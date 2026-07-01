ГРЕБНЕВО

Се­ло в Щёл­ков­ском районе Московской области; уса­деб­ный ком­плекс 18–19 веков.

Се­ло Г. при­над­ле­жа­ло боя­рам Во­рон­цо­вым (до 1576/77), Б. Я. Бель­ско­му (1576/77–1601), М. В. Во­рон­цо­вой (1601–18), князь­ям Тру­бец­ким (1623–1781). С 1772 хо­зяй­кой Г. яв­ля­лась кн. А. Д. Тру­бец­кая, мать М. М. Хе­ра­ско­ва, не­од­но­крат­но по­се­щав­ше­го усадь­бу. В 1779 в гос­тях у Хе­ра­ско­ва в Г. был Г. Р. Дер­жа­вин. В 1781 при­об­ре­те­но пер­вой же­ной ген.-м. Г. И. Би­би­ко­ва – Т. Я. Би­би­ко­вой (урожд. Твер­ды­ше­вой). При Би­би­ко­ве в 1780–90-х гг. в фор­мах клас­сициз­ма и псев­до­го­ти­ки соз­дан су­ще­ст­вую­щий ныне уса­деб­ный ком­плекс. В усадь­бе дей­ст­во­вал кре­по­ст­ной ор­кестр ( ди­ри­жёр – комп. Д. Н. Ка­шин, по­лу­чив­ший в 1799 воль­ную), те­атр (по­ста­нов­ку ба­ле­тов осу­ще­ст­в­лял при­гла­шён­ный из Фран­ции танц­мей­стер П. А. Ио­гель). В 1811 вто­рая же­на Би­би­ко­ва Е. А. Би­бико­ва (урожд. Че­бы­ше­ва) про­да­ла Г. кн. А. А. Го­ли­цы­ной. При её сы­не, кн. С. М. Го­ли­цы­не, в 1817–23 усадь­ба под­вер­глась пе­ре­строй­ке в сти­ле ам­пир по про­ек­ту арх. Н. И. Де­рю­ги­на. Позд­нее усадь­бой вла­де­ли дво­ря­не Пан­те­лее­вы (1845–65), куп­цы М. И. и Ф. И. Кон­д­ра­шё­вы (1865–98). Ф. И. Кон­д­ра­шёв про­вёл мас­штаб­ный ре­монт усадь­бы, по­стро­ил шёл­ко­ткац­кую фаб­ри­ку, ос­но­вал те­атр, раз­бил фрук­то­вый сад и при­вёл в по­ря­док парк. От Кон­д­ра­шёвых Г. пере­шло к куп­цам Фе­до­то­вым (1898–1913), а от них – к вра­чу Ф. А. Гри­нев­ско­му (1913–19), ор­га­ни­зо­вав­ше­му здесь в 1913–14 са­на­то­рий. В 1919 Г. бы­ло на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но, за­тем от­крыт са­на­то­рий им. Н. А. Се­маш­ко для ту­бер­ку­лёз­ных боль­ных (1922–38). В 1960 усадь­ба объ­яв­ле­на ис­то­ри­ко-ар­хит. па­мят­ни­ком рес­пуб­ли­кан­ско­го зна­че­ния.

Со­хра­ни­лись гл. дом (1780–90-х гг., пе­ре­стро­ен в 1817–23; силь­но по­стра­дал при по­жа­ре в 1991, по­сле прак­ти­че­ски за­кон­чен­ной рес­тав­ра­ции), со­еди­нён­ный кры­ты­ми га­ле­рея­ми с дву­свет­ны­ми па­виль­о­на­ми; два двух­этаж­ных фли­ге­ля (вы­строе­ны как хлеб­ные скла­ды в кон. 18 в., пе­ре­строе­ны под жи­лые кор­пу­са в 1818–19; к вос­точ­но­му в 1910–1914 при­строе­ны два объ­ё­ма); два од­но­этаж­ных фли­ге­ля (кон. 18 в.; 1818–19); ка­рет­ный са­рай и скот­ный двор (оба – кон. 18 в. с позд­ней­ши­ми при­строй­ка­ми), па­рад­ные во­ро­та (1818–19); кон­ный двор (1821, арх. Н. И. Де­рю­гин). Цер­ковь во имя Греб­нев­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1786–91, арх. И. И. Вет­ров) с ку­по­лом, увен­чан­ным по­зо­ло­чен­ным ар­хан­ге­лом с кре­стом в ру­ках. Внутр. уб­ран­ст­во, вы­пол­нен­ное С. Гряз­но­вым, от­ли­ча­ет­ся изя­ще­ст­вом форм, осо­бен­но бе­лые с тон­кой по­зо­лоч. резь­бой ико­но­ста­сы. Цер­ковь Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца (1817–23, ар­хи­тек­то­ры И. И. Оль­дел­ли, Н. И. Де­рю­гин). Ав­то­ром про­екта, воз­мож­но, яв­лял­ся А. Н. Во­ро­ни­хин, в оформ­ле­нии ин­терь­е­ра уча­ст­во­вал Д. И. Жи­ляр­ди. Ред­кий тип ярус­но­го цен­трич. хра­ма «под зво­ном». Ниж­ний 8-гран­ный ярус по сто­ро­нам све­та об­ра­бо­тан до­ри­че­ски­ми пор­ти­ка­ми. На про­ме­жу­точ­ных гра­нях до 1841 раз­ме­ща­лись леп­ные ба­рель­е­фы на те­мы Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та ра­бо­ты скульп­то­ра Г. Т. За­мараева. Со­хра­ни­лись ко­лон­ны из ис­кусств. мра­мо­ра, скульп­тур­ные груп­пы, вы­пол­нен­ные За­ма­рае­вым, фраг­мен­ты рос­пи- сей под мра­мор и гри­зайль, ико­но­стас ра­бо­ты В. П. Ба­ри­но­ва (на­хо­дит­ся за позд­ним ико­но­ста­сом). Парк де­лит­ся на две час­ти. Центр. часть усадь­бы за­ни­ма­ет боль­шой ре­гу­ляр­ный парк с гео­мет­ри­че­ски чёт­кой сет­кой ли­по­вых ал­лей. Во­круг пар­ка час­тич­но уце­ле­ла кир­пич­ная ог­ра­да с ори­ги­наль­ны­ми ба­шен­ка­ми псев­до­го­ти­че­ской ар­хи­тек­ту­ры. Со­хра­нил­ся пруд, об­ра­зо­ван­ный за­пру­дой р. Лю­бо­сив­ка, с 8 ост­ро­ва­ми, из ко­то­рых «Боль­шой ост­ров» со­хра­нил пла­ни­ров­ку пей­заж­но­го пар­ка со звезд­ча­той сис­те­мой ал­лей, ны­не пре­вра­тив­ше­го­ся в ле­со­парк. В 1 км от Г. со­хра­ни­лись руи­ны боль­нич­но­го ком­плек­са (1830–1832, арх. М. Д. Бы­ков­ский), по­стро­ен­но­го с ис­поль­зо­ва­ни­ем зда­ний быв. скот­но­го дво­ра.

Иллюстрации :

Греб­не­во. Цер­ковь Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца. Фото А. И. Нагаева

Греб­не­во. Глав­ный дом. Современный вид. Фото А. И. Нагаева

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)