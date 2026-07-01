ГРЕЦИЯ ЧАСТЬ I

Государство в юго-восточной Европе, занимающее юг Балканского полуострова.

Территория - 131 944 кв. км, в т. ч. островов -25 тыс. кв. км, береговая линия имеет длину 4100 км (с учетом островов - ок. 15 тыс. км). На севере граничит с Албанией, Республикой Македонией и Болгарией, на востоке - с Турцией. Материковая часть Г. с 3 сторон омывается морями (юж. берега - Средиземным, зап.- Ионическим, вост.- Эгейским), где Г. принадлежат многочисленные острова. Столица - Афины (ок. 4 млн чел.). Крупнейшие города: Фессалоника (Салоники) с пригородами (1 млн чел.) и Патры (168 тыс. жителей в 2001). Гос. язык: греческий. География

Г. делится на неск. природных районов. Греч. Македония и Фракия окаймляют сев. берег Эгейского м. Крупные плодородные равнины Фессалии и Салоникской низменности окружены горными массивами, покрытыми кустарниковыми и лесными зарослями. Ср. Греция имеет сильно раздробленный горный рельеф, глубоко расчлененные берега. П-ов Пелопоннес почти полностью изолирован от Ср. Греции глыбовыми хребтами, чередующимися со сбросовыми впадинами. Островная Г. включает Ионические о-ва, расположенные в Ионическом м., и 6 отдельных групп островов в Эгейском м. (острова сев.-вост. части Эгейского м.- Тасос, Самотраки, Лемнос, Лесбос, Хиос и др.; Сев. Спорады; о-в Эвбея; архипелаг Киклады, состоящий примерно из 20 крупных и множества небольших островов; Юж. Спорады, раньше называвшиеся Додеканес (двенадцать островов), в к-рые входит о-в Родос; Крит - самый крупный из греч. островов). Ок. 2/3 территории Г. занимают горы и плоскогорья. Всю территорию с северо-запада на юго-восток пересекают 2 горные системы. Западная протягивается вдоль побережья Ионического м., охватывает горы Пинд, затем переходит на п-ов Пелопоннес. Ее продолжением служат горы о-вов Крит и Родос. Вост. система начинается в горах Грамос, охватывает массивы Отрис и Парнас, затем переходит на о-в Эвбея и о-ва Киклады. На северо-восток страны (во Фракию и в Македонию) заходят юж. отроги гор Пирин и Родопы. Побережье Эгейского м. имеет сильно изрезанную линию. Много бухт и заливов, являющихся естественными гаванями. В Г. преобладают горные реки, часто протекающие по тектоническим разломам. Наиболее крупные озера - Трихонида (на юго-западе), Вегоритида (на северо-западе) и Преспа (на границе Г., Республики Македонии и Албании) - тектонического происхождения. Климат средиземноморский субтропический, с мягкой влажной зимой и жарким сухим летом. Летом часты вторжения континентального воздуха с севера, зимой возрастает влияние циклонов с запада и юго-запада. Средняя температура янв. в Афинах 9°С, июля 27°С.

Население

Численность населения Г.- 10 668 400 чел. (2005). Возрастной состав: 14 лет - 14,4%, 15-64 года - 66,8, 65 лет и выше - 18,8% (2005). Естественный прирост населения достигал в 2004 г. 0,19% в год. Этнический состав: 98% - греки, 2% - национальные меньшинства, в их числе - албанцы (ок. 300 тыс. чел.), поток к-рых резко возрос за последние 10 лет, турки, живущие в основном на востоке страны (ок. 100 тыс. чел.), а также македонцы, аромуны, или влахи, болгары, цыгане, армяне, евреи и др.

Государственное устройство

Согласно Конституции , принятой 11 июня 1975 г. (поправки 1986 и 2001), Г.- парламентская республика. Глава правительства, подотчетного парламенту,- премьер-министр , лидер партии большинства в парламенте . Однопалатный парламент насчитывает 300 депутатов, выборы проводятся через 4 года. Глава гос-ва - президент, избираемый парламентом на 5 лет с правом переизбрания на повторный срок, регулирует вопросы внешней политики (подписывает договоры с др. странами, решает вопросы объявления войны и т. д.). Он утверждает кандидатуру премьер-министра и по его рекомендации др. членов правительства. Президент имеет право распускать парламент по представлению правительства или по согласию Совета республики, в состав к-рого входят премьер-министр, глава парламентской оппозиции, спикер парламента, а также бывш. премьер-министры и президенты, избранные демократическим путем. Президент имеет право отклонять предложенные парламентом законопроекты, но вето может быть преодолено абсолютным большинством голосов членов парламента. В адм. отношении в Г. 13 областей, к-рые делятся на 51 ном, состоящий из епархий, включающих димы (муниципалитеты) и кинотиты (общины). Местные чиновники, избираемые жителями, подчинены префектам номов, к-рых назначает министр внутренних дел. Особый автономный статус имеет Айон-Орос - район Св. Горы Афон. Система правосудия включает суды по гражданским и уголовным делам. Приговоры судов низших инстанций могут быть пересмотрены в Верховном суде Г. Особый верховный трибунал проверяет спорные решения на соответствие Конституции страны.

Религия

Доминирующей религией в Г. является христианство, представленное преимущественно Православием, к-рое исповедует 94,7% населения. Католики (в т. ч. униаты разных обрядов) составляют 1,2%, протестанты - 0,5%. Верующие др. Восточных (дохалкидонских) Церквей принадлежат к арм. и ассир. диаспорам (0,1%); приверженцы ислама в Г. составляют ок. 2%, иудаизм исповедуют 0,1% жителей. Среди иммигрантов, численность к-рых не превышает 0,1%, есть люди, исповедующие проч. религии. 1,1% верующих не причисляют себя ни к одной из религий. Количество атеистов в Г. составляет 0,2%. Новые религ. движения крайне малочисленны.

Православные Церкви в наст. время представлены в Г. общинами Элладской Церкви, К-польского Патриархата, а также старостильниками (т. н. Истинная Православная Церковь). В ходе борьбы за освобождение Г. в 1821-1829 гг. создание независимой греч. церковной орг-ции стало необходимостью ввиду невозможности управления данными территориями из К-поля, оставшегося, как и проч. территории Сев.-Вост. Греции, под властью Османской империи. В результате произошло разделение сфер управления церковными областями. В 1833 г. епископы независимой Г. при поддержке греч. правительства составили т. н. конституционную хартию Церкви Греческого королевства, согласно к-рой объявлялась автокефалия Церкви Г. Этот документ после долгих дискуссий был одобрен К-польским Патриархатом, обнародовавшим 29 июня 1850 г. патриарший томос, согласно к-рому под юрисдикцию новосозданной Элладской Церкви попадали территории Греческого королевства, т. е. континентальная Г. и Пелопоннес. В 1864 г. в ее состав вошли Ионические о-ва, в 1881 г.- Фессалия. Эти территории называются «старые земли» (παλαιαὶ χῶραι) и насчитывают 37 епархий (митрополий). В результате освобождения от тур. власти в 1912-1913 гг. Македонии, Эпира и о-вов Эгейского м. расположенные там епархии также вошли в состав Элладской Церкви. К-польский Патриархат признал это лишь через 15 лет постановлением Синода от 4 сент. 1928 г., в к-ром оговаривается, что митрополиты (епископы) данных областей принимают хиротонии только после одобрения К-польским Патриархом. Данные территории называются «новые земли» (νέαι χῶραι) и насчитывают 36 епархий (митрополий). На территории Г. также есть церковные образования, к-рые традиционно имеют особый статус. Критская архиепископия (включает 8 митрополий) является полуавтономной в составе К-польского Патриархата. Епархии Додеканеса (5 митрополий) непосредственно подчинены К-польскому Патриархату. Также напрямую подчинены К-польскому Патриархату, но при этом не являются митрополиями (т. е. не имеют собственных епископов) Патриарший Экзархат Патмоса и Афон - самоуправляемая монашеская республика. Всего в Г. насчитывается ок. 10 млн правосл. верующих.

