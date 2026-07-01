ГРЕЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1862

ГРЕЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1862 года - мас­со­вые вы­сту­п­ле­ния, при­вед­шие к зна­чи­тель­ным по­ли­тическим из­ме­не­ни­ям в Гре­ции.

Тя­жё­лое эко­но­мическое со­стоя­ние Гре­ции в начале 1860-х годов, вы­со­кое на­ло­го­вое об­ло­же­ние на­се­ле­ния, из­би­ра­тель­ные ма­хи­на­ции пра­вя­щей кли­ки, от­сут­ст­вие де­мо­кра­тич еских сво­бод вы­зва­ли в Гре­ции в 1862 году мас­со­вое ре­во­люционное дви­же­ние. В начале 1862 года про­изош­ли вос­ста­ния в На­вплио­не, Ар­го­се, Три­по­ли­се и других го­ро­дах. К осе­ни 1862 года дви­же­ние ох­ва­ти­ло всю Акар­на­нию. 22 октября вос­ста­ли Афин­ский гар­ни­зон и жи­те­ли сто­ли­цы. 23 октября в Афи­нах соз­да­но Временное пра­ви­тель­ст­во, ко­то­рое объ­я­ви­ло о низ­ло­же­нии греческого ко­ро­ля От­то­на из ди­на­стии Вит­тельс­бахов и со­зва­ло Национальное со­б­ра­ние для вы­ра­бот­ки но­вой кон­сти­ту­ции и вы­бо­ров но­во­го мо­нар­ха . Ве­ли­ко­бри­та­ния, обе­щав пе­ре­дать Гре­ции Ио­ни­че­ские острова (с 1815 года под британским про­тек­то­ра­том), смог­ла на­вя­зать сво­его кан­ди­да­та на греческий пре­стол - датского прин­ца Виль­гель­ма Ге­ор­га из дома Шлез­виг-Голь­штейн-Зон­дер­бург-Глюксбургов, род­ст­вен­ни­ка британского мо­нар­ха. Национальное со­б­ра­ние из­бра­ло его ко­ро­лём, и в 1863 году он всту­пил на греческий пре­стол под име­нем Ге­ор­га I. В том же го­ду Гре­ции бы­ли пе­ре­да­ны Ио­ни­че­ские острова. В конце 1864 года при­ня­та но­вая кон­сти­ту­ция, по ко­то­рой бы­ло рас­ши­ре­но из­би­рательное пра­во; выс­шим пред­ста­вительным ор­га­ном Гре­ции стал од­но­па­лат­ный пар­ла­мент. Его чле­ны из­би­ра­лись на ос­но­ве пря­мо­го тай­но­го го­ло­со­ва­ния, в ко­то­ром мог­ло уча­ст­во­вать толь­ко муж­ское на­се­ле­ние; вво­дил­ся ценз осед­ло­сти, рав­ный двум го­дам. Бы­ли рас­ши­ре­ны пра­ва ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, дек­ла­ри­ро­ва­лась сво­бо­да прес­сы.

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