнами, тогда как над нишами их нет. На барабане ц. Богородицы Евангелистрии отсутствуют и колонки, арки опираются на консоли.

В последней значительной постройке Мистры - ц. Пантанассы (1428), поставленной на крутом склоне так, что открытая галерея размещена на краю обрыва,- создан просторный, светлый интерьер. В декоре отражены вост. и готические мотивы. Окна в виде готического трилистника применены и на примыкающей к углу храма 3-ярусной колокольне. Это одна из мн. звонниц города, сооруженных не позднее XV в., для к-рых характерны грани, прорезанные крупными 2- и 3-частными проемами, разделенными мраморными колоннами.

Османское завоевание Греции остановило развитие византийсого зодчества.

Эпоха турецкого и венецианского господства: 1453-1830 гг. Длительное порабощение Г. Турцией привело к резкому упадку греч. культуры и отразилось на ее развитии, особенно в городах Фракии, Македонии и Эпира. Присутствие венецианцев на Крите, на островах Ионического и Эгейского морей и частично на Пелопоннесе привело к столкновению и взаимопроникновению культур христ. мира - правосл. греч., гл. обр. островной, и лат., в ее колониальном венецианском варианте. Однако ни турки, ни венецианцы не создали в Г. что-либо способное восполнить разрушенную визант. культуру.

В тяжелом положении оказалась церковная архитектура: несмотря на то что строительство приходских и монастырских церквей продолжалось, она была обречена на самоповторение и оскудение (Полевой. 1984. С. 340). Скромные по размерам и облику церкви этой эпохи в большинстве своем имели простейшие композиции. Десятки однонефных сводчатых построек или крестообразных с перекрытием типа ставрепистегос сохранились на территории всей Г. Распространение получили и 3-нефные базилики в самой простой форме, иногда с галереями, но всегда под общей 2-скатной кровлей. Таково большинство поствизант. церквей Фессалоники: Неа-Панагия (1727), св. Афанасия (1818), Панагии Горгоэпикоос (1818) и др. Необычна форма перекрытия базилики Пантанассы в р-не Монастираки в Афинах (2-я пол. XVI - 1-я пол. XVII в.). К средней сводчатой зоне с запада и востока примыкают конхи. Подобное перекрытие представлено и в зальной ц. св. Бессребреников Колокинти в Афинах (1-я пол. XVII в.). Аналогичная композиция, но с куполом между конхами посреди прямоугольного зала - и в кафоликоне мон-ря Агнундос в Арголиде. 3-нефной купольной базиликой является кафоликон мон-ря Панагии Фанеромени на о-ве Саламин (XVIII в.).

Гораздо реже в мон-рях Афона и Метеор, а также на Пелопоннесе возводили крестово-купольные храмы. Классическую структуру воспроизводят пелопоннесские церкви XVI в.- кафоликон мон-ря Луку в Кинурии и cв. Феодоров в Прастио на Мани, отличающиеся на фоне упадка строительной техники качественной каменной кладкой и гармоничными пропорциями. В поствизант. ц. св. Николая в Мистре крестово-купольная композиция имеет приземистые пропорции с подчеркнутой мощью простых по формам конструкций. Снаружи интересен аркатурный пояс, охватывающий апсиду и включающий алтарное окно под свою центральную арку.

В монастырях на севере Г. был распространен афонский вариант крестово-купольной постройки. Храм этого типа с 4-колонным купольным лити возведен в св. Варлаама мон-ре в Метеорах (1541-1542). Этот афонский тип принят за основу при реконструкции кафоликона (1387-1388) Большого Метеорского мон-ря в сер. XVI в. Иконография 2-купольной церкви с экседрами по поперечной оси большого купола, венчающего наос, отражена в архитектуре кафоликона мон-ря св. Стефана в Метеорах (1798). Вост. рукав кафоликона мон-ря Преображения Господня трактован в виде граненой экседры, выступающей из объема алтарной части, а присутствие на ней аркатуры и окон в гранях связывает эту форму с куполом. Крестово-купольный триконх лег в основу композиций и др. мон-рей Фессалии, напр. вмч. Пантелеимона в Айе (1580), где и был создан тип монастырского кафоликона с 3 экседрами, примыкающими к сторонам однонефного купольного зала, как, напр., в ц. Живоносного Источника близ Месениколаса (XVI-XVII вв.).

