Греч, Николай Иванович (03[14]. 08.1787, Санкт-Петербург ‒ 12[24].01.1867, Санкт-Петербург) \

Греч, Николай Иванович (03[14]. 08.1787, Санкт-Петербург — 12[24].01.1867, Санкт-Петербург) — русский журналист, филолог, мемуарист. Из дворян. Окончил Юнкерскую школу при Сенате (1804). Служил в Петербургском цензурном комитете (1806—1815), Главном немецком училище Святого Петра (1809—1814) и Петербургской гимназии (1814—1817). Член близкой к декабристам масон­ской ложи «Избранного Михаила» (1815—1818). К 1825, по собственному выражению, «вытрезвился от либеральных идей». Участвовал в выработке цензурного устава 1828, служил в министерстве внутренних дел (1829—1836 и после 1855), министерстве финансов (1836—1843); тайный советник (1863). Вместе с Ф. А. Шредером издавал журналы «Гений времен» (1808—1809), «Журнал новейших путешествий» (1809—1810) и «Европейский музей» (1810). Основатель и издатель журнала «Сын отечества» (1812—1839); соредактор Ф. В. Булгарина в газете «Северная пчела» (1825—1860); редактировал другие журналы, а также «Энциклопедический лексикон» А. А. Плюшара (1833—1836) и «Военно-энциклопедический лексикон» (1835—1840). Главный научно-педагогический труд Г. — «Учебная книга российской словесности...» (1819—1822. Ч. 1—4), его 4-я часть — «Опыт краткой истории русской литературы» — первое в России пособие по истории литературы. Внес вклад в унификацию русской грамматики: «Начальные правила российской грамматики» Г. (1828) оставались учебником до 1860-х. Из беллетристики Г. имел успех роман «Черная женщина» (1834) и некоторые из книг его путевых очерков («Поездка в Германию», 1831, и другие). Мемуары Г. «Записки о моей жизни» вышли с цензурными купюрами в 1886. Соч.: Собрание сочинений. СПб., 1855. Т. 1—3; Записки о моей жизни. М., 1990. Лит.: Перетц В. Н. К столетию «истории» русской литературы: (По поводу «Опыта...» Н. И. Греча 1822 г.) // Известия Отделения русского языка и словесности Российской академии наук. Т. 28. Л., 1924; Соловьев Д. В. Н. И. Греч. Его жизнь и литературная деятельность // Филологические записки. 1916. № 1—6; 1917. № 1.