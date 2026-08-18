ГРЕЧ Николай Иванович
Российский филолог, писатель, издатель, педагог; тайный советник (1843), член-корреспондент Петербургской АН (1827).
Дворянин. Получил домашнее образование, посещал публичные лекции в Петерб. АН (1800). Окончил Юнкерскую школу при Сенате (1804), в 1804–1805 вольнослушатель в С.-Петерб. педагогич. ин-те. Педагогич. деятельность начал старшим учителем рус. яз. и словесности в Гл. немецком уч-ще Св. Петра (1809–14) и С.-Петерб. гимназии (1814–1817), одновременно состоял смотрителем петерб. уездных и приходских училищ (1811–14). Его труды существенно повлияли на состояние гуманитарного образования в России, среди них: «Избранные места из русских сочинений и переводов в прозе» (1812), «Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности» (ч. 1–4, 1819–22), «Опыт краткой истории русской литературы» (1822). В 1818–20 Г. – один из инициаторов и организаторов классов и училищ по методу взаимного обучения, составил учебные пособия для т. н. ланкастерских школ в С.-Петербурге и Гатчине. Затем занимался устройством школ для обучения нижних чинов Гв. корпуса и возглавлял полковые училища этого корпуса (1820–21). Г. принадлежит первый опыт унификации грамматики рус. яз.: «Практическая русская грамматика» (1827; 2-е изд., 1834), «Начальные правила русской грамматики» (1828; переиздавались вплоть до 1860-х гг.), «Пространная русская грамматика» ([т. 1], 1827; 2-е изд., 1830).
Занимаясь издательской деятельностью, Г. выпускал историч. и политич. журналы «Гений времён» (1808–09) и «Журнал новейших путешествий» (1809–10) (оба – совм. с Ф. А. Шредером), а также ж. «Европейский музей» (1810). Основатель и редактор (1812–1839) ж. «Сын отечества», где впервые стал публиковать годовые обозрения состояния рос. словесности. На рубеже 1810–20-х гг. был близок к декабристам А. А. Бестужеву, К. Ф. Рылееву и об-ву «Союз благоденствия», один из авторов альм. «Полярная звезда». После Семёновского полка выступления 1820 отошёл от декабристов (с некоторыми из них сохранил деловые отношения, публикуя их статьи в своих изданиях). Считал, что в восстании декабристов «не было ни на грош народности, что внушения к этим глупо-кровавым затеям произошли от книг немецких и французских». Стал придерживаться благонамеренных взглядов. Совм. с Ф. В. Булгариным издавал газ. «Северная пчела» (1825–59, юридически – с 1831; многолетнее сотрудничество с Булгариным нанесло значит. ущерб репутации Г.). Участвовал в подготовке Цензурного устава 1828 (в 1806–15 служил в канцелярии С.-Петерб. цензурного к-та). Состоял на гос. службе: чиновник по особым поручениям МВД (1829–36) и Мин-ва финансов (1836–43), чл. Учёного к-та Мин-ва нар. просвещения. Одновременно Г. – редактор «Журнала Министерства внутренних дел» (1829–31), соредактор журналов «Библиотека для чтения» (1834–1835), «Русский вестник» (1841–44). Участвовал в издании «Энциклопедического лексикона» А. А. Плюшара (1833–1836) и «Военно-энциклопедического лексикона» (1835–40).
Первую авторскую статью («Синонимы. Счастье, благополучие, блаженство») Г. опубликовал в 1805, а собств. перевод с нем. яз. книги «Германия в глубоком унижении своём» – в 1806. Из беллетристич. произведений Г. наиболее известны романы «Чёрная женщина» (1834), в котором установка на дидактизм сочеталась с романтич. иррационализмом, и «Поездка в Германию» (1831). Среди др. произведений Г. – многочисл. путевые очерки: «28 дней за границею, или Действительная поездка в Германию. 1835» (1837), «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» (1839), «Парижские письма с заметками о Дании, Германии, Голландии и Бельгии» (1847) и др.
С 1810 Г. – чл. Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, в 1818–23 – Вольного общества любителей российской словесности (в 1823 вице-президент). В 1820–30-х гг. в доме Г. в С.-Петербурге регулярно устраивались «четверги», посетителями которых были К. П. Брюллов, П. А. Плетнёв и др. С 1854 поч. чл. Имп. публичной б-ки (ныне РНБ), при его содействии для б-ки была приобретена коллекция изданий о революциях 1848–49 в Европе.
Г. – автор воспоминаний «Записки о моей жизни» (опубл. в 1886 с цензурными изъятиями, в 1930 – с восстановлением купюр, но с иными сокращениями; наиболее полные издания – 1990 и 2002).
Иллюстрации:
Греч Н.И. Архив БРЭ.
Сочинения:
Соч. СПб., 1838. Ч. 1–5;
Собр. соч. 2-е изд. СПб., 1855. Т. 1–3;
Письма к Ф. В. Булгарину // Новое литературное обозрение. 2000. № 42.
Авторы статьи: Ивинский Д. П., Ланина С. Г.