На Афоне традиц. с X в. тип собора возродился при строительстве ряда новых кафоликонов мон-рей: Дохиар (XVI в.), Филофей (1746), Эсфигмен (1806-1810), вмч. Пантелеимона (1812-1821) и др.

Монастырские комплексы Афона являются образцами градостроительного искусства той эпохи. Почти независимое развитие этих мон-рей внутри Османской империи, достигнутое благодаря дипломатии афонских монахов, привело в XV-XVI вв. к тому, что территория полуострова застраивалась церковными, жилыми и хозяйственными помещениями с плотным рядом многоэтажных домов вдоль крепостных стен. Живописная застройка вокруг мощенного плитами двора, посреди к-рого кроме собора располагаются и малые формы архитектуры, и неск. древних деревьев - кипарисов, магнолий - определяют художественные особенности замкнутого монастырского пространства, напоминающего снаружи укрепленную крепость с высоким центральным купольным храмом. Важнейшей малой формой архитектуры этих ансамблей являются ротондальные фиалы - водосвятные колодцы, традиция возведения к-рых восходит к средневизант. периоду. Обычным в архитектуре фиалов было использование мраморных резных сполий - плит древних алтарных преград и колонн.

Трапезные Т-образной в плане формы или в виде сводчатого зала располагаются вблизи или напротив собора. Однонефная трапезная мон-ря Вронтохион в Мистре имела с одной стороны полукруглую экседру, а с противоположной - проход в квадратное купольное помещение кухни.

Своеобразный тип укрепленного мон-ря сложился на Патмосе, в мон-ре ап. Иоанна Богослова.

Жилая застройка в мон-рях своими формами, строительными материалами близка к городской, складывавшейся в тесном контакте с тур. культурой. Но в консервативную архитектуру монастырских церквей вост. влияние почти не проникло. Новые вкусы привели к развитию в ряде храмов Сев. Греции нового типа внешнего оформления экседр - с пересечением на их поверхности частых пилястр и горизонтальных тяг, с ажурным завершением ниш в верхнем ярусе этой декорации.

На венецианских территориях при сохранении простейших традиц. композиций новый, как правило западный, тип отделки фасадов принципиально поменял художественный образ церквей Крита, нек-рых др. островов и городов Пелопоннеса. Одна группа построек восприняла готические мотивы (ц. свт. Николая в Монемвасии), памятники др. группы, возведенные из камня чистой тески, имеют порталы и целые фасады в барочном стиле (ц. Панагии «стус Ронгус» на Кефалинии, ц. свт. Николая и св. Параскевы на о-ве Закинф и др.). Торжественно выглядит зап. фасад 2-зального кафоликона мон-ря Аркадиу на Крите (1587), представляющий богато декорированную композицию из 2 симметричных частей, объединенных высокой арочной структурой звонницы.

Неотъемлемой частью ландшафта Эгейских о-вов являются компактные, оштукатуренные, побеленные церкви и крохотные часовни, в к-рых привычные визант. формы сочетаются с утилитарным подходом и народной фантазией. Почти полное отсутствие окон, толстые стены сказались на облике их интерьера, но внешне они являются оригинальными произведениями греч. зодчества. Асимметрия, сочетание широкого глухого барабана с пристроенной к нему 2-арочной звонницей свойственны ц. Феотокаки в Пиргосе - одной из 250 церквей о-ва Тира, возведенных между 1700 и 1830 гг. Монументально и живописно выглядит высокая, словно высеченная из беломраморной скалы, ц. Панагии Парапортиани на о-ве Миконос (XVI-XVIII вв.).

С обретением Г. независимости элементы нового стиля не получили развития, т. к. этот процесс совпал с началом европеизации греч. культуры.

В отдельных архитектурных элементах церковного зодчества Эгейских о-вов и отчасти Фессалоники, связанных с христ. архитектурой XVIII в. К-поля и М. Азии, отразились черты османского барокко с характерными для него резными беломраморными порталами с причудливыми силуэтами арок, цветочными гирляндами и букетами, плетениями в виде колец. С этими мотивами сочетаются встречающиеся только в христ. архитектуре Османской империи образы Богоматери, Иисуса Христа, ангелов. XIX-XX вв.

