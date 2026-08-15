Граждaнская войнa в России 1917‒1922 (применяются и другие датировки)

Граждáнская войнá в Росси`и 1917—1922 (применяются и другие датировки) — комплекс взаимосвязанных вооруженных конфликтов на территории бывшей Российской империи: скоротечная гражданская война, связанная с быстрым распространением Советской власти (26 октября 1917 — апрель 1918); широкомасштабная гражданская война (май 1918 — ноябрь 1920, иногда завершение датируется 1922), восстания под лозунгами «третьей революции» и т. п. (конец 1920 — начало 1922); завершение гражданской войны на Дальнем Востоке (1920—1922); интервенция 1918—1922; ряд войн, связанных с образованием или попытками образования национальных государств и социальной конфронтацией в них («войны за независимость» и гражданские войны в Финляндии, странах Балтии, Украине, странах Закавказья, Средней Азии, включая басмачество , продолжавшееся до начала 1930-х, Советско-польская война 1919—1920). «Триумфальное шествие Совет­ской власти» (ноябрь 1917 — апрель 1918). Скоротечная Г. в. началась после Октябрьской революции 1917, с 26 октября 1917 (начало вооруженной борьбы в ходе Московского восстания 1917) в нескольких очагах как результат непризнания Советской власти. В ноябре—декабре 1917, опираясь на тыловые гарнизоны, большевики (см. Большевизм) победили в большинстве городов России. Установление Советской власти в 1917—1918, в том числе вооруженным путем, получило условное наименование «Триумфальное шествие Советской власти». Крупнейшим очагом сопротивления установлению Советской власти оказалась область войска Донского (см. Донское ка­зачье войско), где действовал атаман А. М. Каледин и Добровольче­ская армия во главе с М. В. Алексеевым и Л. Г. Корниловым. В декабре 1917 Красная гвардия и поддержавшие большевиков казаки развернули наступление против сил Каледина и нанесли им поражение. Каледин застрелился, а Добровольческая армия отступила на Кубань, где вела партизанские действия. Также потерпел поражение и отступил в степи уральский атаман А. И. Дутов. В Сибири действовали также казаческие отряды Г. М. Семенова и др. Но все эти силы контролировали очень незначительные территории на окраинах России, а основная часть страны подчинилась Советской власти. Также просоветские силы вели успешные боевые действия против национальных движений — войск Центральной рады Украины, Туркестанской автономии. Сохранить власть над своим регионом смог только Закавказский комиссариат. Большевики вмешивались и в ход Финляндской революции 1918. После заключения Брестского мира 1918 Германия и ее союзники весной 1918 оккупировали Балтию, Украину, часть Белоруссии, Закавказья и южных губерний России, где просоветские силы оказывали им вооруженное сопротивление. Эти события приобретали черты Г. в., так как на стороне Германии и ее союзников выступали национальные формирования и части белого движения. Между «Триумфальным шествием» и началом широкомасштабной гражданской войны, начавшейся в мае 1918, есть хронологический перерыв, когда общероссийская Г. в. фактически не велась. Первую войну сторонники Советской власти выиграли, взяв под контроль все крупные города и почти всю территорию России, отбросив остатки своих противников на периферию, где происходили локальные партизанские действия врагов Советской власти. Но локальные столкновения весны 1918 являются связующим звеном между скоротечной Г. в. конца 1917 — начала 1918 и широкомасштабной Г. в., расколовшей Россию на несколько частей в мае-июне 1918. Начало широкомасштабной гражданской войны (май — ноябрь 1918). К широкомасштабной Г. в. привели последствия усиливавшегося социально-экономического кризиса, усугубившегося в результате политики большевиков, направленной на форсированное огосударствление экономики; рост межнациональных противоречий в условиях активизировавшегося нациестроительства, последствия неудачной для России Первой мировой войны и Брестского мира 1918, интервенция государств Центрального блока и Антанты, углубление политической конфронтации в результате разгона Учредительного собрания 1918 и неподконтрольных большевикам Советов. Из-за заключения Брестского мира тяжесть введенной 13 мая 1918 продовольственной диктатуры легла на крестьян Поволжья, Сев. Кавказа и Сибири, что создало почву для массовых антибольшевистских настроений. Непосредственным началом широкомасштабной Г. в. стало восстание на Дону и выступление чехословацкого корпуса (25 мая 1918). Они были поддержаны восстаниями противников Советской власти, в том числе крестьян и рабочих (см. Ижевско-Воткинское восстание 1918). Сибирь и Урал перешли под власть Комитета членов Учредительного собрания (Комуч). На Дону атаманом 