ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В КИТАЕ 1946-1950 ГГ.

Вооруженная борьба между Народно-освободительной армией Китая , контролируемой Коммунистической партией Китая, и Национально-революционной армией Китая, контролируемой партией Гоминьдан.

После Второй мировой войны северо-восток Китая, занятый советской армией, был передан Народно-освободительной армии Китая (НОАК), подчинявшейся Коммунистической партии Китая (КПК) . НОАК получила захваченное советскими войсками японское оружие. Также НОАК контролировала ряд районов в восточном, центральном и южном Китае (Шаньдунский и др.). Остальная часть страны подчинялась признанному во всем мире правительству партии Гоминдан во главе с Чан Кайши. Первоначально планировалось проведение общенациональных выборов в Китае, которые должны были решить, кто будет править страной. Но обе стороны не были уверены в победе, и выборы не состоялись. В мае 1946 г. НРА начала наступление на позиции НОАК в Манчжурии и др. регионах. В январе 1948 г. НОАК, получившая помощь оружием от СССР, перешла в контрнаступление. Одержав победу в Ляошэньском сражении 12 сентября – 12 ноября 1948 г. и Хуайхайском сражении в ноябре – декабре 1948 г., 31 января 1949 г. коммунисты вошли в Пекин.

В занятых ими районах коммунисты ограничивали арендную плату с крестьян и готовили аграрную реформу. Большинство китайцев поверили, что КПК сможет так преобразовать страну, что жизнь населения значительно улучшится. За коммунистами пошли массы китайского крестьянства, что позволило нарастить НОАК. Гоминдановцы пытались закрепиться на юге страны, за рекой Янцзы. Но в апреле 1949 г. 830-тысячная группировка НОАК форсировала Янцзы. 630-тысячная НРА на смогла оказать ей серьезного сопротивления, провинциальные милитаристы действовали разрозненно, пытаясь сохранить свои силы. Войска НОАК под командованием Чень И, Лю Бочэна, Линь Бяо наступали на юг. 23 апреля они взяли Нанкин, 11 мая – Ухань. 25 мая капитулировала 100-тысячная группировка НРА в Шанхае. Одновременно в Северном Китае наступали войска НОАК под руководством Чжу Дэ, Пэн Дэхуая и Не Чжунчженя.

1 октября 1949 г. Мао Цзэдун провозгласил в Пекине Китайскую народную республику (КНР). 30 ноября был взят Чунцин, где Чан Кайши надеялся возродить столицу. В апреле НОАК заняла остров Хайнань. Остатки гоминдановской армии во главе с Чан Кайши эвакуировались на остров Тайвань. Здесь под прикрытием американского флота сохранился осколок Республики Китай. Чан Кайши продолжал претендовать на власть во всем Китае, и тоже начал реформы на своем острове. Так образовались “два Китая”, которые пошли принципиально разными путями.

Китай дал классический пример революции, в ходе которой коммунистический режим образуется в результате разрастания партизанских очагов с последующим переходом к фронтальной гражданской войне. Эта модель приобрела популярность среди радикальных антиимпериалистических движений Азии и Латинской Америки, стремившихся к вооруженному свержению компрадорских режимов. А КНР стала оплотом радикального варианта коммунистического движения, известного как маоизм.

Исторические источники:

Цзян Чжунчжэн (Чан Кайши). Советская Россия в Китае. Воспоминания и размышления в 70 лет. М., 2009.

Автор статьи: Шубин А.В.