Более активному церковному строительству способствовали условия Кючюк-Кайнарджийского мирного договора (1774) и исторические события кон. XVIII - 1-й трети XIX в. Всплески этой деятельности в разных областях Г. вплоть до сер. XX в. отражали особенности локального исторического развития. Распространению классицистических тенденций в архитектурном стиле способствовали расширившиеся культурные связи с европ. странами.

В готовом виде классицизм внесли в Г. европейцы. Во время господства французов на о-ве Керкира (Корфу) (1807-1814) в г. Керкира была сооружена пл. Эспланада (Спианада), а сменившие их англичане возвели ц. вмч. Георгия в виде дорического храма.

Европ. стилистические течения проникли и в архитектуру греч. церквей, соединившись в ней с поствизант. основой. Наиболее распространенным типом больших церквей, особенно в Сев. Греции и на Эгейских о-вах, в нач. XIX в. продолжала оставаться 3-нефная базилика, широко представленная в этот период и в соседних странах Балкан и М. Азии. Наиболее интересные образцы структурно новой греч. базилики - ц. Богородицы в Айясосе на Лесбосе (1815) с П-образной стоей, ц. Богородицы Евангелистрии на Тиносе (1823-1830, по проекту архит. Е. Калонариса из Смирны, к-рый построил в 1824-1831 митрополичий собор в честь Преображения Господня в Эрмуполисе (ныне Эрмуполи) на о-ве Сирос), старый собор ап. Андрея в Патрах (1834-1835, Л. Кавтадзоглу), ц. Рождества Пресв. Богородицы на о-ве Скиатос (1838, Ф. Мосху). К этой группе примыкает и здание патриаршего собора в К-поле (завершено в 1836). Главной особенностью по-новому интерпретированной 3-нефной базилики стала предваряющая ее стоя (портик, галерея) с аркадой и расположенным над ней гинеконитисом - балконом для женщин. Опорами аркады обычно служат колонны, а перекрытие нижнего яруса структуры осуществлено цилиндрическим или крестовыми сводами на подпружных арках. Наряду с плоским или «кораблевидным» потолком (реже цилиндрическим сводом) центральный неф этих базилик мог иметь более сложные решения с оригинальными формами в углах. Так же и на одном уровне с центральным нефом часто перекрывались и боковые, но в ряде крупных базилик они имеют крестовые своды. Элементы барокко и неоклассицизма сочетаются в интерьере, где используются колонны с коринфскими капителями. В оформлении базилик особое внимание уделено зап. фасаду, где стену над легкой аркадой прорезает ряд редких квадратных или арочных окон, выше к-рых под щипцом карниза или на выделенном фронтоне помещены круглые, овальные или крестообразного рисунка окулосы. Все отмеченные черты обнаруживают зап. влияние с опосредованными отголосками архитектуры итал. Возрождения.

Наибольшее распространение к сер. XIX в. получили эклектичные базилики, в к-рых синтезированы традиц. и неоклассические черты (напр., ц. вмч. Мины в Фессалонике, сооруженная в 1852 Р. Плиуфосом). Вытесненные к кон. XIX в. постройками неовизант. стиля, они спорадически появлялись и позднее (ц. вмч. Германа в дер. Айос-Ерманос (1882), ц. прп. Антония Нового в Веррии (Верии) (К. Пеонидис, 1904)).

Эклектика проникает и в архитектуру афонских храмов, но в целом она остается отдельным островком традиционализма в церковном строительстве Г., способствует развитию неовизант. стиля, органично воспроизводившего иконографически устоявшиеся типы и формы: кафоликоны мон-рей Зограф (1801), Эсфигмен (1806-1810), Ксенофонт (1809-1819), вмч. Пантелеимона (1812-1821) и др.

С образованием Греческого гос-ва господствующим стилем в светской столичной архитектуре становится неоклассицизм. В этом стиле ок. сер. XIX в. были построены общественные здания Афин, его черты заметны и в нек-рых церковных сооружениях. Здание Афинской Митрополии (1842-1860), возведенное по проекту дат. архит. Т. Э. Хансена (построившего здание Академии наук в Афинах) с участием Д. Зезоса и Ф. Буланже, отличается эклектичными чертами, сочетая элементы визант., европ. классического и готического стилей (зап. фасад с башнями по его краям, роза, включенная в композицию центральных окон). При строительстве был использован материал мн. средневек. афинских церквей. Огромные - сравнительно с ц. Богородицы Горгоэпикоос (Малая Митрополия) - размеры храма отвечают новой концепции градостроительного развития Афин.

Др. характерными постройками в этом стиле являются ц. Богородицы Хрисоспилиотиссы в Афинах (1863-1878, Зезос, П. Калкос), ц. свт. Николая Богатого (1848-1850) в Эрмуполи на о-ве Сирос.

Наиболее известным греч. архитектором этого периода, занимавшимся не только гражданским, но и церковным строительством, сочетающим черты стилей классического, визант. и ориентального, был Л. Кавтадзоглу (1811-1885), построивший храмы ап. Андрея в Патрах (1836-1845), мц. Ирины в Афинах (1847 - 50-е гг. XIX в.), вмч. Георгия на ул. Карици в Афинах и др.

Во 2-й пол. XIX в. господствует стиль, называемый Г. Пулименосом «эллино-византийским», в кон. XIX в. возобладала эклектика. Нем. архит. Э. Циллер помимо гражданских зданий проектировал и церковные сооружения. Ему принадлежит проект митрополичьего собора во имя свт. Григория Паламы в Фессалонике (1891-1902, освящен в 1914), осуществленный с нек-рыми изменениями греч. архит. К. Пеонидисом. Этот храм типа вписанного равностороннего креста с 4 колокольнями по внутренним углам креста сочетает неовизант. стиль с неоклассическим и романтическим.

Крестово-купольный храм св. Ферапонта в Митилини на Лесбосе (нач. XIX в., 1935, архит. А. Адалис, ученик Циллера) содержит элементы барокко, рококо, неоклассицизма и готики.

Первоначальный план большого 12-купольного собора ап. Андрея в Патрах, принадлежавший франц. архит. Э. Роберу (заложен в 1908), впосл. был переработан А. Орландосом и Г. Номикосом (освящен в 1974), в течение неск. десятилетий он оставался самым большим храмом на Балканах (высота центрального купола - 46 м).

Орландос (1887-1979), археолог, реставратор и историк архитектуры, внес большой вклад в изучение визант. архитектуры и в развитие церковного строительства. Наряду с реставрацией ряда памятников им построено ок. 50 церквей по всей Г. Наиболее известные постройки: ц. сщмч. Дионисия Ареопагита на ул. Скуфа в Афинах (1931, эклектика), ц. свт. Василия на ул. Мецову в Афинах (нач. 30-х гг. ХХ в.), кафоликон мон-ря свт. Дионисия Закинфского в г. Закинтос на о-ве Закинф (1925-1948; 3-нефная базилика, 40-метровая колокольня построена по образцу кампаниллы собора Сан-Марко в Венеции). Неовизант. стиль не существовал в чистом виде, а сочетался с элементами неоклассицизма, Art Noveau, модерна и романского искусства.

Деятельность А. Захоса (1872-1939), восстанавливавшего в 30-х гг. ХХ в. базилику вмч. Димитрия в Фессалонике после пожара 1917 г. и реставрировавшего ц. Панагии Халкеон, способствовала очищению неовизант. стиля от чуждых элементов. Он воспроизводил в своих строениях средневизант. технику кладки (баптистерий ц. Богородицы Ахиропиитос в Фессалонике (1926-1928), митрополичий собор свт. Николая Чудотворца в Волосе (1927-1928), ц. св. Стилиана в Фессалонике (1938), ц. св. Феодоры (1939) близ Св. Софии, ц. Успения Пресв. Богородицы в мон-ре Влатадон (1939)).

Подражание визант. постройкам характерно для XX в., мировые архитектурные течения почти не затронули церковного зодчества Г. (за исключением ряда церквей, созданных в стиле конструктивизма). Этому способствовали не только особенности заказа, но и проектирование мн. храмов архитекторами-реставраторами, углубленно изучавшими византийское наследие.