16 мая 1918 был избран П. Н. Краснов, Донская армия развернула наступление на Царицын (см. Царицына оборона ). На территории, контролируемой сторонниками Советской власти, формировалась система, получившая позднее название «военный коммунизм». Большевикам удалось своевременно создать боеспособную Рабоче-крестьянскую Красную армию (РККА). С сентября 1918 развернулся красный террор . Противники Советской власти применяли белый террор . На территории Комуча, которая стала центром сопротивления большевизму, постепенно формировался авторитарный режим. Милитаризация жизни, рост влияния офицерства, усиление консервативных социально-политических группировок привели к передаче власти Временному всероссийскому правительству (см. Уфимская директория ). В ночь на 18 ноября 1918 военные свергли и ее, передав власть адмиралу А. В. Колчаку, который был провозглашен Верховным правителем России, возглавив белое движение . На юге России Добровольческую армию после гибели 13 апреля 1918 генерала Корнилова возглавил А. И. Деникин, который в июне—ноябре осуществил успешный 2-й Кубанский поход, разгромив красных на Северном Кавказе. После поражения Краснова в борьбе с РККА 8 января 1919 произошло объединение Добровольческой и Донской армий в Вооруженные силы юга России (ВСЮР), которые возглавил Деникин. Сильные группировки белых в 1919 действовали против Петрограда (генерал Н. Н. Юденич) и на севере России (генерал Е. К. Миллер). Решающие сражения (1919). После начала Ноябрьской революции в Германии по мере эвакуации немецких войск с территории бывшей Российской империи развернулось наступление РККА на запад. Она взяла Ригу, Вильнюс, Киев. Были созданы Украинская, Латвийская, Литовско-Белорусская советские республики. Они с участием РСФСР 1 июня 1919 заключили между собой союз, подчинявший их экономику и во­оруженные силы единому руковод­ству. Но попытки внедрить политику «военного коммунизма» вызвали волну национальных восстаний на Правобережной Украине, крупнейшим из которых оказалось Григорь­евское выступление (май 1919), а также конфликт между красными и Н. И. Махно (июнь 1919). Общий фронт против «белых» разрушился. В 1919 Украина стала ареной военной конфронтации между РККА и ВСЮР. Самостоятельную роль играли махновцы и войска Директории украинской. После ухода австро-немецких и турецких войск на Украине, Кавказе и в Средней Азии развернулась интервенция Антанты. В Сибири и на Дальнем Востоке она продолжалась до 1922. Коммунистические партии признавали право народов на формальную государственность при условии подчинения их правительств Коминтерну. Многие народы в ходе войны впервые обрели государственную независимость. Отстаивая национальные интересы, правительства национальных регионов сопротивлялись на своих территориях действиям как «белых», так и «красных». Так, например, национальные вооруженные силы Латвии в 1919 отбили Ригу у красных, а затем обороняли ее от белых. Войска Украинской директории воевали с красными, белыми и поляками. Режим «военного коммунизма» сконцентрировал в руках руковод­ства РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза) ресурсы, необходимые для ведения войны. Большевики сделали ставку на высокую социальную мобильность, сочетание квалификации выходцев из старой элиты и энергии низов. Военные диктатуры белых были элитарны и мало заботились о поиске опоры в широких массах. Это предопределяло гораздо большие мобилизационные способности большевизма в сравнении с белыми. Но схватка большевистского и белого движений проходила на фоне не прекращавшихся повстанческих выступлений крестьян под антиавторитарными лозунгами. В марте 1919 крестьянское Чапанное восстание охватило Поволжье, но было быстро подавлено. Более устойчивым было Махновское движение на Левобережной Украине. Восстания в тылу красных, трудности снабжения и недовольство солдат возвращением к «дореволюционной» дисциплине ослабляли РККА. К весне 1919 белое движение достигло максимальной силы. Если у красных на фронте было 380 тыс. бойцов, то у белых — 288 тыс., а с учетом интервентов — до 500 тыс. Антанта оказывала белым помощь оружием и снаряжением. В марте 1919 Колчак начал новое наступление от Урала к Волге. В мае из Эстонии на Петроград двинулись войска Северного корпуса генерала А. Родзянко, а после его неудачи поход на Петроград в октябре повторил Северо-Западная армия под командованием генерала Юденича. В мае—августе ВСЮР заняли Украину, и в июле Деникин провозгласил наступление на Москву. В ходе ожесточенных сражений к концу 1919 РККА под общим руководством военного наркома Л. Д. Троцкого и главнокомандующих И. И. Вацетиса и С. С. Каменева нанесла поражение основным силам белых. В апреле—мае 1919 перешли в наступление войска Восточного фронта красных, в октябре 1919 — Южного фронта. В октябре-ноябре было отбито наступление Юденича на Петроград, а его армия интернирована в Эстонии. Большевики мобилизовали все ресурсы и превратили свою территорию в единый военный лагерь. В начале 1918 Красная армия насчитывала несколько десятков тысяч человек, в июле — 800 тыс., а в ноябре — уже около 1,5 млн. Только за 1918 из армии дезертировал примерно 1 млн человек. Крестьяне не хотели воевать. На это красные отвечали репрессиями и новыми мобилизациями. Крестьяне дезертировали и от белых. К концу 1920 численность Красной армии, вобравшей в себя и часть разбитых ею армий, достигла 5,5 млн человек. Поражение белого движения в 1920. К январю 1920 войска Деникина и Колчака были разгромлены. Отступавший с остатками своих войск Колчак был арестован чехословаками (см. Чехословацкий корпус) в Иркутске, выдан эсерам, а затем большевикам. 7 февраля 1920, при попытке белых отбить Иркутск, Колчак был расстрелян. Для того чтобы предотвратить столкновение с Японией, большевики и их союзники создали «буферную» Дальневосточную республику (ДВР) с формальными атрибутами независимости и многопартийности. К марту 1920 остатки ВСЮР отступили к Новороссийску и оттуда эвакуировались в Крым. 17 апреля 1920 Деникин передал командование генералу П. Н. Врангелю, который создал в Крыму Русскую армию. Используя межнациональные противоречия и недоверие национальных сил к великодержавной политике белых, коммунисты установили контроль почти надо всей территорией бывшей Российской империи — кроме стран Балтии, Польши, Молдавии и западных частей Украины и Белоруссии. В союзе с петлюровцами (см. С. Петлюра) в мае-июне 1920 на Украину вторглись польские войска, но РККА перешла в контрнаступление , дошла до Варшавы и Львова, где потерпела поражение (см. Советско-польская война 1919—1920). В 1920 Красная армия взяла под контроль почти всю Среднюю Азию. На территории существовавших прежде Бухарского и Хивинского государств были созданы формально самостоятельные народные республики. Однако басмаческое движение в Средней Азии продолжалось в партизанских формах. В июне 1920 Врангель предпринял наступление из Крыма на Донбасс. В августе высадил на Кубани десант под командованием С. Улагая. В октябре крупные силы Южного фронта красных под командованием М. В. Фрунзе при поддержке махновцев прорвали фронт белых, в том числе в районе Каховского плацдарма и вышли в глубокие тылы Русской армии, которая спешно отступила в Крым. 8—11 ноября 1920 красные и махновцы прорвали фронт войск Врангеля через Сиваш и Литовский п-ов, атакуя также Перекоп. 15 ноября пал Севастополь, 16 ноября — Керчь. Часть Русской армии вместе с самим Врангелем успела эвакуироваться в Турцию и Болгарию. Белое движение в европейской части России было ликвидировано. Завершение гражданской войны (1921—1922). После поражения белого движения и в условиях продолжающейся политики «военного коммунизма» активизировалось повстанческое движение, которое возглавили силы, противостоявшие как большевизму, так и белым: эсеры, меньшевики , анархисты, беспартийные коммунисты. Значительную часть России охватили восстания и повстанческие движения, крупнейшими из которых были Антонов­ское восстание, Махновское движение, Кронштадское восстание 1921, Западносибирское восстание 1921. Волна восстаний и забастовок, дискуссия о профсоюзах поставили под угрозу существование коммунистического режима и заставили В. И. Ленина и его соратников отказаться от «военного коммунизма» и начать переход к новой экономической политике. Последним крупным выступлением в европейской части России стало Карельское восстание 1921—1922. В 1921—1922 восстания против большевизма были подавлены. В феврале 1922 войска ДВР во главе с В. К. Блюхером разгромили белых под Волочаевкой. Японские интервенты предпочли оставить Приморье, и 25 октября 1922 красные вошли Владивосток. Г. в. в основном завершилась (борьба с остатками белых на Дальнем Востоке продолжалась и в 1923, еще дольше не утихало басмаческое движение). Г. в. привела к тяжелейшим разрушениям инфраструктуры и хозяйства, голоду 1921—1922, милитаризации социально-политической структуры и психологии населения и новой господствующей элиты. В то же время коммунистический режим, удержавшись у власти, создал новое государство Союз Советских Социалистических Республик, в рамках которого приступил к подготовке форсированной индустриальной модернизации, воспринимавшейся как строительство социализма. Лит.: Вацетис И. И., Какурин Н. Е. Гражданская война 1918—1921. СПб., 2002; Верховный правитель России: Документы и материалы следственного дела адмирала А. В. Колчака. М. 2003; Врангель П. Н. Воспоминания. В 2 т. М., 1992; Деникин А. И. Очерки русской смуты. В 5 т. 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