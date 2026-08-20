«ГРЕЧЕСКОЕ ЧУДО»

«ГРЕЧЕСКОЕ ЧУДО» - культурный переворот в Греции , начавшийся в эпоху архаики и последующий расцвет культуры в классическую эпоху (VIII-V века до н.э.).

Термин был введен в науку французским исследователем Э. Ренаном (XIX в.). Содержание культурного переворота: возникновение и необыкновенный расцвет науки и философии ( Фалес Милетский , Эмпедокл , Пифагор , Гераклит etc.), литературы ( Гесиод , лирики Архилох и Феогнид, Алкей и Сапфо, Анакреонт и Пиндар, баснописец Эзоп etc.), искусства (архитектуры, скульптуры и вазописи). «Греческое чудо» определило культурный облик античности, как полис – политический и социальный.

О предпосылках «греческого чуда» дискуссия в науке шла со второй половины XIX в.; выдвигались и опровергались самые разные причины – от исключительной одаренности, якобы присущей грекам, до указаний на то, что в Древней Греции в отличие от Востока жрецы не имели монополии на знания и т.п. Большинство исследователей склонны объяснять «греческое чудо» сочетанием многих обстоятельств: сыграли свою роль и географический фактор, и климат, и распространение железа, создавшее материальную базу для развития культуры, и своеобразная система ценностей. Грекам была свойственна вера в творческие силы личности, их отличала активная жизненная позиция, установка на то, чтобы собственными усилиями добиваться улучшения жизни. И в то же время в мироощущении эллинов существовала мрачная, трагическая черта, рождавшая обостренное восприятие действительности. Это сочетание трагизма и оптимистической веры в человека создало уникальный «пессимизм силы» (выражение Ф. Ницше). Сыграло свою роль и античное рабство : рабский труд высвободил для граждан досуг (греч. σχολή) – свободное время, которое греки использовали для занятия творческой и умственной деятельностью. Некоторые ученые полагают важнейшей предпосылкой «греческого чуда» агональный дух, т.е. дух соревнования, соперничества и состязательности, который пронизывал древнегреческое общество сверху донизу, затрагивая практически все стороны частной и общественной жизни. Внешними проявлениями агонального духа были всевозможные состязания: атлетические и музические, театральные и поэтические, научная полемика, и состязание в судебном процессе, соревнования в различных видах профессиональной деятельности и даже конкурсы красоты.