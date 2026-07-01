Гражданская война в Китае 1927‒1937

Гражда`нская война` в Кита`е 1927—1937 — война между сторонниками Гоминьдана, милитаристами и Коммунистической партии Китая (КПК). Началась в результате краха союза Гоминьдана и КПК, нападения на коммунистов Национально-революционной армии (НРА) под командованием Чан Кайши в апреле 1927. С 1928 войска Чан Кайши взяли Пекин и он возглавил правитель­ство объединенного Китая. Гоминьдан стал правящей партией Китайской республики, и продолжил гражданскую войну с коммунистами. Продолжались и вооруженные столкновения НРА с милитаристами (Фэн Юйсяном, Ян Сишанем и др.). НРА одерживала верх над ними, но эти конфликты ослабляли Гоминьдан в борьбе с КПК. В ответ на репрессии в августе–декабре 1927 КПК поднимала восстания (в Наньчане, Гуанчжоу, «осеннего урожая») против Гоминьдана. После их поражения остатки коммунистических вооруженных формирований отошли в малонаселенные районы в 8 провинциях, где создали Советские районы Китая. Правительственные войска численностью в несколько сотен тысяч солдат провели против них пять наступательных кампаний, но, оттеснив коммунистические формирования к западу, не смогли уничтожить их основные силы. В 1930 главным политическим комиссаром Китайской рабоче-крестьянской красной армии (КРККА) стал Мао Цзэдун. В 1931 была провозглашена Китайская советская республика , в 1933 ее правительство возглавил Мао Цзэдун. В 1934 правительственная армия выбила КРККА из занимаемых районов. Часть формирований КРРКА была уничтожена, но основные силы Центрального советского района (провинции Цзянси и Фуцзянь) численностью более 80 тыс. бойцов (1-й фронт КРККА) в октябре вырвались из окружения и двинулись в Северный поход Красной армии 1934—1935. В руководство войсками входили Мао Цзэдун, Бо Гу, Чжоу Эньлай, эмиссар Коминтерна О. Браун, Чжу Дэ, Чжан Готао, Сюй Сянцань и др. Колонна во главе с Чжан Готао отделилась от основных сил, образовала 4-й фронт, но в 1936 была разгромлена. Зато с основными силами КРККА соединились вой­ска 2-го фронта во главе с Хэ Луном и Жэнь Биши. В октябре 1935 1-й фронт численностью около 8 тыс. человек, пройдя через 11 провинций более 12 тыс. км, перейдя 18 горных хребтов и 24 крупные реки, занял район в малонаселенной местности провинций Шанси, Гансу и Нинся. Здесь КРККА смогла отбить нападения противника. После Сианьских событий 1936 было достигнуто соглашение о союзе коммунистов и Чан Кайши против Японии, которое сыграло важную роль в Японо-китайской войне 1937—1945. Лит.: Браун О. Китайские записки. 1932—1939. М., 1974; Великий поход 1-го фронта Китайской рабоче-кресть­янской красной армии. Воспоминания. М., 1959; ВКП(б), Коминтерн и Китай . Документы. Т. 4. 1931—1937. М., 2003; Новейшая история Китая. 1928—1949. М., 1984; Панцов А. В. Мао Цзэдун. М., 2007; Юрьев М. Ф. Вооруженные силы КПК в освободительной борьбе китайского народа. 20—40-е гг. М., 1983.