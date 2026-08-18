ГРЕЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ
ГРЕЧЕСКАЯ АНТОЛОГИЯ, Палатинская антология (лат. Anthologia Graeca, Anthologia Palatina) - Собрание античных и средневековых эпиграмм, составленное около 900 года византийским грамматиком Константином Кефалой.
Греческая (Палатинская) антология получила название от библиотеки Палатината в Гейдельберге, где хранилась ее единственная рукопись. В ее состав входит около 3700 эпиграмм, принадлежащих различным авторам, среди которых Агафий, Асклепиад Самосский, Антипатр Сидонский, Антипатр из Фессалоник, Гедил, Каллимах, Леонид из Тарента, Лукиан, Мелеагр из Гадары, Носсис, Посейдипп, Феокрит. Кефала включил в свою антологию собрания, созданные Мелеагром Гадарским (I в. до н.э.), Филиппом Солунским (I в. до н.э. – I в. н.э.) и Агафием Миринейским (VI в. н.э.) и дополнил их надписями на христианских надгоробиях, записанные им во время путешествий по Малой Азии и Греции. Эпиграммы сначала распределялись по четырем группам (любовные, посвятительные, надгробные, эпидейктические), затем переписчики распределили его по 15 книгам. Состав антологии крайне разнороден, она содержит как подлинные шедевры жанра эпиграммы, так и заурядные и посредственные стихотворения.
Издания и переводы:
The Greek Anthology with an English Translation by W. R. Paton. Vols. I-V. London, 1916-1918 (Loeb Classical Library);
Anthologie grecque. Première partie: Anthologie Palatine / Ed. P. Waltz et al. Vol. 1-… (Budé);
Греческая эпиграмма / Под ред. Ф. Петровского. М., 1960;
Греческая эпиграмма / Сост. Н. А. Чистякова. М., 1993;
Эпиграммы «Греческой антологии» / Под ред. и с коммент. М. Гаспарова и Ю. Шульца. М., 1999.
Автор статьи: А.Д. Пантелеев