Плодовитым архитектором сер.- 2-й пол. ХХ в. был Г. Номикос (род. в 1905), построивший в неовизант. стиле более 200 церквей. Его первой постройкой стал митрополичий собор Св. Троицы в Пирее (1928), к числу значительных сооружений принадлежит собор свт. Нектария Эгинского, митр. Пентапольского (1973-1994), являющийся уменьшенной копией собора Св. Софии в К-поле. Сооружение напоминает масштабом и куполом (диаметр - ок. 20 м), прорезанным множеством окон, юстиниановские храмы, а основными массами, формами окон, портика, сочетанием объема храма со стройной звонницей - греч. кафоликоны. Широкая купольная ячейка окружена октагональными пространствами галерей. Постройка состоит из 2 храмов - верхнего и нижнего, 2 гинекотисов, 2 парекклисионов в алтаре главного храма, 5 баптистериев-парекклисионов в нижнем храме. Открытые арочные галереи длиной 137 м в 2 яруса огибают периметр стен храма, портик зап. фасада фланкирован 2 колокольнями высотой 42 и 26,5 м.

Мн. большие совр. и разнотипные храмы по размерам и внушительности облика приближаются к собору Св. Софии в К-поле (Божественного Промышления (Βασιλικής Πρόνοιας) в р-не Кесариани на территории Б. Афин (1975), многоэкседровый 3-ярусный храм в городке Неа-Муданья на п-ове Халкидики). Крупный масштаб - главная особенность этих построек, существенно отличающая их от средневек. храмов на территории Г. В рамках местной традиции и более естественно выглядят храмы средней величины. Особенности фессалоникийских церквей отражает, напр., архитектура церкви мон-ря Преображения на горе Хортиатис (1988 - 90-е гг. ХХ в.) - крестово-купольного триконха с 5 куполами и арочной галереей с запада.

В посл. десятилетия повсеместно получило распространение строительство небольших и простых по композиции купольных церквей и часовен: напр., церковь на островке в зал. Вистония близ Лагоса. В традиции островной эгейской архитектуры ее стены побелены, и в целом постройка выглядит органично в окружающем ландшафте.

Менее органично вписываются в природный пейзаж и в городскую застройку совр. большие храмы. Их внешний декор часто представляет собой облицовку по железобетонной основе стен, имитируя древнюю кладку.

Иллюстрации:

Базилика А в Филиппах. Кон. VI - VII в.;

Базилика в дер. Алики на о-ве Тасос. 2-я пол. V в.;

Памятники архитектуры Греции;

Базилика В в Филиппах. Кон. VI - VII в.;

План ротонды вмч. Георгия в фессалонике. IV или V-VI вв.;

Церковь Богородицы Экатондапилиани (стовратной) на о-ве Парос. VI в.;

План собора Св. Софии в Фессалонике. 688-690 гг.;

Фрагмент внешнего декора церкви св. Василия в Ефире близ Арты. IX или X в.;

Церковь св. Димитрия «ту Кацури» в Арте. IX в.;

Церковь св. Бессребреников в Кастории. 2-я пол. X в. или 1-я пол. XI в.;

Кафоликон мон-ря Осиос Лукас. Кон. X в.;

Барабан церкви Феотокос Панагия мон-ря Осиос Лукас. Кон. X в.;

Церковь Панагии Халкеон в Фессалонике. Ок. 1028 г.;

Кафоликон мон-ря Неа-Мони. 1042-1056 гг.;

Церковь Св. Софии в Монемвасии. Ок. 1150 г.;

Церковь Панагии Горгоэпикоос (Малая Митрополия) в Афинах. XII в;

Церковь Капникарея в Афинах. XI в., галерея - XII в.;

Церковь Панагии Паригоритиссы в Арте. 2-3-я четв. XIII в.;

Церковь вмц. Екатерины в Фессалонике. Кон. XIII - нач. XIV в.;

Церковь вмч. Георгия в Оморфоклисье близ Кастории. XIV в.;

Церковь св. Феодоров в Мистре. XIV в.;

Кафоликон Большого Метеорского мон-ря. 1387-1388 гг., реконструкция сер. XVI в.;

Собор ап. Андрея в Патрах. 1908-1974 гг.;

Собор свт. Нектария Эгинского на Эгине. 1973-1994 гг.

Авторы статьи: Казарян А.Ю., Э.П.А.

©Православная энциклопедия