ГРЕБЕНЧАТОГО ГЕОМЕТРИЗМА КУЛЬТУРЫ

ГРЕБЕ́НЧАТОГО ГЕОМЕТРИ́ЗМА КУЛЬ­ТУ́РЫ, куль­тур­но-ис­то­рическая об­ласть энео­ли­та (3-е тысячелетие до нашей эры).

Под­раз­де­ля­ет­ся на се­ве­ро­ураль­ский (чужъ­яёль­ская, атымь­ин­ская, во­лвон­чин­ская и др. куль­ту­ры и ти­пы па­мят­ни­ков ), гор­но-лес­ной за­ураль­ский (аят­ская куль­ту­ра, лип­чин­ская, сур­тан­дин­ская, кы­сы­куль­ская, шап­куль­ская, со­сно­воо­ст­ров­ская и др.) и ка­зах­стан­ский (усть-на­рым­ская, бо­тай­ская, тер­сек­ская и др.) рай­оны. Вы­де­ле­на в 1990-е гг. Н. М. Ча­ир­ки­ной и А. Ф. Шо­ри­ным.

Для Г. г. к. по­ка­за­те­лен ор­на­мент ке­ра­ми­ки : го­ри­зон­таль­ные (с эле­мен­та­ми вер­ти­каль­ной зо­наль­но­сти) ком­по­зи­ции, на­не­сён­ные гре­бен­ча­ты­ми штам­па­ми гео­мет­рич. мо­ти­вы – ино­гда за­штри­хо­ван­ные тре­уголь­ни­ки, ром­бы, ре­же пря­мо­уголь­ни­ки, «ле­сен­ки», ме­ан­д­ры и др. На сев. па­мят­ни­ках не­ред­ки про­стые (мо­но­тон­ные) ор­на­мен­таль­ные схе­мы, «со­то­вые» узо­ры, ароч­ные или че­шуй­ча­тые от­тис­ки гре­бен­ча­то­го штам­па, ямоч­ные вдав­ле­ния под сре­зом вен­чи­ка. Ка­зах­стан­ский рай­он от­ли­ча­ет на­ли­чие узо­ров, на­не­сён­ных ве­рё­воч­ным штам­пом, об­ра­бот­ка по­верх­но­сти со­су­дов «тек­стиль­ны­ми» и «псев­до­тек­стиль­ны­ми» от­пе­чат­ка­ми. Гос­под­ству­ют ору­дия на от­ще­пах (скреб­ки, на­ко­неч­ни­ки стрел, то­по­ры, тёс­ла, до­ло­та, аб­ра­зи­вы и др.), есть из­го­тов­лен­ные из круп­ных пла­стин (рез­цы, вкла­ды­ши). На се­ве­ре и в За­ура­лье, кро­ме крем­нё­вых, рас­про­стра­не­ны шли­фов. слан­це­вые ору­дия; для юга ха­рак­тер­ны ор­на­мен­ти­ров. «утюж­ки» и дис­ки.

По­се­ле­ния и се­зон­ные сто­ян­ки. На се­ве­ре (чужъ­яель­ская куль­ту­ра) – че­ты­рёх­уголь­ные на­зем­ные или сла­бо уг­луб­лён­ные по­строй­ки с бре­вен­ча­ты­ми сте­на­ми и дву­скат­ной кры­шей с бе­ре­стя­ным на­сти­лом и зем­ля­ным по­кры­ти­ем, обыч­но с дву­мя вы­хо­да­ми в про­тиво­по­лож­ных сте­нах. Жи­ли­ща в за­ураль­ских куль­ту­рах (аят­ская, сур­тан­дин­ская, тер­сек­ская и др.) оваль­ные или че­ты­рёх­уголь­ные (от на­зем­ных до зем­ля­нок), кар­кас­но-стол­бо­вые, с шат­ро­вым пе­ре­кры­ти­ем или на­ка­том из брё­вен; из­вестны ша­ла­ши. В бо­тай­ской куль­ту­ре мно­го­уголь­ные, ок­руг­лые или близ­кие в пла­не к квад­ра­ту по­лу­зем­лян­ки име­ли об­щие сте­ны, пе­ре­хо­ды; де­рев. ос­но­ву стен об­ма­зы­ва­ли гли­ной с кос­тя­ми жи­вот­ных, ко­нич. шат­ро­вое де­рев. пе­ре­кры­тие за­ма­зы­ва­ли гли­ной и по­кры­ва­ли дёр­ном. Еди­нич­ные мо­ги­лы на по­се­ле­ни­ях; в од­ном из жи­лищ по­се­ле­ния Бо­тай ис­сле­до­ва­на под­поль­ная ка­ме­ра с мно­го­крат­ны­ми за­хо­ро­не­ния­ми, ок­ру­жён­ная 2-ярус­ной вы­клад­кой из че­ре­пов ло­ша­дей.

В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва – ры­бо­лов­ст­во и охо­та , в т. ч. на мор. жи­вот­ных Ба­рен­це­ва и Кар­ско­го мо­рей и ди­ких ло­ша­дей в степ­ных до­ли­нах Иши­ма и То­бо­ла. Ги­по­те­за о до­ме­сти­ка­ции ло­ша­ди на­се­ле­ни­ем бо­тай­ской куль­ту­ры не име­ет на­дёж­ных до­ка­за­тельств. В Г. г. к. из­го­тав­ли­ва­лись про­стей­шие мед­ные из­де­лия (но­жи, ши­лья, коль­ца).

Фор­ми­ро­ва­ние Г. г. к. свя­за­но с про­цес­сом взаи­мо­дей­ст­вия позд­не­не­о­ли­тич. куль­тур За­ура­лья и транс­фор­ма­ци­ей двух ор­на­мен­таль­ных тра­ди­ций: ме­ст­ной гре­бен­ча­той и ли­ней­но-на­коль­ча­той, свя­зан­ной с юж. степ­ны­ми ре­гио­на­ми. В позд­нем брон­зо­вом ве­ке Г. г. к. яви­лись важ­ным ком­по­нен­том в сло­же­нии общ­но­сти ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры (ала­куль­ская, фё­до­ров­ская куль­ту­ры) и ба­зо­вым – для куль­тур гор­но-лес­но­го Ура­ла (коп­тя­ков­ская куль­ту­ра, чер­ка­скуль­ская куль­ту­ра и др.).

Автор: Кузь­ми­ных С.В.

Иллюстрации :

На­ход­ки куль­тур­но-ис­то­ри­чес­кой об­ла­сти куль­тур гре­бен­ча­то­го гео­ме­триз­ма:1–2 – со­суд и ко­стя­ное из­де­лиес по­се­ле­ния Бо­тай бо­тай­ской куль­ту­ры (по В. Ф. Зай­бер­ту); 3 – ка­мен­ный «утю­жок» с по­се­ле­ния аят­ской куль­ту­ры Ело­вый Мыс (по В. Д. Вик­то­ро­вой);

Ко­стя­ные и ка­мен­ные под­ве­ски из по­гре­бе­ния 7 мо­гиль­ни­ка Бу­зан 3 сос­нов­ской куль­ту­ры куль­тур­но-ис­то­ри­чес­кой об­ла­сти куль­тур гре­бен­ча­то­го гео­мет­риз­ма (по А. В. Мат­ве­еву).

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