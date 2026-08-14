ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС (ГПК)

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС (ГПК) - систематизированный за­ко­но­дательный акт , регулирующий порядок рассмотрения в общих судах гражданских дел.

Впервые в России ГПК был принят в 1923 году. В связи с принятием Основ гражданского судопроизводства СССР (1961) на смену ему пришёл ГПК РСФСР 1964. Действующий ГПК Российской Федерации принят 14.11.2002. Состоит из 7 разделов, 47 глав, 446 статей.

Раздел I посвящён отдельным принципам гражданского процессуального права, порядку формирования суда, характеристике процессуального положения лиц, участвующих в деле, и их представителей, общим вопросам доказательств и доказывания в гражданском процессе. В нём также содержатся правила определения круга гражданских дел, подведомственных общим судам, несения судебных расходов, взыскания судебных штрафов, судебного извещения и вызова участников процесса.

Раздел II регулирует порядок разбирательства гражданских дел по существу в суде первой инстанции, выделяя четыре подраздела, учитывающих специфику разбирательства отдельных категорий гражданских дел: приказное производство; исковое производство; производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; особое производство.

Раздел III предусматривает порядок апелляционного обжалования не вступивших в законную силу решений и определений мировых судей, а также кассационного обжалования не вступивших в законную силу решений и определений федеральных судов, принятых по первой инстанции. В частности, в нём установлены требования, предъявляемые к апелляционной (кассационной) жалобе (представлению), сроки их подачи, круг лиц, имеющих право на обращение с ними в суд, пределы рассмотрения дела в апелляционной (кассационной) инстанции, а также полномочия суда апелляционной (кассационной) инстанции и основания для отмены или изменения им решения ми­ро­вого су­дьи ( су­да ).

Нормы ГПК, определяющие правила производства в суде надзорной инстанции и при пересмотре судебных решений и определений по вновь открывшимся обстоятельствам, объединены в разделе IV.

Раздел V специально посвящён вопросам участия в гражданском процессе иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных организаций, в том числе признанию и исполнению решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей).

В разделе VI урегулирован порядок рассмотрения двух категорий дел: об оспаривании решений третейских судов; о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

Раздел VII регулирует возникающие в ходе исполнения судебного постановления или постановления иного органа отношения, одним из субъектов которого выступает суд (порядок выдачи судом исполнительных документов и их дубликатов, предоставления отсрочки или рассрочки исполнения судебного постановления, отложения, приостановления, прекращения исполнительного производства, обжалования действий судебного пристава-исполнителя и др.).

Кодифицированное гражданское процессуальное законодательство имеется практически во всех государствах романо-германского права (Франция, Германия, Австрия и др.).

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