ГРЕБЕНЮКОВ Владимир Иванович

Родился 21.12.1957. Окончил Кустанайский государственный педагогический институт им. 50-летия СССР в 1984 г.

Кандидатская диссертация : Семантический уровень исследований в историографии мезо-энеолита Казахстана (МГУ, 1990).

кандидат исторических наук, доцент, проректор по учебной работе Нижневартовского государственного университета

Область интересов : Проблемы историографии археологии.

Сочинения: Об одной из причин утверждения самодержавия в России // Новое в исторической науке. В помощь преподавателю истории: Сб. научно-методических тр. Нижневартовск, 1996;

Нижневартовский район: история и современность: Коллективная монография. Нижневартовск, 1997;

История формирования представлений о мезолите, неолите и энеолите в отечественной литературе / Нижневартовский пед. ин-т. Нижневартовск, 1997.

Тематический план издания учебно-методической литературы для внутривузовского пользования на 1997 год;

Из истории археологии Зап. Европы XIX века. Нижневартовск, 1997.

Тематический план издания учебно-методической литературы для внутривузовского пользования на 1997 год.