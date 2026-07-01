ГРЕБНЕВО
Село в Щёлковском районе Московской области; усадебный комплекс 18–19 веков.
Село Г. принадлежало боярам Воронцовым (до 1576/77), Б. Я. Бельскому (1576/77–1601), М. В. Воронцовой (1601–18), князьям Трубецким (1623–1781). С 1772 хозяйкой Г. являлась кн. А. Д. Трубецкая, мать М. М. Хераскова, неоднократно посещавшего усадьбу. В 1779 в гостях у Хераскова в Г. был Г. Р. Державин. В 1781 приобретено первой женой ген.-м. Г. И. Бибикова – Т. Я. Бибиковой (урожд. Твердышевой). При Бибикове в 1780–90-х гг. в формах классицизма и псевдоготики создан существующий ныне усадебный комплекс. В усадьбе действовал крепостной оркестр (дирижёр – комп. Д. Н. Кашин, получивший в 1799 вольную), театр (постановку балетов осуществлял приглашённый из Франции танцмейстер П. А. Иогель). В 1811 вторая жена Бибикова Е. А. Бибикова (урожд. Чебышева) продала Г. кн. А. А. Голицыной. При её сыне, кн. С. М. Голицыне, в 1817–23 усадьба подверглась перестройке в стиле ампир по проекту арх. Н. И. Дерюгина. Позднее усадьбой владели дворяне Пантелеевы (1845–65), купцы М. И. и Ф. И. Кондрашёвы (1865–98). Ф. И. Кондрашёв провёл масштабный ремонт усадьбы, построил шёлкоткацкую фабрику, основал театр, разбил фруктовый сад и привёл в порядок парк. От Кондрашёвых Г. перешло к купцам Федотовым (1898–1913), а от них – к врачу Ф. А. Гриневскому (1913–19), организовавшему здесь в 1913–14 санаторий. В 1919 Г. было национализировано, затем открыт санаторий им. Н. А. Семашко для туберкулёзных больных (1922–38). В 1960 усадьба объявлена историко-архит. памятником республиканского значения.
Сохранились гл. дом (1780–90-х гг., перестроен в 1817–23; сильно пострадал при пожаре в 1991, после практически законченной реставрации), соединённый крытыми галереями с двусветными павильонами; два двухэтажных флигеля (выстроены как хлебные склады в кон. 18 в., перестроены под жилые корпуса в 1818–19; к восточному в 1910–1914 пристроены два объёма); два одноэтажных флигеля (кон. 18 в.; 1818–19); каретный сарай и скотный двор (оба – кон. 18 в. с позднейшими пристройками), парадные ворота (1818–19); конный двор (1821, арх. Н. И. Дерюгин). Церковь во имя Гребневской иконы Божией Матери (1786–91, арх. И. И. Ветров) с куполом, увенчанным позолоченным архангелом с крестом в руках. Внутр. убранство, выполненное С. Грязновым, отличается изяществом форм, особенно белые с тонкой позолоч. резьбой иконостасы. Церковь Свт. Николая Чудотворца (1817–23, архитекторы И. И. Ольделли, Н. И. Дерюгин). Автором проекта, возможно, являлся А. Н. Воронихин, в оформлении интерьера участвовал Д. И. Жилярди. Редкий тип ярусного центрич. храма «под звоном». Нижний 8-гранный ярус по сторонам света обработан дорическими портиками. На промежуточных гранях до 1841 размещались лепные барельефы на темы Ветхого и Нового Завета работы скульптора Г. Т. Замараева. Сохранились колонны из искусств. мрамора, скульптурные группы, выполненные Замараевым, фрагменты роспи- сей под мрамор и гризайль, иконостас работы В. П. Баринова (находится за поздним иконостасом). Парк делится на две части. Центр. часть усадьбы занимает большой регулярный парк с геометрически чёткой сеткой липовых аллей. Вокруг парка частично уцелела кирпичная ограда с оригинальными башенками псевдоготической архитектуры. Сохранился пруд, образованный запрудой р. Любосивка, с 8 островами, из которых «Большой остров» сохранил планировку пейзажного парка со звездчатой системой аллей, ныне превратившегося в лесопарк. В 1 км от Г. сохранились руины больничного комплекса (1830–1832, арх. М. Д. Быковский), построенного с использованием зданий быв. скотного двора.
Иллюстрации:
Гребнево. Церковь Свт. Николая Чудотворца. Фото А. И. Нагаева
Гребнево. Главный дом. Современный вид. Фото А. И. Нагаева
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)