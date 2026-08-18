ГРЕЧ Николай Иванович

Российский фи­ло­лог, пи­са­тель , из­да­тель, пе­да­гог; тайный советник (1843), член-корреспондент Пе­тербургской АН (1827).

Дво­ря­нин . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, по­се­щал пуб­лич­ные лек­ции в Пе­терб. АН (1800). Окон­чил Юн­кер­скую шко­лу при Се­на­те (1804), в 1804–1805 воль­но­слу­ша­тель в С.-Пе­терб. пе­да­го­гич. ин-те. Пе­да­го­гич. дея­тель­ность на­чал стар­шим учи­те­лем рус. яз. и сло­вес­но­сти в Гл. не­мец­ком уч-ще Св. Пет­ра (1809–14) и С.-Пе­терб. гим­на­зии (1814–1817), од­но­вре­мен­но со­сто­ял смот­ри­те­лем пе­терб. уезд­ных и при­ход­ских учи­лищ (1811–14). Его тру­ды су­ще­ст­вен­но по­влия­ли на со­стоя­ние гу­ма­ни­тар­но­го об­ра­зо­ва­ния в Рос­сии, сре­ди них: «Из­бран­ные мес­та из рус­ских со­чи­не­ний и пе­ре­во­дов в про­зе » (1812), «Учеб­ная кни­га рос­сий­ской сло­вес­но­сти, или Из­бран­ные мес­та из рус­ских со­чи­не­ний и пе­ре­во­дов в сти­хах и про­зе с при­со­во­ку­п­ле­ни­ем крат­ких пра­вил ри­то­ри­ки и пии­ти­ки и ис­то­рии рос­сий­ской сло­вес­но­сти» (ч. 1–4, 1819–22), «Опыт крат­кой ис­то­рии рус­ской ли­те­ра­ту­ры» (1822). В 1818–20 Г. – один из ини­циа­то­ров и ор­га­ни­за­то­ров клас­сов и учи­лищ по ме­то­ду вза­им­но­го обу­че­ния, со­ста­вил учеб­ные по­со­бия для т. н. лан­ка­стер­ских школ в С.-Пе­тер­бур­ге и Гат­чи­не. За­тем за­ни­мал­ся уст­рой­ст­вом школ для обу­че­ния ниж­них чи­нов Гв. кор­пу­са и воз­глав­лял пол­ко­вые учи­ли­ща это­го кор­пу­са (1820–21). Г. при­над­ле­жит пер­вый опыт уни­фи­ка­ции грам­ма­ти­ки рус. яз.: «Прак­ти­че­ская рус­ская грам­ма­ти­ка» (1827; 2-е изд., 1834), «На­чаль­ные пра­ви­ла рус­ской грам­ма­ти­ки» (1828; пе­ре­из­да­ва­лись вплоть до 1860-х гг.), «Про­стран­ная рус­ская грам­ма­ти­ка» ([т. 1], 1827; 2-е изд., 1830).