Помимо канонической Церкви в Г. есть общины т. н. старостильников, к-рые возникли в результате протеста против принятия 23 марта 1924 г. Элладской Церковью календарной реформы К-польского Патриарха Мелетия IV (Метаксакиса), согласно к-рой вводился т. н. новоюлианский стиль, по к-рому праздники пасхального цикла праздновались по старому, юлианскому календарю, а неподвижные праздники - по григорианскому. Старостильники не смогли сохранить единство управления и уже в 30-х гг. XX в. начали разделяться, в наст. время они представляют собой неск. орг-ций (матфеиты, григориане, флориниты-киуситы, геронтиевцы, каллиниковцы, киприаниты, авксентьевцы и др.), нек-рые из них насчитывают значительное количество верующих и даже имеют мон-ри. Эти орг-ции не имеют канонического общения ни с одной правосл. Церковью. Общее количество их последователей достигает ок. 200 тыс. чел.

Римско-католическая Церковь имеет в Г. 4 митрополии-архиеп-ства: Афины; Керкиры, Закинфа и Кефалинии; Родоса; Наксоса, Андроса, Тиноса и Миконоса, в состав к-рого входят 4 еп-ства-суффрагана: диоцезы Хиоса, Крита, о-ва Тира (Санторин), Сироса и Милоса, а также Апостольский Викариат Фессалоники, Апостольский Экзархат греч. католиков визант. обряда и Ординатура католиков арм. обряда. Общее число католиков - 128 тыс. чел. Дохалкидонские Восточные Церкви

Армянская Апостольская Церковь имеет 8 тыс. верующих в 9 общинах. Приток арм. переселенцев начался в 20-х гг. XX в. из Турции, первая община Армянской Церкви возникла в 1922 г. в Афинах. Позднее стали прибывать армяне из Ирана и Ливана. Протестантские церкви, деноминации и секты

Англиканская Церковь в Г. насчитывает 3 прихода, объединяющие ок. 3 тыс. чел., входит в состав Церкви Англии в Европе, являющейся членом Англиканского содружества.

Лютеранство в основном распространено среди немцев, колонии к-рых появились в Г. в 1836 г. В наст. время действуют 7 приходов Евангелической Церкви Германии с общим количеством верующих 1 тыс. чел. Реформатство представлено Греческой Евангелической Церковью, насчитывающей 35 приходов, 4 тыс. чел. Конгрегационалисты объединены в Союз армянских евангелических общин Ближ. Востока, образованный в 1923 г.,- 3 общины, ок. 1 тыс. верующих. Баптисты входят в Союз Баптистских церквей в составе Баптистского всемирного альянса, насчитывающий 3 общины, 380 верующих.

«Движение святости» представлено в Г. Церковью Бога, основанной Андерсоном (6 приходов, 500 верующих), а также крайне малочисленными общинами таких орг-ций, как Восточная апостольская Церковь (6 приходов, 100 верующих) и Церкви восточных миссионерских сообществ (1 приход, 75 верующих).

Пятидесятники имеют в Г. такие орг-ции, как Ассамблеи Бога (ок. 11 общин и ок. 1,5 тыс. верующих), а также более мелкие пятидесятнические группы, напр. Церковь Бога пророчеств (6 общин, ок. 300 верующих), Божия Церковь Пятидесятницы (6 общин, 550 верующих), Христова Церковь Пятидесятницы (1 община, 50 верующих), Международная Церковь 4-стороннего Евангелия (4 общины, 700 чел.), а также созданную в 1965 г. в Г. Свободную апостольскую Церковь Пятидесятницы (10 общин и ок. 2 тыс. верующих).

Адвентисты седьмого дня объединены в Греческую миссию АСД и принадлежат к Трансъевропейскому дивизиону АСД. Имеют 8 общин, в к-рые входят более 460 чел. Церковь Иисуса Христа святых последних дней (см. Мормоны) насчитывает 210 адептов в 3 общинах. Иеговы Свидетели имеют в Г. 332 общины, 30 тыс. адептов.

Помимо этого существует много т. н. независимых протестант. Церквей (Свободные евангелические Церкви Греции, Цыганское евангелическое движение, Церковь Христа, Новоапостольская Церковь, Греческий Библейский центр и проч.), общая численность к-рых ок. 10 тыс. чел.

Ислам

Мусульмане являются в Г. крупнейшей нехрист. группой, преобладают сунниты ханафитского толка, живущие преимущественно в Вост. Фракии. В 2005 г. их численность превысила 220 тыс. чел. В этническом отношении это в основном турки, также в незначительном количестве есть арабы, цыгане, мусульмане-болгары (помаки), в последние годы резко выросло число мусульман-албанцев. Иудаизм

Большинство евр. общин сосредоточено в крупных городах, прежде всего в Фессалонике, на северо-востоке Г. В наст. время в Г. насчитывается ок. 10 тыс. приверженцев иудаизма.

Новые религиозные движения представлены такими группами, как сайентологи, бахаиты, различные орг-ции спиритического толка. Количество их последователей составляет не более 2 тыс. чел. Религиозное законодательство

Согласно ст. 3 Конституции Г., главенствующей религией в стране является Православие, что не означает его превосходства над др. конфессиями или религиями, а отражает тот факт, что данную религию исповедуют большинство граждан страны. Элладская Православная Церковь (ЭПЦ) в § 1 ст. 3 Конституции заявляет о верности правосл. Преданию и вероучению, а также о единстве с проч. Правосл. Поместными Церквами. В этой же статье говорится, что Церковь является автокефальной, гос-во признает церковную и адм. независимость ЭПЦ от др. правосл. Церквей, особенно от Вселенского К-польского Патриархата. Однако во всех отношениях эта автономия неполная. Церковь управляется Свящ. Синодом из действующих епископов, а также Постоянным Свящ. Синодом, образованным из тех же иерархов и созываемым в соответствии с положениями томоса К-польского Патриарха от 29 июня 1850 г. и постановлением Синода от 4 сент. 1928 г. В § 2 ст. 3 оговаривается необходимость обязательного согласования со Свящ. Синодом вопросов богослужебной практики и всех законопроектов, относящихся к церковной организации или управлению. В § 3 данной статьи запрещается перевод текста Свящ. Писания на любую др. форму языка без разрешения ЭПЦ и К-польского Патриархата.

Ст. 13, § 1 гарантирует свободу совести, оговаривая, что пользование гражданскими правами и свободами не зависит от религ. убеждений личности. § 2 гласит, что все религии в Г. защищены законом и имеют право беспрепятственно совершать богослужения, не нарушая общественного порядка и не оскорбляя человеческого достоинства др. граждан. Прозелитизм запрещен. § 3 гарантирует служителям др. религий те же права, что и у клириков ЭПЦ, и требует от них выполнения тех же обязанностей по отношению к гос-ву, что и от клириков правосл. Церкви. § 4 определяет, что религ. убеждения не могут служить поводом для уклонения от соблюдения законов или выполнения обязанностей по отношению к гос-ву.

