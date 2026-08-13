ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ

ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ (ГФ; Obcanské forum, OF) - политическое движение в Чехии.

Создано 19.11.1989 в ходе «бархатной революции» активными участниками Хартии-77, в том числе В. Гавелом, ставшим лидером движения. Председатель ГФ с 17.10.1990 В. Клаус. ГФ постепенно трансформировался в правоцентристскую партию. В июне 1990 года в коалиции со словацкой партией «Общественность против насилия» («Verejnost’ proti nâsiliu») выиграл первые демократические пар­ла­мент­ские выборы и стал правящей партией (получил 49,5% голосов избирателей и 63,5% депутатских мандатов). ГФ явился платформой для создания в 1991 году основных политических партий современной Чехии: Гражданский де­мо­кра­тический альянс (Obcanskâ demokratickâ aliance), Гражданское движение (Obcanské hnuti) и Гражданская демократическая партия Чехии (Obcanskâ demokratickâ strana; правящая партия Чехии в 1992-1998).

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