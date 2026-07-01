Гражданская война в Испании 1936‒1939

Гражда`нская война` в Испа`нии 1936—1939 — вооруженная борьба сторонников и противников Второй республики (см. в ст. Испания), составная часть Испанской революции 1931—1939, важный фактор международных отношений в канун Второй мировой войны. Была вызвана социально-политическим конфликтом между консерваторами, монархистами, правыми радикалами, фашистами и правыми военными с одной стороны, и сторонниками республики: левыми либералами, социалистами, коммунистами, а также анархистами, с другой. 16 февраля 1936 на выборах в кортесы победил Народный фронт, в составе Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), Коммунистической партии Испании (КПИ), левых либералов и др. В мае президентом страны стал либерал М. Асанья. 17—18 июля 1936 военные и их праворадикальные и фашистские союзники (испанская фаланга и др.) подняли мятеж против республики. Они захватили Испанское Марокко и часть Испании, но потерпели неудачу в Мадриде, Барселоне и на востоке страны. Там мятежники, окруженные вооруженным народом (милицией), были вынуждены сдаться. Основные силы мятежников были блокированы республиканским флотом в Марокко. Лидер мятежников Х. Санхурхо 20 июля 1936 погиб в авиакатастрофе. По просьбе генерала Ф. Франко мятежников поддержали Германия и Италия, предоставившие оружие и транспортную авиацию для переброски в Испанию испанских колониальных войск из Марокко. В 1937 Италия направила в Испанию добровольческие войска, а Германия — авиацию и советников. 1 октября 1936 Франко был провозглашен главнокомандующим и главой правитель­ства с диктаторскими полномочиями («каудильо») на территории, занятой антиреспубликанскими силами. Его армия развернула наступление на Мадрид. Военный мятеж перерос в гражданскую войну, в которой обе стороны применяли террор против своих противников. В условиях роста международной напряженности по инициативе Великобритании и Франции был создан Комитет по невмешательству в испанские дела, в который вступили также Германия, Италия и СССР. Политика «невмешательства» предусматривала в том числе запрет на поставки оружия. Германия и Италия, на словах обещая прекратить поддержку Франко, на деле продолжали участвовать в войне. Тогда и СССР направил республиканцам оружие , летчиков, танкистов и военных советников. В Испанию отправлялись добровольцы со всего мира, они вступали в интернациональные бригады , сражавшиеся против франкистов. 4 сентября 1936 было создано правительство широкой антифашисткой коалиции во главе с левым социалистом Ф. Ларго Кабальеро, в которое вошли коммунисты, а с ноября — и анархо-синдикалисты из Национальной конфедерации труда (НКТ). Правительство сумело в короткие сроки объединить усилия антифашистов и создать боеспособную армию (подробнее см. в ст. Испанская революция 1931—1939). В ноябре 1936 в ходе Мадрида обороны армия Франко была остановлена. Большую роль в этом сыграли советская военная помощь, интернациональные бригады и дивизия анархистов во главе с Б. Дуррути. Война приобрела позиционный характер. В марте 1937 республиканцы одержали важную победу в Гвадалахарской операции. Политика «невмешательства» европейских держав затрудняла поставки оружия республиканцам из СССР. В то же время Франко практически беспрепят­ственно получал помощь по морю и через Португалию. 1 апреля 1937 Франко начал наступление на северный анклав республиканцев (Cтрана Басков и Астурия). 26 апреля 1937 германский авиалегион «Кондор» разрушил древний баскский город Гернику, надеясь деморализовать обороняющихся. 21 сентября 1937 с падением Хихона северный бастион республики был ликвидирован. В ходе Теруэльской операции в декабре 1937 республиканцы ненадолго взяли Теруэль, но в феврале 1938 потерпели здесь поражение. В апреле 1938 в ходе Арагонской операции франкисты рассекли республиканскую территорию надвое. В июле 1938 республиканцы форсировали р. Эбро, чтобы восстановить единство территории республики, но не смогли развить успех. В ходе позиционных боев обе стороны понесли большие потери, и в ноябре 1938 республиканцы ушли за Эбро. В декабре 1938 — феврале 1939 республиканцы потерпели поражение в Каталонии, правительство эвакуировалось во Францию. 5—6 марта 1939 сторонники прекращения во­оруженной борьбы во главе с С. Касадо и Х. Бестейро подняли мятеж в Мадриде, что привело к окончательному распаду республиканского фронта. К 1 апреля 1939 республика пала. После победы в гражданской войне Франко, ставший главой испанского государства, продолжил осуществлять массовый террор против республиканцев. Лит.: Thomas H. The Spanish Civil War. Harmondsworth, 1986; Viñas á. La Soledad de la República. Barcelona, 2006; Viñas á. El Escudo de la República. Barcelona, 2007; Viñas á. El Honor de la República. Barcelona, 2009; История Испании. Т. 2. М., 2014; Шубин А. В. Великая испанская революция. М., 2011.