Главенствующий статус правосл. Церкви придает ей особое значение, что выражается, во-первых, в требованиях, предъявляемых к главе гос-ва, и, во-вторых, в привилегиях, даруемых гос-вом правосл. Церкви и отраженных в Конституции и законодательных актах страны. В наст. время взаимоотношения правосл. Церкви и гос-ва строятся по следующему принципу: Церковь передала гос-ву бóльшую часть своего недвижимого имущества, а гос-во в свою очередь взяло на себя обязательство выплачивать жалованье духовенству. Помимо этого греч. правительство предоставляет правосл. Церкви помощь в виде освобождения от налогов, обязательного религ. образования в начальной и средней школе, поддержки фак-тов богословия в ун-тах, а также школ и семинарий по обучению духовенства. В § 2 ст. 16 утверждается, что образование составляет основную обязанность гос-ва и декларируется необходимость воспитания в гражданах национального и религ. самосознания.

Ст. 33 оговаривает, что Президент и вице-президент Греческой Республики должны принадлежать к правосл. Церкви; § 2-3 ст. 36 содержат указания о том, что первые лица гос-ва обязаны приносить присягу в соответствии с обрядом Церкви. Гос. праздники и церемонии их проведения должны совпадать (согласовываться, соотноситься) с праздниками Церкви. Ст. 105 отдельно регламентирует статус монашеской республики на Св. Горе Афон, к-рая управляется хартией (уставом), одобренной греч. правительством в 1926 г., и подчиняется в гражданском отношении греч. МИДу.

Кроме конституционных привилегий правосл. Церкви гос-во оказывает покровительство Церкви через МИД, опекая церковные области, подчиненные К-польскому Патриархату, а также мон-ри Афона. Министерство образования и религии, осуществляющее поддержку греч. духовенства за рубежом, состоит из отдела по делам религии с 3 подотделами и 3 советами: церковного управления (2 секции: 1-я заведует ЭПЦ, 2-я - Церквами Крита и Додеканеса); катехизации и религ. образования (состоит из секций, курирующих различные сферы); по неправосл. религиям (2 секции: 1-я - для христиан, 2-я - для проч. религий); юридический совет; Совет по катехизическому персоналу.

Исторический очерк

В данной статье история Г. рассматривается в рамках истории распространения христианства. Античный период см. в ст. Древняя Греция. Церковная история греч. земель изложена в статьях Константинопольская Православная Церковь и Элладская Православная Церковь.

Римский период: I - нач. IV в.

К моменту начала апостольской проповеди на территории совр. Г. этот регион уже в течение длительного времени входил в состав Римской империи. Здесь существовали рим. провинции: Ахайя (с 27 г. до Р. Х.; митрополия Коринф), Македония (со 148 г. до Р. Х.; митрополия Фессалоника), Крит и Киренаика (с 74 г. до Р. Х.; митрополия Кирена), острова вост. части Эгейского м. входили в состав пров. Асия (со 129 г. до Р. Х.; митрополия Эфес). В экономической системе Римской империи регион совр. Г. был относительно слабо развит, не имел достаточных ресурсов ни для развития сельского хозяйства, ни для городского производства и торговли. Значительную роль играли города Фессалоника (порт, связанный с балканскими рынками), Коринф (рим. колония, центр транзитной торговли между акваториями Эгейского и Ионического морей) и Филиппы (рим. колония на пути между Адриатикой и Геллеспонтом). Большинство греч. городов считалось «свободными» и пользовалось различными формами льгот. Граждане Афин были освобождены от уплаты подушной подати, при имп. Нероне пров. Ахайя была освобождена от налогов. Г. оставалась центром религ. и культурного паломничества. Ее древние святилища в Дельфах, Олимпии, Элевсине, памятники и научно-философские школы Афин привлекали внимание образованной элиты рим. общества, в т. ч. императоров - Нерона, Адриана, Марка Аврелия и др. Страна воспринималась современниками как оплот традиц. античной культуры и язычества.

Скорее всего первым проповедником христианства в Г. стал ап. Павел, основавший христ. общины в Филиппах, Фессалонике, Коринфе, Веррии (Бероя, совр. Верия) и Афинах. Он посетил Г. не менее 3 раз. После Иерусалимского Собора апостолов, возможно в кон. 49 г., Павел вместе с ап. Силой обходил города пров. Асия; в Троаде ему было видение, в к-ром некий македонянин просил его прийти в Македонию и помочь в обустройстве общин (Деян 16. 8-10). Переправившись морем в Неаполь Македонский, Павел и Сила направились с проповедью в Филиппы, где ап. Павел крестил Лидию из Фиатиры (Деян 16. 11-15). Дом Лидии, впосл. стяжавшей мученический венец, стал центром христ. общины, возможно первой на территории Г. и Европы. В Филиппах Павел и Сила оказались в тюрьме, однако вскоре были отпущены. Затем ап. Павел проповедовал в Фессалонике и Веррии, где крестил много иудеев и язычников. В Афинах ап. Павел проповедовал на Ареопаге, утверждая, что Христос есть Тот «неведомый Бог», Которому среди проч. в Афинах был воздвигнут алтарь (Деян 17. 16-32). Проповедь апостола вызвала неоднозначную реакцию аудитории, многие отнеслись скептически к новому учению, особенно к идее воскресения из мертвых. Однако в Афинах также образовалась община верных во главе со сщмч. Дионисием Ареопагитом (Деян 17. 34). В нач. 50-х гг. I в. ап. Павел 1,5 года прожил в Коринфе, проповедуя и зарабатывая на жизнь изготовлением палаток. Здесь его первыми последователями стали праведные Акила и Прискилла (Деян 18. 1-3). Попытка местных иудеев привлечь Павла к суду была пресечена рим. префектом Ахайи Галлионом (Деян 18. 12-17). В нач. 50-х гг. в Македонии проповедовали апостолы Тимофей и Ераст (Деян 19. 22). В сер. 50-х гг. I в. ап. Павел повторил маршрут по Македонии, затем провел 3 месяца в Коринфе и вернулся в Асию через Македонию в сопровождении неск. спутников, в т. ч. Тимофея и, вероятно, евангелиста Луки. Видимо, именно в это время во главе общины в Фессалонике им был поставлен Гаий, первый епископ этого города (см. в ст. Гаий, ап. от 70). Из Асса Павел отправился морем в Иерусалим, видимо в сопровождении ап. Луки, проплыв мимо о-вов Лесбос, Хиос, Самос, Кос и Родос. Ок. 61 или 62 г. ап. Павел останавливался на Крите (Деян 27. 7-12).

Христианство распространялось на территории Г. трудами мн. последователей ап. Павла: ап. Луки, скончавшегося в Фивах, апостолов Иасона и Сосипатра, проповедовавших на о-ве Керкира, и др. Нек-рые из апостолов от 70 были уроженцами Г.: Епенет, «начаток Ахайи для Христа» (Рим 16. 5), Епафродит из Филипп (Флп 2. 25), Аристарх из Фессалоники (Деян 20, 4; 27. 2), Сосипатр Пирров из Веррии (Деян 20. 4) и др. Ап. Андрей Первозванный проповедовал в Филиппах, Фессалонике, Мегаре и Коринфе. Ок. 67 г. в Патрах он был распят по приказу проконсула Ахайи Эгеата. В период гонения имп. Домициана ап. Иоанн Богослов был сослан из Эфеса на о-в Патмос, где провел неск. месяцев и, как считается, написал кн. Откровение. Предстоятелями первых христ. общин в Г. были ап. Тит - на Крите, ап. Сила - в Коринфе, сщмч. Дионисий Ареопагит, ап. Наркисс, сщмч. Иерофей, ап. Кодрат - в Афинах, апостолы Аристарх, Силуан и Гаий - в Фессалонике, ап. Иродион - в Патрах, ап. Руф - в Фивах, апостолы Карп и Онисим - в Веррии, ап. Ермоген - в Мегаре, ап. Крисп - на Эгине, ап. Урван - в Македонии, ап. Кодрат - в Магнесии.