За­ни­ма­ясь из­да­тель­ской дея­тель­но­стью, Г. вы­пус­кал ис­то­рич. и по­ли­тич. жур­на­лы «Ге­ний вре­мён» (1808–09) и «Жур­нал но­вей­ших пу­те­ше­ст­вий» (1809–10) (оба – совм. с Ф. А. Шре­де­ром), а так­же ж. «Ев­ро­пей­ский му­зей» (1810). Ос­но­ва­тель и ре­дак­тор (1812–1839) ж. «Сын оте­че­ст­ва», где впер­вые стал пуб­ли­ко­вать го­до­вые обо­зре­ния со­стоя­ния рос. сло­вес­но­сти. На ру­бе­же 1810–20-х гг. был бли­зок к де­каб­ри­стам А. А. Бес­ту­же­ву, К. Ф. Ры­лее­ву и об-ву «Со­юз бла­го­ден­ст­вия», один из ав­то­ров альм. «По­ляр­ная звез­да». По­сле Се­мё­нов­ско­го пол­ка вы­сту­п­ле­ния 1820 ото­шёл от де­каб­ри­стов (с не­ко­то­ры­ми из них со­хра­нил де­ло­вые от­но­ше­ния, пуб­ли­куя их ста­тьи в сво­их из­да­ни­ях). Счи­тал, что в вос­ста­нии де­каб­ри­стов «не бы­ло ни на грош на­род­но­сти, что вну­ше­ния к этим глу­по-кро­ва­вым за­те­ям про­изош­ли от книг не­мец­ких и фран­цуз­ских». Стал при­дер­жи­вать­ся бла­го­на­ме­рен­ных взгля­дов. Совм. с Ф. В. Бул­га­ри­ным из­да­вал газ. «Се­вер­ная пче­ла» (1825–59, юри­ди­че­ски – с 1831; мно­го­лет­нее со­труд­ни­че­ст­во с Бул­га­ри­ным на­нес­ло зна­чит. ущерб ре­пу­та­ции Г.). Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Цен­зур­но­го ус­та­ва 1828 (в 1806–15 слу­жил в кан­це­ля­рии С.-Пе­терб. цен­зур­но­го к-та). Со­сто­ял на гос. служ­бе: чи­нов­ник по осо­бым по­ру­че­ни­ям МВД (1829–36) и Мин-ва фи­нан­сов (1836–43), чл. Учё­но­го к-та Мин-ва нар. про­све­ще­ния. Од­но­вре­мен­но Г. – ре­дак­тор «Жур­на­ла Ми­ни­стер­ст­ва внут­рен­них дел» (1829–31), со­ре­дак­тор жур­на­лов «Биб­лио­те­ка для чте­ния» (1834–1835), «Рус­ский вест­ник» (1841–44). Уча­ст­во­вал в из­да­нии «Эн­цик­ло­пе­ди­че­ско­го лек­си­ко­на» А. А. Плю­ша­ра (1833–1836) и «Во­ен­но-эн­цик­ло­пе­ди­че­ско­го лек­си­ко­на» (1835–40).

Пер­вую ав­тор­скую ста­тью («Си­но­ни­мы. Сча­стье, бла­го­по­лу­чие, бла­жен­ст­во») Г. опуб­ли­ко­вал в 1805, а собств. пе­ре­вод с нем. яз. кни­ги «Гер­ма­ния в глу­бо­ком уни­же­нии сво­ём» – в 1806. Из бел­лет­ри­стич. про­из­ве­де­ний Г. наи­бо­лее из­ве­ст­ны ро­ма­ны «Чёр­ная жен­щи­на» (1834), в ко­то­ром ус­та­нов­ка на ди­дак­тизм со­че­та­лась с ро­ман­тич. ир­ра­цио­на­лиз­мом, и «По­езд­ка в Гер­ма­нию» (1831). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний Г. – мно­го­числ. пу­те­вые очер­ки: «28 дней за гра­ни­цею, или Дей­ст­ви­тель­ная по­езд­ка в Гер­ма­нию. 1835» (1837), «Пу­те­вые пись­ма из Анг­лии, Гер­ма­нии и Фран­ции» (1839), «Па­риж­ские пись­ма с за­мет­ка­ми о Да­нии, Гер­ма­нии, Гол­лан­дии и Бель­гии» (1847) и др.

С 1810 Г. – чл. Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей сло­вес­но­сти, на­ук и ху­до­жеств, в 1818–23 – Воль­но­го об­ще­ст­ва лю­би­те­лей рос­сий­ской сло­вес­но­сти (в 1823 ви­це-пре­зи­дент). В 1820–30-х гг. в до­ме Г. в С.-Пе­тер­бур­ге ре­гу­ляр­но уст­раи­ва­лись «чет­вер­ги», по­се­ти­те­ля­ми ко­то­рых бы­ли К. П. Брюл­лов, П. А. Плет­нёв и др. С 1854 поч. чл. Имп. пуб­лич­ной б-ки (ны­не РНБ), при его содей­ст­вии для б-ки бы­ла при­об­ре­те­на кол­лек­ция из­да­ний о ре­во­лю­циях 1848–49 в Ев­ро­пе.

Г. – ав­тор вос­по­ми­на­ний «За­пис­ки о мо­ей жиз­ни» (опубл. в 1886 с цен­зур­ны­ми изъ­я­тия­ми, в 1930 – с вос­ста­нов­ле­ни­ем ку­пюр, но с ины­ми со­кра­щения­ми; наи­бо­лее пол­ные из­да­ния – 1990 и 2002).

Иллюстрации:

Греч Н.И. Архив БРЭ.

Сочинения:

Соч. СПб., 1838. Ч. 1–5;

Собр. соч. 2-е изд. СПб., 1855. Т. 1–3;

Пись­ма к Ф. В. Бул­га­ри­ну // Но­вое ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние. 2000. № 42.

Авторы статьи: Ивин­ский Д. П., Ла­ни­на С. Г.