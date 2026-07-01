ГРАЖДАНСКИЙ ИСК

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК в уголовном процессе, особая правовая форма защиты прав потерпевших от преступлений; заявленное при производстве по уголовному делу требование о возмещении имущественного вреда при наличии оснований полагать, что вред причинён непосредственно преступлением.

Особенности производства по гражданскому иску связаны с тем, что иск рассматривается одновременно с уголовным делом по правилам уголовного судопроизводства: он может быть заявлен только после возбуждения уголовного дела, но до окончания судебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции; решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или постановлением судьи, про­ку­ро­ра , следователя, дознавателя; гражданский истец освобождается от уплаты государственной по­шли­ны ; бремя доказывания по гражданскому иску возлагается на орган, осуществляющий производство по делу, и др.

Возможность возмещения иму­щественного вреда, причинённого преступлением, предусматривалась в древнейших правовых памятниках. В России гражданский иск в уголовном процессе был законодательно урегулирован Уставом уголовного судопроизводства 1864 года, где предусматривалось обращение в суд лица, потерпевшего от преступления или проступка, но не пользующегося правами частного обвинителя. В советский период УПК РСФСР 1922 и 1923 и Основы уголовного судопроизводства 1958 сохранили применение исковой формы защиты права в уголовном процессе. В Российской Федерации право на предъявление гражданского иска в уголовном процессе имеют физические и юридические лица, если им причинён имущественный вред в результате преступления (физические лица вправе предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда); законные представители - при защите прав несовершеннолетних; прокурор - при защите прав государства. Гражданский иск предъявляется к обвиняемому или к лицам, несущим имущественную ответственность за его действия, в том числе при производстве о применении принудительных мер медицинского характера. Отсутствие сведений о лице, совершившем преступление, не является препятствием для предъявления иска. Содержание гражданского иска могут составлять требования о возмещении: имущественного вреда, причинённого хищением, повреждением или уничтожением имущества; вреда, причинённого в результате потери кормильца; средств, затраченных на дополнительное лечение и питание, восстановление здоровья потерпевшего; затрат лечебного учреждения на лечение потерпевшего и т.п.

Решение по гражданскому иску выносится судом в приговоре: при вынесении обвинительного приговора суд удовлетворяет предъявленный иск полностью или частично или отказывает в его удовлетворении; при вынесении оправдательного приговора суд отказывает в удовлетворении гражданского иска (если не установлено событие преступления или подсудимый не причастен к совершению преступления); оставляет иск без рассмотрения (в случае оправдания подсудимого за отсутствием состава преступления и при оправдательном вердикте присяжных).

В зарубежных странах существует аналогичная процедура предъявления требования о возмещении вреда, причинённого преступлением. Так, УПК Франции допускается одновременное рассмотрение в одном деле уголовного обвинения и гражданского иска. Однако большинству стран такая форма защиты прав неизвестна: потерпевший имеет право предъявить иск о возмещении материального ущерба, причинённого преступлением, в порядке гражданского судопроизводства только по окончании производства по уголовному делу.

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