С нач. II в. сведения о жизни христ. общин в Г. становятся крайне скудными. Известно, что ок. 96 г. от гонения имп. Домициана пострадала община Коринфа, к к-рой обращался с посланием свт. Климент Римский. Сохранились письма сщмч. Поликарпа Смирнского к греч. общинам в Филиппах и в Афинах. В сер. II в. имп. Антонин Пий направил письмо к городским администрациям Фессалоники, Афин и Лариссы с просьбой не притеснять местных христиан (Euseb. Hist. eccl. IV 26), что должно свидетельствовать о наличии общин в этих городах. Возможно, именно в это время в Афинах пострадал от гонений еп. Публий, преемником к-рого стал еп. Кодрат (Ibid. IV 23). Из Афин происходил Аристид, христ. апологет времен Марка Аврелия. В Афинах ок. 230 г. и позднее, между 238 и 241 гг., нек-рое время жил Ориген, упоминающий общины Афин и Коринфа (Orig. Contr. Cels. III 30; ср.: Euseb. Hist. eccl. VI 23).

По сведениям Игисиппа, в 50-60-х гг. II в. предстоятелем Коринфской Церкви был Прим (Ibid. IV 22). В 70-х гг. того же века крупным деятелем христ. Церкви был свт. Дионисий, еп. Коринфский (Ibid. IV 23). В его посланиях упоминаются имена др. предстоятелей греч. общин того времени; среди них - Филипп и Пинит, епископы критских городов Гортины и Кносса (Ibid. IV 23, 25). По посланию Дионисия известно также об образовании к этому времени общины в Лакедемоне (Спарте) на Пелопоннесе. В Коринфе одним из преемников Дионисия был еп. Вакхилл (ок. 196). Во время гонения имп. Деция (250-251) в Коринфе пострадали мученики Викторин, Виктор, Никифор, Клавдий и др. При имп. Валериане в 258 г. здесь же претерпели мученическую кончину многие христиане: Кодрат, Киприан, Дионисий, Анект, Павел, Крискент и др.

По данным эпиграфики можно судить о присутствии христиан на о-вах Родос и Тера (Фира) ок. 100 г. Из «Стромат» Климента Александрийского (III 2. 5) известно о неких христианах и гностиках на о-ве Кефалиния. Известны христ. катакомбы III-IV вв. на о-ве Милос.

Адм. реформа имп. Диоклетиана на рубеже III и IV вв. не внесла принципиальных изменений в систему рим. управления Г. Сохранилась в прежнем виде пров. Ахайя, из состава Македонии были выделены Фессалия (митрополия Ларисса) и Эпир (митрополия Никополь). Были преобразованы в самостоятельные провинции Крит (митрополия Гортина) и Киклады (митрополия Родос).

Ранневизантийский период: IV-VI вв.

После легализации христианства при имп. Константине I Великом в Г. начался бурный рост числа епископских кафедр. Церковная орг-ция диоцеза Иллирик, в к-рый входила большая часть Г., находилась в юрисдикции Римского престола. В то же время фракийские области и острова тяготели к Эфесу, а с кон. IV в.- к новой столице империи - К-полю. На I Вселенском Соборе в Никее (325) присутствовали 12 епископов из Г., среди них - Пист Афинский и Александр Фессалоникийский. В IV-V вв. епископские престолы появляются почти во всех значительных населенных пунктах. На III Вселенском Соборе в Эфесе (431) было 30 епископов из Г., на IV Вселенском Соборе в Халкидоне (451) - 43 епископа.

В 50-х гг. IV в. по указанию имп. Констанция II в храм св. Апостолов в К-поле были перенесены из Г. мощи апостолов Андрея (из Патр) и Луки (из Фив). При имп. Феодосии I Великом в нач. 90-х гг. того же века были закрыты античные святилища в Дельфах, Элевсине, Олимпии, отменены Олимпийские игры. В это время афинский Парфенон стал христ. храмом Богородицы. Большое количество древних статуй было перевезено в строящийся К-поль. Тем не менее, несмотря на торжество христианства, в Г. еще ок. 2 веков сохранялись очаги язычества и античной философии, продолжала действовать Академия платоновская. Большим влиянием пользовались связанные с ней ученые - Прокл, Марин, Евнапий. Со школой афинского неоплатонизма V в. был хорошо знаком автор «Ареопагитик». Имп. Евдокия (423-460), жена имп. Феодосия II, была дочерью афинского философа Леонтия и до крещения носила имя Афинаида.

В III-IV вв. Г., как и др. балканские провинции империи, подвергалась разрушительным нашествиям готов. В 268 г. готы, прорвавшись из Чёрного м. в Эгеиду, опустошили ряд островов и городов Г., в т. ч. Афины и Коринф. Новая волна вторжений относится к кон. IV в., когда готы переселились на территорию Вост. Римской империи. Дружины Алариха регулярно опустошали Македонию, а в 395-396 гг. разграбили Ахайю: пострадали Коринф, Мегара и Пелопоннес, Афины заплатили варварам выкуп. Обострение римско-гот. противостояния произошло в 70-х гг. V в.: гот. отряды Теодориха Страбона и Теодориха Амала грабили Македонию, Родопы и Эпир, неоднократно угрожали Фессалонике. Крупнейшее вторжение гуннов Аттилы на Балканы в 447 г., по-видимому, почти не затронуло Г., но племенные объединения во главе с гуннами в 517 г. разграбили греч. земли до Фессалии включительно. В 539 г. гунны прорвались через Фермопилы и разорили Ахайю.

Однако, несмотря на эти дестабилизирующие факторы, до 2-й пол. VI в. нельзя говорить об упадке Г. В частности, церковная иерархия региона в этот период достигла наибольшего развития. Если Фессалоника процветала, то Афины переживали период стагнации. Тем не менее классическая античная городская цивилизация еще преобладала и была способна пережить варварские нашествия. Ярким свидетельством динамизма городской жизни являлось активное церковное строительство, охватившее весь регион в ранневизант. эпоху.

Славянская колонизация: VI-VIII вв.

Ситуация в Г. кардинально изменилась, в т. ч. и в этническом составе населения, после правления имп. Юстиниана I (527-565). Нападения славян на провинции, лежащие к югу от Дуная, засвидетельствованы с нач. VI в.; к концу века слав. племена начинают заселение Балканского п-ова. Резкое уменьшение населения Византийской империи вслед. эпидемий, регулярно опустошавших Средиземноморье с сер. VI до сер. VIII в., облегчило проникновение славян и др. народов из-за Дуная. В VII в. новые племена расселились на значительной территории в пределах Византийской империи (Мёзия, Фракия, Македония, Далмация, Истрия, Г., нек-рые районы М. Азии), сохраняя свои язык, быт и культуру. На территории Г. славянизации подверглись почти все внутриконтинентальные районы (исключая крупные города): север Македонии, Фессалия, Эпир, Пелопоннес. Ок. 610 г. Исидор Севильский считал Г. страной, подвластной славянам; Фома Пресвитер пишет о нападении славян на о-в Крит. С 642 г. славяне с Балкан совершали набеги в Юж. Италию, о чем имеется указание в «Истории» Павла Диакона (см.: Свод древнейших письменных известий о славянах. М., 1994. Т. 2).

