Граждaнская войнa в Ливaне 1975‒1990

Граждáнская войнá в Ливáне 1975—1990 — конфликт политических группировок, представлявших основные конфессиональные общины Ливана. Сопровождалась военизацией партийных движений, которые, при помощи собственных ополчений («милиции»), контролировали те или иные регионы страны. Главные участ­ники: 1) Национально-либеральная партия и ее боевое крыло «Ливан­ские фаланги (Катаиб)» ( марониты ); 2) «Амаль» (шииты); 3) Национально-патриотические силы (НПС) — блок Прогрессивно-социалистической партии ( друзы ) и левых партий, прежде всего Ливанской коммунистической партии (опирались на смешанную базу, с преобладанием суннитов и православных). В Г. в. Л. приняли прямое и активное участие внешние силы: Организация освобождения Палестины (ООП, прежде всего ФАТХ), Израиль и Сирия. Отправным моментом послужили противоречия, вызванные реакцией на волну палестинской иммиграции, захлестнувшую Ливан после Черного сентября 1970 в Иордании и Войны судного дня 1973. Правые — преимущественно марониты (во главе с семейством Жмайель) — для предот­вращения возможной дестабилизации апеллировали к национальной армии, левые — в основном друзы (во главе с семейством Джумблат) и сунниты — поддержали ООП, которая впоследствии оказала им вооруженное содействие; шиитская община (во главе с М. Садром) придерживалась вооруженного нейтралитета. Г. в. Л. началась в апреле 1975 (расстрел «Катаиб» автобуса с палестинцами в ответ на убийство тело­хранителей П. Жмайеля). Наиболее ожесточенная конфронтация наблюдалась в 1976—1977, 1982 и 1988—1990. В 1977 ухудшение взаимоотношений Дамаска с маронитами и возвышение Б. Жмайеля как лидера «Ливанских сил» (ЛС) придало Г. в. Л. новый поворот: правые сблизились с Израилем, левые и ООП — с Сирией, которая ввела свои вооруженные силы в долину Бекаа. Весной 1978 израильская интервенция в Южн. Ливан , под предлогом обеспечения там зоны безопасности, предоставила маронитам свободу действий. Несмотря на последовавшее осуждение ООН и ввод в зону конфликта миротворческих контингентов, израильтяне остались в Южн. Ливане, а в 1982 продвинулись до Бейрута. В том же году убийство Б. Жмайеля дало «Катаиб» повод для резни в лагерях палестинцев Сабра и Шатила. Его преемник А. Жмайель в мае 1983 подписал мир с Тель-Авивом, но непопулярность этого курса обусловила возобновление кровопролития. Летом 1988 Жмайель-младший назначил исполняющим обязанности президента главнокомандующего генерала М. Ауна, который объявил «войну за национальное освобождение» против сирийцев. В октябре 1989 в саудовском Эт-Таифе представители противоборствующих партий и движений достигли компромисса. При сохранении конфессиональной системы выборов на высшие посты (хотя намечался план постепенного отхода от нее), полномочия президента серьезно ограничивались в пользу правительства и парламента; подтверждалась необходимость вывода сирийских войск в заранее оговоренные зоны дислокации и ухода израильской армии из Южн. Ливана. Пункты Эт-Таифских соглашений были в сентябре 1990 включены в ливанскую конституцию, но, несмотря на избрание в 1989 нового президента И. Храуи, противодей­ствие непримиримой части маронитов во главе с М. Ауном привело в октябре 1990 к их столкновениям с сирийскими подразделениями и примкнувшими к ним ливанскими военными, которые нанесли удар по резиденции Ауна, вынудив его эмигрировать. По официальным данным, в ходе Г. в. Л. погибли 94 тыс. гражданских лиц, 115 тыс. человек были ранены, 20 тыс. пропали без вести, 800 тыс. бежали за границу. Общий материальный ущерб оценивается в сумму от 6 до 12 млрд долларов США. Долговременными последствиями стали: в целом — развал ливан­ской государственности и армии и расширение раскола в обществе по конфессиональным линиям; в част­ности — усиление позиций Сирии во внутренней политике Ливана, консолидация и укрепление (в значительной мере под воздействием Исламской революции 1979 в Иране) шиитских исламских групп («Хизбаллах»). Лит.: Abraham A. J. The Lebanon War. Westport (Conn.), 1996; Deeb M. The Lebanese Civil War. New York, 1980; Hiro D. Lebanon: Fire and Embers. A History of the Lebanese Civil War. London, 1993; Memoires de guerre au Liban (1975—1990) / Ed. par F. Mernier et Ch. Vatin. Paris, 2010; Naaman A. The Lebanese War 1975—1985: А Bibliographical Survey. Jounieh, 1985; O’Ballance E. Civil War in Lebanon, 1975—92. New York, 1998; Sarkis J. Histoire de la guerre du Liban. Paris, 1993.