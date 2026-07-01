ГРЕЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1862
ГРЕЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1862 года - массовые выступления, приведшие к значительным политическим изменениям в Греции.
Тяжёлое экономическое состояние Греции в начале 1860-х годов, высокое налоговое обложение населения, избирательные махинации правящей клики, отсутствие демократических свобод вызвали в Греции в 1862 году массовое революционное движение. В начале 1862 года произошли восстания в Навплионе, Аргосе, Триполисе и других городах. К осени 1862 года движение охватило всю Акарнанию. 22 октября восстали Афинский гарнизон и жители столицы. 23 октября в Афинах создано Временное правительство, которое объявило о низложении греческого короля Оттона из династии Виттельсбахов и созвало Национальное собрание для выработки новой конституции и выборов нового монарха. Великобритания, обещав передать Греции Ионические острова (с 1815 года под британским протекторатом), смогла навязать своего кандидата на греческий престол - датского принца Вильгельма Георга из дома Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургов, родственника британского монарха. Национальное собрание избрало его королём, и в 1863 году он вступил на греческий престол под именем Георга I. В том же году Греции были переданы Ионические острова. В конце 1864 года принята новая конституция, по которой было расширено избирательное право; высшим представительным органом Греции стал однопалатный парламент. Его члены избирались на основе прямого тайного голосования, в котором могло участвовать только мужское население; вводился ценз оседлости, равный двум годам. Были расширены права местного самоуправления, декларировалась свобода прессы.