Вместе с античной этнической и городской структурой исчезла и старая имперская адм. система. С VII в. К-полем контролировалась только узкая полоска морского побережья с опорными пунктами в Фессалонике, в Коринфе, в Афинах и на островах Эгейского м. Во внутренних областях образовывались независимые слав. племенные союзы и княжества - склавинии. В 658 г. одна из таких склавиний была подчинена имп. Константом II в результате военного похода.

Подверглась изменениям и церковная организация; к кон. VII в. мн. епархии прекратили существование. В VI Вселенском Соборе в 680-681 гг. принимал участие 21 епископ из Г.; в Трулльском Соборе 691-692 гг.- 15 епископов, др. представители клира не присутствовали. В VI-VIII вв. навсегда исчезли кафедры таких городов, как Амфиполь, Баргала, Дион, Ликостомий, Парфикополь, Фасос, Кесария Фессалийская, Эхин, Ламия, Митрополь, Фивы Фтиотидские, Анхиазм, Эвроя Эпирская, Коронея, Элатея, Мегара, Платеи, Скарфея, Танагра, Тегея, Феспии и др. В Нотициях Псевдо-Епифания наряду с 27 митрополитами из М. Азии в списке фигурируют только 5 митрополитов из Г., причем по большей части из сев. областей (Родопа, Гемимонт), к-рые находились ближе к К-полю и лучше контролировались византийцами. В 733 г. в результате конфликта между Римским престолом и визант. имп.-иконоборцем Львом III Исавром греч. епархии были временно переданы из-под юрисдикции Рима под упр. К-польского Патриархата и с тех пор стали частью Византийской Церкви.

В 727 г. население Г. и Кикладских о-вов подняло восстание против иконоборческого эдикта 726 г. имп. Льва Исавра. В период правления имп. Константина V в 746 г. в Г. и на близлежащих островах распространилась эпидемия чумы, занесенная из Сицилии и Калабрии. Из греч. городов особенно пострадал г. Монемвасия, к-рый, будучи уже тогда значительным торговым центром, имел обширные связи с Италией. К сер. VIII в. относится свидетельство, сохранившееся в трактате «О фемах» имп. Константина VII Багрянородного (913-959), о том, что «ославянился» весь Пелопоннес, сделался варварским, когда чума распространилась по всей ойкумене.

В IX-X вв. слав. расселение в Г. уже завершилось и на суше Византия постепенно восстанавливала свою власть. Важнейшей угрозой для Г. стали морские набеги арабов, как регулярного флота, так и пиратов, к-рые к этому времени господствовали на Средиземном м., захватили Сицилию, в 825 г. овладели Критом. Морская война в Эгеиде шла с переменным успехом, а постоянная угроза с моря приводила к запустению мн. островов и прибрежных районов Г. В 862 г. арабы разграбили Афон, в 872 г.- Ионические о-ва. В 880 г. от них пострадали Коринф, Патры и мн. районы Пелопоннеса, однако вслед за этим византийцы одержали морскую победу над арабами в Коринфском зал. В 904 г. араб. флот под предводительством принявшего ислам грека Льва Триполита захватил Атталию, а затем, прорвавшись в Эгейское и Мраморное моря, овладел Авидосом, Димитриадой и Фессалоникой. Разграбление Фессалоники нанесло серьезный ущерб визант. торговле в Эгейском м. и надолго сократило возможности византийцев в активном противостоянии арабам в регионе Г. В 911 г. визант. флот был уничтожен арабами в сражении у о-ва Самос. Неоднократные попытки визант. войска и флота вернуть Крит долгое время не приносили успеха. Лишь в 961 г. визант. экспедиция Никифора Фоки освободила остров, существенно уменьшив опасность вражеских вторжений в Эгейское м. и Г.

Византийская «Реконкиста»: VIII-XII вв.

Расширение греч. территорий, управляемых Византией, прежде утраченных вслед. слав. колонизации, началось в кон. VIII в. В 783 г. в поход против славян в Г. был отправлен логофет дрома Ставракий, прошедший с войском от Фессалоники до Пелопоннеса и с триумфом возвратившийся в столицу. Поход Ставракия упрочил влияние Византии в регионе, и, вероятно, спустя нек-рое время после этой экспедиции была создана новая визант. фема - Пелопоннес.

Визант. империя, сохраняя контроль над М. Азией, стала расширяться на Балканском п-ове. Известно, что имп. Никифор I (802-811), систематически ведя борьбу за подчинение славян в Македонии, переселял туда византийцев из разных малоазийских фем. На Пелопоннесе в период от вторжения славян и до 802 г. г. Патры не был под властью славян, являясь последним опорным пунктом империи на полуострове. В 805 г., при Никифоре I, вспыхнуло восстание славян на Пелопоннесе. Об осаде Патр славянами подробно повествуется в 49-й гл. трактата «Об управлении империей» имп. Константина VII Багрянородного. Победа осажденных связывается в нем с чудесным вмешательством ап. Андрея, покровителя города. Указание на это событие содержится также в синодальном послании патриарха Николая III Грамматика (1084-1111) к визант. имп. Алексею I Комнину (1081-1118), в к-ром речь идет о несправедливом желании императора лишить митрополию Патр привилегий, дарованных ей еще в нач. IX в. по случаю избавления города от «авар» (так в этом источнике именуются славяне), к-рые 218 лет владели Пелопоннесом и не признавали власти ромеев. В награду за победу имп. Никифор I возвел епархию Патр в ранг митрополии и подчинил ей епископов Мефоны, Лакедемона и Короны (в установлении имп. Льва VI (886-912) упомянута также Волена, или Олена), что неоднократно было подтверждаемо последующими императорами. Утверждение реальной власти империи на Пелопоннесе, по-видимому, относится к периоду после подавления восстания 805 г. С этого времени славяне перестают быть здесь господствующим этническим компонентом, хотя в нек-рых районах слав. поселения сохранялись до XIV в. Тем не менее в X в. и позже славяне еще играли большую роль на Балканах: Фракия и Македония были населены слав. племенами; население Фессалии, Аттики и Пелопоннеса постепенно становилось подданными империи. В горных районах Тайгета в Лаконии обитали 2 непокоренных слав. племени - мелинги и езериты.

На территории Г. постепенно были сформированы новые фемы: Пелопоннес, Никополь, Диррахий, Фессалоника, Македония, Стримон, Волерон, острова (Эгейского м.). Нотиции К-польского Патриархата VIII-IX вв. отражают возрастающую роль Г. в организации церковных структур в Византии: наряду с внесенными в список 27 митрополитами из М. Азии фигурируют 10 митрополитов из Г., включая юг региона - города Патры, Афины и Лариссу. При этом необходимо отметить, что возрождение церковной иерархии и соответственно городов в Г. показывает существенную трансформацию населения региона. В IX-XIII вв. появилось большое число новых церковных кафедр, неизвестных в позднеантичный период, в то время как древние кафедры оставались заброшенными. Среди новых поселений и церковных кафедр в Македонии - Кавала (Христополь), Великия, Девол, Драма, Водена (Эдесса), Элевферополь, Иерисс, Кесарополь, Китр (Пидна), Мелник, Ника, Полистил, Сервия, Сланица. В Родопе - Ксанфия, Дидимотих, Мосинополь, Перифеорий (Дат). В Фессалии - Доменик, Эзер, Кардикий, Стаги, Фавмак, Зитуний. В Эпире - Иоаннина (Янина), Левкада. В Ахайе - Амиклы, Арта, Авлон, Кеос, Навплий, Олена.

