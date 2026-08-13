«ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ» В НОРВЕГИИ

«ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ» В НОРВЕГИИ, явились результатом обострения противоречий между отдельными категориями норвежский знати, светской властью и Цер­ко­вью , знатью и бондами, а также между различными областями Норвегии в XII-XIII веках.

В конце 1170-х годов бывший свя­щен­ник , исландец по происхождению Сверрир Сигурдарссон, выдававший себя за внебрачного сына короля Сигурда Харальдссона (1136-1155 годы), возглавил отряд бедноты - биркенбейнеров и начал борьбу против группировки знати, возглавляемой королём Магнусом Эрлингссоном. Восставшие призывали возродить древние традиции: вернуть широкие права бондам, проводить выборы короля на народных собраниях - тингах, подчинить Церковь королю. Эти требования были поддержаны многими бондами, а также частью знати. Противники Сверрира Сигурдарссона, в число которых входило высшее духовенство, напротив, выступали за наследственную монархию и предоставление значительных привилегий Церкви. В 1184 году после решающей победы над Магнусом Эрлингссоном и его гибели Сверрир Сигурдарссон был провозглашён королём Норвегии. При нём к управлению страной были привлечены люди, непосредственно зависевшие от короля, что позволило укрепить позиции королевской власти, ослабить влияние духовенства (за это Сверрир Сигурдарссон был отлучён папой Иннокентием III от Церкви). Противодействие со стороны аристократии и Церкви не позволило Сверриру Сигурдарссону довести до конца дело централизации Норвегии. После его смерти (1202) междоусобная борьба в Норвегии вспыхнула с новой силой и завершилась лишь после того, как внук Сверрира Сигурдарссона - Хокон (1204-1263 годы) в 1223 году был признан королём на съезде представителей высшего духовенства, ярлов и крестьян в Бергене. К середине 13 века противоречия внутри норвежской элиты в значительной степени сгладились, в отношениях между светской властью и Церковью был достигнут компромисс, а крестьянство во многом утратило роль активной общественной и военной силы.

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