ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС (ГК)

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС (ГК), систематизированный законодательный акт, регулирующий: правовое положение участников гражданского оборота; основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности; договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и личные неимущественные отношения.

Одним из древнейших кодексов, содержавших гражданско-правовые нормы, являются Двенадцати таблиц законы, в которых разрозненные обычаи рим­ско­го пра­ва были систематизированы и объединены в едином акте. Большое значение для последующей рецепции римского частного права имел Ко­декс Юс­ти­ниа­на . Обособление и систематизация гражданского законодательства в форме кодексов (уложений, сводов) получили широкое распространение с XVIII века. Старейший из ныне действующих - французский ГК (Code Civil, 1804) объединил в строгой и логичной системе достижения гражданского права предшествующих исторических эпох с завоеваниями Французской революции 18 века - равенство участников гражданско-правовых отношений, приоритет частной собственности, свобода договора, - оказав существенное влияние на гражданское законодательство Италии, Бельгии, Голландии, Польши и многих других стран (смотри Кодекс Наполеона). В Германии кодификация местного гражданского права - Баварский ГК (1756), Прусское земское право (1794), Саксонское гражданское уложение (1863) - предшествовала изданию единого Гражданского уложения (1896). Из других действующих ГК наиболее известными являются Общее гражданское уложение Австрии (1811), Швейцарский ГК (1907-11), Итальянский ГК (1942), ГК Нидерландов (1970-92), ГК Квебека (1991).

В России до 1922 года единого ГК не было. Отдельные нормы гражданского права включались во все кодификации (начиная от Русской правды, Судебников Ивана III Васильевича и Ива­на IV Гроз­но­го , Соборного уложения 1649). В 18-19 веках предпринимались попытки создания единого уложения. Однако неудачи кодификационных работ предопределили содержание действовавшего с 1835 года Свода законов гражданских (ч. 1 т. 10 Свода законов Российской империи), представлявшего собой неисчерпывающую инкорпорацию гражданско-правовых норм.

Первый ГК (ГК РСФСР 1922) был принят в условиях НЭПа. Он содержал развёрнутую систему гражданско-правовых норм и в то же время обеспечивал всемерное укрепление социалистического сектора экономики за счёт ограничения частной собственности. Работы по созданию ГК СССР завершились принятием Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик (1961) - кодифицированного акта, содержавшего основополагающие и единые для всей страны гражданско-правовые нормы. Второй ГК РСФСР (1964) был принят в условиях безраздельного господства государственной собственности, составлявшей экономическую основу страны. Среди участников оборота главное место занимали так называемые социалистические организации (прежде всего - государственные предприятия), а среди обязательств - плановые договоры, что предопределяло приоритет административных методов регулирования над гражданско-правовыми. Принятые в период перехода к рыночной экономике Основы гражданского законодательства СССР и республик (1991) были призваны, прежде всего, освободить правовое регулирование гражданского оборота от несвойственных ему наслоений социалистической экономики. Основы закрепили такие основополагающие принципы гражданского права, как равенство участников имущественных отношений, неприкосновенность собственности, свобода договора, предопределившие содержание современного гражданского законодательства.

Действующий ГК Российской Федерации принимался по частям (первая часть принята в 1994 году, вторая - в 1995, третья - в 2001, четвёртая - в 2006), состоит из 7 разделов, 77 глав, 1551 статьи. ГК Российской Федерации является системообразующим актом гражданского законодательства. Однако в отношении юридических лиц, некоторых объектов гражданских прав, отдельных видов обязательств наряду с ГК действуют иные федеральные законы, которые должны соответствовать ГК.

Раздел I (общие положения) посвящён основным началам гражданского законодательства, условиям возникновения гражданских прав и обязанностей, правовому положению основных участников гражданского оборота - граждан и юридических лиц; общим положениям об объектах гражданских прав; определению понятия, видов и форм сделок, условий и последствий их недействительности; исчислению гражданско-правовых сроков и исковой давности.

Раздел II (право собственности и другие вещные права) регулирует понятие, содержание и виды права собственности, устанавливает основания приобретения, прекращения и защиты права собственности, правила осуществления права общей собственности, права собственности и иных вещных прав на землю и на жилые помещения, а также ограниченных вещных прав - права хозяйственного ведения и права оперативного управления.

Раздел III (общая часть обязательственного права) устанавливает понятие обязательства и условия его надлежащего исполнения и прекращения. В числе способов обеспечения исполнения обязательств выделяются неустойка, залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток. Устанавливается порядок перемены лиц в обязательстве (уступка требования и перевод долга), а также условия установления и основные виды ответственности за нарушение обязательств. К числу общих положений о договоре относятся условия заключения, изменения и расторжения договора.

Раздел IV (отдельные виды обязательств) устанавливает правила о 26 типах договоров, в том числе купле-продаже, аренде, подряде, перевозке, хранении, страховании, а также о 5 типах внедоговорных обязательств, в том числе действиях в чужом интересе без поручения, обязательствах вследствие причинения вреда и вследствие неосновательного обогащения.

Раздел V (наследственное право) регулирует основания и порядок наследования по закону и по завещанию, порядку охраны и раздела наследства, а также особенности наследования отдельных видов имущества.

Раздел VI ( ме­ж­ду­народного ча­ст­ное пра­во ) содержит правила определения права, подлежащего применению к гражданско-правовым отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым отношениям, осложнённым иным иностранным элементом.

Раздел VII (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) устанавливает порядок возникновения, осуществления и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности (авторское право, смежные права, патентное право, право на селекционные достижения, право на топологии интегральных микросхем) и средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, место происхождения товара, коммерческое обозначение).

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