В XI-XII вв. в Г. происходило экономическое возрождение, гораздо более мощное, чем в М. Азии. Большие города Фессалоника, Коринф, Фивы успешно конкурировали с К-полем как торговые и производственные центры. Политический кризис Византии сер. XI в. и нашествие турок-сельджуков на М. Азию на рубеже XI и XII вв. непосредственно Г. не коснулись. В XII в. развитию портовых городов Г. способствовало общее оживление морской торговли в Вост. Средиземноморье. Г. экспортировала продукцию местной промышленности: шелк, производившийся в Коринфе и Фивах. Строились роскошные храмы и мон-ри. Нек-рые авторы (напр., митр. Афинский Михаил Хониат, рубеж XII и XIII вв.) сожалели о снижении культурного уровня древних городов, таких как Афины, но, вероятно, это само по себе указывает на повышение самосознания провинциальных интеллектуалов, к-рые обвиняли К-поль в удержании львиной доли богатства и славы. Много образованных людей проживали в то время в греч. городах, активно участвуя в местной адм. и духовной жизни. Талантливым учеником и другом Михаила Хониата был митр. Евстафий Фессалоникийский, знаток античной древности и богослов.

Упадок власти Византии на Балканах

Вместе с выгодами от торговли с Европой к кон. XI в. возросла и опасность западноевроп. экспансии в Византию, и прежде всего в Г. В 1081 г., воспользовавшись гражданской войной в Византии, из Италии в Г. предпринял вторжение норманнский герц. Роберт Гвискар. Норманны высадились в Эпире, захватили ряд областей северо-запада Г. и удерживали их 5 лет. Чтобы одолеть норманнов, имп. Алексей I Комнин заручился поддержкой венецианского флота, и взамен ему пришлось предоставить привилегии венецианским купцам, что дало Венеции возможность взять под свой контроль торговые пути в Эгейском м. Такие же привилегии были впосл. предоставлены Генуе и Пизе. В 1118-1122 гг. в результате попытки византийцев отменить торговые привилегии греч. побережье Ионического и Эгейского морей подверглось нападениям коалиции норманнов и итал. городов. В 50-х гг. XII в. отряды норманнов с Сицилии совершали налеты на центры греч. производства шелка и перевели часть мастерских в свое гос-во, положив конец визант. шелковой монополии. В 80-х гг. разгорелся новый конфликт между Византией и европейцами, ставший фатальным для судеб империи и ее греч. провинций. В 1182 г. произошел лат. погром в К-поле, во время к-рого были уничтожены итал. кварталы города, погибло много людей и имущества. В ответ на это Норманнское королевство организовало экспедицию в регион Эгейского м. В 1185 г., высадившись на побережье Македонии, норманны осадили, захватили и разграбили Фессалонику. Норманны были вскоре разгромлены византийцами при Мосинополе и Амфиполе и были вынуждены уйти из Македонии, но экспедиция показала уязвимость владений империи, и вскоре после этого началось завоевание Г. европ. крестоносцами и торговыми городами.

Раздробленность в Г. Латинские владения в XIII-XV вв.

С ослаблением могущества Византии территория Г. стала ареной борьбы различных сил, среди к-рых были купцы из Венеции, Генуи и Пизы, норманнские и франц. рыцари, испан. наемники из Каталанской компании, к-рых имп. Андроник II Палеолог (1282-1328) пригласил для борьбы с турками, и др. солдаты, в т. ч. выходцы из Сербии и Болгарии. В 1185 г. кор. Вильгельм II Сицилийский отторг у Византии Ионические о-ва, Кефалинию, Закинф и Итаку (с 1194 здесь правила династия Орсини).

В 1204 г. К-поль был взят и разграблен крестоносцами и на месте центральных регионов Византийской империи образовалась Латинская империя (Латинская Романия; 1204-1261). В течение неск. лет западноевроп. рыцари захватили значительную часть земель в Г., и здесь возникла целая система лат. гос-в и владений, к-рая, постепенно ослабевая и перемежаясь с греч. «реконкистой», существовала до кон. XV в. В Г. были созданы следующие лат. (франк.) гос-ва: Фессалоникийское королевство (1204-1224; основано Бонифацием Монферратским, располагалось в Юж. Македонии и Фессалии; завоевано Эпиром); Афинская сеньория (1205-1456; первоначально считалась вассальным владением Фессалоники; с 1260 герц-ство; завоевано османами в 1456); Ахейское (Морейское) княжество на Пелопоннесе (1205-1432; завоевано византийцами); герц-ство Архипелаг. В 1306-1522 гг. о-в Родос и архипелаг Додеканес принадлежали рыцарскому духовному ордену госпитальеров (иоаннитов). Помимо этих крупных гос-в на территории Г. было немало семейных держаний, таких как графства Водоницы и Салоны, обычно зависевшие от сеньоров Афин или Фив. Теоретически все владения латинян считались вассалами Латинской империи. Однако реальная власть лат. К-поля в Г. имела различные формы - от полного контроля до номинального сюзеренитета. Нередко поземельные, титульные и др. споры внутри лат. феодальной элиты приводили к военным конфликтам как между этими гос-вами, так и с Латинской империей. Политическая отчужденность лат. владений в Г. от лат. К-поля стала одной из причин быстрого ослабления Латинской империи и освобождения визант. столицы греками в 1261 г.

После 4-го крестового похода Венеция в Эгейском регионе удерживала купленный у Бонифация Монферратского о-в Крит (1206-1669), а также о-в Корфу (Керкира, 1207-1214, 1386-1797), важнейшие порты Юж. Пелопоннеса Корон и Модон (1207-1500). Постепенно Венеция расширила свои владения за счет важных крепостей Г. В разное время ей принадлежали Навплий (1389-1540), Аргос (1394-1463), Навпакт (Лепанто, 1407-1499), Монемвасия (1464-1540). С 1395 по 1402 г. венецианцы управляли Афинами. В 1209-1211 гг. Венеция установила протекторат над 3 ломбардскими сеньорами, правившими о-вом Эвбея (Негропонт), а с 1390 по 1470 г. включала остров в состав своих владений. Первоначально Венеция поощряла колониальные захваты, предпринимавшиеся отдельными патрицианскими семействами, предоставляя им право на собственные средства захватывать о-ва Эгеиды. Так, Марко Санудо основал герц-ство Архипелаг (1207-1566), включавшее наиболее значительные острова архипелага Киклады: Наксос, Парос, Фиру, Милос, Сифнос, Андрос (в 1207 передан во фьеф др. патрицию, Марино Дандоло). В 1207 г. Лемнос захватил Филокало Навагайозо, и до 1277-1279 гг. остров оставался во владении его потомков, после чего вновь перешел под власть Византии вместе с Кеей, Серифосом, Фирой. Еще одной островной династией стал род Гизи, завоевавший в 1207 г. Сев. Спорады (Скирос, Скиафос и Скопелос), а также Тинос и Миконос. О-вом Кифира до 1363 г. владел род Веньеров.

Генуэзцы, не являясь участниками 4-го крестового похода, заключили договор с имп. Михаилом VIII Палеологом, что облегчило им проникновение на визант. территории и рынки. В Эгейском м. генуэзцам принадлежали о-в Хиос (1346-1566) и г. Фокея с месторождениями квасцов. Генуэзская фамилия Гаттилузи правила о-вами Лесбос (Митилина; 1355-1462), Фасос (с 1427), Лемнос (с 1453/56), Самофракия и Имброс (1409-1456), а также г. Энос на фракийском побережье (с 1383).

