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ГРЕБЕНЩИКОВ Борис Борисович
Российский рок-музыкант (певец, гитарист, композитор), поэт.
Окончил математич. ф-т ЛГУ. Создатель и руководитель рок-группы «Аквариум» (1972), с которой записал диски «Электричество» (1981), «Радио Африка» (1983), «День серебра» (1984), «Дети декабря» (1985) и мн. др. Автор музыки к фильмам «Асса», «Чёрная роза – эмблема печали...», «Дом под звёздным небом», «Долгая дорога домой» и др. С кон. 1980-х гг. работал в муз. студиях США, Великобритании. Выставлялся как художник – участник петерб. неформального творч. объединения «Митьки». Лит. произведения изданы в двух книгах («Песни», 1996; «Не песни», 2002).
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