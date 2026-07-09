ГРЕЧЕСКАЯ НАРО ДНО-ОСВОБОД И ТЕЛЬНАЯ АРМИЯ (ЭЛАС)

Воо­руженные си­лы Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния в Гре­ции в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны.

Со­з­да­на по ре­ше­нию ЦК Гре­че­ско­го на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­но­го фрон­та (ЭАМ) в дек. 1941 на ба­зе дей­ст­во­вав­ших в Гре­ции пар­ти­зан­ских от­ря­дов. В уч­ре­дит. дек­ла­ра­ции (16.2.1942) ука­зы­ва­лось, что цель ЭЛАС – ос­во­бо­ж­де­ние стра­ны от не­мец­ко-фа­ши­ст­ских ок­ку­пан­тов , за­щи­та за­вое­ва­ний на­ро­да и его сво­бод. 2.5.1943 соз­да­но Гл. ко­ман­до­ва­ние ЭЛАС, в ко­то­рое во­шли С. Са­ра­фис, А. Ве­лу­хио­тис и А. Дзи­мас. К осе­ни 1943 ЭЛАС ос­во­бо­ди­ла зна­чит. часть тер­ри­то­рии кон­ти­нен­таль­ной Гре­ции, к кон­цу окт. 1944 (чис­лен­ность ЭЛАС: 77 тыс. сол­дат и офи­це­ров на дей­ст­вит. служ­бе, 50 тыс. ре­зер­ви­стов, 6 тыс. че­ло­век в нац. ми­ли­ции) – поч­ти всю тер­ри­то­рию Гре­ции. По­сле воо­руж. вме­ша­тель­ст­ва в дек. 1944 брит. войск во внутр. борь­бу в Гре­ции (см. в ст. Гра­ж­дан­ская вой­на в Гре­ции 1946–49) по ус­ло­ви­ям Вар­киз­ско­го со­гла­ше­ния 1945 ЭЛАС 28.2.1945 бы­ла рас­фор­ми­ро­ва­на.

Иллюстрации:

ЭЛАС. Архив БРЭ.

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