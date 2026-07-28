ГРЕЧКО АНДРЕЙ АНТОНОВИЧ

Андрей Антонович Гречко родился 4 (по новому стилю — 17) октября 1903 года в слободе Голодаевка Области Войска Донского (ныне — село Куйбышево Ростовской области). По национальности украинец.

Жена — Гречко Клавдия Владимировна (1907-1990), работала учительницей. Дочь — Татьяна Андреевна Гречко (1927-2002). Внучки — Ирина Андреевна (1947-1978) и Клавдия Андреевна (1947-1993) Гречко. Все они похоронены на Новодевичьем кладбище.

В 1919 году добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Участвовал в боях Гражданской войны , будучи красноармейцем в 11-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии , бойцом революционного казачьего отряда под командованием М. В. Кривошлыкова, бойцом батальона ЧОН в Таганроге. Принимал активное участие в ликвидации анархистских формирований на Украине, разгроме националистических движений на Северном Кавказе.

После окончания Гражданской войны Гречко был направлен на Крымские кавалерийские курсы имени ВЦИК, затем учился в Таганрогской кавалерийской школе Северо-Кавказского военного округа. В 1926 году окончил Северо-Кавказскую горскую национальную кавалерийскую школу, после чего служил на командных должностях в кавалерийских частях. С мая 1938 года Гречко командовал 62-м кавалерийским полком, а в октябре 1938 года был начальником штаба Особой кавалерийской дивизии Белорусского особого военного округа. Участвовал в польском походе Красной Армии 1939 года.

В 1941 году Гречко окончил Военную академию Генерального штаба, после чего некоторое время продолжал службу в Генштабе. В июле 1941 года по личной просьбе он был направлен в действующую армию на должность командира 34-й кавалерийской дивизии. Под его командованием дивизия участвовала в боевых действиях к югу от Киева и сражалась на Левобережной Украине вплоть до начала 1942 года. 9 ноября 1941 года Гречко было присвоено звание генерал-майора.

18 января 1942 года Гречко был назначен командиром 5-го кавалерийского корпуса Южного фронта. Под его командованием подразделения корпуса принимали участие в Барвенково-Лозовской наступательной операции, завершившейся победой советских войск. С 12 марта 1942 года он командовал оперативной группой войск Южного фронта, сражавшейся в Донбассе с наступающими частями вермахта.

С апреля по сентябрь 1942 года Гречко командовал 12-й армией, участвовавшей в боях на Ворошиловградском направлении и битве за Кавказ . В сентябре 1942 года он был назначен командующим 47-й армией, которая защищала подступы к Новороссийску, сорвав планы немецкого командования захватить и использовать для своих целей этот стратегически важный морской порт. В первых числах октября части армии успешно провели операцию по разгрому 3-й пехотной румынской дивизии и нанесли тяжёлые потери частям 19-й пехотной румынской дивизии.

19 октября 1942 года Гречко был назначен командующим 18-й армией, которая под его руководством успешно остановила наступление немецких войск на Кавказ и ликвидировала Семашскую группировку противника, пытавшуюся прорваться в Закавказье.

С 5 января 1943 года командовал 56-й армией. Гречко успешно руководил действиями частей армии при прорыве немецкой обороны на подступах к Краснодару, во время Краснодарской и Новороссийско-Таманской наступательных операций. 28 апреля 1943 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. С 16 октября по 15 декабря 1943 года он занимал должность заместителя командующего войсками Воронежского (с 20 октября 1943 года — 1-го Украинского) фронта. 9 октября 1943 года ему было присвоено звание генерал-полковника.

15 декабря 1943 года Гречко принял командование 1-й гвардейской армией. Под его руководством армейские части успешно действовали во время Житомирско-Бердичевской , Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской , Восточно-Карпатской операциях, выйдя к Государственной границе СССР и вступив на территорию Чехословакии. В январе 1945 года армия Гречко, обойдя с севера горы Высокие Татры, прорвалась в район города Моравска-Острава . 30 апреля 1945 года этот город был освобождён частями 1-й гвардейской армии во взаимодействии с 38-й армией. В мае 1945 года армия Гречко участвовала в Пражской наступательной операции .

После окончания войны Гречко был назначен командующим войсками Киевского военного округа. 3 августа 1953 года ему было присвоено звание генерала армии. С того же года Гречко командовал Группой Советских войск в Германии. 11 марта 1955 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза . В ноябре 1957 года Гречко был переведён в центральный аппарат Министерства обороны СССР на должность первого заместителя министра обороны — Главнокомандующего Сухопутными войсками. В 1960-1967 годах занимал должность первого заместителя министра обороны СССР — командующего Объединёнными вооружёнными силами стран — участниц Варшавского договора.

12 апреля 1967 года Гречко был назначен министром обороны СССР вместо скончавшегося Маршала Р. Я. Малиновского . Внёс большой вклад в укрепление обороноспособности Советского Союза. Министерство обороны СССР, которое Маршал Гречко возглавлял девять лет, руководило вводом советских войск в Чехословакию (1968 год), военными действиями во время пограничного конфликта на острове Даманском (1969 год), работой советских военных частей и советников во время Вьетнамской и арабо-израильских войн.

Под руководством Гречко было осуществлено массовое перевооружение армии и флота на новое поколение боевой техники, проводились масштабные стратегические учения. Срок действительной срочной службы сократился с 3 до 2 лет, был введён институт прапорщиков и мичманов взамен института старшин. Большое внимание Гречко уделял развитию системы военного образования — было открыто большое количество военных учебных заведений, сформированы учебные дивизии, образованы окружные учебные центры. Внёс большой вклад в развитие армейского спорта, при его поддержке для ЦСКА были построены новый стадион (ныне — имени Г. И. Федотова), манеж, база и ряд других спортивных сооружений клуба. В 1971 году по его заданию киноматографисты киностудии имени М. Горького сняли фильм «Офицеры», по свидетельствам, известная фраза: «Есть такая профессия — Родину защищать» - была сказана именно Маршалом Гречко. Являлся одним из авторов (наряду с К. С. Москаленко , М. В. Захаровым, А. А. Епишевым) разгромной рецензии на книгу Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления», затормозившей её выход в свет.

Помимо военной и государственной деятельности, Гречко активно занимался военно-научной работой. Он был председателем редакционных комиссий таких крупных научных трудов, как «История Второй Мировой войны 1939-1945 гг.» и «Советская Военная Энциклопедия», опубликовал научно-теоретический труд «Вооружённые Силы Советского государства».

В 1952-1961 годах Гречко избирался кандидатом в члены ЦК КПСС, в 1961-1973 годах — членом ЦК КПСС, а с апреля 1973 года был членом Политбюро ЦК КПСС . Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го и 9-го созывов.

Умер 26 апреля 1976 года. Похоронен в некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.