ГРЕБЕНЧАТОГО ГЕОМЕТРИЗМА КУЛЬТУРЫ
ГРЕБЕ́НЧАТОГО ГЕОМЕТРИ́ЗМА КУЛЬТУ́РЫ, культурно-историческая область энеолита (3-е тысячелетие до нашей эры).
Подразделяется на североуральский (чужъяёльская, атымьинская, волвончинская и др. культуры и типы памятников), горно-лесной зауральский (аятская культура, липчинская, суртандинская, кысыкульская, шапкульская, сосновоостровская и др.) и казахстанский (усть-нарымская, ботайская, терсекская и др.) районы. Выделена в 1990-е гг. Н. М. Чаиркиной и А. Ф. Шориным.
Для Г. г. к. показателен орнамент керамики: горизонтальные (с элементами вертикальной зональности) композиции, нанесённые гребенчатыми штампами геометрич. мотивы – иногда заштрихованные треугольники, ромбы, реже прямоугольники, «лесенки», меандры и др. На сев. памятниках нередки простые (монотонные) орнаментальные схемы, «сотовые» узоры, арочные или чешуйчатые оттиски гребенчатого штампа, ямочные вдавления под срезом венчика. Казахстанский район отличает наличие узоров, нанесённых верёвочным штампом, обработка поверхности сосудов «текстильными» и «псевдотекстильными» отпечатками. Господствуют орудия на отщепах (скребки, наконечники стрел, топоры, тёсла, долота, абразивы и др.), есть изготовленные из крупных пластин (резцы, вкладыши). На севере и в Зауралье, кроме кремнёвых, распространены шлифов. сланцевые орудия; для юга характерны орнаментиров. «утюжки» и диски.
Поселения и сезонные стоянки. На севере (чужъяельская культура) – четырёхугольные наземные или слабо углублённые постройки с бревенчатыми стенами и двускатной крышей с берестяным настилом и земляным покрытием, обычно с двумя выходами в противоположных стенах. Жилища в зауральских культурах (аятская, суртандинская, терсекская и др.) овальные или четырёхугольные (от наземных до землянок), каркасно-столбовые, с шатровым перекрытием или накатом из брёвен; известны шалаши. В ботайской культуре многоугольные, округлые или близкие в плане к квадрату полуземлянки имели общие стены, переходы; дерев. основу стен обмазывали глиной с костями животных, конич. шатровое дерев. перекрытие замазывали глиной и покрывали дёрном. Единичные могилы на поселениях; в одном из жилищ поселения Ботай исследована подпольная камера с многократными захоронениями, окружённая 2-ярусной выкладкой из черепов лошадей.
В основе хозяйства – рыболовство и охота, в т. ч. на мор. животных Баренцева и Карского морей и диких лошадей в степных долинах Ишима и Тобола. Гипотеза о доместикации лошади населением ботайской культуры не имеет надёжных доказательств. В Г. г. к. изготавливались простейшие медные изделия (ножи, шилья, кольца).
Формирование Г. г. к. связано с процессом взаимодействия поздненеолитич. культур Зауралья и трансформацией двух орнаментальных традиций: местной гребенчатой и линейно-накольчатой, связанной с юж. степными регионами. В позднем бронзовом веке Г. г. к. явились важным компонентом в сложении общности андроновской культуры (алакульская, фёдоровская культуры) и базовым – для культур горно-лесного Урала (коптяковская культура, черкаскульская культура и др.).
Автор: Кузьминых С.В.
Иллюстрации:
Находки культурно-исторической области культур гребенчатого геометризма:1–2 – сосуд и костяное изделиес поселения Ботай ботайской культуры (по В. Ф. Зайберту); 3 – каменный «утюжок» с поселения аятской культуры Еловый Мыс (по В. Д. Викторовой);
Костяные и каменные подвески из погребения 7 могильника Бузан 3 сосновской культуры культурно-исторической области культур гребенчатого геометризма (по А. В. Матвееву).