На Ионических о-вах с 1357 г. установилось господство неаполитанского рода Токко. Основатель династии Леонардо I в 1362 г. стал сеньором Левкады и Водицы. Один из его преемников, Карло I, установив свою власть в Янине, в 1415 г. получил титул деспота от визант. имп. Мануила II Палеолога и владел им до того, как город был завоеван османами в 1430 г. Захватив в 1363 г. Арту, он воссоздал под лат. владычеством Эпирское гос-во, просуществовавшее также до его завоевания османами в 1449 г. Токко признавали суверенитет Венеции, и ей в 1482 г. отошли их последние владения - Ионические о-ва.

Покорение Пелопоннеса крестоносцами происходило неравномерно. Равнинные области сев.-зап. части были вынуждены уступить завоевателям. В Андравиде, не имевшей оборонительных укреплений, жители встретили их даже с крестами и иконами. Но и укрепленные города, такие как Патры, Коринф, Аргос и др., сдавались после первого же штурма. Однако в горных, юго-вост. районах Пелопоннеса крестоносцы натолкнулись на серьезное сопротивление. В Аркадии произошла битва близ Капсикии, закончившаяся поражением греков, но, по выражению хрониста, «это была единственная битва, которую греки дали в эпоху подчинения Мореи франками». Основным и постоянным очагом сопротивления стали области, населенные слав. племенами,- обширные горные районы Тайгета, где обитали мелинги и езериты. И через 50 лет с момента появления крестоносцев в Морее юго-вост. часть полуострова продолжала оставаться независимой. В 1248 г. деспотат Монемвасия должен был сдаться, но к тому времени Никейская империя обрела силы для отвоевания визант. столицы.

Возрождение Византии: XIII-XV вв.

Центрами греч. сопротивления лат. завоеванию региона были деспотаты Эпир и Монемвасия (помимо Никейской империи в сев.-зап. части М. Азии и Трапезундской империи в Юж. Причерноморье).

Фессалоникийское королевство попало под власть Эпирского царства в 1224 г., в 1246 г. и Фессалоника, и Эпир были завоеваны Никейской империей. В борьбе за восстановление Византии успех Никейской империи предопределили значительные экономические ресурсы, близость к К-полю, победы над соперниками. В 1259 г. в битве при Пелагонии никейские войска разгромили союзную армию эпирских правителей и морейского князя, наиболее сильного из государей Латинской Романии. В 1261 г. никейский имп. Михаил VIII Палеолог (1261-1282), родоначальник новой визант. династии, почти без сопротивления занял К-поль и вновь провозгласил его столицей Византии. Латинская Романия прекратила существование.

В 1262 г. ахейский кн. Гийом II Виллардуэн вынужден был за свое освобождение из плена уступить новому визант. императору 3 укрепленных цитадели - Мистру, Монемвасию и Майну, тем самым открывая путь для восстановления греч. власти на части Пелопоннеса. В процессе отвоевания Пелопоннеса, а затем и всего Балканского п-ова у франков Мистра играла роль основного опорного пункта Византии. В 60-70-х гг. XIII в. имп. Михаил VIII завоевал Фессалию, Эвбею, крепости Авлон и Диррахий в Эпире. В 1262 г. в переданных византийцам районах Пелопоннеса был образован Морейский деспотат, признававший сюзеренитет к-польских Палеологов, но управлявшийся самостоятельно отдельными представителями этой династии. Начальный период истории Мореи - почти непрерывные войны между греками и франками. Первым из полномочных правителей (кефали́) Мистры стал представитель знатного визант. рода Кантакузинов, отец буд. имп. Иоанна VI (1341-1354). При следующем правителе - Андронике Палеологе Асене (ок. 1294-1321) под управление Мистры была собрана значительная часть территории и крепостей Пелопоннеса. Под властью лат. Ахейского княжества остались Патры, Велигости, Востица и Халандрица. Следующим правителем был назначен вел. доместик Иоанн Кантакузин, к-рый воспринял это назначение как ссылку, однако в 1349 г. отправил в Мистру младшего сына Мануила. С этого момента и до тур. завоевания в 1460 г. Мистра и пров. Морея управлялись членами царствующего дома (сыновьями императора или его братьями). Дискуссионным остается вопрос о статусе деспотата в составе Византийской империи. Внешнеполитическое положение Мистры в кон. XIV в. было трудным из-за вмешательства Венеции в ее внутренние дела и осложнялось тур. экспансией. В 1397 г., стремясь лишить деспота Мистры возможности оказать помощь осажденному К-полю, тур. султан Баязид отправил на Пелопоннес 60-тысячное войско Якуб-паши и Тимурташа. После разграбления страны турки удалились в Фессалию, но деспот Феодор Палеолог продал Мистру и др. владения в Морее (Коринф, Калаврита) ордену госпитальеров. Однако разгром турок под Анкарой армией Тимура 28 июля 1402 г. изменил положение дел. Феодор Палеолог вернулся в Мистру и отдал полученные за свои земли деньги. После смерти Феодора в 1407 г. правителем Мистры был назначен его сын Феодор II, вслед за к-рым в Мистру прибыл его опекун Мануил Франкопул, в 1415 г. область посетил и имп. Мануил II (1391-1425), к-рый прожил здесь год, что показывает общий рост значения Пелопоннеса в визант. политике. К этому времени относится записка с проектом реформ, поданная Мануилу визант. философом Георгием Гемистом Плифоном, к-рый жил в Мистре в 1407-1452 гг. По проекту Плифона началась постройка «Гексамилиона» - истмийской стены на Коринфском перешейке. После отъезда императора в Морее оставался его соправитель Иоанн, к-рый успешно боролся с наваррцами и ахейским кн. Чентурионе. Однако восшествие на тур. престол Мурада II положило конец относительной стабилизации внешнеполитического положения Византии и Мореи. В мае 1423 г. в Морею было послано войско Турхан-бега. Истмийская стена была взята янычарами штурмом и разрушена, полуостров разграблен. Однако после ухода турок Мистра развила широкую территориальную экспансию. Вспыхнула длительная война между греками Мистры и Эпирским гос-вом Карла Токко. Войска Токко были разбиты в битве при Эхинадах, и имп. Иоанн VIII Палеолог осаждал их столицу Кларенцу. В 20-х гг. XV в. в Морею постепенно перебиралось все больше членов правящей династии Палеологов. Имп. Иоанн VIII часто посещал Мистру. Младший из сыновей Мануила II Константин Драгаш (буд. последний визант. имп. Константин XI) стал правителем Кларенцы, Востицы, почти всей Мессении; его брат Фома (отец Софии Палеолог, буд. вел. княгини Московской) получил во владение земли в Аркадии. Со временем весь Пелопоннес, за исключением венецианских колоний в Мессении и Арголиде, перешел под власть греков. Константин взял Афины, захватил всю континентальную Г. вплоть до Пинда. Однако Морею стали раздирать междоусобные распри между братьями Палеологами - Феодором II, Константином XI, Фомой и Димитрием, осложненные тур. вмешательством, закончившиеся разгромом войск Константина султаном Мурадом на Истме и опустошением страны в 1446 г. После этого поражения Константин сохранил за собой только Мистру, обязавшись в качестве тур. вассала платить со своих земель налог (харадж). Через год после этого унизительного соглашения в Мистре Константин был венчан на царство и на каталанских триерах отправился в К-поль. Последний период истории визант. Мистры до 1460 г.- это время анархии (особенно после падения К-поля в 1453), непрерывных междоусобных войн и последовательной утраты всех оставшихся владений.

