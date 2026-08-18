ГРЕЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ

ГРЕЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ, Палатинская антология (лат. Anthologia Graeca, Anthologia Palatina) - Собрание античных и средневековых эпиграмм, составленное около 900 года византийским грамматиком Константином Кефалой.

Греческая (Палатинская) антология получила название от библиотеки Палатината в Гейдельберге, где хранилась ее единственная рукопись. В ее состав входит около 3700 эпиграмм, принадлежащих различным авторам, среди которых Агафий, Асклепиад Самосский, Антипатр Сидонский, Антипатр из Фессалоник, Гедил, Каллимах , Леонид из Тарента, Лукиан , Мелеагр из Гадары, Носсис, Посейдипп, Феокрит. Кефала включил в свою антологию собрания, созданные Мелеагром Гадарским (I в. до н.э.), Филиппом Солунским (I в. до н.э. – I в. н.э.) и Агафием Миринейским (VI в. н.э.) и дополнил их надписями на христианских надгоробиях, записанные им во время путешествий по Малой Азии и Греции. Эпиграммы сначала распределялись по четырем группам (любовные, посвятительные, надгробные, эпидейктические), затем переписчики распределили его по 15 книгам. Состав антологии крайне разнороден, она содержит как подлинные шедевры жанра эпиграммы, так и заурядные и посредственные стихотворения.

Издания и переводы :

The Greek Anthology with an English Translation by W. R. Paton. Vols. I-V. London, 1916-1918 (Loeb Classical Library);

Anthologie grecque. Première partie: Anthologie Palatine / Ed. P. Waltz et al. Vol. 1-… (Budé);

Греческая эпиграмма / Под ред. Ф. Петровского. М., 1960;

Греческая эпиграмма / Сост. Н. А. Чистякова. М., 1993;

Эпиграммы «Греческой антологии» / Под ред. и с коммент. М. Гаспарова и Ю. Шульца. М., 1999.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев