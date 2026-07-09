ГРЕЧЕСКАЯ НАРО ДНО-ОСВОБОД И ТЕЛЬНАЯ АРМИЯ (ЭЛАС)
Вооруженные силы Движения Сопротивления в Греции в годы 2-й мировой войны.
Создана по решению ЦК Греческого национально-освободительного фронта (ЭАМ) в дек. 1941 на базе действовавших в Греции партизанских отрядов. В учредит. декларации (16.2.1942) указывалось, что цель ЭЛАС – освобождение страны от немецко-фашистских оккупантов, защита завоеваний народа и его свобод. 2.5.1943 создано Гл. командование ЭЛАС, в которое вошли С. Сарафис, А. Велухиотис и А. Дзимас. К осени 1943 ЭЛАС освободила значит. часть территории континентальной Греции, к концу окт. 1944 (численность ЭЛАС: 77 тыс. солдат и офицеров на действит. службе, 50 тыс. резервистов, 6 тыс. человек в нац. милиции) – почти всю территорию Греции. После вооруж. вмешательства в дек. 1944 брит. войск во внутр. борьбу в Греции (см. в ст. Гражданская война в Греции 1946–49) по условиям Варкизского соглашения 1945 ЭЛАС 28.2.1945 была расформирована.
Иллюстрации:
ЭЛАС. Архив БРЭ.