Значительную роль в Г. играло Ахейское княжество, к-рое наряду с Афинским герц-ством в период своего расцвета в XIII в. стало центром распространения франц. средневек. культуры в Г. После того как в 1277 г. правившая в Ахейском княжестве династия Виллардуэнов пресеклась, власть над ним перешла к Анжуйской династии, к-рая владела также Сицилией и значительной частью Юж. Италии. В последующие годы непосредственным владельцем княжества стал Карл I Анжуйский, кор. Неаполя и Сицилии (1266-1285), к-рый предпринимал честолюбивые попытки создать на базе Мореи большую империю на Востоке. Однако восстание на Сицилии в 1282 г. (т. н. сицилийская вечеря) сорвало его планы и заставило обратиться за помощью к эпирскому деспоту. К кон. XIV в. большая часть Ахейского княжества была присоединена к Морейскому деспотату.

Герц-ство Афинское просуществовало под властью франк. правителей до 1311 г., когда против герц. Вальтера де Бриенна восстала наемная каталонская пехота. Происходившие из сев.-вост. Испании наемники-каталонцы, образовавшие Каталанскую компанию, первоначально служили имп. Андронику II, но затем, выйдя из-под контроля византийцев, опустошили Фракию, Македонию, афонские мон-ри. Захватив Афины, каталонцы признали верховную власть арагоно-сицилийских королей, официально ввели каталанский язык и создали свои органы управления. В 1379 г. их ослабили набеги очередных банд наемников, на этот раз выходцев из Наварры, разорявшие Зап. Грецию в 1376-1404 гг.; в 1387 г. каталонцы были вынуждены уступить афинский Акрополь флорентийскому правителю Коринфа.

Визант. возвращение в Сев. Грецию при первых Палеологах было недолговременным. В сер. XIV в. гражданская война в Византии и социальное движение, вылившееся в восстание «зилотов» в Фессалонике в 1342 г., опустошительная война с наемниками, затем серб. наступление Стефана IV Душана (1331-1355) на визант. владения в Сев. Греции и, наконец, тур. вторжение свели на нет успехи, достигнутые византийцами в кон. XIII в. Весьма сложной была история Фессалоники в этот период. В 1224 г. эпирский деспот Феодор Комнин Дука захватил город, и он стал частью Эпирского деспотата, пока в 1246 г. не перешел к никейскому имп. Иоанну III Ватацу. В 1308 г. Каталанская компания неудачно осаждала Фессалонику. В 1320 г. город был центром политического противостояния между претендентами на визант. престол Андроником II и Андроником III. В 1334 и 1341 гг. Фессалоника отбивала наступление сербов, к-рые также не смогли овладеть ею. В 1342-1349 гг. город находился под упр. «зилотов» - вождей местного городского восстания. Османы напали на Фессалонику осенью 1383 г., и в 1387 г. город, находившийся почти в постоянной осаде, пал. Однако после сражения при Анкаре в 1402 г., когда турки были разбиты Тимуром, византийцы захватили власть над Фессалоникой и установили деспотат, как в Морее. Но в 1423 г. деспот Андроник сдал город Венеции, к-рая согласилась соблюдать права и привилегии жителей. Султан Мурад II взял город 29 марта 1430 г. после короткой осады.

К нач. XV в. главными владениями Византии оставались К-поль с ближайшими предместьями и Мистра на Пелопоннесе. Завоевание Мореи, означавшее занятие территории всей Г. турками-османами, произошло со сдачей Мистры 30 мая 1460 г. Факт добровольной сдачи Мистры контрастирует с ожесточенным сопротивлением, к-рое оказали туркам др. города и крепости Мореи (Флиос, Акова, Астрос, Гревенон, Калаврита, Салменикон, Каритена, Гардики, Кастрица), взятые приступом после ожесточенного сопротивления, население их было вырезано или продано в рабство. Тур. завоевание положило конец существованию многонационального конгломерата, образовавшегося в Г. в XIII-XV вв. Позднее нек-рые греч. острова продолжили независимое существование, частично при венецианском покровительстве.

Иллюстрации:

Христианство в Греции (Нач. XXI в.);

Ареопаг в Афинах - место проповеди ап. Павла;

Остатки визант. базилики в Коринфе;

Ковчег с честной главой ап. Андрея Первозванного в соборе ап. Андрея в Патрах;

Греция в I - V вв.;

Разграбление Фессалоники арабами в 904 г. Миниатюра из Хроники Иоанна Скилицы. XII в. (Matrit. gr. 2. Fol. 111v);

Стены Фессалоники визант. эпохи;

Греция в VII - XV вв.;

Монета с изображением Бонифация Монферратского. 1204-1207 гг.;

Крепость Мистра;

Мануил II Палеолог с семьей. Миниатюра из рукописи сочинений Дионисия Ареопагита. 1403 г. (Париж, Лувр. Ms. Ivoires A 53).

Дополнителная литература:

Fallmerayer J. Ph. Geschichte der Halbinsel Morea während des Mittelalters. Stuttg.; Tüb., 1830-1836. 2 Thl. Hildesheim, 19652;

Hertzberg G. F. Die Geschichte Griechenlands unter der Herrschaft der Römer. Halle, 1866-1875. 3 Bde;

Васильев А. Славяне в Греции // ВВ. 1898. Т. 5. С. 404-438, 626-670;

Harnack A. Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Lpz., 1902;

Dvornik F. La vie de S. Grégoire le Décapolite et les Slaves Macédoniens au IXe siècle. P., 1926;

Zakythinos D. Le despotat grec de Morée. Vol. 1: Histoire politique. P., 1932; Vol. 2: Vie et institutiones. P., 1953;

idem. Οἱ Σκλάβοι ἐν ῾Ελλάδι. ᾿Αθῆναι, 1945; idem. ῾Η Βυζαντινὴ ῞Ελλας. ᾿Αθῆναι, 1965;

Ранович А. Вост. провинции Римской империи в I-III вв. М.; Л., 1949;

Charanis P. The Chronicle of Monemvasia and the Question of the Slavonic Settlements in Greece // DOP. 1950. Vol. 5. P. 139-166;

idem. Hellas in the Greek Sources of the VI, VII and VIII Cent. // Late Classical and Mediaeval Studies in Honor of A. M. Friend. Princeton; N. Y., 1955. P. 161-176;

idem. On the Demography on Medieval Greece: A Problem Solved // Balkan Studies. 1979. Vol. 20. P. 193-218;

Bon A. Le Péloponnèse Byzantine jusqu'en 1204. P., 1951;

idem. La Morée franque: Rech. hist., topograph. et archéol. sur la principauté d'Achaïe (1205-1430). P., 1969;

Philippson A. Die griechischen Landschaften. Fr. a./M., 1950-1959. 4 Bde;

Медведев И. П. Мистра. Л., 1973; Setton K. M. Athens in the Middle Ages. L., 1975;

Cheetham N. Mediaeval Greece. New Haven, L., 1981;

Spicer J. M. La ville en Grèce du IIIe au VIIe sièc. // Villes et peuplement dans l'Illyricum protobyzantin. R., 1984. P. 315-340;

Wellas M. P. Das westliche Kaiserreich und das lateinische Königreich Thessalonike. Athena, 1987.

Авторы статьи: Курышева М.А., Попов И.Н.

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