Граждaнская войнa в Таджикистaне 1992‒1997

Граждáнская войнá в Таджикистáне 1992—1997 — широкомасштабный вооруженный конфликт в республике Таджикистан. К моменту распада СССР в Таджикистане накопились острые социальные, клановые и этнические противоречия, характерные для проходящего модернизацию преимущественно аграрного общества. Президента Р. Набиева поддер­живали преимущественно жители и выходцы из Ленинабада, Гиссара и Куляба, а им противостояли бадахшанцы, гармцы и матчинцы. В марте 1992 в связи репрессиями против оппозиции в Душанбе начались непрерывные митинги, организованные Партией исламского возрождения, Демократической партией Таджикистана и др. С 25 апреля 1992 сторонники президента Р. Набиева стали проводить контрмитинг. 11 мая в условиях вооруженных столкновений оппозиции удалось добиться создания коалиционного правительства со своим участием. В Вахшской долине между Кулябом и Курган-Тюбе развернулась война между силами оппозиции и Народным фронтом во главе с С. Кенджаевым и С. Сафаровым. Стороны применяли террор друг против друга и против местного населения. 7 сентября Набиев, блокированный в аэропорту Душанбе вооруженной оппозицией, отрекся от власти, которая перешла к бадахшанцу А. Искандарову. Душанбе оказался под контролем исламистов и «демократов». 16 ноября Верховный совет, перебравшийся в г. Ходжент, избрал своим председателем и главой государства кулябца Э. Рахмонова (Рахмона). Российская 201-я дивизия и пограничники сначала сохраняли нейтралитет , сдерживая переброску оружия и моджахедов через границу, но после подписания соглашения (1 декабря 1992) о вводе миротворческих российских вооруженных сил в Таджикистан и серии убийств российских военнослужащих и членов их семей, вооруженные силы РФ приняли участие в боях против моджахедов, поддерживаемых из Афганистана. 10 декабря 1992 силы Народного фронта при поддержке Узбекистана со второй попытки взяли Душанбе. После боев под Тавильдарой и в Каратегине в августе 1993 Объединенная таджикская оппозиция перешла к партизанской войне. Погибли десятки тысяч человек, сотни тысяч бежали из страны. В 1994 были проведены президентские выборы с участием оппозиции, на которых победил председатель Верховного совета Э. Рахмонов. Его конкурент А. Абдулладжонов обвинил власти в фальсификации выборов. Это дало вооруженной оппозиции повод возобновить партизанскую войну. 27 июня 1997 в Москве президент Таджикистана Э. Рахмонов и лидер объединенной таджикской оппозиции Саид Абдуло Нури подписали соглашение о прекращении боевых действий между основными военно-политическими группировками Таджикистана, положившее конец гражданской войне. Группировка Талибан, контролирующая большую часть территории Афганистана, не признала подписанного без ее участия соглашения и продолжила провокации против Таджикистана. Однако широкомасштабный внутритаджикский вооруженный конфликт прекратился, оппозиция получила возможность легальной деятельности и участия в органах власти. Лит.: Дубовицкий В. Око тайфуна. Душанбе, 2009; Жирохов М. А. Семена распада: войны и конфликты на территории бывшего СССР. СПб., 2012; Хроника России. ХХ век. М., 2002.