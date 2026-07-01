ГРЕБЕНЩИКОВ Борис Борисович

Российский рок-му­зы­кант ( пе­вец , ги­та­рист, ком­по­зи­тор), по­эт.

Окон­чил ма­те­ма­тич. ф-т ЛГУ. Соз­да­тель и ру­ко­во­ди­тель рок-груп­пы «Ак­ва­ри­ум» (1972), с ко­то­рой за­пи­сал дис­ки «Элек­три­че­ст­во» (1981), «Ра­дио Аф­ри­ка» (1983), «День се­реб­ра» (1984), «Де­ти де­каб­ря» (1985) и мн. др. Ав­тор му­зы­ки к филь­мам «Ас­са», «Чёр­ная ро­за – эмб­ле­ма пе­ча­ли...», «Дом под звёзд­ным не­бом», «Дол­гая до­ро­га до­мой» и др. С кон. 1980-х гг. ра­бо­тал в муз. сту­ди­ях США, Ве­ли­ко­бри­та­нии. Вы­став­лял­ся как ху­дож­ник – уча­ст­ник пе­терб. не­фор­маль­но­го творч. объ­е­ди­не­ния «Мить­ки». Лит . про­из­ве­де­ния из­да­ны в двух кни­гах («Пес­ни», 1996; «Не пес­ни», 2002).